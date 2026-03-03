Social
Luca Tudda: «Salviamo la pizzeria artigianale»

Il giovane imprenditore di San Marco Argentano spiega perché, dopo più di dieci anni, è stato costretto a chiudere il locale "La 'Mmasciata"

3 marzo, 2026
L’intervista

L’ex titolare de “A ‘Mmasciata” Luca Tudda: «Salviamo la pizzeria artigianale» | VIDEO

Il giovane imprenditore di San Marco Argentano costretto a chiudere dopo undici anni di attività per la mancanza di un pizzaiolo: «Offrivo 2.500 euro di stipendio, ma in diciotto mesi nessuno si è fatto avanti»
Emilia Canonaco
Storie

Un borgo del Pollino sul palco di Sanremo: il talento di William Perrone veste Sayf con l’eco-pelliccia

Un capo ideato e confezionato in casa a Mormanno conquista i riflettori dell’Ariston. Dietro il successo c’è una storia familiare fatta di sacrifici, bozzetti e notti di lavoro. Dalla matita al manichino, fino alle luci del palco, il percorso creativo diventa simbolo di dedizione e visione
Franco Sangiovanni
ancora un rinvio

Strada provinciale Lauropoli-Sibari: cantiere in ritardo. Il sindaco Iacobini chiede una riapertura parziale

Di fronte ai disagi della viabilità, il primo cittadino di Cassano All’Ionio sollecita Sirjo-Webuild e preme per l’istituzione di un senso unico alternato
Franco Sangiovanni
Identità antica

Castrovillari, Rotary e Polo museale: Mollo racconta Greci e indigeni tra Sibaritide e Pollino

In sala consiliare la conferenza del docente Unime e autore Rubbettino: «Conoscere le radici per superare il complesso di minorità»
Redazione
Verso il voto

Referendum Giustizia, Eugenio Facciolla: «Il SÌ segno di civiltà»

Il magistrato ha partecipato ad un confronto organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cosenza, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario di Stato Andrea Ostellari
Redazione
Referendum Giustizia, Eugenio Facciolla: «Il SÌ segno di civiltà»
La campagna

Cosenza, al via il monitoraggio della processionaria del pino su tutto il territorio comunale

L’assessore Gianluca Orrico informa che è possibile segnalare la presenza di nidi o larve a uno specifico numero Whatsapp: le info utili nell’articolo
Redazione
Cosenza, al via il monitoraggio della processionaria del pino su tutto il territorio comunale
Referendum giustizia

UGL invita al Sì: «Imparzialità, trasparenza e fiducia nella giustizia»

La confederazione sindacale, dopo il consiglio provinciale, sostiene la riforma e annuncia una manifestazione a Cosenza la prossima settimana
Redazione
UGL invita al Sì: «Imparzialità, trasparenza e fiducia nella giustizia»
Pubblica amministrazione sotto accusa

PA Calabria diffida il Comune di Cosenza: «Il sindaco superi gli ostacoli interni sul PIAO»

Il Comitato accusa resistenze burocratiche e annuncia segnalazioni al Ministero. Stoccata anche alla Provincia: «Quattro anni di disastri, servono trasparenza e scorrimento graduatorie»
Redazione
PA Calabria diffida il Comune di Cosenza: «Il sindaco superi gli ostacoli interni sul PIAO»
ruspe in azione

A Serra Spiga via ai lavori per il raddoppio della strada che collega Cosenza a Mendicino

La costruzione di un'arteria parallela garantirà l'addio al semaforo sulla strada che continua a creare rallentamenti e disagi su via Berlinguer
Antonio Clausi
A Serra Spiga via ai lavori per il raddoppio della strada che collega Cosenza a Mendicino
Street art e diritti

A Cosenza arriva “Oltre il Muro del Silenzio”: il nuovo murale di Gulìa Urbana contro la violenza di genere

L’opera di Mandioh sarà inaugurata l’8 marzo in Via degli Stadi: un segno urbano per promuovere ascolto, consapevolezza e rispetto
Redazione
A Cosenza arriva "Oltre il Muro del Silenzio": il nuovo murale di Gulìa Urbana contro la violenza di genere
Emergenza loculi

«Cosenza ha bisogno di un piano regolatore del cimitero»: l’appello del Comitato di Piazza Riforma

Il Comitato chiede al sindaco Caruso interventi strutturali per nuovi loculi: «Tempi d’attesa inaccettabili per le famiglie»
«Cosenza ha bisogno di un piano regolatore del cimitero»: l'appello del Comitato di Piazza Riforma
Incontro internazionale

Cuba, lotta e resiste: l’ambasciatore a Cosenza il 6 marzo per un confronto sulla crisi dell’isola

Nella sede di via Rivocati l’iniziativa con ambasciatore e console cubani. Donazioni di farmaci e raccolta fondi per sostenere la popolazione colpita dall’embargo
Redazione
Cuba, lotta e resiste: l'ambasciatore a Cosenza il 6 marzo per un confronto sulla crisi dell'isola
Viabilità e sicurezza

SP 234 verso la riapertura: lavori quasi conclusi dopo l’esondazione del Crati

Il sindaco Fabiano ringrazia la Provincia per l’intervento tempestivo. In fase finale la deviazione del fiume e il ripristino della strada, fondamentale per l’area urbana di Zumpano e Rende
Redazione
SP 234 verso la riapertura: lavori quasi conclusi dopo l'esondazione del Crati
Costruire il futuro

