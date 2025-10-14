Social
Home page>Politica>IL SINDACO PRINCIPE RISP...

IL SINDACO PRINCIPE RISPONDE ALLE POLEMICHE SUL POLICLINICO
14 ottobre, 2025
palazzo dei bruzi

Caruso e Incarnato, c’eravamo tanto amati. Gli scenari dopo la rottura al Comune di Cosenza

Passate le elezioni, la coppia storica del PSI bruzio é ai ferri corti: il segretario regionale ha suggerito al sindaco una rimodulazione di giunta e la cosa farebbe comodo al circolo cittadino del PD
Antonio Clausi
Caruso e Incarnato, c’eravamo tanto amati. Gli scenari dopo la rottura al Comune di Cosenza
Le indiscrezioni

Occhiuto pronto a guidare il nuovo corso di Forza Italia, il presidente lascerà la Calabria tra due anni?

Dopo il pressing dei fratelli Berlusconi per un partito più moderno, cresce l’ipotesi di un ruolo nazionale per il governatore. E questo potrebbe tagliare drasticamente i tempi della legislatura regionale in Calabria
Massimo Clausi
Occhiuto pronto a guidare il nuovo corso di Forza Italia, il presidente lascerà la Calabria tra due anni?
l’analisi

Incarnato (PSI): «I sindaci non si sono impegnati a fondo. A Caruso consiglio una rimodulazione di giunta»

Il segretario regionale non crede ad un Occhiuto-bis duraturo e lancia, oltre a qualche bordata indirizzata al Pd, l'idea di un tavolo dove organizzarsi da subito. «Tridico? Autorevole, ma decontestualizzato dal territorio»

Antonio Clausi
Incarnato (PSI): «I sindaci non si sono impegnati a fondo. A Caruso consiglio una rimodulazione di giunta»
Equilibrio instabile

Nuova giunta Occhiuto, è già “guerra” nel centrodestra: la lista del presidente chiede spazio a Fratelli d'Italia e Lega

La “civica” di Forza Italia ha superato gli alleati e vuole essere trattata come un partito a sé: i nomi di Caputo, Succurro, Ionà e Crinò avanzano nel toto-esecutivo in virtù del 12,39% ottenuto alle Regionali 
Antonio Clausi
Nuova giunta Occhiuto, è già “guerra” nel centrodestra: la lista del presidente chiede spazio a Fratelli d'Italia e Lega

Video

Grazia Ciappetta, quando la danza diventa cura e inclusione | VIDEO

«Sono volontaria ospedaliera, sono andata a prestare servizio nel primo lockdown e da lì ho scritto il mio primo romanzo»

14 ottobre 2025
Ore 10:33
Grazia Ciappetta, quando la danza diventa cura e inclusione | VIDEO
Politica

Nuovo ospedale conteso da Rende e Cosenza, Principe risponde a Caruso

14 ottobre 2025
Ore 10:12
Nuovo ospedale conteso da Rende e Cosenza, Principe risponde a Caruso
la reazioni

Incarnato replica: «Non ho rotto con Caruso»

Le precisazioni del segretario regionale del PSI al nostro articolo di stamattina sulle frizioni a Palazzo dei Bruzi. A margine la nostra controreplica
Redazione
Incarnato replica: «Non ho rotto con Caruso»
Rinnovamento lento

Laghi il decano, Cirillo il più giovane: il Consiglio regionale si svecchia (ma non troppo)

Diminuisce l’età media dei consiglieri da 49,9 a 48,1 anni. Radiografia anagrafica di Palazzo Campanella. La circoscrizione Sud si conferma con la media più giovane, la Nord si rinnova, la centrale si assesta
Silvio Cacciatore
Laghi il decano, Cirillo il più giovane: il Consiglio regionale si svecchia (ma non troppo)\n
il commento

«Flavio Stasi dice cose ovvie. Le pensa la maggior parte della base del centrosinistra calabrese»

Renzo Russo, sindaco di Saracena, si inserisce nel dibattito post-Regionali e si porta al fianco del primo cittadino di Corigliano Rossano che ha chiesto un azzeramento
Renzo Russo*
«Flavio Stasi dice cose ovvie. Le pensa la maggior parte della base del centrosinistra calabrese»
la replica

