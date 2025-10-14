Social
Concorso Esercito: bando per Volontari in ferma prefissata iniziale. Requisiti, posti, scadenze e come candidarsi online

Bando Esercito 2025 per 6.000 VFI: requisiti, blocchi, riserve, prove, graduatorie e scadenze. Domanda online sul portale Difesa.
Redazione
14 ottobre 202515:06
È stato indetto il bando Esercito 2025 per il reclutamento di 6.000 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). La procedura è aperta a civili con licenza media e prevede tre blocchi di incorporamento con scadenze diverse per l’invio della domanda.

Posti e ripartizione per blocchi

1° blocco – 2.000 posti

1.522 “incarico di impiego assegnato dalla Forza Armata”

400 “ordinari non specializzati” (destinati ai Reparti Operativi dopo la formazione di base)

5 Elettricista infrastrutturale · 5 Idraulico infrastrutturale · 10 Muratore · 10 Falegname · 8 Fabbro · 10 Meccanico mezzi/pattaforme · 5 Esploratore equestre · 25 Tecnico di aeromobili di 1° livello
Scadenza domanda 1° blocco: 14 ottobre 2025 – 12 novembre 2025 (nati 12/11/2001 – 12/11/2007).

2° blocco – 2.000 posti

1.272 “incarico di impiego assegnato dalla Forza Armata”

200 “ordinari non specializzati”

450 comparto Forze Speciali

Profili canalizzati come nel 1° blocco (quantità indicate nel testo)
Scadenza domanda 2° blocco: 12 gennaio 2026 – 10 febbraio 2026 (nati 10/02/2002 – 10/02/2008).

3° blocco – 2.000 posti

1.522 “incarico di impiego assegnato dalla Forza Armata”

400 “ordinari non specializzati”

Profili canalizzati come nel 1° blocco (quantità indicate nel testo)
Scadenza domanda 3° blocco: 23 giugno 2026 – 22 luglio 2026 (nati 22/07/2002 – 22/07/2008).

Incorporamenti indicativi

1° blocco: da maggio 2026

2° blocco: da settembre 2026

3° blocco: da gennaio 2027

È possibile candidarsi a tutti e tre i blocchi, nel rispetto delle relative finestre.

Requisiti principali

Cittadinanza italiana, diritti civili e politici

Età: da 18 anni e meno di 25 anni

Titolo di studio: licenza media

Nessuna condanna o procedimento per delitti non colposi; assenza di provvedimenti ostativi; condotta incensurabile

Idoneità fisio-psico-attitudinale; esito negativo a test su alcool e sostanze

Non già in servizio quali volontari nelle Forze Armate

Per i profili canalizzati (elettricista, idraulico, muratore, falegname, fabbro, meccanico, esploratore equestre, tecnico aeromobili) sono richiesti titoli specifici riportati in appendice al bando.

Tatuaggi/piercing: possibili cause di esclusione secondo le regole previste per i concorsi Militari e di Polizia (rimando all’approfondimento dedicato).

Riserve di posti (10%)

Destinate a: diplomati Scuole Militari; assistiti ONAMAC (Esercito); Istituto Andrea Doria (MM); ONFA (Aeronautica); ONOMAC (Carabinieri); figli di militari deceduti in servizio. I posti non coperti passano agli altri idonei in graduatoria.

Iter di selezione (in sintesi)

Invio domanda per il blocco scelto.

Accertamenti del CSRNE/DGPM e trasmissione pratiche alla commissione.

Valutazione titoli e formazione graduatorie:

Graduatoria generale (per l’incarico assegnato dalla Forza Armata).

11 graduatorie distinte per le varie tipologie di posti (ordinari, FS – solo 2° blocco –, profili canalizzati).

Convocazioni per prove di efficienza fisica e idoneità fisio-psico-attitudinale presso i Centri indicati.

Graduatorie di merito (per ciascuna tipologia) su: titoli + punteggi prove fisiche + caratteristiche attitudinali.

Approvazione graduatorie, assegnazione ai Reggimenti addestrativi e incorporamento.

Ammissione alla ferma prefissata iniziale (3 anni).

Domanda online e scadenze

La candidatura si presenta sul Portale concorsi online del Ministero della Difesa.

1° blocco: 14/10/2025 – 12/11/2025 (nati 12/11/2001–12/11/2007)

2° blocco: 12/01/2026 – 10/02/2026 (nati 10/02/2002–10/02/2008)

3° blocco: 23/06/2026 – 22/07/2026 (nati 22/07/2002–22/07/2008)

Accesso e comunicazioni

Credenziali: SPID/CIE/CNS/eIDAS.

Consigliato indicare PEC personale per le comunicazioni ufficiali.

Consigli pratici per prepararti

Documenti: carta d’identità, codice fiscale, eventuali titoli/qualifiche (specie per profili canalizzati), certificazioni sportive/soccorso (se presenti).

Titoli di merito: verifica quali contano in graduatoria (patenti, brevetti, qualifiche tecniche).

Allenamento prove fisiche: programma progressivo su resistenza, forza, addominali, piegamenti, corsa (test sui 2.000 m o analoghi secondo bando).

Idoneità sanitaria: stile di vita sobrio; attenzione a visite e screening (vista, udito, BMI, ecc.).

Tatuaggi/piercing: controlla sedi/estensione e norme specifiche.

Strategia blocchi: se rientri in più finestre anagrafiche, candidati a più blocchi per aumentare le chance.

Scelte di canale: oltre all’incarico generico, valuta se spuntare “ordinari non specializzati”, Forze Speciali (solo 2° blocco) o profili canalizzati se possiedi i requisiti. (SCARICA QUI IL BANDO)

