DB Rossoblù Luzzi, Gencarelli: «Coppa Italia traguardo storico, ora continuità in campionato»

Il presidente celebra il successo del 4 gennaio contro la Deliese: primo trofeo regionale al debutto in Eccellenza e pass per la fase nazionale. E sul possibile avvicinamento a Cosenza: «Nessun contatto con il club di Guarascio»

17 gennaio, 2026
dilettanti
eccellenza

In programma lo scontro diretto in vetta tra Trebisacce e Praiatortora

Lo Stilomonasterace a Palmi per difendere la terza piazza, messa di mira da Brancaleone (impegnato in casa della Paolana) e dalla Reggioravagnese (di scena a Rossano). Ecco il programma completo
Vincenzo Primerano
In programma lo scontro diretto in vetta tra Trebisacce e Praiatortora
promozione a

Fuga o aggancio? Per la Morrone ostacolo Acri. In coda spareggio tra Amantea e Rende

Il Cassano Sybaris cerca il colpaccio ad Altomonte. Sersale-Scalea e Mesoraca-Kratos Bisignano scontri d’alta quota. Union Kroton-Cotronei per sperare nella salvezza. Il programma del 17mo turno
Franco Sangiovanni
Fuga o aggancio? Per la Morrone ostacolo Acri. In coda spareggio tra Amantea e Rende
l’addio

Lutto nel mondo dello sport, è morto Rocco Commisso

Il patron della Fiorentina, originario di Marina di Gioiosa Jonica, è deceduto negli Usa. Aveva 76 anni
Ilario Balì
Lutto nel mondo dello sport, è morto Rocco Commisso\n
corsa outdor

Atletica e territorio, lo sport calabrese corre a Cassano All’Ionio con il “IV Sibari Fly Cross”

Domenica 18 gennaio l’Aviosuperficie Sibari Fly ospiterà il Campionato di Società regionale di cross, appuntamento centrale del calendario Fidal Calabria
Franco Sangiovanni
Atletica e territorio, lo sport calabrese corre a\u00A0Cassano All’Ionio con il “IV Sibari Fly Cross”\n

Società

Santese smonta la riforma Nordio: «Giustizia più debole»

Il presidente della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro spiega le ragioni del No al referendum sulla separazione delle carriere: «Il vero obiettivo è indebolire la magistratura»

16 gennaio 2026
Ore 16:24
Santese smonta la riforma Nordio: «Giustizia più debole»
Cultura

Orazio Garofalo: «Cinmea e letteratura, la luce è un materiale spirituale»

Intervista al videoartista Orazio Garofalo

16 gennaio 2026
Ore 13:49
Orazio Garofalo: «Cinmea e letteratura, la luce è un materiale spirituale»
Sanità

Influenza in Calabria, il picco deve ancora arrivare: pronto soccorso sotto pressione | VIDEO

Boom di accessi negli ospedali e casi gravi in aumento. La variante K non ha ancora raggiunto l’apice.

15 gennaio 2026
Ore 14:22
Influenza in Calabria, il picco deve ancora arrivare: pronto soccorso sotto pressione | VIDEO
Politica

Aieta: «Cetraro non è una città di mafia, ma una città che resiste alla mafia»

14 gennaio 2026
Ore 17:38
Aieta: «Cetraro\u00A0non è una città di mafia, ma una città che resiste alla mafia»
il percorso continua

Coppa Calabria, Soccer Montalto stacca il pass per la semifinale. Bria: «Da qui ancora più consapevolezza del nostro potenziale»

Ordinaria amministrazione contro il Cus Unical, battuto 4-2 dopo il 5-1 dell'andata: «La società tiene molto a questa competizione ed è nostro dovere cercare di competere al massimo»
Vincenzo Primerano
Coppa Calabria, Soccer Montalto stacca il pass per la semifinale. Bria: «Da qui ancora più consapevolezza del nostro potenziale»\n
news e trattative

Eccellenza, la Rossanese piazza il colpaccio Le Piane. Virtus Rosarno, richiesto il gioiellino Spagnolo

