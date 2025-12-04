Social
Home page>Politica>CRISI IDRICA A COSENZA, ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Politica
CRISI IDRICA A COSENZA, SORICAL PUNTUALIZZA

Seduta fiume del consiglio comunale di Cosenza sulla questione della carenza idrica. Ascoltati a Palazzo dei Bruzi anche i tecnici di Sorical. Il problema non è la siccità, ma la distribuzione dell'acqua nelle condotte cittadine. Al nostro network la voce del direttore generale Giovanni Paolo Marati

4 dicembre, 2025
ULTIMA ORA
procedura di contestazione

San Giovanni in Fiore, avviata la procedura di decadenza per Rosaria Succurro

Effetto domino sulla Provincia di Cosenza. La sindaca: «E’ la legge, ho scelto di non dimettermi per evitare il commissariamento dell’Ente. Da subito avvierò un progetto politico-elettorale di piena continuità con il lavoro svolto in questi anni»
Antonio Clausi
San Giovanni in Fiore, avviata la procedura di decadenza per Rosaria Succurro
La nota

«Il PSC Rende ignora gli strumenti essenziali per una città inclusiva» 

Nota congiunta dei consiglieri Bilotti, Totera e Calvelli: «Le sollecitazioni emerse in Aula non rimangano parole al vento»
Redazione
«Il PSC Rende ignora gli strumenti essenziali per una città inclusiva»\u00A0\n
il primo candidato

Castrovillari: la scossa civica di primavera, l'Irruzione di Luca Donadio e "Civicamente"

La corsa a Sindaco di Castrovillari si apre con l’associazione civica . Presentatosi il 3 dicembre, il movimento ha catalizzato grande partecipazione. L’obbiettivo punta a riportare entusiasmo e si dichiara aperto al dialogo e alla raccolta di idee, superando i conflitti e i blocchi politici tradizionali
Franco Sangiovanni
Castrovillari: la scossa civica di primavera, l'Irruzione di Luca Donadio e \"Civicamente\"\n
L’allarme

Emergenza sanitaria, Avs: «In Calabria siamo a un punto di non ritorno, ma è un fallimento annunciato»

Durante il vertice a Lamezia l’Alleanza denuncia “dati drammatici” e chiede una mobilitazione regionale contro “disuguaglianze e servizi al minimo”. Indetta, inoltre, una conferenza stampa il 9 dicembre per illustrare analisi, iniziative e proposte
Redazione Politica
Emergenza sanitaria, Avs: «In Calabria siamo a un punto di non ritorno, ma è un fallimento annunciato»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato

L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato di Serie B interregionale

3 dicembre 2025
Ore 12:12
L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato
Società

Carmen Diodato, messaggio per la giornata internazionale delle persone con disabilità

2 dicembre 2025
Ore 16:41
Carmen Diodato, messaggio per la giornata internazionale delle persone con disabilità
Video

Cosenza, un arresto per produzione e spaccio di marijuana a Cetraro

3 dicembre 2025
Ore 08:49
Cosenza, un arresto per produzione e spaccio di marijuana a Cetraro
Eventi

A Mormanno la 21esima edizione di Perciavutti

Il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra presenta la 21esima edizione di Perciavutti, in programma nella cittadina del Pollino dal sei all'otto dicembre

2 dicembre 2025
Ore 10:35
A Mormanno la 21esima edizione di Perciavutti
Video

Cosenza, un arresto per produzione e spaccio di marijuana a Cetraro

3 dicembre 2025
Ore 08:49
Cosenza, un arresto per produzione e spaccio di marijuana a Cetraro
Eventi

A Mormanno la 21esima edizione di Perciavutti

Il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra presenta la 21esima edizione di Perciavutti, in programma nella cittadina del Pollino dal sei all'otto dicembre

2 dicembre 2025
Ore 10:35
A Mormanno la 21esima edizione di Perciavutti
Sport

L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato

L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato di Serie B interregionale

3 dicembre 2025
Ore 12:12
L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato
Società

Carmen Diodato, messaggio per la giornata internazionale delle persone con disabilità

2 dicembre 2025
Ore 16:41
Carmen Diodato, messaggio per la giornata internazionale delle persone con disabilità
Video

Cosenza, un arresto per produzione e spaccio di marijuana a Cetraro

3 dicembre 2025
Ore 08:49
Cosenza, un arresto per produzione e spaccio di marijuana a Cetraro
Eventi

A Mormanno la 21esima edizione di Perciavutti

Il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra presenta la 21esima edizione di Perciavutti, in programma nella cittadina del Pollino dal sei all'otto dicembre

2 dicembre 2025
Ore 10:35
A Mormanno la 21esima edizione di Perciavutti
Sport

L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato

L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato di Serie B interregionale

3 dicembre 2025
Ore 12:12
L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato
Società

Carmen Diodato, messaggio per la giornata internazionale delle persone con disabilità

2 dicembre 2025
Ore 16:41
Carmen Diodato, messaggio per la giornata internazionale delle persone con disabilità
questione delicata

