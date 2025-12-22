Social
Video
22 dicembre, 2025
Nefrologia dell’Annunziata, Michele Provenzano alla guida dell’Unità operativa

Il ricercatore Unical succede a Gianluigi Zaza. Continuità assistenziale, rafforzamento della ricerca e nuove prospettive sui trapianti di rene
19 dicembre 2025
Ore 09:42
Nefrologia dell’Annunziata, Michele Provenzano alla guida dell’Unità operativa

Viabilità

Esodo di Natale, Anas mobilita 2.800 operatori: traffico in aumento fino al +19% al Sud

Piano straordinario per le festività natalizie: monitoraggio h24, presìdi su strade e autostrade e sospensione dei mezzi pesanti nei giorni critici
19 dicembre 2025
Ore 09:36
L’intervista

Stanchezza e irritabilità di stagione: l’endocrinologo Alessandro Buccieri: «La tiroide è il nostro termometro»

Con l’arrivo dell’autunno molti avvertono affaticamento e cali di concentrazione. L’endocrinologo Alessandro Buccieri spiega come questi sintomi possano essere legati alla tiroide e non solo al cambio di stagione
7 novembre 2025
Ore 18:00
Memoria e comunità

All’Unical il Memorial in ricordo di Santino Fiorelli, Mimmo Greco, Ciccio Sciommarella e Peppino Sposato

Una giornata di sport e affetto al Centro Sportivo Arintha di Rende per ricordare quattro colleghi e amici che hanno lasciato un segno profondo nella comunità universitaria
7 novembre 2025
Ore 15:26
Innovazione sanitaria

L’ASP di Cosenza introduce il sistema Rezum per il trattamento mini-invasivo dell’ipertrofia prostatica

La nuova tecnologia, destinata all’Unità Operativa di Urologia dello Spoke Paola-Cetraro, utilizza il vapore acqueo per ridurre il volume della prostata in modo efficace e sicuro. Graziano: «Innovazione e qualità al servizio dei cittadini»
7 novembre 2025
Ore 14:22
Sanità

IA, tra scienza e coscienza: un convegno a Belvedere

13 dicembre 2025
Ore 12:21
Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof "otorina" d'Italia

23 settembre 2025
Ore 15:53
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

21 agosto 2025
Ore 07:17
Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

14 novembre 2025
Ore 20:37
Atti di bullismo sul fratello minore, lo streamer cosentino Saetta si sfoga su Instagram

26 ottobre 2025
Ore 15:29
Si perde nei boschi del Pollino, escursionista salvato dai vigili del fuoco -Video

16 settembre 2025
Ore 13:15
Politica

Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

5 novembre 2025
Ore 19:37
Pierluigi Caputo, terza proclamazione in Consiglio Regionale

2 novembre 2025
Ore 19:51
Intervista a Ferdinando Laghi

2 novembre 2025
Ore 11:10
Cultura

L’Opera di Nicola Misasi rivive attraverso il lavoro di ricerca di una giovane laureata dell’Unical e del suo Professore | VIDEO

5 dicembre 2025
Ore 16:25
Demetrio Guzzardi racconta don Carlo de Cardona

1 dicembre 2025
Ore 10:25
Festival della poesia a Cosenza, tre giorni in piazza tra versi, musica e riflessioni

11 giugno 2025
Ore 18:00
Ambiente

Scie in mare a Corigliano Rossano, il Comune rassicura: «Fenomeno naturale, mare sicuro e monitorato» | VIDEO

22 giugno 2025
Ore 18:08
Parco Eolico Bruzio, i Comuni disertano l'incontro promosso da Legambiente | VIDEO

20 giugno 2025
Ore 21:00
Parco nazionale della Sila, Bloise: «I resti dell'Elefante preistorico presto torneranno a casa» | VIDEO

19 giugno 2025
Ore 19:00