La “rivoluzione” del rettore Gianluigi Greco: l’università come pedagogia pubblica della democrazia

L’ateneo si propone come presidio culturale e civile, promotore di legalità e cittadinanza critica: «Restare non è rassegnazione, ma una scelta di protagonismo». Su questa linea si inserisce anche la riorganizzazione del Centro residenziale annunciata ieri
Giancarlo Costabile
La "rivoluzione" del rettore Gianluigi Greco: l'università come pedagogia pubblica della democrazia
Ritorna il simbolo cittadino

Il cuore di Cosenza torna a nuova vita: avviato il restauro dell’installazione su Corso Mazzini

Smontata per interventi di restyling, l’iconica scritta “Cosenza” sarà presto ricollocata nell’isola pedonale. Operazioni coordinate da cooperativa comunale, Dream Sud e Polizia municipale
Redazione
Il cuore di Cosenza torna a nuova vita: avviato il restauro dell'installazione su Corso Mazzini
Il documento/2

Alluvione nella Sibaritide, il Crati deviato per far spazio ai Laghi di Sibari. Tutti gli allarmi ignorati negli anni

La perizia di Tansi del 2014 per la Procura di Castrovillari ricostruisce le criticità di un territorio privo di manutenzione, nonostante le segnalazioni. E mostra come i rischi già noti continuino a perpetuarsi nel tempo «con gravi conseguenze per la pubblica incolumità»
Mariassunta Veneziano
Alluvione nella Sibaritide, il Crati deviato per far spazio ai Laghi di Sibari. Tutti gli allarmi ignorati negli anni
Servizi Poste

Pensioni di marzo in pagamento dal 2: coinvolti 228 uffici postali nel Cosentino

Accredito su libretto, BancoPosta e Postepay Evolution: possibile prelevare dai Postamat. Consigliati orari e giorni per ridurre le code
Redazione
Pensioni di marzo in pagamento dal 2: coinvolti 228 uffici postali nel Cosentino
Orgoglio calabrese

Sal Da Vinci: «Sono figlio di un calabrese». Grimaldi celebra le sue radici

Le parole del cantante riaccendono il legame con il paese d’origine del padre, Mario Da Vinci. Nel borgo cosentino entusiasmo e senso di appartenenza
Redazione
Sal Da Vinci: «Sono figlio di un calabrese». Grimaldi celebra le sue radici
parte la riforma

Unical, nuova vita per il Centro Residenziale: Alfredo Mesiano è il nuovo direttore, potenziati alcuni servizi

Sopralluogo del rettore Gianluigi Greco per visionare lo stato dei luoghi e inaugurare simbolicamente il nuovo piano operativo: manutenzioni h24, tutor per studenti internazionali e spazi sociali per una vita universitaria più completa
Redazione
Unical, nuova vita per il Centro Residenziale: Alfredo Mesiano è il nuovo direttore, potenziati alcuni servizi
A confronto

Il procuratore Curcio a Rende per parlare ai giovani di contrasto alla ‘ndrangheta: «Prima serve estirpare la cultura mafiosa»

VIDEO | Battersi contro prepotenze e scorciatoie facili: è questo il primo passo verso la legalità. Lo ha detto il capo della Dda di Catanzaro nel corso di un incontro organizzato dal Rotary Club. Il presidente Mazzuca: «Ascoltare le sue parole una grande occasione per i ragazzi»
Patrizia De Napoli
Il procuratore Curcio a Rende per parlare ai giovani di contrasto alla 'ndrangheta: «Prima serve estirpare la cultura mafiosa»
Educazione e prevenzione

La legalità torna in scena al Teatro Rendano: il 4 marzo la Polizia di Stato incontra gli studenti

Torna a Cosenza “Percorsi di legalità”, l’iniziativa che unisce teatro e prevenzione per sensibilizzare migliaia di studenti su violenza di genere, sicurezza e rispetto delle diversità
Redazione
La legalità torna in scena al Teatro Rendano: il 4 marzo la Polizia di Stato incontra gli studenti
Organici potenziati

Diciannove nuovi poliziotti in servizio nella provincia di Cosenza

Il Questore Borrelli accoglie Agenti, Assistenti e Ispettori destinati a Questura e Commissariati: «Rafforzeranno il controllo del territorio»
Redazione
Diciannove nuovi poliziotti in servizio nella provincia di Cosenza
Il documento/1

Tra fango e memoria: dopo l’ultima esondazione il Crati torna a fare paura, ma era già tutto scritto 11 anni fa

Nel dicembre 2014 una perizia redatta dal geologo Carlo Tansi e depositata in Tribunale dopo l’alluvione che colpì l’area di Sibari nel 2013 riporta nel dettaglio cause e conseguenze di quanto accaduto, lanciando un allarme sui rischi futuri. Un avvertimento rimasto lettera morta
Mariassunta Veneziano
Tra fango e memoria: dopo l'ultima esondazione il Crati torna a fare paura, ma era già tutto scritto 11 anni fa
Scuola digitale

Cyberbullismo, gli studenti dell’Ic Mandatoriccio a Roma per “BullyFace”

Al convegno nazionale Udicon nella Sala Tirreno della Regione Lazio: focus su prevenzione, social e responsabilità digitale
Redazione
Cyberbullismo, gli studenti dell'Ic Mandatoriccio a Roma per "BullyFace"
