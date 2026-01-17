DB Rossoblù Luzzi, Gencarelli: «Coppa Italia traguardo storico, ora continuità in campionato»
Il presidente celebra il successo del 4 gennaio contro la Deliese: primo trofeo regionale al debutto in Eccellenza e pass per la fase nazionale. E sul possibile avvicinamento a Cosenza: «Nessun contatto con il club di Guarascio»
Secco 3-0 dei tirrenici ai danni della Gioiese e Trebisacce raggiunto al primo posto: «Abbiamo avuto sei o sette palle gol, e una squadra come la nostra deve concretizzarle. Su questo aspetto bisogna migliorare»
Il società brasiliana sceglie il borgo tirrenico come set per il lancio delle nuove maglie 2026 firmate Puma, celebrando le origini italiane e il fondatore Luigi Cervo. Nel video scorrono il mare e le vie del centro storico calabrese
I rossoneri affrontano la Bigmat Edil Bova & Sparacino Group nel dodicesimo turno di Serie B – girone H, con l’obiettivo di consolidare la seconda posizione in classifica. Il presidente Cilento: «Gioco, crescita e spettacolo per il nostro pubblico»