Economia e Lavoro

Il presidente di Confindustria Cosenza fotografa l'economia regionale

Il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante analizza l'andamento dell'economia calabrese, tra punti di forza e criticità: «I problemi non mancano, ma ci sono segnali che ci lasciano ben sperare per il nuovo anno»

12 gennaio, 2026
il report

Pensioni d’invalidità, la provincia di Cosenza nella top-ten nazionale: 12,17 vitalizi ogni 100 abitanti

L’area bruzia nella parte alta della classifica in un quadro regionale già critico dove la Calabria svetta in Italia. Il “primato” a Reggio con 15 prestazioni ogni 100 abitanti. C’entra l’abolizione del reddito di cittadinanza?
Redazione
Pensioni d'invalidità, la provincia di Cosenza nella top-ten nazionale: 12,17 vitalizi ogni 100 abitanti
Fuga di cervelli

Sono 630mila i giovani che hanno lasciato l’Italia negli ultimi 13 anni: Calabria tra le regioni che pagano il prezzo più alto

Secondo il rapporto Cnel il saldo migratorio è di -441.000 giovani, con una perdita economica di 160 miliardi. Laureati e professionisti scelgono soprattutto Regno Unito e Germania, conseguenze drammatiche anche sul Pil regionale
Salvatore Bufanio
Sono 630mila i giovani che hanno lasciato l'Italia negli ultimi 13 anni: Calabria tra le regioni che pagano il prezzo più alto
Il report

Saldi invernali, consumi in ripresa: vendite in aumento del 6% nei primi giorni del 2026

I primi dati raccolti da Confimprese dicono che dal 3 al 6 gennaio gli acquisti nei negozi sono in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno che si è appena concluso
Redazione Economia
Saldi invernali, consumi in ripresa: vendite in aumento del 6% nei primi giorni del 2026
Sotto la lente

Costruzioni e agricoltura trainano la Calabria, Perciaccante: «Guardo al 2026 con ottimismo» | VIDEO

Il presidente di Confindustria Cosenza analizza il tessuto economico regionale, plaude al lavoro di Occhiuto e avverte: «La vera sfida è convincere i giovani a non andare via»
Emilia Canonaco
Costruzioni e agricoltura trainano la Calabria, Perciaccante: «Guardo al 2026 con ottimismo» | VIDEO

Economia e Lavoro

Il presidente di Confindustria Cosenza fotografa l'economia regionale

Il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante analizza l'andamento dell'economia calabrese, tra punti di forza e criticità: «I problemi non mancano, ma ci sono segnali che ci lasciano ben sperare per il nuovo anno»

12 gennaio 2026
Ore 17:09
Il presidente di Confindustria Cosenza fotografa l'economia regionale
DENUNCIA SINDACALE

Trasporto scolastico a Spezzano della Sila, USB denuncia: «Irregolarità, precarietà e silenzi colpevoli»

L’Unione Sindacale di Base di Cosenza accusa Comune e società affidataria di violazioni su sicurezza, contratti e clausola sociale. Chiesto il reintegro di una lavoratrice estromessa dal servizio
Redazione
Trasporto scolastico a Spezzano della Sila, USB denuncia: «Irregolarità, precarietà e silenzi colpevoli»
il supporto

UICI Cosenza, al via i nuovi servizi fiscali e di patronato: sportello attivo a Rende

Siglata l'intesa tra la sezione territoriale e la Federazione Nazionale Agricoltura (FNA). Da domani, 12 gennaio, associati e familiari potranno usufruire di consulenze gratuite e agevolazioni fiscali direttamente in sede
Redazione
UICI Cosenza, al via i nuovi servizi fiscali e di patronato: sportello attivo a Rende
Il report

Pensioni di invalidità, Calabria al primo posto in Italia: a riceverla il 13% della popolazione, Reggio in testa

La nostra regione registra la più alta incidenza di prestazioni. Tra il 2020 e il 2024 quelle civili sono cresciute dell’11,9%. L’incremento potrebbe essere legato anche alla cancellazione del Reddito di cittadinanza. Il report della Cgia
Redazione Economia
Pensioni di invalidità, Calabria al primo posto in Italia: a riceverla il 13% della popolazione, Reggio in testa
L’intervista

