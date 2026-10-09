Pochi dubbi per il Meteo Cosenza. La prima vera fase di instabilità autunnale è ormai alle porte. Una violenta perturbazione, che ha causato ingenti danni sulle regioni del centro Nord Italia, scivolerà verso Sud raggiungendo anche la Calabria: a partire dal pomeriggio di oggi infatti le prime piogge interesseranno soprattutto le aree tirreniche della regione per poi espandersi verso le aree più interne.

Meteo Cosenza, sabato con forte maltempo

Il clou del maltempo è previsto però durante la giornata di sabato quando intensi sistemi temporaleschi risaliranno da Sud verso la regione interessando l’intero territorio. Secondo gli ultimi aggiornamenti le aree più a rischio fenomeni intensi sono soprattutto quelli della bassa Calabria, del reggino tirrenico e vibonese e zone più interne ma anche joniche. Man mano che i sistemi risaliranno tenderanno ad interessare anche il catanzarese tirrenico, cosentino tirrenico ma soprattutto le aree delle Serre, catanzarese interno, jonico, crotonese e aree interne, dove sono previsti intensi temporali con intensa attività elettrica.

A dare vita a tali fenomeni sarà anche la temperatura marina molto elevata, la quale darà la miccia alla formazione e allo sviluppo di temporali marittimi intensi.

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L’arrivo della perturbazione non porterà solo pioggia: dopo giornate con temperature al di sopra delle medie stagionali, ecco che è previsto un generale calo termico su tutto il territorio regionale con valori che localmente tenderanno anche a scendere al di sotto delle medie del periodo. In concomitanza dell’arrivo del maltempo, anche i venti saranno in forte rinforzo con raffiche localmente intense specie nelle aree interne e joniche dai quadranti sud orientali. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per nuovi aggiornamenti sul tempo.