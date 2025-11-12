La Pirossigeno Cosenza punta anche sul basket, un progetto sportivo e sociale in crescita: «Vogliamo fare il meglio possibile»
Il vicepresidente Gaetano Piro è intervenuto ai microfoni del nostro network negli studi di Cosenza Channel: ««Non è facile gestire futsal e pallacanestro, ma lo facciamo per passione e amore per il territorio»
Decisione della Corte d’Appello sportiva favorevole al Cosenza. Sanzionata la squadra avellinese, con atti trasmessi alla Procura federale. La squadra di Paniccia guadagna tre punti preziosi e sale al decimo posto in classifica
Il ricordo di Padre Fedele Bisceglia, scomparso quasi tre mesi fa, nelle parole di Teresa Boero, stretta collaboratrice del "Monaco" che negli ultimi anni lo ha affiancato nella gestione della struttura caritatevole Il Paradiso dei Poveri di Donnici
Il Val Gallico non riesce nell’intento della remuntada, fermandosi sull1-1 contro la formazione di mister Parentela. Sconfitta indolore per i luzzesi a Isola Capo Rizzuto. Ribaltone dei rossoblù di Vaccaro a Paola
La società debutta con l’obiettivo di valorizzare il calcio dilettantistico e giovanile, guidata da ex dirigenti storici del Castrovillari Calcio. Obiettivo? promozione immediata con Marco Colle in panchina
La crisi della società rossonera si sta trasformando in un vero e proprio dramma sportivo con conseguenze sempre più pesanti sul fronte della giustizia sportiva e un crescente malcontento che monta tra i sostenitori
Il gol dell’argentino classe 2002 decide la sfida del “Brillia” e regala tre punti d’oro a Burgo. Nella formazione ideale del nono turno anche il centravanti dei biancostellati che segna il gol partita contro il Cotronei
In Bahrain il pilota di Cariati chiude al terzo posto con la 499P numero 50, mentre la 499P 51 regala il titolo ai colleghi Pier Guidi, Calado e Giovinazzo: «Tutta la squadra ha lavorato incredibilmente»