Paura la sera, bus troppo cari e servizi che non funzionano: gli studenti dell’Unical ora parlano | VIDEO

Il giovane ha aperto un canale su youtube e creato “Pod Channel”, il podcast in cui intervista con ironia personaggi noti del territorio o del web. Ma realizza anche gag e filmati d’intrattenimento, attraverso cui riesce a promuovere la sua terra e aprire le porte a un nuovo modo di fare turismo
Serata di musica e solidarietà al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, dove si esibirà il coro PopUp 33 giri. I soldi derivanti dalla vendita dei biglietti saranno devoluti alla Fondazione AIRC: appuntamento giovedì 18 dicembre
Tra Pedivigliano e Scigliano, il parroco 35enne accompagna i giovani, dialoga con loro e li guida nella scoperta di una fede viva, radicata nella preghiera quotidiana e nella convinzione che Dio resta sempre vicino, anche nelle fragilità