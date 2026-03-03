Luca Tudda: «Salviamo la pizzeria artigianale»

Il giovane imprenditore di San Marco Argentano costretto a chiudere dopo undici anni di attività per la mancanza di un pizzaiolo: «Offrivo 2.500 euro di stipendio, ma in diciotto mesi nessuno si è fatto avanti»
Un capo ideato e confezionato in casa a Mormanno conquista i riflettori dell’Ariston. Dietro il successo c’è una storia familiare fatta di sacrifici, bozzetti e notti di lavoro. Dalla matita al manichino, fino alle luci del palco, il percorso creativo diventa simbolo di dedizione e visione
L’ateneo si propone come presidio culturale e civile, promotore di legalità e cittadinanza critica: «Restare non è rassegnazione, ma una scelta di protagonismo». Su questa linea si inserisce anche la riorganizzazione del Centro residenziale annunciata ieri
La perizia di Tansi del 2014 per la Procura di Castrovillari ricostruisce le criticità di un territorio privo di manutenzione, nonostante le segnalazioni. E mostra come i rischi già noti continuino a perpetuarsi nel tempo «con gravi conseguenze per la pubblica incolumità»
Sopralluogo del rettore Gianluigi Greco per visionare lo stato dei luoghi e inaugurare simbolicamente il nuovo piano operativo: manutenzioni h24, tutor per studenti internazionali e spazi sociali per una vita universitaria più completa
VIDEO | Battersi contro prepotenze e scorciatoie facili: è questo il primo passo verso la legalità. Lo ha detto il capo della Dda di Catanzaro nel corso di un incontro organizzato dal Rotary Club. Il presidente Mazzuca: «Ascoltare le sue parole una grande occasione per i ragazzi»
Nel dicembre 2014 una perizia redatta dal geologo Carlo Tansi e depositata in Tribunale dopo l’alluvione che colpì l’area di Sibari nel 2013 riporta nel dettaglio cause e conseguenze di quanto accaduto, lanciando un allarme sui rischi futuri. Un avvertimento rimasto lettera morta