Social
Home page>Cultura>Antonia Flavio: «Scrivo ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura

Antonia Flavio: «Scrivo per non sparire, la poesia mi ha salvata»

Dai disturbi alimentari alla rinascita attraverso la scrittura: la poetessa calabrese si racconta con intensità e coraggio, tra dolore, amore e voglia di lasciare traccia.

 

30 dicembre, 2025
Tag
Cosenza
ULTIMA ORA
Giovani talenti

Elena Sophia Senise protagonista su Raiuno nel film Seduci & Scappa

La giovane attrice cosentina nel cast della fiction Rai in onda il 2 gennaio 2026
Redazione
Elena Sophia Senise protagonista su Raiuno nel film Seduci & Scappa\n
Tirreno

Amantea, il respiro dell’Europa in vent’anni di note: l’Orchestra di Fiati Mediterranea celebra il suo storico Ventennale

Dalla scommessa del 2005 alla doppia presenza al CIBM di Valencia, fino ai trionfi nei concorsi nazionali. Il 30 Dicembre il Gran Galà che ripercorre due decenni di eccellenza musicale
Redazione
Amantea, il respiro dell’Europa in vent’anni di note: l’Orchestra di Fiati Mediterranea celebra il suo storico Ventennale\n
Bilanci di fine anno

Cosenza–Rende, la cultura prova a fare sistema: il 2025 meglio del 2024

Festival, letteratura, teatro e lirica: l’anno si chiude con più continuità e un asse più forte tra Rendano, Unical e i grandi appuntamenti dell’area urbana
Redazione
Cosenza–Rende, la cultura prova a fare sistema: il 2025 meglio del 2024\n
Lutto

Cosenza piange Roberto Bartolino, il cordoglio del sindaco Franz Caruso

Il primo cittadino ricorda il Professore Emerito dell’Università della Calabria: «Un grande vuoto umano e scientifico»
Redazione
Cosenza piange Roberto Bartolino, il cordoglio del sindaco Franz Caruso\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Societa

Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco

Il presidente del Dipartimento Calabria dell'Associazione nazionale sociologi Ugo Bianco avverte: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre consenso e approvazione pubblica»

30 dicembre 2025
Ore 14:53
Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco
Video

Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello

30 dicembre 2025
Ore 15:05
Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello
Sanita

Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati

29 dicembre 2025
Ore 15:06
Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Sanita

Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati

29 dicembre 2025
Ore 15:06
Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Societa

Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco

Il presidente del Dipartimento Calabria dell'Associazione nazionale sociologi Ugo Bianco avverte: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre consenso e approvazione pubblica»

30 dicembre 2025
Ore 14:53
Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco
Video

Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello

30 dicembre 2025
Ore 15:05
Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello
Sanita

Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati

29 dicembre 2025
Ore 15:06
Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Societa

Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco

Il presidente del Dipartimento Calabria dell'Associazione nazionale sociologi Ugo Bianco avverte: «Il bullo non agisce mai da solo, cerca sempre consenso e approvazione pubblica»

30 dicembre 2025
Ore 14:53
Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco
Video

Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello

30 dicembre 2025
Ore 15:05
Scala Coeli, una frana isola la frazione di San Morello
Eventi

Ad Amantea l’Orchestra di Fiati Mediterranea festeggia 20 anni di musica e successi con un Gran galà

Il repertorio rievocherà le pagine più significative della storia dell'Ofm, ricordando le prestigiose collaborazioni e le vittorie ottenute. Appuntamento all’auditorium del Campus Temesa Tonnara
Redazione
Ad Amantea l’Orchestra di Fiati Mediterranea festeggia 20 anni di musica e successi con un Gran galà\n
La cartolina

Un caffè con Shelley e Byron: Cosenza come un sogno letterario tra storia millenaria, poesia e suggestioni

Un viaggio immaginario tra caffè storici, vicoli e piazze antiche, dove grandi figure della letteratura ottocentesca si intrecciano alla storia del borgo antico, trasformando la città in un luogo sospeso tra ricordo, bellezza e malinconia
Battista Bruno
Un caffè con Shelley e Byron: Cosenza come un sogno letterario\u00A0tra storia millenaria, poesia e suggestioni\n
Oltre gli stereotipi

La Sila diventa set in prima serata: la Calabria protagonista su Rai 1 con "La Voce di Cupido"

