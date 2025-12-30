Antonia Flavio: «Scrivo per non sparire, la poesia mi ha salvata»

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati
Un viaggio immaginario tra caffè storici, vicoli e piazze antiche, dove grandi figure della letteratura ottocentesca si intrecciano alla storia del borgo antico, trasformando la città in un luogo sospeso tra ricordo, bellezza e malinconia
Martedì 30 dicembre andrà in onda il nuovo film del ciclo "Purché finisca bene". Tra dinamiche avvincenti e paesaggi silani, Chiara Francini interpreta una camionista fiera, in un racconto che celebra l'identità della regione
Anno da ricordare per la pubblicazione delle opere di Gioacchino da Fiore: l'edizione critica dell’Espositio Apocalypsis, in coedizione con l’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo di Roma, e la consegna alla stampa del quinto libro della "Concordia Novi ac Veteris Testamenti" hanno concluso la pubblicazione completa delle opere maggiori di Gioacchino da Fiore
L’Orchestra Sinfonica Brutia raddoppia. Il direttore artistico Francesco Perri: «Grazie a tutti coloro che hanno scelto di vivere con noi questa esperienza straordinaria tra musica, emozione e grande arte»
L’idea che sta riscuotendo un grande successo è del quarantenne Eugenio Giorno. Un gioco che «nasce da un legame profondo con la mia terra. Nasce dai ricordi, dai racconti, dai volti delle persone di San Giovanni in Fiore, che custodisco da sempre dentro di me e che nessuna distanza e nessun tempo possono cancellare»
In una riflessione degli anni Sessanta lo scrittore racconta una regione pronta al cambiamento dopo secoli di miseria. Tra identità, sviluppo autonomo e fallimenti istituzionali, resta il segno di un’occasione perduta
Silverio Curti, anima della Mondadori a Cosenza analizza i cambiamenti sociali, l’approccio alla lettura soprattutto da parte dei più giovani, il ruolo delle librerie oggi: «Fono fortunato e anche un po' folle nel credere ancora in questo mestiere»
Da sempre impegnata nella difesa dei diritti dei più fragili, la giornalista e portavoce dell’Osservatorio sul bullismo e sul disagio giovanile ha voluto con il suo libro dari voce al disagio e alle difficoltà di chi si appresta ad entrare nell’età adulta
Esempio rilevante di cambiamento professionale nel campo della comunicazione e dell'istruzione, passando da giornalista a docente di storia e filosofia presso il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza.
L’opera, edita da Rubbettino, narra la vera storia di Ele, una donna sopravvissuta all’inferno di abusi e violenze, diventata Cavaliere al Merito della Repubblica italiana. È una storia di riscatto e di rinascita, che trascina il lettore tra le righe di un racconto drammatico ed emozionante