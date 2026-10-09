Al Rendano sette finalisti e una giuria composta anche dai ragazzi. Gennaro De Rosa annuncia una pausa della manifestazione per ripartire con nuove idee

È Fremir la vincitrice della diciassettesima edizione di Music for Change, la manifestazione organizzata dall’associazione Musica contro le mafie, guidata dal presidente e direttore artistico Gennaro De Rosa. La finale si è svolta al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, con la partecipazione in presenza riservata agli studenti del Liceo classico “Bernardino Telesio”.

La cantautrice ha presentato “Alla mia festa”, brano dedicato al tema Eco Mood, nel quale la crisi climatica viene raccontata attraverso la metafora di una relazione al limite.

I sette finalisti e i brani nati al Sound Village

Gli artisti, selezionati tra centinaia di candidati, hanno preparato gli inediti durante una residenza creativa al Sound Village, affiancati da tutor, coach, autori e produttori. Sul palco si sono esibiti con una band dal vivo.

Identità digitale, parità, ambiente, migrazioni, partecipazione e lavoro sono entrati così in un appuntamento collegato anche ai temi dell’educazione civica.

Gli studenti del Telesio nella giuria

A condurre la finale è stata Gabriella Martinelli. Le esibizioni sono state valutate dalle tre Artist Decider Andrea Mirò, HER e Carolina Bubbico, insieme alla componente studentesca.

Sei ragazzi del Telesio, scelti dalla platea, hanno formato la Giuria Gen Z, utilizzando schede dedicate e intervenendo al microfono. Anche il resto del pubblico ha espresso la propria preferenza attraverso un codice accessibile via smartphone.

Secondo De Rosa, il voto degli studenti ha mostrato una particolare sintonia con le tendenze musicali attuali.

Gli ospiti e la pausa annunciata da De Rosa

La mattinata ha ospitato il cantautore calabrese Alessio Alì, al quale è stata affidata l’apertura, e Rossana De Pace, vincitrice della sedicesima edizione.

La rete di collaborazioni del concorso ha previsto opportunità anche per gli altri finalisti, tra cui, per uno di loro, la possibilità di esibirsi in apertura del Concerto del Primo Maggio a Roma.

Al termine, Gennaro De Rosa ha annunciato una pausa temporanea della manifestazione, pensata per rinnovare il progetto e ripartire con nuove idee.