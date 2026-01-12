Il presidente di Confindustria Cosenza fotografa l'economia regionale
Il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante analizza l'andamento dell'economia calabrese, tra punti di forza e criticità: «I problemi non mancano, ma ci sono segnali che ci lasciano ben sperare per il nuovo anno»
L’area bruzia nella parte alta della classifica in un quadro regionale già critico dove la Calabria svetta in Italia. Il “primato” a Reggio con 15 prestazioni ogni 100 abitanti. C’entra l’abolizione del reddito di cittadinanza?
Secondo il rapporto Cnel il saldo migratorio è di -441.000 giovani, con una perdita economica di 160 miliardi. Laureati e professionisti scelgono soprattutto Regno Unito e Germania, conseguenze drammatiche anche sul Pil regionale
Siglata l'intesa tra la sezione territoriale e la Federazione Nazionale Agricoltura (FNA). Da domani, 12 gennaio, associati e familiari potranno usufruire di consulenze gratuite e agevolazioni fiscali direttamente in sede
La nostra regione registra la più alta incidenza di prestazioni. Tra il 2020 e il 2024 quelle civili sono cresciute dell’11,9%. L’incremento potrebbe essere legato anche alla cancellazione del Reddito di cittadinanza. Il report della Cgia
Presenti l’editore del network LaC Domenico Maduli e il direttore Franco Laratta. Napoli: «L’obiettivo è quello di condividere visioni, idee e possibili sinergie utili a valorizzare il tessuto produttivo calabrese e migliorare la percezione della Calabria fuori dai suoi confini territoriali»
Inclusione sociale, la vertenza resta impantanata e i sindacati chiedono chiarimenti urgenti: graduatorie ferme, comuni in attesa e circa cento persone senza sussidio. Non passa l’emendamento Orsomarso: «Non possiamo permetterci di iniziare il 2026 così»
Il Comune di Corigliano-Rossano ha pubblicato l’avviso pubblico per la formazione della nuova graduatoria aperta degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Scadenza fissata al 13 febbraio 2026
La linea che attraversa la regione è tra le più critiche della rete nazionale con percorrenze aumentate fino a otto ore nel 2025 (caso limite il 13 novembre). Le due Frecce Reggio-Torino tra le più problematiche in Italia: difficoltà strutturali dei collegamenti verso il Sud. Il rapporto di Europa Radicale