Home page>Societa>Paura la sera, bus tropp...

Paura la sera, bus troppo cari e servizi che non funzionano: gli studenti dell’Unical ora parlano | VIDEO

Questionario anonimo per raccogliere criticità e proposte da portare ai vertici di Università della Calabria: parla Emilio Pio Bossio

16 dicembre, 2025
unical
L’intervista

Salvatore Bruno
Scienza civica

Lo Spazio entra a Palazzo dei Bruzi con l’Università della Calabria

Alla Giornata Nazionale dello Spazio, il Consiglio comunale dei Giovani ospita l’Unical e la missione Plasma Observatory
Redazione
Lo Spazio entra a Palazzo dei Bruzi con l’Università della Calabria\n
L’imprenditore Roberto Gallo riceve il Premio “Sotto il cielo di San Francesco di Paola”

Tra le eccellenze calabresi selezionate spicca l’arte imprenditoriale dello sciabolatore premiato dalla giornalista di Rai 2 Marzia Roncacci
Redazione
L’imprenditore Roberto Gallo riceve il Premio “Sotto il cielo di San Francesco di Paola”\n
Teatro inclusivo

A Castrovillari l’arte diventa cura con lo spettacolo “Sulle tracce di Gian Burrasca”

Al Teatro Sybaris lo spettacolo inclusivo del Centro Diurno di Salute Mentale: arte, dignità e crescita umana
Redazione
A Castrovillari l’arte diventa cura con lo spettacolo “Sulle tracce di Gian Burrasca”\n

Societa

16 dicembre 2025
Ore 16:39
Video

Ecco “la vera natura”, il nuovo singolo di Lembo che prende spunto da Lucrezio

Il cantautore: «Il brano prende spunto da una lezione dedicata al “De rerum natura”, da un momento che ha accesso in me il desiderio di esplorare il tema dell’identità autentica»

15 dicembre 2025
Ore 11:42
Ecco “la vera natura”, il nuovo singolo di Lembo che prende spunto da Lucrezio
Sanita

Pasquale Gagliardi, 28 anni al servizio dell'elisoccorso

Il dirigente medico Pasquale Gagliardi lascia il servizio di elisoccorso dopo 28 anni di attività

12 dicembre 2025
Ore 16:17
Pasquale Gagliardi, 28 anni al servizio dell'elisoccorso

La richiesta

Indagine sulla presunta cosca Greco di Cariati, le precisazioni della consigliera regionale

Filomena Greco: “Tutelare famiglie omonime estranee a ogni contesto criminale”
Redazione
Indagine sulla presunta cosca Greco di Cariati, le precisazioni della consigliera regionale\n
WEB E COMUNICAZIONE

Vito Mandarano, il content creator che racconta Praia a Mare e rivoluziona la promozione del territorio

Il giovane ha aperto un canale su youtube e creato “Pod Channel”, il podcast in cui intervista con ironia personaggi noti del territorio o del web. Ma realizza anche gag e filmati d’intrattenimento, attraverso cui riesce a promuovere la sua terra e aprire le porte a un nuovo modo di fare turismo
Francesca Lagatta
Vito Mandarano, il content creator che racconta Praia a Mare e rivoluziona la promozione del territorio\n
In dialogo

La Calabria che cambia all’Unical: previsto un seminario tra Libera e gli studenti di Pedagogia dell’Antimafia

Domani, mercoledì 17 dicembre, incontro seminariale con Giuseppe Borrello sul ruolo educativo dell’associazione e le pratiche di contrasto culturale alla ’ndrangheta 
Redazione
La Calabria che cambia all’Unical: previsto un seminario tra\u00A0Libera e gli studenti di Pedagogia dell’Antimafia\n
L’iniziativa

Corigliano Rossano celebra la legalità: l’albero di Falcone piantato dagli studenti in un simbolico atto di memoria e speranza

Rinnovati all’unanimità gli organi statutari dell’associazione. Si chiude la lunga presidenza di Stefano Priolo, ora presidente onorario.
Redazione
Corigliano Rossano celebra la legalità: l’albero di Falcone piantato dagli studenti in un simbolico atto di memoria e speranza
L’analisi Istat

A Cosenza strade killer: è la provincia con più incidenti in Calabria

Nel 2024 il territorio ha registrato il numero più alto di incidenti stradali in Calabria. Aumentano i sinistri e i feriti, mentre il numero delle vittime resta stabile
Redazione
A Cosenza strade killer: è la provincia con più incidenti in Calabria
PROVINCIA DA RECORD

Rapporto AIRE 2025, San Giovanni in Fiore in top 10 per residenti all’estero

La Capitale della Sila è in nona posizione per quanto riguarda la classifica di tutti i comuni italiani degli iscritti all’AIRE. E sbuca fuori un dato curioso per Paludi e San Pietro in Amantea
Francesco La Luna
Rapporto AIRE 2025, San Giovanni in Fiore in top 10 per residenti all’estero
chitarra in mano