Incarnato (PSI): «Tutelare i tirocinanti, non può esserci divergenza politica sul tema»

Il segretario regionale: «Mi appello alla presidente dell'ANCI, che è ancora in carica, e ai sindacati affinché facciano pressione sui parlamentari calabresi di maggioranza per risolvere la questione»
Redazione
Incarnato (PSI): «Tutelare i tirocinanti, non può esserci divergenza politica sul tema»
Politica

Federazione Riformista: «Linee guida del Psc di Rende con attenzione al sociale e alle famiglie»

Presa di posizione del movimento politico culturale che di recente ha eletto segretario Cesare Loizzo: «Fandonie dal centrodestra consiliare e dal Laboratorio Civico»
Redazione
Federazione Riformista: «Linee guida del Psc di Rende con attenzione al sociale e alle famiglie»
rubinetti a secco

De Cicco presenterà un dossier e un esposto ad Occhiuto per la carenza idrica in provincia

L’assessore del Comune di Cosenza: «Nei quartieri Massa, Paparelle, Colle Triglio, Piscopani, Gergeri e Serra l’acqua arriva alle 8 di mattina e a mezzogiorno va via. La verità è la politica ha fallito negli ultimi 30 su questo tema»
Redazione
De Cicco presenterà un dossier e un esposto ad Occhiuto per la carenza idrica in provincia
città senz’acqua

Caruso: «Carenza idrica a Cosenza problema atavico, fin dai tempi di Gentile sindaco»

Maggioranza e opposizione hanno approvato un documento bipartisan nel Consiglio comunale aperto richiesto da Alimena (Pd) che con D’Ippolito (FdI) ha stilato poi un unico testo
Redazione
Caruso: «Carenza idrica a Cosenza problema atavico, fin dai tempi di Gentile sindaco»
Libertà religiosa

Calabria, Laghi propone contributi per la circoncisione rituale: 85mila euro all’anno per fermare le pratiche clandestine

Il consigliere regionale del gruppo Tridico Presidente traccia un nuovo quadro normativo sulla pratica che in Italia non è vietata: rimborsi fino a 712 euro e obbligo di esecuzione in strutture autorizzate per contrastare il ricorso a pratiche ad alto rischio
P. P. P.
Calabria, Laghi propone contributi per la circoncisione rituale: 85mila euro all’anno per fermare le pratiche clandestine\n
Replica alla minoranza

Il Comune di Rende chiarisce: le aree del nuovo Policlinico e quelle adiacenti sono pubbliche

L’amministrazione comunale guidata da Sandro Principe: i terreni destinati al Policlinico universitario sono proprietà dell’Unical e della Provincia. Anche le aree adiacenti sono pubbliche
Redazione
Il Comune di Rende chiarisce: le aree del nuovo Policlinico e quelle adiacenti sono pubbliche
Politica

Rende, il Laboratorio Civico ne ha per tutti: «Centrodestra imbarazzante e Principe aumenta volumetrie»

I manniani affrontano i temi del Psc, del Lorenzon e del nuovo ospedale, per il quale parlano di «speculazioni edilizie in programma, favorite dagli indirizzi comunali, che fanno esattamente il gioco della Regione»
Redazione
Rende, il Laboratorio Civico ne ha per tutti: «Centrodestra imbarazzante e Principe aumenta volumetrie»
L’intervento

Orlandino Greco scrive la sua agenda a Palazzo Campanella: «Priorità all’Alto tirreno cosentino»

Tra le proposte del neo consigliere regionale della Lega l’ammodernamento della statale 18, una metropolitana di superficie Tortora Lamezia e la messa in rete dei porti esistenti
Redazione
Orlandino Greco scrive la sua agenda a Palazzo Campanella: «Priorità all’Alto tirreno cosentino»\n
volumetrie

Rende, l’opposizione incalza: «Lorenzon edificabile. Psc in continuità con Manna»

Ghionna, Garritano, Trombino, Galassi e Monaco: «Altro che “risparmio di tempo e di risorse”: sembra chiaro che l’esigenza da salvaguardare non sia quella dei cittadini»
Redazione
Rende, l’opposizione incalza: «Lorenzon edificabile. Psc in continuità con Manna»
rivendicazioni

Di Natale: «Sulla decadenza di Succurro il centrosinistra dorme e non dice nulla»

L’esponente del Pd rimarca l’importanza dell’azione de “La Migliore Calabria” e aggiunge: «La presidente entro il 10 dicembre dovrà decidere quale ruolo mantenere, altrimenti verrà meno la carica di consigliere regionale»
Redazione
Di Natale: «Sulla decadenza di Succurro il centrosinistra dorme e non dice nulla»
SULLE ORME DI DON LORENZO

Rosy Bindi a Cosenza per ricordare don Milani: «Il Governo ignora istruzione e sanità»

L'esponente dem è stata ospite dell'Università della Calabria prima e della Curia poi e non ha lesinato critiche all'Esecutivo: «Bisogna ricordarsi degli ultimi»
Francesco La Luna
Rosy Bindi a Cosenza per ricordare don Milani: «Il Governo ignora istruzione e sanità»
L’analisi

