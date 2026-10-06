Il Consiglio comunale di San Nicola Arcella, nella seduta del 5 ottobre, ha approvato la convenzione destinata a consentire il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della struttura alberghiera del Bridge.

L’immobile, situato in uno dei punti panoramici del territorio comunale, versa da oltre vent’anni in condizioni di abbandono e degrado. Nel corso del tempo, secondo quanto riferito dall’Amministrazione comunale, la struttura è stata esposta all’incuria e ad atti vandalici.

L’approvazione della convenzione rappresenta il passaggio amministrativo necessario per restituire una funzione al complesso e trasformarlo in una nuova struttura ricettiva.

Nel progetto 51 camere doppie

L’intervento prevede il superamento della precedente tipologia delle cosiddette “case albergo”. All’interno della caratteristica struttura circolare saranno realizzate 51 camere doppie, con affaccio sul Golfo di Policastro.

Una parte delle attuali case albergo sarà invece trasformata in case per vacanze, la cui gestione condominiale sarà autonoma e distinta rispetto a quella della struttura alberghiera.

Il progetto comprende anche la realizzazione di nuovi servizi a supporto dell’attività ricettiva, insieme alla verifica e all’adeguamento degli standard urbanistici. È previsto, inoltre, il recupero della piscina esistente all’ultimo livello dell’immobile.

Nessun aumento della volumetria

Uno degli elementi evidenziati riguarda le caratteristiche urbanistiche dell’intervento. La riqualificazione, secondo quanto previsto, sarà realizzata senza aumentare la volumetria esistente e senza consumare nuovo suolo.

L’operazione sarà quindi concentrata sul recupero del patrimonio edilizio già presente, con l’obiettivo di trasformare un immobile oggi inutilizzato in una risorsa turistica ed economica per San Nicola Arcella.

Il recupero del Bridge potrebbe contribuire anche alla riqualificazione urbana dell’intero villaggio nel quale è inserito, incidendo sull’immagine dell’area, sulla qualità degli spazi e sulla sua attrattività.

Le prospettive per il settore turistico

Secondo l’Amministrazione comunale, l’investimento potrà ampliare e qualificare l’offerta ricettiva locale, intercettando nuovi segmenti del mercato turistico.

Le ricadute prospettate riguardano l’incremento delle presenze, la creazione di opportunità occupazionali, l’attivazione di nuovi servizi e lo sviluppo dell’indotto economico collegato all’accoglienza.