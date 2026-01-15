Social
Sanità

Influenza in Calabria, il picco deve ancora arrivare: pronto soccorso sotto pressione | VIDEO

Boom di accessi negli ospedali e casi gravi in aumento. La variante K non ha ancora raggiunto l’apice.

15 gennaio, 2026
L’iniziativa

La Calabria a caccia di specialisti, Occhiuto: «Medici stranieri potranno venire a lavorare qui». Ecco le figure più richieste

Nei prossimi giorni verrà pubblicato un bando ad hoc. Il governatore: «L’obiettivo è quello di reclutare nuove e qualificate competenze al servizio del nostro sistema sanitario regionale»
Redazione
La Calabria a caccia di specialisti, Occhiuto: «Medici stranieri potranno venire a lavorare qui». Ecco le figure più richieste\n
Sanità

«Utilizzo improprio del personale infermieristico del 118 nella Radiologia di Rossano»: la denuncia del Nursind

Il segretario aziendale del sindacato scrive ai vertici dell’Asp di Cosenza per segnalare un episodio che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi chiedendo di «intervenire con urgenza»
Redazione Attualità
«Utilizzo improprio\u00A0del personale infermieristico del 118 nella Radiologia di Rossano»: la denuncia del Nursind\n
Giro di valzer

Sanità calabrese, al via il rinnovo dei vertici: la Regione cerca i nuovi direttori generali

L’unica azienda a non essere messa a concorso è l’ospedale di Cosenza, attualmente retto da Vitaliano De Salazar. Tra poco più di un mese sarebbero arrivati a scadenza i mandati dei commissari straordinari
Luana Costa
Sanità calabrese, al via il rinnovo dei vertici: la Regione cerca i nuovi direttori generali
L’intervista

Sanità negata

Muore durante la corsa in ospedale, c’era una convenzione per un’ambulanza h24 a Longobucco ma non è stata mai attivata

Secondo l’accordo, risalente al 19 settembre, entro 60 giorni sarebbe dovuta entrare in funzione. Restano ancora i lavori sul viadotto crollato e i tempi per raggiungere da il primo ospedale si allungano inevitabilmente
Massimo Clausi
Muore durante la corsa in ospedale, c’era una convenzione per\u00A0un’ambulanza h24 a Longobucco ma non è stata mai attivata\n
Sanità Calabria

«Citrigno e Noto interessati a riconvertire il S. Anna Hospital»: l’Usb racconta i dettagli del tentativo

Per il sindacato i due imprenditori sarebbero pronti a coprire il debito di 20mila euro per il contratto d’affitto della struttura sanitaria di Catanzaro: «Il 20 gennaio in Cittadella incontro decisivo, ci sia anche Occhiuto» 
Redazione
«Citrigno e Noto interessati a riconvertire il S. Anna Hospital»: l’Usb racconta i dettagli del tentativo\n
L’INTERVISTA

Rosalbino Cerra, il medico di famiglia tra rapporto umano, riforma del territorio e continuità assistenziale

Il segretario della FIMMG Calabria racconta criticità («subiamo aggressioni»), cambiamenti («col ruolo unico») e prospettive della medicina generale sul territorio: «Resta fondamentale il contatto umano col paziente»
Antonio Clausi
Rosalbino Cerra, il medico di famiglia tra rapporto umano,\u00A0riforma del territorio e continuità assistenziale\n
Nuovi obiettivi

Cosenza, Graziano traccia il bilancio dei 4 anni alla guida dell’Asp. Il nuovo commissario: «Più sinergia con l’ospedale e prevenzione»

VIDEO | Il manager va a Crotone e intanto rivendica l’approvazione dei resoconti contabili, la stabilizzazione di 500 precari e nuove assunzioni tramite concorsi. A gestire ora l’azienda bruzia sarà Vitaliano de Salazar, già a capo dell’Annunziata: «Unire le due realtà sotto un’unica direzione è un’opportunità»
Salvatore Bruno
Cosenza, Graziano traccia il bilancio dei 4 anni alla guida dell’Asp. Il nuovo commissario: «Più sinergia con l’ospedale e prevenzione»\n
La protesta

Idonei del comparto sanitario, presidio davanti all’Asp di Cosenza: assunzioni ancora bloccate

Il S.I. Cobas annuncia una protesta per il 15 gennaio 2026 davanti alla sede dell’Azienda sanitaria provinciale. Al centro della vertenza gli idonei del Nue 112 e la richiesta di un cronoprogramma certo per le assunzioni
Redazione
Idonei del comparto sanitario, presidio davanti all’Asp di Cosenza: assunzioni ancora bloccate\n
picco stagionale

Influenza, italiani a letto. E la coda epidemica può arrivare fino in primavera

I sintomi principali includono riniti (raffreddore), mal di testa, dolori articolari, tosse, mal di gola e febbre. Possono durare pochi giorni, ma sovente persistono anche più a lungo
Redazione
Influenza, italiani a letto. E la coda epidemica può arrivare fino in primavera\n
CARENZA DI MEDICINE

Farmaco fantasma, da venti giorni sospesa la distribuzione di un anticoagulante salvavita

Si tratta dell'apixaban, distribuito sotto il nome di Eliquis. Il problema, si apprende, riguarda in particolare il dosaggio da 2,5 mg. Attesa in giornata la soluzione del problema
Salvatore Bruno
Farmaco fantasma, da venti giorni sospesa la distribuzione di un anticoagulante salvavita\n
Senza cure

Sanità in Calabria, il paradosso: liste d’attesa infinite mentre restano fermi milioni per comprare 50 nuovi macchinari