Impresa e informazione insieme «per sostenere la Calabria che lavora e innova»: Confapi incontra il network LaC

Presenti l’editore del network LaC Domenico Maduli e il direttore Franco Laratta. Napoli: «L’obiettivo è quello di condividere visioni, idee e possibili sinergie utili a valorizzare il tessuto produttivo calabrese e migliorare la percezione della Calabria fuori dai suoi confini territoriali»
Patrizia De Napoli
Impresa e informazione insieme «per sostenere la Calabria che lavora e innova»: Confapi incontra il network LaC
I conti in tasta

Taglio Irpef: pochi euro in più per famiglie italiane, benefici reali solo per i contribuenti più ricchi

Solo 3 euro di sconto all’anno per le fasce più basse. Per milioni di lavoratori e di famiglie cambierà poco o nulla. Penalizzate le regioni del Sud
Redazione Economia
Taglio Irpef: pochi euro in più per famiglie italiane, benefici reali solo per i contribuenti più ricchi
Situazione di stallo

Tirocinanti Calabria, la stabilizzazione si blocca tra proroghe, ritardi e lavoratori senza tutele «dimenticati dalla Regione»

Inclusione sociale, la vertenza resta impantanata e i sindacati chiedono chiarimenti urgenti: graduatorie ferme, comuni in attesa e circa cento persone senza sussidio. Non passa l’emendamento Orsomarso: «Non possiamo permetterci di iniziare il 2026 così» 
Luana Costa
Tirocinanti Calabria, la stabilizzazione si blocca tra proroghe, ritardi e lavoratori senza tutele «dimenticati dalla Regione»
POLITICHE ABITATIVE

Corigliano-Rossano, pubblicato l’avviso ERP: al via le domande per la nuova graduatoria degli alloggi popolari

Il Comune di Corigliano-Rossano ha pubblicato l’avviso pubblico per la formazione della nuova graduatoria aperta degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Scadenza fissata al 13 febbraio 2026
Redazione
Corigliano-Rossano, pubblicato l'avviso ERP: al via le domande per la nuova graduatoria degli alloggi popolari
VERTENZA LAVORO

Customer care Enel, sciopero anche in Calabria: «Clausola sociale aggirata, lavoratori penalizzati»

Secondo la Fistel Cisl Calabria, Enel starebbe eludendo la clausola sociale nei bandi di gara, proponendo trasferimenti lontani e scaricando sui lavoratori i costi dell’automazione.
Redazione
Customer care Enel, sciopero anche in Calabria: «Clausola sociale aggirata, lavoratori penalizzati»
La replica

Rende, 142 lavoratori difendono il Gruppo Konecta: «Basta delegittimazione»

In un dettagliato documento vengono respinte le accuse di una lavoratrice che aveva parlato di una perdita generalizzata di tutele e lamentato gravi condizioni strutturali nella sede di Rende
Redazione
Rende, 142 lavoratori difendono il Gruppo Konecta: «Basta delegittimazione»
comitato di crisi

Longobucco, le incursioni di lupi vessano gli allevatori: persi mille capi di bestiame

In due anni tante aggressioni che hanno innescato una grave crisi nel settore. Tenuta un’assemblea in un clima di forte tensione
Matteo Lauria
Longobucco, le incursioni di lupi vessano gli allevatori: persi mille capi di bestiame
Trattori in piazza

Mercosur riaccende la protesta degli agricoltori: dalla Sibaritide parte l’allarme sull’intesa con il Sud America

L’ex senatrice Abate e rappresentante dell’associazione Schierarsi: «Il rischio è l’ingresso massiccio di merci prive degli stessi controlli tecnici, sanitari e igienici imposti ai produttori europei»
Matteo Lauria
Mercosur riaccende la protesta degli agricoltori: dalla Sibaritide parte l'allarme sull'intesa con il Sud America
La vertenza

