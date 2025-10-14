IL SINDACO PRINCIPE RISPONDE ALLE POLEMICHE SUL POLICLINICO

Dopo il pressing dei fratelli Berlusconi per un partito più moderno, cresce l’ipotesi di un ruolo nazionale per il governatore. E questo potrebbe tagliare drasticamente i tempi della legislatura regionale in Calabria
Il segretario regionale non crede ad un Occhiuto-bis duraturo e lancia, oltre a qualche bordata indirizzata al Pd, l'idea di un tavolo dove organizzarsi da subito. «Tridico? Autorevole, ma decontestualizzato dal territorio»
La “civica” di Forza Italia ha superato gli alleati e vuole essere trattata come un partito a sé: i nomi di Caputo, Succurro, Ionà e Crinò avanzano nel toto-esecutivo in virtù del 12,39% ottenuto alle Regionali
Diminuisce l’età media dei consiglieri da 49,9 a 48,1 anni. Radiografia anagrafica di Palazzo Campanella. La circoscrizione Sud si conferma con la media più giovane, la Nord si rinnova, la centrale si assesta
Il sindaco, di fianco al Rettore Leone, recapita un messaggio chiaro a Palazzo dei Bruzi dopo le recenti polemiche: «Dove c’è un’università c’è ricerca, c’è innovazione: il nuovo Policlinico non può che nascere all’Unical»
50 anni, professionista di Scalea e animalista convinto, Minniti ha incassato 139 voti alle scorse elezioni regionali della Calabria, ma non demorde. Il randagismo è uno di quei temi che gli sta più a cuore e che vorrebbe portare sui tavoli che contano
Il centrodestra d’oltre Campagnano replica a Caruso e tira Principe per la giacchetta: «Non è accettabile che il gruppo con cui condivide un percorso amministrativo vada contro gli interessi della città»
L’unico sicuro di un posto in giunta è Gianluca Gallo, per il resto molti derby condizionati dal consigliere supplente. Nella lista Occhiuto presidente è derby fra Pierluigi Caputo e Rosaria Succurro, nel Carroccio fra Giuseppe Mattiani e Filippo Mancuso con l’ombra di Scopelliti sullo sfondo
Dopo le bordate del sindaco, la dirigente nazionale del Pd risponde duramente: «Strano che parli ora, era pronto a fare il candidato presidente di quella che definisce accozzaglia. Di chi chiede le dimissioni? Non so a quale partito sia iscritto. Spero che abbia trovato ispirazione alla Leopolda»
Il sindaco di Acri, 5364 preferenze alle ultime Regionali, rilancia uno dei temi più caldi in seno ai democrat e manda un avviso di sfratto alla Succurro: «Porremo subito il tema dell’incompatibilità in Provincia»
Il rieletto (con 14.791 preferenze) consigliere regionale plaude alla crescita del partito e rilancia: «Grazie a Occhiuto e Cannizzaro abbiamo costruito una squadra unita e concreta». E sulla sanità dice: «È ora di liberarsi della camicia di forza del commissariamento»
Alla sua prima candidatura in consiglio regionale, può già esultare: l’esponente di Fratelli d’Italia del Tirreno cosentino riceve 3.374 preferenze e porta a casa un risultato che la incorona come punto di riferimento territoriale del partito di Giorgia Meloni