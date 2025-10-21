Concorso per entrare nella Guardia di Finanza: 1.985 posti per Allievi Finanzieri
Concorso per entrare nella Guardia di Finanza: 1.985 posti per Allievi Finanzieri
È stato bandito il concorso GdF 2025 per il reclutamento di 1.985 Allievi Finanzieri, aperto a militari e civili in possesso del diploma (ammessi anche i diplomandi 2025/26). La domanda va inviata entro le ore 12:00 del 21 novembre 2025 tramite il portale della Guardia di Finanza.
Posti e ripartizione
Contingente ordinario – 1.765 posti
171 per specializzazione A.T.P.I. (Anti Terrorismo e Pronto Impiego)
33 per specializzazione S.A.G.F. (Soccorso Alpino GdF)
1.561 non specializzati destinati ai cittadini italiani, così suddivisi:
1.093 ai volontari in ferma prefissata FF.AA.
468 agli altri cittadini italiani
Contingente di mare – 220 posti
154 riservati ai VFP, ripartiti in: 60 Nocchieri, 63 Motoristi navali, 31 Operatori di sistema
66 destinati agli altri cittadini: 26 Nocchieri, 27 Motoristi navali, 13 Operatori di sistema
Si può concorrere per un solo contingente/specializzazione e per una sola categoria di posti. Le eventuali riserve sono indicate nel bando.
Requisiti principali
Età al momento della domanda:
fino a 26 anni per i posti riservati ai VFP;
fino a 24 anni per gli altri cittadini;
per chi era in servizio (o lo è stato) al 6 luglio 2017, possibile elevazione fino a +3 anni pari al servizio prestato.
Cittadinanza italiana, diritti civili e politici.
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (vale qualsiasi maturità).
Possono candidarsi anche i diplomandi 2025/26.
VFP in servizio al 31/12/2020 o congedati entro tale data: ammesso il diploma di scuola media se concorrono per i posti a loro riservati.
Ulteriori condizioni di condotta, assenza di cause ostative, idoneità psico-fisica; esclusioni per uso di sostanze, ebbrezza costituente reato, ecc.
Non ammessi obiettori di coscienza se non hanno rinunciato allo status.
Tatuaggi/piercing: possono costituire causa di esclusione secondo le regole dei concorsi militari e di polizia.
Scadenze chiave
Domanda: entro 21 novembre 2025 (ore 12)
Preselettiva: dal 28 novembre 2025 (questionario a risposta multipla)
Dettagli su prove, punteggi, domanda online e consigli di preparazione a pagina 2.
Prova scritta di preselezione – 90 quiz:
35 logico–matematica
25 italiano (ortografia/grammatica/sintassi)
30 (10+10+10) di storia, educazione civica, geografia
La banca dati ufficiale non sarà pubblicata. Sul portale GdF saranno disponibili due questionari tipo (esempi non somministrati in sede d’esame).
Prove di efficienza fisica
Accertamenti psico–fisici
Accertamenti attitudinali
Accertamento idoneità alla specializzazione (solo per A.T.P.I. e S.A.G.F.; per il mare secondo profilo)
Valutazione titoli
Come presentare la domanda
Procedura telematica sulla pagina concorsi della Guardia di Finanza (pulsante “Compila la domanda”).
Richiesti: SPID o CIE; consigliato un indirizzo PEC personale per le comunicazioni.
Termine per l’invio: 21/11/2025 ore 12:00.
Consigli pratici (rapido vademecum)
Documenti: ID, CF, titoli di studio/servizio, eventuali brevetti/titoli utili (contano nei punteggi).
Allenamento preselettiva: simulazioni cronometrate su 90 quiz; alterna giornalmente logico–matematica/italiano e materie storico–civiche–geografiche.
Prove fisiche: imposta un ciclo progressivo (resistenza, velocità, trazioni/addominali/piegamenti), con test settimanali.
Attitudinali: ripasso di test psico–attitudinali standard e prove di gruppo/colloquio.
Scelta canale: valuta attentamente contingente (ordinario/mare) e specializzazione in base ai tuoi requisiti/attitudini.
Calendario: pianifica la settimana 28/11 in poi per gli spostamenti alla preselettiva. (LEGGI QUI IL BANDO UFFICIALE)
Tutti gli articoli di Economia e Lavoro