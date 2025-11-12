Social
La Pirossigeno Cosenza punta anche sul basket, un progetto sportivo e sociale in crescita: «Vogliamo fare il meglio possibile»

Il vicepresidente Gaetano Piro è intervenuto ai microfoni del nostro network negli studi di Cosenza Channel: ««Non è facile gestire futsal e pallacanestro, ma lo facciamo per passione e amore per il territorio»

12 novembre, 2025
Pirossigeno Cosenza Basket
La visita

Le giocatrici della Smile Cosenza Pallanuoto ricevute a Palazzo dei Bruzi

La squadra del presidente Francesco Manna sarà in Romania dal 14 al 16 novembre per partecipare ai campionati europei. Caruso: «Nulla vi è precluso»
Redazione
Le giocatrici della Smile Cosenza Pallanuoto ricevute a Palazzo dei Bruzi\n
Vittoria a tavolino

Serie A Futsal, la giustizia sportiva dà ragione alla Pirossigeno: arriva il 6-0 sulla Sandro Abate

Decisione della Corte d’Appello sportiva favorevole al Cosenza. Sanzionata la squadra avellinese, con atti trasmessi alla Procura federale. La squadra di Paniccia guadagna tre punti preziosi e sale al decimo posto in classifica
Redazione
Serie A Futsal, la giustizia sportiva dà ragione alla Pirossigeno: arriva il 6-0 sulla Sandro Abate\n
news e trattative

Dilettanti: David Gueye verso la rescissione con la DB Rossoblù Luzzi

Il Cittanova ha annuncia le dimissioni, per motivi extracalcistici, del tecnico Angelo Milano mentre il Bianco è vicino all'accordo con il portiere Antonio Crupi
Vincenzo Primerano
Dilettanti: David Gueye verso la rescissione con la DB Rossoblù Luzzi
L’intervista

La Pirossigeno Cosenza punta anche sul basket, un progetto sportivo e sociale in crescita: «Vogliamo fare il meglio possibile» | VIDEO

Il vicepresidente Gaetano Piro è intervenuto ai microfoni del nostro network negli studi di Cosenza Channel: ««Non è facile gestire futsal e pallacanestro, ma lo facciamo per passione e amore per il territorio»
Francesco Roberto Spina
La Pirossigeno Cosenza punta anche sul basket, un progetto sportivo e sociale in crescita:\u00A0«Vogliamo fare il meglio possibile» | VIDEO\n

I provvedimenti

Eccellenza e Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la nona giornata dei tornei calabresi

Proseguirà in altra data Castrovillari–Rossanese, interrotta per impraticabilità. Ammende, squalifiche e inibizioni nei tornei regionali: ecco tutti i provvedimenti ufficiali
Redazione
Eccellenza e Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo dopo la nona giornata dei tornei calabresi\n
le qualificate

Coppa Italia Dilettanti, le quattro semifinaliste sono Virtus Rosarno, Dbr Luzzi, Altomonte e Deliese

Il Val Gallico non riesce nell’intento della remuntada, fermandosi sull1-1 contro la formazione di mister Parentela. Sconfitta indolore per i luzzesi a Isola Capo Rizzuto. Ribaltone dei rossoblù di Vaccaro a Paola
Vincenzo Primerano
Coppa Italia Dilettanti, le quattro semifinaliste sono Virtus Rosarno, Dbr Luzzi, Altomonte e Deliese
L’attesa

Giro d’Italia 2026, possibile ritorno in Calabria dopo quattro anni di assenza

Le prime indiscrezioni sul percorso 2026 parlano di un ritorno della Corsa Rosa nell’estremo Sud Italia. La Calabria, assente dal 2022, potrebbe accogliere due frazioni tra partenze e arrivi
Francesco Roberto Spina
Giro d’Italia 2026, possibile ritorno in Calabria dopo quattro anni di assenza\n
la novità

Nasce l’Asd Pollino: nuovo progetto calcistico a Castrovillari, ambizioni e passione in Terza Categoria