La compagine bizantina si aggiudica le prestazioni dell’ex Palmese. Sirene svizzere per il giovane attaccante amaranto, classe 2007
Vincenzo Primerano
Eccellenza, la Rossanese piazza il colpaccio Le Piane. Virtus Rosarno, richiesto il gioiellino Spagnolo\n
La grande occasione

Francesco Cavaliere convocato nella Rappresentativa Nazionale Serie D

Dal vivaio del Cosenza alla vetrina nazionale: il talento cosentino premiato dopo un percorso di crescita tra Serie C e Serie D
Redazione
Francesco Cavaliere convocato nella Rappresentativa Nazionale Serie D\n
i risultati

Coppa Calabria, Atletico San Lucido e Promosport vincono ai rigori e volano in semifinale

Qualificazione ipotecata già all'andata per Soccer Montalto e Catona, che legittimano il passaggio del turno con un'altra vittoria ai danni di Cus Unical e Bagnarese
Vincenzo Primerano
Coppa Calabria, Atletico San Lucido e Promosport vincono ai rigori e volano in semifinale\n
Rally mondiale

Africa Eco Race torna a Bordighera per salutare i piloti italiani

Il 19 gennaio al Palazzo del Parco l’unico evento europeo con equipaggi, moto e auto prima della partenza per l’Africa
Redazione
Africa Eco Race torna a Bordighera per salutare i piloti italiani\n
La decisione

Serie A di futsal, la Pirossigeno Cosenza sceglie il ritorno di Ibañes in panchina

Dopo l’esonero di Paniccia, Ibañes ritorna a guidare i lupi. Il tecnico brasiliano, naturalizzato spagnolo, aveva già condotto la squadra alla salvezza nella scorsa stagione
Redazione Sport
Serie A di futsal, la Pirossigeno Cosenza sceglie il ritorno di Ibañes in panchina\n\n\n
rallentamento al vertice

Eccellenza, il Trebisacce cade a Bocale e viene agganciato in vetta. Rugiano: «A volte la foga di vincere ci sopraffà»

I delfini impattano per 1-1, le parole del ds: «La frenesia di sistemare subito le cose non ci fa stare in partita in maniera lucida»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il Trebisacce cade a Bocale e viene agganciato in vetta. Rugiano: «A volte la foga di vincere ci sopraffà»\n
Futsal

Pirossigeno Cosenza, si chiude il rapporto con Alfredo Paniccia

Decisione condivisa tra club e allenatore dopo la prima parte di stagione. La società: «Scelta per dare una svolta al campionato». A breve l’annuncio del nuovo tecnico
Redazione
Pirossigeno Cosenza, si chiude il rapporto con Alfredo Paniccia\n
primato condiviso

Eccellenza, il Praiatortora vince e aggancia la vetta. Viscardi: «Volevamo un obiettivo di vertice»

Secco 3-0 dei tirrenici ai danni della Gioiese e Trebisacce raggiunto al primo posto: «Abbiamo avuto sei o sette palle gol, e una squadra come la nostra deve concretizzarle. Su questo aspetto bisogna migliorare»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il Praiatortora vince e aggancia la vetta. Viscardi: «Volevamo un obiettivo di vertice»\n
I migliori del turno

Top 11 Promozione A: Fioretti debutta e incide, Pisani non sbaglia, Petrone colpisce la sua ex squadra

Prima gara con il Mesoraca e subito protagonista: gol e rigore conquistato contro il Corigliano per l’ex attaccante della Rossanese. Ecco la formazione ideale del sedicesimo turno
Francesco Roberto Spina
Top 11 Promozione A:\u00A0Fioretti debutta e incide, Pisani non sbaglia, Petrone colpisce la sua ex squadra\n
i migliori

Eccellenza, L. Simigliani superlativo e Carbone intramontabile. Maitini ridà la vetta al Praiatortora: ecco la Top 11

Il Trebisacce sbatte sul portiere Inturri che le prende tutte. Buona la prova di Daffe del Cittanova e di Zarich dello Stilomonasterace. La formazione ideale del sedicesimo turno
Vincenzo Primerano
Eccellenza, L. Simigliani\u00A0superlativo e Carbone intramontabile. Maitini ridà la vetta al Praiatortora: ecco la Top 11\n
l’intervista