Martedì 30 dicembre andrà in onda il nuovo film del ciclo "Purché finisca bene". Tra dinamiche avvincenti e paesaggi silani, Chiara Francini interpreta una camionista fiera, in un racconto che celebra l'identità della regione
Francesco Graziano
La Sila diventa set in prima serata: la Calabria protagonista su Rai 1 con \"La Voce di Cupido\"\n
Il bilancio

Centro Studi Gioachimiti: un 2025 ricco di seminari, pubblicazioni e riconoscimenti internazionali

Anno da ricordare per la pubblicazione delle opere di Gioacchino da Fiore: l'edizione critica dell’Espositio Apocalypsis, in coedizione con l’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo di Roma, e la consegna alla stampa del quinto libro della "Concordia Novi ac Veteris Testamenti" hanno concluso la pubblicazione completa delle opere maggiori di Gioacchino da Fiore
Redazione Cultura
Centro Studi Gioachimiti:\u00A0un 2025 ricco di\u00A0seminari, pubblicazioni e riconoscimenti internazionali\n
Solidarietà attiva

A Rossano il documentario sul processo alla resistenza palestinese

Sabato 3 gennaio la proiezione di “Colpevoli di Palestina” per sostenere gli attivisti detenuti a L’Aquila
Redazione
A Rossano il documentario sul processo alla resistenza palestinese\n
il doppio patrono

Corigliano-Rossano, due santi per una sola città: il dibattito sulla Diocesi e l’identità condivisa

San Nilo e San Francesco uniscono due tradizioni in cammino verso una Diocesi che rifletta la nuova realtà urbana
Matteo Lauria
Corigliano-Rossano, due santi per una sola città: il dibattito sulla Diocesi e l’identità condivisa\n
Talenti

Virginio Aiello, dalla Calabria il fenomeno del pianista che ha conquistato Hollywood

Dal milione di ascolti alle grandi produzioni internazionali: il compositore calabrese scelto da serie tv e cinema
Alessia Principe
Virginio Aiello, dalla Calabria il fenomeno del pianista che ha conquistato Hollywood
Eventi

Una storia d’amore senza tempo: al Rendano Brokeback Mountain con Malika Ayane

Nei ruoli dei protagonisti, due giovani attori dal grande carisma e con solide esperienze alle spalle al cinema e in teatro: Edoardo Purgatori e Filippo Contri
Redazione
Una storia d’amore senza tempo: al Rendano Brokeback Mountain con Malika Ayane\n
Da rivedere

Film di Natale imperdibili: i grandi classici da guardare tra pandoro e plaid (e una goccia di spumante)

Da “Una poltrona per due” a “Mamma ho perso l’aereo”, passando per i Griswold e Scrooge, le pellicole a tema festivo continuano a regalare risate, emozioni e tradizione davanti al divano
Film di Natale imperdibili: i grandi classici da guardare tra pandoro e plaid (e una goccia di spumante)\n
Eventi

Concerto di Capodanno al Rendano di Cosenza, sold out “Vertigo: il Sud è magia”. E arriva la replica serale

L’Orchestra Sinfonica Brutia raddoppia. Il direttore artistico Francesco Perri: «Grazie a tutti coloro che hanno scelto di vivere con noi questa esperienza straordinaria tra musica, emozione e grande arte»
Redazione Spettacoli
Concerto di Capodanno al Rendano di Cosenza, sold out\u00A0“Vertigo: il Sud è magia”. E arriva\u00A0la replica serale\n
Storie

Giochi natalizi, il “Mercante in Fiore” racconta la storia e le tradizioni sangiovannesi

L’idea che sta riscuotendo un grande successo è del quarantenne Eugenio Giorno. Un gioco che «nasce da un legame profondo con la mia terra. Nasce dai ricordi, dai racconti, dai volti delle persone di San Giovanni in Fiore, che custodisco da sempre dentro di me e che nessuna distanza e nessun tempo possono cancellare»
Francesco Oliverio
Giochi natalizi, il “Mercante in Fiore” racconta la storia e le tradizioni sangiovannesi
La recensione

I Pagliacci al Rendano: una lettura matura dell’opera di Leoncavallo segna la stagione lirica di Cosenza 

Allestimento di forte coerenza espressiva, guidato da una bacchetta autorevole e da un cast ispirato, capace di fondere teatro, musica e danza in una messa in scena di alto profilo culturale
Ernesto Mastroianni
I Pagliacci al Rendano: una lettura matura dell’opera di Leoncavallo segna la stagione lirica di Cosenza\u00A0\n
Sogno interrotto

