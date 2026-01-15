Influenza in Calabria, il picco deve ancora arrivare: pronto soccorso sotto pressione | VIDEO

L’unica azienda a non essere messa a concorso è l’ospedale di Cosenza, attualmente retto da Vitaliano De Salazar. Tra poco più di un mese sarebbero arrivati a scadenza i mandati dei commissari straordinari
Il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante analizza l'andamento dell'economia calabrese, tra punti di forza e criticità: «I problemi non mancano, ma ci sono segnali che ci lasciano ben sperare per il nuovo anno»
Secondo l’accordo, risalente al 19 settembre, entro 60 giorni sarebbe dovuta entrare in funzione. Restano ancora i lavori sul viadotto crollato e i tempi per raggiungere da il primo ospedale si allungano inevitabilmente
Per il sindacato i due imprenditori sarebbero pronti a coprire il debito di 20mila euro per il contratto d’affitto della struttura sanitaria di Catanzaro: «Il 20 gennaio in Cittadella incontro decisivo, ci sia anche Occhiuto»
Il segretario della FIMMG Calabria racconta criticità («subiamo aggressioni»), cambiamenti («col ruolo unico») e prospettive della medicina generale sul territorio: «Resta fondamentale il contatto umano col paziente»
VIDEO | Il manager va a Crotone e intanto rivendica l’approvazione dei resoconti contabili, la stabilizzazione di 500 precari e nuove assunzioni tramite concorsi. A gestire ora l’azienda bruzia sarà Vitaliano de Salazar, già a capo dell’Annunziata: «Unire le due realtà sotto un’unica direzione è un’opportunità»
Il S.I. Cobas annuncia una protesta per il 15 gennaio 2026 davanti alla sede dell’Azienda sanitaria provinciale. Al centro della vertenza gli idonei del Nue 112 e la richiesta di un cronoprogramma certo per le assunzioni
Ecografie e Tac con attese fino a oltre un anno, pazienti costretti a emigrare fuori regione. Eppure 86 milioni destinati alle apparecchiature nel 2019 restano in gran parte inutilizzati, aggravando disagi e mobilità extra regionale
Per il presidente della Fondazione nella nostra regione i cittadini vivono una sanità peggiore, sono costretti a curarsi altrove e pagano imposte regionali più elevate: «Senza un forte intervento dello Stato e risorse stabili, il diritto alla salute non sarà più garantito a tutti»
Il tesoretto chiesto dalla Regione non è ancora formalizzato. Rassicurazioni sui finanziamenti ma il via libera alla spesa viene rinviato per i ritardi nella ricognizione dei fabbisogni. Interlocuzioni in corso con la struttura commissariale
La direttrice distretto Jonio Nord Trebisacce, Antonella Arvia: «Molto più di uno spazio sanitario: è ascolto, presenza, fiducia. È la dimostrazione che investire nei territori significa investire nelle persone»