Principe: «L’ospedale a Rende? A Caruso sfugge che è in corso un’infrastrutturazione europea»

Il sindaco, di fianco al Rettore Leone, recapita un messaggio chiaro a Palazzo dei Bruzi dopo le recenti polemiche: «Dove c’è un’università c’è ricerca, c’è innovazione: il nuovo Policlinico non può che nascere all’Unical»
Alessia Principe
Principe: «L’ospedale a Rende? A Caruso sfugge che è in corso un’infrastrutturazione europea»
il confronto

Rende, si creerà una cabina di regia stabile per il turismo

E’ quanto è emerso da un tavolo tecnico tra l’assessore Veronica Stellato e i rappresentanti di Confcommercio/Federalberghi, Confindustria e Unindustria Calabria
Redazione
Rende, si creerà una cabina di regia stabile per il turismo
Sanità e politica

Incarnato (Psi): «Occhiuto nasconde il fallimento in sanità dietro il falso dibattito sull’ospedale di Rende»

Il segretario socialista attacca il governatore: «Ambulanze ferme all’Annunziata mentre si alimenta una guerra di campanile. I cittadini restano senza cure»
Redazione
Incarnato (Psi): «Occhiuto nasconde il fallimento in sanità dietro il falso dibattito sull’ospedale di Rende»\n
Polemiche

Regionali Calabria, “Avanti San Lucido” attacca il sindaco De Tommaso: «Risultato deludente»

Le consigliere Provenzano e Ambrosi criticano il piano di assunzioni 2025-2027 e il tentativo del sindaco di presentare il voto regionale come un successo
Redazione
Regionali Calabria, “Avanti San Lucido” attacca il sindaco De Tommaso: «Risultato deludente»\n
IL POSTO ELEZIONI

Scalea, Virgilio Minniti: «Riparto dalle 139 preferenze». Poi racconta un episodio di fair play politico

50 anni, professionista di Scalea e animalista convinto, Minniti ha incassato 139 voti alle scorse elezioni regionali della Calabria, ma non demorde. Il randagismo è uno di quei temi che gli sta più a cuore e che vorrebbe portare sui tavoli che contano
Francesca Lagatta
Scalea, Virgilio Minniti: «Riparto dalle 139 preferenze». Poi racconta un episodio di fair play politico\n\n\n
La matricola

Elisabetta Santoianni, oltre 10mila preferenze per la sorpresa delle Regionali: «Ora al lavoro per tutti i calabresi»

La nuova consigliera regionale di Forza Italia punta su valorizzazione agricola, imprenditoria femminile e sviluppo delle aree marginali, confermando forte legame con il territorio
Franco Sangiovanni
Elisabetta Santoianni,\u00A0oltre 10mila preferenze per la sorpresa delle Regionali: «Ora al lavoro per tutti i calabresi»\n
Lo scontro

Ambulanze bloccate al Pronto soccorso di Cosenza, Incarnato (Psi): «Qui la gente è senza cure, Occhiuto ha fallito»

Il segretario regionale dei socialisti: «Pazienti in codice a rischio sospesi mentre i giannizzeri del governatore appiccano il fuoco della guerra di campanile per il nuovo ospedale»
Ernesto Mastroianni
Ambulanze bloccate al Pronto soccorso di Cosenza, Incarnato (Psi): «Qui la gente è senza cure, Occhiuto ha fallito»\n
la polemica

Nuovo ospedale, su Cosenza e Rende svettano altissimi i campanili

Il centrodestra d’oltre Campagnano replica a Caruso e tira Principe per la giacchetta: «Non è accettabile che il gruppo con cui condivide un percorso amministrativo vada contro gli interessi della città»
Redazione
Nuovo ospedale, su Cosenza e Rende svettano altissimi i campanili
La riflessione

PD, l’analisi di Le Fosse: «Una sconfitta annunciata»

Il dirigente dem: «In Calabria nessuna regia e nessuna voce unitaria».
Redazione
PD, l’analisi di Le Fosse: «Una sconfitta annunciata»
Regione

