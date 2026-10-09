La giornata di studio ha affrontato innovazione, energia ed efficienza amministrativa. Algieri annuncia un seguito con dottorandi, imprese e sindaci

Avvicinare la ricerca scientifica alle esigenze delle imprese e della Pubblica Amministrazione. È l’obiettivo della giornata di studio “La ricerca va dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione”, organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza in collaborazione con l’Università della Calabria.

Il confronto si è articolato in una sessione plenaria e in due tavoli paralleli. Al termine, il presidente dell’ente camerale Klaus Algieri ha annunciato un secondo appuntamento per presentare le ricerche dei dottorandi e favorire incontri diretti con il sistema economico e istituzionale.

Algieri: collegare conoscenza e bisogni del territorio

Aprendo i lavori, Algieri ha sottolineato il ruolo della Camera di Commercio nel mettere in relazione università, aziende ed enti pubblici.

«La ricerca deve poter incontrare le imprese, rispondere ai bisogni della Pubblica Amministrazione e offrire ai giovani la possibilità di trasformare le proprie idee in progetti concreti», ha dichiarato.

Il rettore Gianluigi Greco ha richiamato l’importanza di progetti condivisi e percorsi formativi adeguati alle nuove esigenze professionali, soprattutto in campo digitale. Ha inoltre evidenziato la crescita delle iscrizioni alle lauree magistrali, definendola «una grande speranza per il futuro».

I contributi della sessione plenaria

Sono intervenuti i direttori dei dipartimenti Franco Ernesto Rubino, per il DiScAG, e Francesco Aiello, per Economia, Statistica e Finanza. I lavori sono stati aperti da Fabio Piluso, coordinatore del Dottorato in Scienze Economiche e Aziendali.

La sessione, moderata dalla giornalista Francesca Russo, ha ospitato anche Erminia Giorno, segretario generale della Camera di Commercio; Vincenzo Fortunato, direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Unical; Massimo Pollio, console onorario dell’Uzbekistan per Lombardia e Liguria; e Antonino Daniele Laganà, funzionario del Segretariato generale del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Le conclusioni sono state affidate a Giulio Veltri, capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha richiamato le opportunità legate alla trasformazione dei risultati scientifici in progetti e nuove imprese.

Due tavoli su innovazione e amministrazione

Il tavolo dedicato alle imprese ha affrontato transizione energetica, innovazione digitale e sostenibilità dei modelli di business.

Quello rivolto alla Pubblica Amministrazione si è concentrato su efficienza amministrativa, gestione delle risorse pubbliche e sostenibilità, mettendo a confronto ricercatori e rappresentanti del territorio.

Un secondo appuntamento con dottorandi, imprese e sindaci

Il seguito annunciato da Algieri prevede la presentazione delle ricerche dei dottorandi e incontri B2B per favorire collaborazioni.

Sarà inoltre coordinato il dialogo tra imprese e sindaci, con l’obiettivo di collegare le necessità delle aziende e degli enti locali alle competenze sviluppate dall’università. Non è stata indicata una data per il nuovo incontro.