La società debutta con l’obiettivo di valorizzare il calcio dilettantistico e giovanile, guidata da ex dirigenti storici del Castrovillari Calcio. Obiettivo? promozione immediata con Marco Colle in panchina
Franco Sangiovanni
Nasce l’Asd Pollino:\u00A0nuovo progetto calcistico a Castrovillari, ambizioni e passione in Terza Categoria\n
I match

Coppa Italia Dilettanti, in Calabria oggi in campo i quarti di finale di ritorno

In programma le quattro sfide decisive per le semifinali. Virtus Rosarno e DB Rossoblu partono con un buon vantaggio, mentre Val Gallico-Deliese e Paolana-Altomonte restano in bilico
F.R.S.
Coppa Italia Dilettanti, in Calabria oggi in campo i quarti di finale di ritorno\n
altra batosta

Eccellenza, Castrovillari nel baratro: nuovi punti di penalizzazione in arrivo per i Lupi del Pollino

La crisi della società rossonera si sta trasformando in un vero e proprio dramma sportivo con conseguenze sempre più pesanti sul fronte della giustizia sportiva e un crescente malcontento che monta tra i sostenitori
Franco Sangiovanni
Eccellenza, Castrovillari nel baratro: nuovi punti di penalizzazione in arrivo per i Lupi del Pollino\n
Calcio in rosa

Cus Unical Femminile, Orlando: «In salita, ma con coraggio e sorriso. Obiettivo? La salvezza»

L’allenatrice racconta il progetto universitario e la visione per far crescere il calcio femminile in Calabria, dai più giovani alla prima squadra 
Francesco Roberto Spina
Cus Unical Femminile, Orlando: «In salita, ma con coraggio e sorriso. Obiettivo? La salvezza»\n
la via della rete

Eccellenza, Palmese unica a segnare in tutte le prime 9 giornate. Praiatortora e Trebisacce si fermano a 6 turni consecutivi

La compagine neroverde, finora, è sempre andata in rete in questi primi nove turni. Striscia di sei giornate per Praiaortora (1^-6^) e Trebisacce (3^-8^)
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Palmese unica a segnare in tutte le prime 9 giornate.\u00A0Praiatortora e Trebisacce si fermano a 6 turni consecutivi\n
Sport

Il Comune di Castrolibero premia il giovane campione di Surf Casting Giovanni Buongiorno

«Ho iniziato con entusiasmo questa disciplina e ogni giorno cerco di andare avanti mettendoci tutta la mia passione»
Redazione
Il Comune di Castrolibero premia il giovane campione di Surf Casting Giovanni Buongiorno\n
I migliori del turno

Promozione A, Cecreta stende il Corigliano, mentre Bertucci trascina lo Scalea: la Top 11 di LaC 

Il gol dell’argentino classe 2002 decide la sfida del “Brillia” e regala tre punti d’oro a Burgo. Nella formazione ideale del nono turno anche il centravanti dei biancostellati che segna il gol partita contro il Cotronei
Francesco Roberto Spina
Promozione A, Cecreta stende il Corigliano, mentre\u00A0Bertucci trascina lo Scalea: la Top 11 di LaC\u00A0\n
striscia positiva

Eccellenza, il Trebisacce non sfonda il muro della Paolana. Malucchi: «Nel calcio se non la butti dentro non vinci»

I giallorossi, nonostante l'uomo in meno, impattano contro i tirrenici per 0-0. Il tecnico: «L'abbiamo condotta per tutto il tempo, non posso rimproverare nulla»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il Trebisacce non sfonda il muro della Paolana. Malucchi: «Nel calcio se non la butti dentro non vinci»\n
il rinvio

Top 11 Eccellenza, l'ago della bilancia sarà Castrovillari-Rossanese: rinviata la formazione ideale del nono turno

La formazione della settimana verrà stilata solo dopo il recupero della gara sospesa per maltempo, che potrebbe cambiare le scelte della redazione sportiva