Occhiuto al secondo tempo per la conquista di Forza Italia mentre in Calabria è scattata una silenziosa guerra di posizionamento

Tutti i protagonisti del secondo tentativo di scalata del governatore a FI.Se andrà via dalla Regione, si aprirebbero praterie politiche nel centrodestra e in tanti stanno già elaborando una strategia fatta in silenzio e con nervi saldi
Massimo Clausi
Occhiuto al secondo tempo\u00A0per la conquista di\u00A0Forza Italia mentre in Calabria è scattata una silenziosa guerra di posizionamento\n\n\n
Allarme sicurezza

Trebisacce senza Vigili del Fuoco, Scutellà interroga la Regione

La capogruppo M5S denuncia il vuoto operativo nell’Alto Ionio e chiede misure urgenti per ripristinare la copertura h24 del soccorso tecnico urgente
Redazione
Trebisacce senza Vigili del Fuoco, Scutellà interroga la Regione\n
Cantiere strategico

Statale 106 Jonica, Stasi chiede un confronto sull’impatto occupazionale dell’opera

Il sindaco di Corigliano Rossano sollecita ANAS e parti sociali: servono formazione e assunzioni locali per il cantiere Sibari-Coserie
Redazione
Statale 106 Jonica, Stasi chiede un confronto sull’impatto occupazionale dell’opera\n
Rubinetto a secco

Cosenza senz’acqua, cittadini in Consiglio comunale

Convocata per domani una seduta aperta dell’assise municipale per affrontare la crisi idrica che colpisce alcuni quartiere della città
Redazione
Cosenza senz’acqua, cittadini in Consiglio comunale\n
la replica

Caputo: «Tridico sa solo parlare. Le città capoluogo della Calabria da anni in mano al centrosinistra»

Il capogruppo di Occhiuto Presidente replica con ironia alle invettive dell’europarlamentare sui dati de “Il Sole 24 Ore”: «Sia il presidente che gli amministratori locali (e anche i sindaci di sinistra), sono sul “campo di battaglia” calabrese. Che comodità Bruxelles...»
Redazione
Caputo: «Tridico sa solo parlare. Le città capoluogo della Calabria da anni in mano al centrosinistra»
Le dichiarazioni

Calabria da horror per qualità della vita, Tridico attacca: «Il primo pensiero di Occhiuto? Le poltrone»

L’ex candidato alla Regione incalza: «Quattro province su cinque agli ultimi posti per qualità della vita e nessuna politica concreta della Giunta regionale per lavoro, welfare e investimenti»
Redazione
Calabria da horror per qualità della vita, Tridico attacca:\u00A0«Il primo pensiero di Occhiuto? Le poltrone»\n
Road map

Occhiuto vuole prendersi Forza Italia dopo le Politiche mentre i suoi minimizzano: «Noi una corrente? No, è roba vecchia…»

Crescono attesa e timori nel partito per l’evento del 17 dicembre a Palazzo Grazioli. L’organizzatore Ruggieri: «È solo un convegno». Ma la piattaforma programmatica c’è già. E nel parterre sono attesi l’ad di Tim e il presidente di Mps (oltre a Nicola Porro). La scalata è partita
Pablo Petrasso
Occhiuto vuole prendersi Forza Italia dopo le Politiche mentre i suoi minimizzano: «Noi una corrente? No, è roba vecchia…»\n
L’intervista

De Cicco (Dp) scuote il Consiglio regionale: «La politica è nuda, io “funziono” perché sto con il popolo»

Il consigliere regionale, ospite a Buongiorno in Calabria, contesta la visione del centrodestra di una Calabria straordinaria: «Siamo i più poveri d’Europa, gli alloggi Aterp sono pochi e fatiscenti, non hanno pagato il contributo “fitto Casa”, hanno tagliato il Welfare e dai rubinetti l’acqua non esce»
Redazione Politica
De Cicco (Dp) scuote il Consiglio regionale:\u00A0«La politica è nuda, io “funziono” perché sto con il popolo»\n
In fase di definizione

Consiglio regionale, la partita delle Commissioni è ancora aperta: ecco i nomi in gioco, l’opposizione punta alla Vigilanza

Venerdì la conferenza dei capigruppo a Palazzo Campanella definirà il quadro: maggioranza e minoranza trattano tra equilibri interni e possibili sorprese. L’area forzista reclama tre postazioni, i meloniani due
Antonio Clausi
Consiglio regionale, la partita delle Commissioni è ancora aperta: ecco i nomi in gioco, l’opposizione punta alla Vigilanza\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Scuole chiuse in Calabria per allerta meteo: elenco dei comuni

2

Pratica sesso orale al compagno davanti alle guardie durante una visita in carcere. Denunciata

3

Incidente a Zumpano, traffico bloccato sulla SP 234

4

Ragazza scomparsa a Rende, è la giovane Angelica Causil

5

Processo Recovery, richieste di condanna in abbreviato della Dda