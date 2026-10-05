«Abbiamo cercato in ogni modo di rinviare la chiusura della Galleria del Santomarco disposta da Rfi proprio nel periodo delle festività natalizie, ma di fronte alla resistenza opposta dai vertici dell’azienda di gestione delle infrastrutture ferroviarie, siamo stati costretti ad arrenderci». Lo ha detto, sollecitato dai cronisti, l’assessore regionale ai trasporti della Calabria, Gianluca Gallo, a margine della conferenza stampa che Cometra ha organizzato per illustrare i dettagli tecnico-amministrativi del passaggio del servizio di mobilità nell’area urbana cosentina da Amaco al Consorzio Meridionale dei Trasporti.

Stop dal prossimo 13 dicembre

Com’è noto, Rfi ha deciso l’interruzione del traffico attraverso il tunnel a partire dal 13 dicembre prossimo e fino al 27 gennaio, con conseguente sospensione dei treni lungo la tratta Cosenza-Paola. Lo stop è determinato dalla necessità di svolgere alcuni lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura. «Secondo Rfi – ha sottolineato Gallo – nel periodo scelto vi è una minore utenza, una diminuzione dei pendolari soprattutto durante le festività natalizie. Abbiamo tentato di spostare il periodo di chiusura e però Rfi ci ha risposto che se avessimo modificato il calendario dei lavori, sarebbe stato necessario cambiare l'orario di tutti i treni in circolazione nelle regioni del sud e che non sarebbe stato possibile per l’utenza, acquistare i biglietti fino alla prima decade di dicembre. A quel punto, come spesso purtroppo capita, ci siamo dovuti arrendere».

Frecciarossa per Milano e Torino

L’assessore inoltre ha confermato l’introduzione, al termine dei lavori, di un collegamento veloce da Sibari verso Milano e Torino. «Un Frecciarossa che dall’alto Jonio cosentino raggiungerà attraverso Napoli, Roma, Firenze e Bologna, due importanti capoluoghi del settentrione». Il collegamento sostituirà il Sibari-Bolzano che con la riapertura della tratta verso Paola, non sarà più circolante.