Vincenzo Primerano
Top 11 Eccellenza, l'ago della bilancia sarà Castrovillari-Rossanese: rinviata la formazione ideale del nono turno
Automobilismo

La Ferrari trionfa nell’Endurance, anche il calabrese Antonio Fuoco sul podio mondiale

In Bahrain il pilota di Cariati chiude al terzo posto con la 499P numero 50, mentre la 499P 51 regala il titolo ai colleghi Pier Guidi, Calado e Giovinazzo: «Tutta la squadra ha lavorato incredibilmente»
Francesco Roberto Spina
La Ferrari trionfa nell’Endurance, anche il calabrese\u00A0Antonio Fuoco sul podio mondiale\n
slancio in classifica

Eccellenza, la DBR Luzzi sorride e adesso punta ai play off. Magarò: «Ora serve la sterzata definitiva»

La formazione luzzese batte 3-0 il Cittanova e si rilancia. Il tecnico: «Siamo un po' corti, dobbiamo colmare le recenti partenze con nuovi arrivi»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, la DBR Luzzi sorride e adesso\u00A0punta ai play off. Magarò: «Ora serve la sterzata definitiva»\n
ruggito in vetta

Eccellenza, il Praiatortora mostra perché è in vetta. Viscardi: «Lavoro e perfezione in ogni dettaglio»

La capolista batte anche la quotata Virtus Rosarno per 2-0 e rimane in testa. il tecnico: «Presto per parlare di classifica, anche perché ci sono squadra attrezzate che ritorneranno»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il Praiatortora mostra perché è in vetta. Viscardi: «Lavoro e perfezione in ogni dettaglio»\n
nebbia e brividi

Promozione A, il Mesoraca frena contro l’Altomonte. Varacalli: «Nebbia e interruzioni, ma restiamo in vetta con merito»

Il tecnico analizza il pareggio per 1-1 con i cosentini, condizionato dalle lunghe sospensioni di gioco: «Difficile mantenere la concentrazione, ma siamo su un buon percorso»
Franco Sangiovanni
Promozione A, il Mesoraca frena contro l’Altomonte. Varacalli: «Nebbia e interruzioni, ma restiamo in vetta con merito»\n
la gara podistica

Co.Ro.Half Marathon, a Corigliano Rossano si battono record su record

La terza edizione della prova calabrese, chiamata ad assegnare i titoli regionali Fidal sulla distanza, ha richiamato anche nomi prestigiosi
Redazione
Co.Ro.Half Marathon, a Corigliano Rossano si battono record su record
Dilettanti Calabria

Eccellenza, il PraiaTortora batte la Virtus Rosarno e allunga: ecco i risultati del nono turno

La squadra tirrenica batte 2-0 i reggini e si porta a quota 23 punti in classifica, guadagnando 2 punti sul secondo posto del Trebisacce. Sospesa per maltempo Castrovillari-Rossanese
Redazione
Eccellenza, il PraiaTortora batte la Virtus Rosarno e allunga: ecco i risultati del nono turno\n
Il personaggio

Serie A, il calabrese Berardi stende l'Atalanta con una doppietta e sogna la chiamata di Gattuso in Nazionale

L'attaccante del Sassuolo guadagna posizioni nella classifica dei marcatori all time (48esimo) e continua a sperare di vestire nuovamente l’azzurro
Francesco Oliverio
Serie A, il calabrese Berardi stende l'Atalanta con una doppietta e sogna la chiamata di Gattuso in Nazionale\n
Futsal

Serie A2 Futsal, quarto turno amaro per le calabresi: Acri ko in casa, la Blingink Soverato cede in Campania

I cosentini perdono 4-1 contro il Mazara, mentre i catanzaresi cedono di misura 4-3 contro la Junior Domitia. Entrambe le calabresi faticano a trovare continuità
Francesco Roberto Spina
Serie A2 Futsal, quarto\u00A0turno amaro per le calabresi: Acri ko in casa, la Blingink Soverato cede in Campania\n
