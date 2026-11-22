Sulla strada della vita, il dibattito organizzato dall’associazione studentesca Università Futura in sinergia con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria e con il Rotary Club Rende, ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla prevenzione, al rispetto delle regole ed alla responsabilità alla guida. L’appuntamento giunge proprio in una fase nella quale le famiglie dell’area urbana cosentina sono particolarmente sensibili all’importante tematica, alla luce dei recenti incidenti stradali in cui hanno perso la vita, tra San Fili e il centro storico di Cosenza, sei persone. L’evento è in programma il primo dicembre prossimo alle ore 16, all’University Club dell’ateneo di Arcavacata.

Nutrita partecipazione istituzionale

Sarà introdotto dal presidente di Università Futura, Emilio Pio Bossio con i saluti del magnifico rettore, Gianluigi Greco. Annunciati gli interventi, tra gli altri, dei presidenti della provincia di Cosenza e Crotone, Biagio Faragalli e Antonio Ammirati, e del sindaco di Rende Sandro Principe. Le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale e presidente della quarta commissione infrastrutture e trasporti Sergio Ferrari, promotore della Legge 23/2026 per migliorare le condizioni delle arterie stradali di competenza della Regione.

Sensibilizzare alla prudenza

«L’appuntamento del primo dicembre – si legge in una nota di Università Futura - sarà solo il primo passo di un progetto più ampio: Università Futura porterà infatti il tema della sicurezza stradale anche nelle aule delle scuole superiori, durante gli incontri di orientamento universitario con i ragazzi del quinto anno, molti dei quali hanno appena preso la patente o stanno per prenderla.Con “Sulla strada della vita” vogliamo andare oltre le solite raccomandazioni e creare un dialogo vero tra chi scrive le regole, chi le fa rispettare e chi guida ogni giorno - spiega ancora il presidente dell’associazione studentesca Emilio Pio Bossio – Vogliamo parlare ai ragazzi che stanno per iniziare l'università e che spesso sono già alla guida: coinvolgerli direttamente è il modo migliore per aiutarli a essere più prudenti e proteggere la vita».