Ecografie e Tac con attese fino a oltre un anno, pazienti costretti a emigrare fuori regione. Eppure 86 milioni destinati alle apparecchiature nel 2019 restano in gran parte inutilizzati, aggravando disagi e mobilità extra regionale
Pablo Petrasso
Sanità in Calabria, il paradosso: liste d’attesa\u00A0infinite\u00A0mentre restano fermi milioni per comprare 50 nuovi macchinari\n
Il profilo

Da manager in cerca di riscatto a perno della sanità calabrese: l’ascesa di Vitaliano De Salazar a Cosenza

Dal pronto soccorso “in incognito” al policlinico universitario: ora Occhiuto lo mette al centro della nuova architettura della sanità provinciale
Salvatore Bruno
Da manager in cerca di riscatto a perno della sanità calabrese: l’ascesa di Vitaliano De Salazar a Cosenza\n
Sanità regionale

Occhiuto ridisegna i vertici: De Salazar all’Asp di Cosenza, Graziano a Crotone

La Regione punta su una guida unitaria per rafforzare i servizi e garantire continuità nella gestione sanitaria calabrese
Redazione
Occhiuto ridisegna i vertici: De Salazar all’Asp di Cosenza, Graziano a Crotone\n
Vertici nuovi

Graziano verso l’Asp di Crotone, a Cosenza ballottaggio tra Maria Bernardi e Pino Pasqua

A concorrere per la guida dell’Azienda Sanitaria più grande della Calabria sono i due direttori sanitari ospedalieri dello spoke di Corigliano-Rossano e dell’Annunziata di Cosenza 

Salvatore Bruno
Graziano verso l’Asp di Crotone, a Cosenza ballottaggio tra Maria Bernardi e Pino Pasqua
L’intervista

Quando curarsi diventa un privilegio, Cartabellotta (Gimbe): «Calabria emblema del fallimento dei Piani di rientro»

Per il presidente della Fondazione nella nostra regione i cittadini vivono una sanità peggiore, sono costretti a curarsi altrove e pagano imposte regionali più elevate: «Senza un forte intervento dello Stato e risorse stabili, il diritto alla salute non sarà più garantito a tutti»
Bruno Mirante
Quando curarsi diventa un privilegio, Cartabellotta (Gimbe): «Calabria emblema del fallimento dei Piani di rientro»\n\n\n
sostegno

Sanità e solidarietà a Castrovillari: il Rotary dona nuove sedute ai reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria

Un gesto di cura che accoglie la vita: grazie al Rotary "I Pulinit del Pollino", le sale d'attesa del Ferrari diventano più umane, colmando con il sociale i vuoti del settore pubblico
Franco Sangiovanni
Sanità e solidarietà a Castrovillari: il Rotary dona nuove sedute ai reparti di ostetricia, ginecologia e pediatria\n
Sanità in crisi

Ospedale di San Giovanni in Fiore, allarme anestesisti: metà con contratti scaduti

Il Comitato 18 Gennaio denuncia il rischio paralisi: senza rinnovi immediati l’ospedale potrebbe fermarsi
Redazione
Ospedale di San Giovanni in Fiore, allarme anestesisti: metà con contratti scaduti\n
La sanità del futuro

Nuovi ospedali in Calabria, il miliardo Inail non è ancora blindato: slitta il via libera alla rimodulazione dei fondi

Il tesoretto chiesto dalla Regione non è ancora formalizzato. Rassicurazioni sui finanziamenti ma il via libera alla spesa viene rinviato per i ritardi nella ricognizione dei fabbisogni. Interlocuzioni in corso con la struttura commissariale
Luana Costa
Nuovi ospedali in Calabria, il miliardo Inail non è ancora blindato: slitta il via libera alla rimodulazione dei fondi\n
Temi scottanti

Sanità in affanno, i sindacati chiedono un piano straordinario

Incontro con il presidente Occhiuto: carenze di personale, liste d’attesa e territorio al centro del confronto
Redazione
Sanità in affanno, i sindacati chiedono un piano straordinario\n
Sanità negata

Cosenza, bambino costretto a curarsi a Napoli: l’appello dei genitori

Incontro a Palazzo dei Bruzi: il sindaco Caruso chiede di colmare il gap sanitario in Calabria
Redazione
Cosenza, bambino costretto a curarsi a Napoli: l’appello dei genitori\n
Nuova struttura

Cariati, ok alla verifica tecnico-aeronautica dell’elisuperficie per uso sanitario

Conclusa la verifica di fattibilità dell’elisuperficie di Cariati. Un passo avanti per il sistema di emergenza del basso Ionio cosentino e per un bacino di circa 15 mila residenti
Redazione
Cariati, ok alla verifica tecnico-aeronautica dell’elisuperficie per uso sanitario\n
l’apertura

Nuova Aft a Trebisacce: un altro passo concreto verso l’assistenza territoriale

La direttrice distretto Jonio Nord Trebisacce, Antonella Arvia: «Molto più di uno spazio sanitario: è ascolto, presenza, fiducia. È la dimostrazione che investire nei territori significa investire nelle persone»
Redazione
Nuova Aft a Trebisacce: un altro passo concreto verso l’assistenza territoriale\n
Buona sanità

Malore improvviso a Roggiano, soccorsi tempestivi salvano una donna: «Sono angeli»

Trasporto d’urgenza all’Annunziata di Cosenza: il ringraziamento ai volontari del 118 di Spezzano Terme
Redazione
Malore improvviso a Roggiano, soccorsi tempestivi salvano una donna: «Sono angeli»\n