Carlo Levi, la Sila e la riforma agraria: l’illusione di una nuova Calabria (che non è mai stata)

In una riflessione degli anni Sessanta lo scrittore racconta una regione pronta al cambiamento dopo secoli di miseria. Tra identità, sviluppo autonomo e fallimenti istituzionali, resta il segno di un’occasione perduta
Alessandro Gaudio
Carlo Levi, la Sila e la riforma agraria: l’illusione di una nuova Calabria (che non è mai stata)\n
Intervista

Deserto tra gli scaffali ma la lettura resiste, la voce di un libraio: «Sono presidi culturali in una città che fatica a crescere»

Silverio Curti, anima della Mondadori a Cosenza analizza i cambiamenti sociali, l’approccio alla lettura soprattutto da parte dei più giovani, il ruolo delle librerie oggi: «Fono fortunato e anche un po' folle nel credere ancora in questo mestiere»
Francesco Perri
Deserto tra gli scaffali ma la lettura resiste, la voce di un libraio: «Sono presidi culturali in una città che fatica a crescere»\n
Intervista all’autrice

La voce di Iside, il romanzo di Claudia Conte che attraversa le fragilità dell’adolescenza

Da sempre impegnata nella difesa dei diritti dei più fragili, la giornalista e portavoce dell’Osservatorio sul bullismo e sul disagio giovanile ha voluto con il suo libro dari voce al disagio e alle difficoltà di chi si appresta ad entrare nell’età adulta
Battista Bruno
La voce di Iside, il romanzo di Claudia Conte che\u00A0attraversa le fragilità dell’adolescenza
Silenziosa rivoluzione

La storia di Stefano, il giovane libraio di strada che riporta la cultura nelle piazze della Calabria

I suoi non sono semplici banchi di vendita, sono piccole oasi culturali e punti d’incontro dove il libro torna a essere oggetto vivo, da toccare, sfogliare, raccontare
Francesco Perri
La storia di Stefano, il giovane libraio di strada che riporta la cultura nelle piazze della Calabria\n
l’incontro

Magia e valori a Villapiana: il successo della Recita di Natale dell’I.C. “Giovanni Pascoli”

Emozioni e applausi per i piccoli alunni che incantano il pubblico con uno spettacolo sui valori della solidarietà. Grande sinergia tra famiglie e docenti.

Franco Sangiovanni
Magia e valori a Villapiana: il successo della Recita di Natale dell’I.C. “Giovanni Pascoli”
professionista a 360°

Barbara Marchio, dalla professione giornalistica all'insegnamento di Storia e Filosofia

Esempio rilevante di cambiamento professionale nel campo della comunicazione e dell'istruzione, passando da giornalista a docente di storia e filosofia presso il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza.
Patrizia De Napoli
Barbara Marchio,\u00A0dalla professione giornalistica all'insegnamento di Storia e Filosofia
Letture

“Ancora un giorno di felicità”, pubblicato il nuovo libro di Francesca Lagatta ed Elonora Aloise Pegorin

L’opera, edita da Rubbettino, narra la vera storia di Ele, una donna sopravvissuta all’inferno di abusi e violenze, diventata Cavaliere al Merito della Repubblica italiana. È una storia di riscatto e di rinascita, che trascina il lettore tra le righe di un racconto drammatico ed emozionante
Redazione
“Ancora un giorno di\u00A0felicità”,\u00A0pubblicato\u00A0il nuovo libro di Francesca Lagatta ed Elonora Aloise Pegorin\n
Scuola europea

Al Telesio di Cosenza consegnati i diplomi EsaBac e le certificazioni Delf B2

Cerimonia nella Biblioteca del liceo cosentino: riconoscimenti agli ex studenti per un percorso di eccellenza verso università e lavoro internazionali
Redazione
Al Telesio di Cosenza consegnati i diplomi EsaBac e le certificazioni Delf B2\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Cosenza, svelati i gruppi spalla di Brunori per il concerto di Capodanno

2

41 bis a Domenico Massa: Nordio firma il carcere duro per il clan Forastefano

3
restyling

Nuovo stadio Marulla di Cosenza, via libera all’appalto: parte la trasformazione

4
Tutto in poche ore

Cocaina, bilancini e contanti: arrestato a Rende, patteggia e torna libero

5

Pietro Fontana, 33enne muore in un incidente sulla statale 106 a Belcastro