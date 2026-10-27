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24 ORE ALL NEWS

Cronaca
27 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Mattinata concitata

Rende, auto in fiamme nel parcheggio sotterraneo del complesso Metropolis | VIDEO

Una grande colonna di fumo ha invaso la piazza del centro commerciale, a quell’ora piena di persone
Francesco Tricoli
Rende, auto in fiamme nel parcheggio\u00A0sotterraneo del complesso Metropolis | VIDEO\n
L’origine delle indagini

Slot truccate a Cosenza, tutto parte da «Luca»: la segnalazione e i riscontri

Il firmatario non è stato identificato. Le anomalie nei flussi hanno portato ai controlli in 62 esercizi, poi alle ammissioni di Spadafora
Antonio Alizzi
Slot truccate a Cosenza, tutto parte da «Luca»: la segnalazione e i riscontri\n
il blitz

Montalto Uffugo, cocaina in un garage: due arresti

Perquisizione dei Carabinieri a Taverna: sequestrati circa 40 grammi di droga, mille euro in contanti e tre smartphone
Redazione
Montalto Uffugo, cocaina in un garage: due arresti\n
Le carte dell’inchiesta

Slot truccate a Cosenza, l’accusa: duemila euro al mese per conoscere i controlli

Le dichiarazioni di Spadafora e le chat con il funzionario Gaudio: «Mezza dose» indicava mille euro. Gli avvisi sarebbero proseguiti dopo i sequestri
Antonio Alizzi
Slot truccate a Cosenza, l’accusa: duemila euro al mese per conoscere i controlli\n

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Cronaca

27 ottobre 2026
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Cronaca

Slot machine, blitz a Cosenza

26 ottobre 2026
Ore 10:17
Slot machine, blitz a Cosenza
Cronaca

Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»

24 ottobre 2026
Ore 10:12
Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»
Cultura

I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza

23 ottobre 2026
Ore 16:10
I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza
Cronaca

Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»

24 ottobre 2026
Ore 10:12
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Cultura

I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza

23 ottobre 2026
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Cronaca

27 ottobre 2026
Ore 09:54
Cronaca

Slot machine, blitz a Cosenza

26 ottobre 2026
Ore 10:17
Slot machine, blitz a Cosenza
Cronaca

Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»

24 ottobre 2026
Ore 10:12
Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»
Cultura

I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza

23 ottobre 2026
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Cronaca

27 ottobre 2026
Ore 09:54
Cronaca

Slot machine, blitz a Cosenza

26 ottobre 2026
Ore 10:17
Slot machine, blitz a Cosenza
RICERCHE in corso

Ancora nessuna notizia di Rahel, il fratello arriva dalla Germania e chiede aiuto alla Croce Rossa

Della giovane studentessa etiope dell’Università della Calabria non si hanno notizie dal 19 ottobre. Le ricerche sono già in corso e anche la Croce Rossa di Cosenza rilancia l’appello: «Chiunque abbia informazioni contatti il 112»

Redazione
Ancora nessuna notizia di Rahel, il fratello arriva dalla Germania e chiede aiuto alla Croce Rossa
L’inchiesta

Omicidio a Cassano allo Ionio, giovedì l’autopsia sul corpo della moglie del boss Damiano Pepe

Vertice in Prefettura giovedì mattina per fare il punto sulla sicurezza. Il sindaco Iacobini chiederà maggiore attenzione da parte dello Stato e offrirà locali comunali per nuovi presidi delle forze dell’ordine
Redazione Cronaca
Omicidio a Cassano allo Ionio, giovedì l’autopsia sul corpo della moglie del boss Damiano Pepe\n
In piazza

Protesta dei Tir a Roma, la rabbia dei calabresi contro la politica: tensione con Nicola Irto e strali sul Governo

Dal caro gasolio alle accuse contro sindacati e associazioni di categoria, gli autotrasportatori e gli agricoltori calabresi portano a Roma la loro esasperazione: «Non ce la facciamo più». Il senatore del Pd nel mirino («parla della bonifica») anche se sul Sin di Crotone è stato tra i più attivi
Redazione Cronaca
Protesta dei Tir a Roma, la rabbia dei calabresi contro la politica: tensione con Nicola Irto e strali sul Governo\n
l’incidente