Eccellenza, al  Castrovillari resta (solo) la matematica. Parise: «Ho scelto questa squadra perché non volevo una sfida comoda»

Al giovane attaccante non mancano qualità e mentalità: «La corsa alla salvezza non mi spaventa, anzi mi stimola maggiormente. Qui niente è scontato»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, al \u00A0Castrovillari resta (solo) la matematica. Parise: «Ho scelto questa squadra perché non volevo una sfida comoda»\n
Promozione

PLM Morrone, vittoria di platino. I granata passano a Scalea (0-1)

Nella 16^ giornata di campionato, la squadra di mister Lorenzo Stranges vince all’ultimo istante grazie ad un calcio di rigore trasformato da Pisani
Alessandro Storino
PLM Morrone, vittoria di platino. I granata passano a Scalea (0-1)\n
Calcio a 5

Futsal, la Pirossigeno Cosenza non va oltre lo 0-0 contro il fanalino di coda Cdm Futsal

Per i lupi di coach Panicca stop alla serie negativa ma niente vittoria. Adesso il campionato si ferma per gli Europei: ripresa il 10 febbraio contro la Roma
Redazione
Futsal, la Pirossigeno Cosenza non va oltre lo\u00A00-0 contro il fanalino di coda Cdm Futsal\n
Rally africano

Africa Eco Race 2026: percorso inedito, record di iscritti e sfide leggendarie: Carmelo Palmer ci sarà

Un tracciato mai visto, quasi 6mila chilometri africani e 289 concorrenti: l’edizione 2026 promette spettacolo puro fino al Lago Rosa di Dakar
Redazione
Africa Eco Race 2026: percorso inedito, record di iscritti e sfide leggendarie: Carmelo Palmer ci sarà\n
dilettanti calabria

Promozione A: al via il "secondo campionato". Rivoluzioni sul mercato e sfide al vertice

Corigliano-Mesoraca e Scalea-PLM Morrone si dividono la scena. Spareggio salvezza in Acri-Bisignano. Insidia Rende per il Sersale: ecco il programma della prima di ritorno
Franco Sangiovanni
Promozione A: al via il \"secondo campionato\". Rivoluzioni sul mercato e sfide al vertice\n
storia e Identità

La storia del Palmeiras “nasce” in Calabria: Fuscaldo diventa simbolo delle origini del club brasiliano

Il società brasiliana sceglie il borgo tirrenico come set per il lancio delle nuove maglie 2026 firmate Puma, celebrando le origini italiane e il fondatore Luigi Cervo. Nel video scorrono il mare e le vie del centro storico calabrese
Francesco Roberto Spina
La storia del Palmeiras “nasce” in Calabria: Fuscaldo diventa simbolo delle origini del club brasiliano\n
il programma

Eccellenza Calabria, riprende il duello a distanza tra Trebisacce e Praiatortora

Nove risultati utili di fila e con otto clean sheets nelle ultime nove uscite per lo Stilomonasterace che ospiterà il Soriano Fabrizia. Ecco il programma della prima di ritorno
Vincenzo Primerano
Eccellenza Calabria,\u00A0riprende il duello a distanza tra Trebisacce e Praiatortora\n
Il sogno continua

Calcio femminile, la sangiovannese Alessandra Angotti convocata nella 

La quattordicenne florense sarà impegnata nel Triangolare Torneo Selezioni Territoriali Under 15 femminile previsto per domenica a Bitetto in Puglia
Francesco Oliverio
Calcio femminile, la sangiovannese Alessandra Angotti convocata nella\u00A0\n
Pallavolo

Sprovieri Corigliano Volley, domenica al PalaBrillia la 12esima giornata di campionato

I rossoneri affrontano la Bigmat Edil Bova & Sparacino Group nel dodicesimo turno di Serie B – girone H, con l’obiettivo di consolidare la seconda posizione in classifica. Il presidente Cilento: «Gioco, crescita e spettacolo per il nostro pubblico»
Redazione
Sprovieri Corigliano Volley, domenica al PalaBrillia la 12esima\u00A0giornata di campionato\n
