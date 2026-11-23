Gli atti sono stati licenziati dall’Asp di Catanzaro, delegata da Azienda Zero. La gara consta di due lotti: il primo per le basi di Lamezia Terme e Cirò e il secondo per Cosenza e Locri. Ecco tutti i dettagli

L’attesa è finita. Dopo anni di proroghe reiterate del contratto, la Regione Calabria si appresta a rimettere ad una valutazione di mercato il servizio di elisoccorso. Non accadeva da quasi vent’anni, era infatti il dicembre del 2008 quando l’amministrazione bandì l’ultima procedura ad evidenza pubblica affidando il servizio ad una associazione temporanea d’impresa che – seppur con variazioni negli assetti societari – è la stessa che detiene ancora il servizio e firmataria del contratto risalente al 28 luglio 2009.

La pubblicazione del bando era stata annunciata a conclusione dello scorso anno, la previsione ha inanellato altri undici mesi di ritardo ma alla fine l’operazione è riuscita. Il servizio di elisoccorso della Calabria potrà finalmente essere tarato sulla base delle esigenze più attuali del servizio sanitario, stravolto negli ultimi venti anni dalle ristrettezze economiche e dai tagli causati dall’applicazione del piano di rientro.

La stesura del bando è stata affidata da Azienda Zero all’Asp di Catanzaro che ha approvato gli atti per «la gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di elisoccorso per la Regione Calabria». Il bando è suddiviso in due distinti lotti per una durata di 84 mesi. Il valore complessivo stimato dell'intervento ammonta a oltre 152 milioni di euro ed è gestito digitalmente tramite la piattaforma Net4market.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il primo lotto comprende l’affidamento della gestione del servizio di elisoccorso delle basi di Lamezia Terme e Cirò, il noleggio di elicotteri con equipaggio per un valore economico stimato in 62.263.640 euro. Il secondo lotto riguarda invece l’affidamento delle basi di Cosenza e Locri, per un valore stimato in 51.311.359. Il bando contempla la possibilità di una possibile proroga di dodici mesi.

Di seguito, il dettaglio del quadro economico:



