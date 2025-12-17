Social
Attilio Chimenti: «Sport ed esercizio fisico? Due alleati per il nostro benessere»

Il personal trainer e istruttore di sala pesi racconta come far diventare il movimento un piacere quotidiano, capace di alimentare energia, concentrazione e armonia nella vita di tutti i giorni

17 dicembre, 2025
Gesto solidale

Donazione solidale a San Giovanni in Fiore: carrello farmacologico al reparto di oncologia

La consegna del dispositivo è avvenuta stamane alla presenza del responsabile dottor Antonio Caputo dai rappresentanti del comitato e delle associazioni affiliate
Francesco Oliverio
Natale acceso

Castrolibero si illumina: luci artistiche e comunità protagoniste del Natale

Dall’albero ad Andreotta al parco fluviale, un percorso di luce che unisce tradizione, bellezza e partecipazione
Redazione
Viabilità natalizia

Esodo di Natale, scatta il piano traffico sulle strade cosentine

Riunito in Prefettura il Comitato Operativo di Viabilità: cantieri ridotti, soccorsi potenziati e controlli rafforzati
Redazione
Risultato straordinario

“Salento che danza contest”, la scuola calabrese Alors on Danse conquista il terzo posto

Le ragazze del corso di perfezionamento moderno della scuola di danza di San Giovanni in Fiore, diretta dal maestro Giuseppe Mele, chiudono così un 2025 straordinario dopo il successo ottenuto nell’aprile scorso a Napoli
Francesco Oliverio
L’intervista

Attilio Chimenti: «Sport ed esercizio fisico? Due alleati per il nostro benessere»

Il personal trainer e istruttore di sala pesi racconta come far diventare il movimento un piacere quotidiano, capace di alimentare energia, concentrazione e armonia nella vita di tutti i giorni
Assunta De Francesca
proiettati verso il futuro

NTT Data e Comune di Cosenza insieme per un progetto digitale di pianificazione urbana | VIDEO

A Palazzo dei Bruzi la presentazione dell’iniziativa con i vertici del colosso internazionale dell’informatica. Il sindaco Franz Caruso: «Così costruiremo la città di domani»
Salvatore Bruno
Good news

Banchine della Stazione di Sibari, notizia positiva: accesso più sicuro e agevole, risolto il problema del dislivello

L'intervento di RFI, sollecitato dalle denunce, garantisce ora accesso sicuro e standard moderni, eliminando rischi per anziani e disabili e ripristinando la dignità dei viaggiatori
Franco Sangiovanni
Trasporto aereo

Nuovi voli Lamezia-Varsavia, l’annuncio di Wizz Air: il collegamento attivo da fine marzo tre volte a settimana

Dopo Bratislava, Budapest, Sofia e Katowice l’offerta della compagnia low-cost sullo scalo calabrese si amplia ancora. Soddisfatto Franchini (Sacal): «Rafforza il ruolo del nostro aeroporto come infrastruttura strategica in Europa»
Redazione Attualità
Giustizia

Separazione delle carriere, parte da Cosenza la mobilitazione del comitato “Si Separa”

Il comitato cosentino si prepara a incontri pubblici e iniziative di approfondimento sul referendum costituzionale.
Redazione
L’intervista

Dave Rowntree a Rende: «I Blur torneranno, adesso è la nostra età d’oro. Gli Oasis? Siamo amici»

Il batterista dei Blur racconta a Rende il presente della band, il valore del tempo, i ricordi ritrovati e un futuro che resta aperto: «Ogni ritorno ci ha dato qualcosa di nuovo»
Alessia Principe
Le previsioni

Meteo Cosenza: qualche nuvola, ma non servirà l’ombrello. Temperature in aumento

La veloce perturbazione di ieri è già un ricordo, oggi e domani previsto un miglioramento delle condizioni su tutta la regione, con qualche nube sparsa ma senza rischio di precipitazioni
Salvatore Lia
Opinioni

Fahrenheit 2025. Cosenza: parcheggi gratis per i ricchi

La Giunta ha deciso che le auto elettriche parcheggeranno gratis sulle strisce blu, mentre tutti gli altri continueranno a pagare. Una misura presentata come green e moderna. Ma che in realtà è solo la solita norma classista, regressiva e profondamente ingiusta
Francesco Viafora
Francesco Viafora
L’intervista

Paura la sera, bus troppo cari e servizi che non funzionano: gli studenti dell’Unical ora parlano | VIDEO

Questionario anonimo per raccogliere criticità e proposte da portare ai vertici di Università della Calabria: parla Emilio Pio Bossio
Salvatore Bruno
Scienza civica

Lo Spazio entra a Palazzo dei Bruzi con l’Università della Calabria

Alla Giornata Nazionale dello Spazio, il Consiglio comunale dei Giovani ospita l’Unical e la missione Plasma Observatory
Redazione
Teatro inclusivo

A Castrovillari l’arte diventa cura con lo spettacolo “Sulle tracce di Gian Burrasca”

Al Teatro Sybaris lo spettacolo inclusivo del Centro Diurno di Salute Mentale: arte, dignità e crescita umana
Redazione
La richiesta

Indagine sulla presunta cosca Greco di Cariati, le precisazioni della consigliera regionale

Filomena Greco: “Tutelare famiglie omonime estranee a ogni contesto criminale”
Redazione
WEB E COMUNICAZIONE

Vito Mandarano, il content creator che racconta Praia a Mare e rivoluziona la promozione del territorio

Il giovane ha aperto un canale su youtube e creato “Pod Channel”, il podcast in cui intervista con ironia personaggi noti del territorio o del web. Ma realizza anche gag e filmati d’intrattenimento, attraverso cui riesce a promuovere la sua terra e aprire le porte a un nuovo modo di fare turismo
Francesca Lagatta
In dialogo

La Calabria che cambia all’Unical: previsto un seminario tra Libera e gli studenti di Pedagogia dell’Antimafia

Domani, mercoledì 17 dicembre, incontro seminariale con Giuseppe Borrello sul ruolo educativo dell’associazione e le pratiche di contrasto culturale alla ’ndrangheta 
Redazione
L’iniziativa

Corigliano Rossano celebra la legalità: l’albero di Falcone piantato dagli studenti in un simbolico atto di memoria e speranza

Rinnovati all’unanimità gli organi statutari dell’associazione. Si chiude la lunga presidenza di Stefano Priolo, ora presidente onorario.
Redazione
L’analisi Istat

A Cosenza strade killer: è la provincia con più incidenti in Calabria

Nel 2024 il territorio ha registrato il numero più alto di incidenti stradali in Calabria. Aumentano i sinistri e i feriti, mentre il numero delle vittime resta stabile
Redazione
PROVINCIA DA RECORD

Rapporto AIRE 2025, San Giovanni in Fiore in top 10 per residenti all’estero

La Capitale della Sila è in nona posizione per quanto riguarda la classifica di tutti i comuni italiani degli iscritti all’AIRE. E sbuca fuori un dato curioso per Paludi e San Pietro in Amantea
Francesco La Luna
chitarra in mano

Ecco “la vera natura”, il nuovo singolo di Lembo che prende spunto da Lucrezio

Il cantautore: «Il brano prende spunto da una lezione dedicata al “De rerum natura”, da un momento che ha accesso in me il desiderio di esplorare il tema dell’identità autentica»
Patrizia De Napoli
Eventi

Briga, Marvin e Prezioso accendono il Natale a Corigliano Rossano

Il 25 dicembre grande concerto gratuito in Piazza Le Fosse: rap, pop e dance per una festa che unisce tutta la città
Redazione
“Winter”

Pubblicato il bando dell’Ente Parco per l’inverno 2025/2026: contributi destinati alle strade oltre i mille metri

Bando dell’Ente Parco per sgombero neve e spargimento sale sulle strade oltre i mille metri per l’inverno 2025/2026.
Franco Sangiovanni
