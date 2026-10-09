Il sindaco ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole pubbliche, private e paritarie, dei servizi 0-6 anni e delle attività didattiche in presenza del Conservatorio Giacomantonio

Scuole chiuse a Cosenza sabato 10 ottobre a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale. Il sindaco Franz Caruso ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente dopo il messaggio di allertamento unificato del 9 ottobre, che colloca anche il territorio comunale di Cosenza nel livello di allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico, con piogge diffuse e temporali sparsi.

Il provvedimento dispone la chiusura, per le attività didattiche e non, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie: nidi, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado.

La chiusura riguarda anche tutte le strutture che accolgono bambini nella fascia 0-6 anni, tra cui ludoteche e centri per l’infanzia.

Per il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” è invece prevista la sospensione delle sole attività didattiche in presenza.

Alla base della decisione ci sono i possibili effetti delle precipitazioni sulla viabilità cittadina e i rischi per la pubblica incolumità, con particolare attenzione anche ai numerosi studenti pendolari diretti negli istituti della città.

L’ordinanza richiama infatti la possibilità che, a causa del maltempo, alcuni tratti della rete stradale possano risultare temporaneamente impraticabili.

Il provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e diffuso attraverso i canali ufficiali del Comune.