Scontro sulla SS18, un’automobile si ribalta sulla carreggiata

L’incidente è avvenuto poco fa. Le due vetture procedevano entrambe da nord verso sud. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro
Redazione
Scontro sulla SS18, un’automobile si ribalta sulla carreggiata\n
Il ritrovamento

Diamante, droga in un locale. Sospesa licenza per 10 giorni

L’area rimane oggetto di costante monitoraggio da parte delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio, anche al fine di verificare il rispetto della misura
Redazione
Diamante, droga in un locale. Sospesa licenza per 10 giorni\n
Epilogo

L’assoluzione di Facciolla per il falso confermata anche in appello: inammissibile il ricorso della Procura di Salerno

Si è concluso dopo anni il percorso processuale dell’ex procuratore di Castrovillari: ora la palla passa al Consiglio Superiore della Magistratura
Antonio Alizzi
L’assoluzione di Facciolla per il falso confermata anche in appello: inammissibile il ricorso della Procura di Salerno\n
I nostri format

Dal gioco d’azzardo alle dipendenze digitali, a LaC il confronto su rischi e percorsi di recupero

Dopo l’inchiesta della Procura di Cosenza sulle slot truccate, Dietro i fatti – News affronta il tema delle dipendenze con il Ser.D e il Centro Il Delfino, che celebra 40 anni di attività. Appuntamento oggi alle 15 su LaC Tv
Redazione Attualità
Dal gioco d’azzardo alle dipendenze digitali, a LaC il confronto su rischi e percorsi di recupero\n
Giornata chiave

Protesta Tir, oggi il faccia a faccia con Salvini mentre la Calabria aspetta risposte: «Pronti a bloccare tutto»

VIDEO | Alle 16 il ministro incontra le delegazioni degli autotrasportatori dopo la tregua seguita ai sei giorni di sciopero. Sul tavolo il caro gasolio e le garanzie sulle tariffe. Grazia Chilelli avverte: «Se non arrivano soluzioni siamo pronti a rilanciare la protesta con una manifestazione nazionale»
Francesco La Luna
Protesta Tir, oggi il faccia a faccia con Salvini mentre\u00A0la Calabria aspetta risposte:\u00A0«Pronti a bloccare tutto»
Spioni in procura

’Ndrangheta, le notizie segrete dal Tribunale ai boss: cronaca della soffiata (via Signal) minuto per minuto

La talpa negli uffici gip di Milano fotografava i fascicoli per passare informazioni riservate agli indagati. Così il cancelliere Domenico Bruno e l’avvocato Romellano sono finiti nei guai. Il passaggio dei documenti ricostruito dalla Dda tra le 12,23 e le 18

Pablo Petrasso
’Ndrangheta, le notizie segrete dal Tribunale ai boss: cronaca della soffiata (via Signal) minuto per minuto
Il caso internazionale

Torano Castello, negata l’estradizione in Brasile di Tagliaferro: il giudice de Moraes ne ordinò l’arresto perché «accusato»

Per la Corte di Catanzaro, il magistrato coinvolto nelle rivelazioni non garantiva imparzialità. Accolta la tesi della difesa rappresentata dall’avvocato Roberto Le Pera
Antonio Alizzi
Torano Castello, negata l’estradizione in Brasile di Tagliaferro: il giudice de Moraes ne ordinò l’arresto perché «accusato»\n
Appello al territorio

«Questa è l’ora del coraggio»: il vescovo Savino esorta la comunità a reagire dopo l’agguato a Cassano

Il presule ricorda il grido di Giovanni Paolo II ad Agrigento e la scomunica pronunciata da Papa Francesco a Sibari nel 2014: «Mai più potere malavitoso, mai più ‘ndrangheta»
Franco Sangiovanni
«Questa è l’ora del coraggio»:\u00A0il vescovo Savino esorta la comunità a reagire dopo l’agguato a Cassano\n
Allarme criminalità

