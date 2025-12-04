CRISI IDRICA A COSENZA, SORICAL PUNTUALIZZA

Seduta fiume del consiglio comunale di Cosenza sulla questione della carenza idrica. Ascoltati a Palazzo dei Bruzi anche i tecnici di Sorical. Il problema non è la siccità, ma la distribuzione dell'acqua nelle condotte cittadine. Al nostro network la voce del direttore generale Giovanni Paolo Marati
Effetto domino sulla Provincia di Cosenza. La sindaca: «E’ la legge, ho scelto di non dimettermi per evitare il commissariamento dell’Ente. Da subito avvierò un progetto politico-elettorale di piena continuità con il lavoro svolto in questi anni»
La corsa a Sindaco di Castrovillari si apre con l’associazione civica . Presentatosi il 3 dicembre, il movimento ha catalizzato grande partecipazione. L’obbiettivo punta a riportare entusiasmo e si dichiara aperto al dialogo e alla raccolta di idee, superando i conflitti e i blocchi politici tradizionali
Durante il vertice a Lamezia l’Alleanza denuncia “dati drammatici” e chiede una mobilitazione regionale contro “disuguaglianze e servizi al minimo”. Indetta, inoltre, una conferenza stampa il 9 dicembre per illustrare analisi, iniziative e proposte
L’assessore del Comune di Cosenza: «Nei quartieri Massa, Paparelle, Colle Triglio, Piscopani, Gergeri e Serra l’acqua arriva alle 8 di mattina e a mezzogiorno va via. La verità è la politica ha fallito negli ultimi 30 su questo tema»
Il consigliere regionale del gruppo Tridico Presidente traccia un nuovo quadro normativo sulla pratica che in Italia non è vietata: rimborsi fino a 712 euro e obbligo di esecuzione in strutture autorizzate per contrastare il ricorso a pratiche ad alto rischio
I manniani affrontano i temi del Psc, del Lorenzon e del nuovo ospedale, per il quale parlano di «speculazioni edilizie in programma, favorite dagli indirizzi comunali, che fanno esattamente il gioco della Regione»
L’esponente del Pd rimarca l’importanza dell’azione de “La Migliore Calabria” e aggiunge: «La presidente entro il 10 dicembre dovrà decidere quale ruolo mantenere, altrimenti verrà meno la carica di consigliere regionale»
Tutti i protagonisti del secondo tentativo di scalata del governatore a FI.Se andrà via dalla Regione, si aprirebbero praterie politiche nel centrodestra e in tanti stanno già elaborando una strategia fatta in silenzio e con nervi saldi
Il capogruppo di Occhiuto Presidente replica con ironia alle invettive dell’europarlamentare sui dati de “Il Sole 24 Ore”: «Sia il presidente che gli amministratori locali (e anche i sindaci di sinistra), sono sul “campo di battaglia” calabrese. Che comodità Bruxelles...»
Crescono attesa e timori nel partito per l’evento del 17 dicembre a Palazzo Grazioli. L’organizzatore Ruggieri: «È solo un convegno». Ma la piattaforma programmatica c’è già. E nel parterre sono attesi l’ad di Tim e il presidente di Mps (oltre a Nicola Porro). La scalata è partita
Il consigliere regionale, ospite a Buongiorno in Calabria, contesta la visione del centrodestra di una Calabria straordinaria: «Siamo i più poveri d’Europa, gli alloggi Aterp sono pochi e fatiscenti, non hanno pagato il contributo “fitto Casa”, hanno tagliato il Welfare e dai rubinetti l’acqua non esce»
Venerdì la conferenza dei capigruppo a Palazzo Campanella definirà il quadro: maggioranza e minoranza trattano tra equilibri interni e possibili sorprese. L’area forzista reclama tre postazioni, i meloniani due