L’Alt – Associazione lotta tumori di Cosenza ha conferito la targa di socia onoraria al prefetto Rosa Maria Padovano, per la vicinanza e la sensibilità che la rappresentante di Governo ha manifestato, sin dai primi giorni del proprio insediamento nel capoluogo bruzio, nei confronti delle attività svolte dal gruppo di volontarie impegnate anche nelle corsie ospedaliere, per l’assistenza ed il sostegno al fianco dei pazienti che soffrono di neoplasie ed altre gravi patologie tumorali.

A consegnare il riconoscimento, una delegazione dell’associazione guidata dalla presidente Anna Maria Rende, ricevuta dal prefetto negli uffici di Piazza 11 Settembre.