«Giù le mani dalla città»: Cassano all’Ionio rompe il silenzio. Giovedì il caso arriva in Prefettura a Cosenza

L’iniziativa è la prima di una serie annunciata dall’amministrazione Iacobini. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica farà il punto dopo gli ultimi fatti di sangue, in attesa della verità giudiziaria
Franco Sangiovanni
«Giù le mani dalla città»:\u00A0Cassano all’Ionio rompe il silenzio. Giovedì il caso arriva in Prefettura a Cosenza\n
‘Ndrangheta nella Sibaritide

Agguato a Cassano, Cgil e Cisl: più sicurezza, lavoro e opportunità per i giovani

Dopo l’uccisione di Silvana Sibarelli e il tentato omicidio del boss Damiano Pepe, i sindacati chiedono attenzione alla Prefettura e annunciano la partecipazione all’assemblea pubblica.
Redazione
Agguato a Cassano, Cgil e Cisl: più sicurezza, lavoro e opportunità per i giovani\n
La decisione

Rapina a una minorenne, imputato assolto dopo oltre dieci anni dai fatti

L’uomo aveva trascorso oltre un anno ai domiciliari. La difesa ha contestato l’attendibilità del racconto e dei riconoscimenti della ragazza
Redazione
Rapina a una minorenne, imputato assolto dopo oltre dieci anni dai fatti\n
Indagini in corso

Rossano, incendio nel parcheggio multipiano: in fiamme biciclette comunali abbandonate

Rogo nella tarda serata di ieri in piazza Bernardino Le Fosse. Intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri. Si sospetta un incendio doloso
Matteo Lauria
Rossano, incendio nel parcheggio multipiano: in fiamme biciclette comunali abbandonate\n
Le motivazioni

Reset, ecco perché l’appello della Dda è inammissibile: il deposito cartaceo ferma l’impugnazione contro 28 assoluzioni

I pm di Catanzaro aveva segnalato problemi informatici. Per la Corte non è provato che impedissero il deposito telematico fino alla scadenza
Antonio Alizzi
Reset, ecco perché l’appello della Dda è\u00A0inammissibile: il deposito cartaceo ferma l’impugnazione contro 28 assoluzioni\n
L’ordinanza

Cosenza, quindici misure cautelari dopo gli interrogatori preventivi: due indagati agli arresti domiciliari | NOMI

Il gip Ferrucci dispone anche un divieto di dimora, obblighi di firma e misure interdittive. Respinte le richieste per altre tre persone
Antonio Alizzi
Cosenza, quindici misure cautelari dopo gli interrogatori preventivi: due indagati agli arresti domiciliari | NOMI\n
GIUSTIZIA

Duplice tentato omicidio a Diamante, i fratelli De Rose ammessi alla giustizia riparativa

La Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto l’istanza presentata dai difensori Giuseppe De Marco, Cristian Cristiano e Francesco Santelli. La precedente condanna a 12 anni era stata annullata dalla Cassazione con rinvio sul trattamento sanzionatorio e sull’applicazione della giustizia riparativa
Redazione
Duplice tentato omicidio a Diamante, i fratelli De Rose ammessi alla giustizia riparativa\n
gioco sporco

«Patto corruttivo e giocate a nero»: Capomolla illustra la maxifrode sulle slot machine a Cosenza

Il Procuratore della Repubblica spiega il perché del blitz nel comparto dei giochi e parla della rete delle schede clonate negli apparecchi telematici
Redazione
«Patto corruttivo e giocate a nero»: Capomolla illustra la maxifrode sulle slot machine a Cosenza\n
IL BLITZ

Cosenza, il trucco delle slot machine: schede clonate e controlli anticipati | VIDEO

Quindici persone raggiunte da misure cautelari. Secondo l'ipotesi investigativa, un funzionario avrebbe avvertito l'imprenditore delle verifiche per consentire di occultare i dispositivi irregolari.
Redazione
Cosenza, il trucco delle slot machine: schede clonate e controlli anticipati | VIDEO\n
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Rende, apprensione per Rahel: la giovane studentessa etiope non dà notizie dal 19 ottobre

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