Due assessori alla Lega e due a Fratelli d'Italia, il resto a Forza Italia: le ipotesi in campo per la nuova giunta Occhiuto

L’unico sicuro di un posto in giunta è Gianluca Gallo, per il resto molti derby condizionati dal consigliere supplente. Nella lista Occhiuto presidente è derby fra Pierluigi Caputo e Rosaria Succurro, nel Carroccio fra Giuseppe Mattiani e Filippo Mancuso con l’ombra di Scopelliti sullo sfondo
Massimo Clausi
Due assessori alla Lega e due a Fratelli d'Italia, il resto a Forza Italia: le ipotesi in campo per la nuova giunta Occhiuto\n
L’intervista

Cristallo rottama Stasi: «Inadeguato e ingeneroso, non può fare il moralista dopo la sconfitta di Corigliano Rossano»

Dopo le bordate del sindaco, la dirigente nazionale del Pd risponde duramente: «Strano che parli ora, era pronto a fare il candidato presidente di quella che definisce accozzaglia. Di chi chiede le dimissioni? Non so a quale partito sia iscritto. Spero che abbia trovato ispirazione alla Leopolda»
Antonio Clausi
Cristallo rottama Stasi: «Inadeguato e ingeneroso, non può fare il moralista dopo la sconfitta di Corigliano Rossano»\n
La resa dei conti

Regionali, Covelli (PD): «Cambiare o perire»

Il componente della direzione provinciale del Partito democratico offre un’analisi impietosa della performance alle regionali: «Non ci sono più alibi, bisogna favorire il rinnovamento»
Redazione
Regionali, Covelli (PD): «Cambiare o perire»\n
dopo il voto

Capalbo: «Il tema del rinnovamento non è più prorogabile nel Partito Democratico»

Il sindaco di Acri, 5364 preferenze alle ultime Regionali, rilancia uno dei temi più caldi in seno ai democrat e manda un avviso di sfratto alla Succurro: «Porremo subito il tema dell’incompatibilità in Provincia»
Antonio Clausi
Capalbo: «Il tema del rinnovamento non è più prorogabile nel Partito Democratico»
Dentro la Notizia

Pierluigi Caputo: «Forza Italia è ormai un partito del Sud. La Calabria protagonista del rilancio nazionale»

Il rieletto (con 14.791 preferenze) consigliere regionale plaude alla crescita del partito e rilancia: «Grazie a Occhiuto e Cannizzaro abbiamo costruito una squadra unita e concreta». E sulla sanità dice: «È ora di liberarsi della camicia di forza del commissariamento»
Franco Sangiovanni
Pierluigi Caputo: «Forza Italia è ormai un partito del Sud. La Calabria protagonista del rilancio nazionale»\n
Il commento

Rende, i consiglieri di minoranza: «Regionali dimostrano che il Comune è retto da un’accozzaglia»

«Le liste a sostegno di Tridico si sono fermate appena al 32%».
Redazione
Rende, i consiglieri di minoranza: «Regionali dimostrano che il Comune è retto da un’accozzaglia»\n
Il format

﻿Monsieur le President: Perfidia racconta il bis di Occhiuto. Appuntamento questa sera alle 21,30 su LaC Tv

La riconferma del governatore e il redde rationem nel campo largo saranno al centro del programma condotto da Antonella Grippo. Ricco parterre di ospiti per il talk
Redazione Politica
﻿Monsieur le President: Perfidia racconta il bis di Occhiuto. Appuntamento questa sera alle 21,30 su LaC Tv\n
BUON RISULTATO

Rosa Pignataro (FdI) non entra nel consiglio regionale, ma consolida il legame con il territorio: incassati quasi 3400 voti

Alla sua prima candidatura in consiglio regionale, può già esultare: l’esponente di Fratelli d’Italia del Tirreno cosentino riceve 3.374 preferenze e porta a casa un risultato che la incorona come punto di riferimento territoriale del partito di Giorgia Meloni
Francesca Lagatta
Rosa Pignataro (FdI) non entra nel consiglio regionale, ma consolida il legame con il territorio: incassati quasi 3400 voti\n