Ecco “la vera natura”, il nuovo singolo di Lembo che prende spunto da Lucrezio

Il cantautore: «Il brano prende spunto da una lezione dedicata al “De rerum natura”, da un momento che ha accesso in me il desiderio di esplorare il tema dell’identità autentica»
Patrizia De Napoli
Ecco “la vera natura”, il nuovo singolo di Lembo che prende spunto da Lucrezio
Eventi

Briga, Marvin e Prezioso accendono il Natale a Corigliano Rossano

Il 25 dicembre grande concerto gratuito in Piazza Le Fosse: rap, pop e dance per una festa che unisce tutta la città
Redazione
Briga, Marvin e Prezioso accendono il Natale a Corigliano Rossano\n
“Winter”

Pubblicato il bando dell’Ente Parco per l’inverno 2025/2026: contributi destinati alle strade oltre i mille metri

Bando dell’Ente Parco per sgombero neve e spargimento sale sulle strade oltre i mille metri per l’inverno 2025/2026.
Franco Sangiovanni
Pubblicato il bando dell’Ente Parco per l’inverno 2025/2026: contributi destinati alle strade oltre i mille metri\n
Cresce l’attesa

Verso il Capodanno Rai, a Catanzaro iniziati i lavori per la costruzione del palcoscenico che ospiterà L’anno che verrà

Da giorni le maestranze Rai sono impegnate nell’allestimento scenico. Il tradizionale appuntamento è condotto da Marco Liorni e consentirà di valorizzare le località più belle della Calabria
Redazione
Verso il Capodanno Rai, a Catanzaro iniziati i lavori per la costruzione del palcoscenico che ospiterà L’anno che verrà\n
Natale in città

Acceso l’albero nel centro storico, Cosenza apre le festività

In Piazza Ortale la cerimonia con il Prefetto Padovano e il sindaco Caruso
Redazione
Acceso l’albero nel centro storico, Cosenza apre le festività\n
Innovazione urbana

Cosenza lancia la nuova piattaforma di pianificazione urbana digitale

Comune e NTT DATA presentano il Territory Digital Twin per decisioni più sostenibili e consapevoli
Redazione
Cosenza lancia la nuova piattaforma di pianificazione urbana digitale\n
Solidarietà e musica

All’Unical la musica che cura: concerto di Natale per la ricerca

Giovedì 18 dicembre al Teatro Auditorium una serata tra gospel, pop e solidarietà a sostegno della Fondazione AIRC
Redazione
All’Unical la musica che cura: concerto di Natale per la ricerca\n
Eventi

All’Unical un concerto di beneficenza contro i tumori infantili: tutto pronto per “RicerchiAMOci”

Serata di musica e solidarietà al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, dove si esibirà il coro PopUp 33 giri. I soldi derivanti dalla vendita dei biglietti saranno devoluti alla Fondazione AIRC: appuntamento giovedì 18 dicembre
Redazione
All’Unical un concerto di beneficenza contro i tumori infantili: tutto pronto per “RicerchiAMOci”\n
Gastronomia

La Villa Nuova di Cosenza si trasforma in un angolo di Roma: dal 19 al 21 dicembre arriva il Carbonara Festival

Tre giorni dedicati ai grandi classici della cucina romana, tra street food, musica dal vivo e opzioni per tutti

Redazione
La Villa Nuova di Cosenza si trasforma in un angolo di Roma: dal 19 al 21 dicembre arriva il Carbonara Festival
restyling cittadino

Rende, il calendario delle opere di bitumazione e manutenzione delle strade

L’amministrazione guidata da Sandro Principe specifica, arteria per arteria, i lavori programmati e che tipo di interventi saranno effettuati nel prossimo periodo
Redazione
Rende, il calendario delle opere di bitumazione e manutenzione delle strade
L’evento

Cosenza celebra il merito e la memoria: diplomi O.M.R.I. e medaglie d’oro in Prefettura

Riconoscimenti del Capo dello Stato a cittadini distintisi per impegno civile e morale
Redazione
Cosenza celebra il merito e la memoria: diplomi O.M.R.I. e medaglie d’oro in Prefettura
ad arcavacata

Rende, il Comune fa chiarezza: «E’ stato il Parroco a chiedere di tagliare i cipressi»

La nota dell’amministrazione, che promette di piantumarne due nuovi, dopo le polemiche social: «Il dirigente di settore ha preso atto di una perizia voluta dalla Diocesi»
Redazione
Rende, il Comune fa chiarezza: «E’ stato il Parroco a chiedere di tagliare i cipressi»
le previsioni

Meteo Cosenza, il cielo sereno ha le ore contate. Domani arriva la pioggia

Le temperature non subiranno particolari variazioni con valori massimi ancora al di sopra delle medie stagionali
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, il cielo sereno ha le ore contate. Domani arriva la pioggia
L’intervista

L’ascolto come missione, don Giuseppe Mancuso: «Prete lo si è, non si fa con l’orologio in mano»

Tra Pedivigliano e Scigliano, il parroco 35enne accompagna i giovani, dialoga con loro e li guida nella scoperta di una fede viva, radicata nella preghiera quotidiana e nella convinzione che Dio resta sempre vicino, anche nelle fragilità
Ernesto Mastroianni
L’ascolto come missione, don Giuseppe Mancuso: «Prete lo si è, non si fa con l’orologio in mano»\n