Call center, Slc Cgil sui 150 lavoratori crotonesi a rischio: «Pronti alla lotta, 14 gennaio tavolo a Roma»

Nel nuovo bando vengono favorite le aziende che operano nel comprensorio della capitale. Sindacati sul piede di guerra: «Scelta ingiusta e discriminatoria, è un licenziamento mascherato»
Redazione
Call center, Slc Cgil sui 150 lavoratori crotonesi a rischio: «Pronti alla lotta, 14 gennaio tavolo a Roma»
L’intervista

Cosenza, s’insedia il direttivo dei giovani imprenditori della CNA

La presidente Gaia Sabato: «Vogliamo portare una ventata di freschezza nel tessuto produttivo locale»
Salvatore Bruno
Cosenza, s'insedia il direttivo dei giovani imprenditori della CNA
Aziende in ginocchio

Gelata nella Sibaritide la notte di Capodanno, agrumi e ortaggi distrutti: «A rischio il lavoro di un anno intero»

Gianluca Falbo (PD di Cassano) chiede lo stato di calamità naturale. Il sindaco Iacobini pronto a procedere con sopralluoghi tecnici e richiesta alla Regione per le aziende agricole in ginocchio 
Franco Sangiovanni
Gelata nella Sibaritide la notte di Capodanno, agrumi e ortaggi distrutti: «A rischio il lavoro di un anno intero»
Occasione di lavoro

Mendicino unico comune del Sud Italia ammesso ai tirocini InPa 

Il sindaco Irma Bucarelli: «Presto accoglieremo giovani universitari che offriranno competenze e servizi a tutta la cittadinanza»
redazione
Mendicino unico comune del Sud Italia ammesso ai tirocini InPa
Prezzi su

Rc auto, a Cosenza il 2026 inizia con gli aumenti: premi più cari e classe di merito a rischio

Sinistri con colpa e rincari generalizzati: nel Cosentino cresce il costo delle polizze Rc auto, con migliaia di automobilisti chiamati a pagare di più anche senza incidenti
Redazione
Rc auto, a Cosenza il 2026 inizia con gli aumenti: premi più cari e classe di merito a rischio
La precisazione

Konecta smentisce le accuse: «Diritti, sicurezza e trasparenza sempre garantiti a Rende»

L’azienda respinge il contenuto di una lettera pubblicata nei giorni scorsi e annuncia il ricorso alle autorità competenti a tutela dei lavoratori e della comunità locale
Redazione
Konecta smentisce le accuse: «Diritti, sicurezza e trasparenza sempre garantiti a Rende»
Frecce lumaca

Ma quale Alta velocità, ritardi record per i treni verso la Calabria: sulla Salerno-Reggio i disservizi peggiori

La linea che attraversa la regione è tra le più critiche della rete nazionale con percorrenze aumentate fino a otto ore nel 2025 (caso limite il 13 novembre). Le due Frecce Reggio-Torino tra le più problematiche in Italia: difficoltà strutturali dei collegamenti verso il Sud. Il rapporto di Europa Radicale
Redazione Attualità
Ma quale Alta velocità, ritardi record per i\u00A0treni verso la Calabria: sulla Salerno-Reggio i disservizi peggiori
Opere

Albergo diffuso a Corigliano Rossano, dubbi su un bando da 1,5 milioni

Secondo l’imprenditore Sergio Paciolla il testo potrebbe presentare criticità normative e procedurali
Matteo Lauria
Albergo diffuso a Corigliano Rossano, dubbi su un bando da 1,5 milioni
La protesta

Mille lavoratori calabresi dei servizi Enel a rischio trasferimento, la Slc Cgil annuncia lo sciopero

Sit-in a Catanzaro, Reggio e Cosenza. Il segretario Ligato parla di «licenziamenti mascherati» e chiede alle istituzioni di intervenire per garantire la piena applicazione della clausola sociale
Redazione Economia
Mille lavoratori calabresi dei servizi Enel a rischio trasferimento, la Slc Cgil annuncia lo sciopero
