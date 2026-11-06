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Cronaca

Cosenza, sequestro di 400mila euro a donna legata ai clan

6 novembre, 2026
ULTIMA ORA
colpo al patrimonio

Cosenza, sequestro da 400mila euro a Silvia Guido. È ritenuta vicina al clan Lanzino-Ruà-Patitucci | VIDEO

Il provvedimento del Tribunale di Catanzaro riguarda una cosentina condannata in primo grado nel processo Reset e coinvolta nell'inchiesta Recovery. Il denaro era stato trovato durante una perquisizione nel dicembre 2023
Redazione
Cosenza, sequestro da 400mila euro a Silvia Guido.\u00A0È ritenuta vicina al clan Lanzino-Ruà-Patitucci\u00A0| VIDEO
'Ndrangheta a Reggio Calabria

Blitz a Gallico, in manette il boss Cartisano: dalle estorsioni al controllo del quartiere, il comando anche dal carcere

La Squadra Mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo ritenuto il capo della cosca di Gallico, e ai domiciliari per Antonino Bilardi. L'inchiesta della Procura guidata da Giuseppe Borrelli svela il soffocante controllo del territorio: dalle estorsioni ai commercianti e per i veglioni di Capodanno, alla gestione della festa patronale e all'intestazione fittizia di imprese e veicoli
Elisa Barresi
Blitz a Gallico, in manette il boss Cartisano: dalle estorsioni al controllo del quartiere, il comando anche dal carcere\n
Operazione Ginestra

Caso Stasi, se gli indizi cambiano peso: così il gip smonta la misura che aveva firmato pochi giorni prima

Dalla presunta intermediazione alla sospetta millanteria di Curia: perché il giudice revoca le misure sul capo 7, contro il parere della Dda di Catanzaro
Antonio Alizzi
Caso Stasi, se gli indizi cambiano peso: così il gip\u00A0smonta la misura che aveva firmato pochi giorni prima\n
Revoca dei domiciliari

Stasi libero: «Felice di questa inchiesta, la questione del sindaco di Corigliano Rossano sarà affrontata con calma»

L’abbraccio della comunità al sindaco di Corigliano Rossano dopo la revoca dei domiciliari: «Fiducia nella giustizia? Sì, ma moralmente non è facile»
Redazione Cronaca
Stasi libero:\u00A0«Felice di questa inchiesta, la questione del sindaco di Corigliano Rossano\u00A0sarà affrontata con calma»\n

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Cronaca

Cosenza, sequestro di 400mila euro a donna ritenuta legata ai clan

6 novembre 2026
Ore 07:10
<p>Cosenza, sequestro di 400mila euro a donna ritenuta legata ai clan</p>
Cronaca

Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza

30 ottobre 2026
Ore 11:30
Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza
Cronaca

Cosenza, i manifestanti occupano l'A2

30 ottobre 2026
Ore 11:25
<p>Cosenza, i manifestanti occupano l'A2</p>
Società

Cosenza, sciopero generale USB : l’ingresso dei trattori tra gli applausi dei manifestanti

30 ottobre 2026
Ore 09:15
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6 novembre 2026
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<p>Cosenza, sequestro di 400mila euro a donna ritenuta legata ai clan</p>
Cronaca

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Cosenza, sequestro di 400mila euro a donna ritenuta legata ai clan

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Cronaca

Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza

30 ottobre 2026
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Inchiesta Ginestra

Scambio elettorale politico-mafioso a Corigliano Rossano, il Gip revoca i domiciliari a Lucisano. Mingrone resta ai domiciliari per le altre accuse

Il giudice di Catanzaro ha rivalutato gli indizi dopo l'interrogatorio e il ritrovamento di un registro con la stima dei voti. Lucisano, assistito dall'avvocato Aldo Zagarese, torna libero

Matteo Lauria
Scambio elettorale politico-mafioso a Corigliano Rossano, il Gip revoca i domiciliari a Lucisano. Mingrone resta ai domiciliari per le altre accuse
I festeggiamenti

Flavio Stasi è libero: sorrisi e abbracci davanti all’abitazione del sindaco dopo la revoca della misura cautelare

La notizia si è diffusa rapidamente in città e la reazione di chi, fin dall’inizio, ha continuato a manifestare sostegno al primo cittadino, indagato nell’ambito dell’inchiesta Ginestra, non si è fatta attendere
Mariassunta Veneziano
Flavio Stasi è libero: sorrisi e abbracci davanti all’abitazione del sindaco dopo la revoca della misura cautelare\n
Inchiesta Ginestra

Voto di scambio politico-mafioso a Corigliano Rossano, ecco perché il Gip di Catanzaro ha revocato le misure a Stasi, Curia e Matalone

Per il giudice l’esistenza del presunto patto deve essere riletto alla luce delle spiegazioni degli indagati
Matteo Lauria
Voto di scambio politico-mafioso a Corigliano Rossano, ecco perché il Gip di Catanzaro ha revocato le misure a Stasi, Curia e Matalone\n
La decisione

Inchiesta Ginestra, torna in libertà anche Vincenzo Curia

Il Gip ha revocato la misura degli arresti domiciliari anche per l’uomo che secondo la DDA di Catanzaro avrebbe fatto da intermediario tra il sindaco Stasi e il procacciatore di voti Annibale Matalone, in cambio di assunzioni al Comune di Corigliano Rossano
Matteo Lauria
Inchiesta Ginestra, torna in libertà anche Vincenzo Curia\n
Operazione Ginestra

Flavio Stasi torna libero, revocati i domiciliari. Al gip aveva detto: «Non conosco Annibale Matalone né ho il suo numero di telefono»

Il gip distrettuale di Catanzaro Fabiana Giacchetti revoca la misura dopo l’interrogatorio. Il sindaco di Corigliano Rossano ha negato di conoscere Annibale Matalone
Antonio Alizzi
Flavio Stasi torna libero, revocati i domiciliari. Al gip aveva detto: «Non conosco Annibale Matalone né ho il suo numero di telefono»\n
Nessuna notizia

La lettera ritrovata dagli inquirenti e i timori di Rahel prima della scomparsa: «Aveva paura di qualcuno»

La studentessa etiope di 28 anni è scomparsa il 16 ottobre dal campus dell'Unical. “A Chi l'ha visto?” il racconto di una collega: «Si sentiva spaventata e mi aveva chiesto di accompagnarla per delle visite». L’appello del fratello Jonas: «Torna a casa, ti aspettiamo»
Redazione Cronaca
La lettera ritrovata dagli inquirenti e i timori di Rahel prima della scomparsa: «Aveva paura di qualcuno»\n
L’operazione

Corigliano Rossano: un arresto per detenzione di armi clandestine e droga

Durante le perquisizioni rinvenuti cinque fucili, alcuni con matricola abrasa, una canna di fucile, una pistola, n. 116 cartucce di varie marche e calibro, kg. 3,100 di hashish, gr. 230 di eroina, gr. 35 di cocaina, n. 1 bilancino elettronico,
Redazione
Corigliano Rossano: un arresto per detenzione di armi clandestine e droga\n
La ricostruzione accusatoria

Omicidio Madera, la vendetta dieci anni dopo: la Dda ricostruisce il patto per uccidere l’allevatore di Campana

Per l’accusa, Renato Rossano voleva vendicare il fratello e coinvolse «Semiasse». L’allevatore sarebbe stato attirato in trappola da un conoscente
Antonio Alizzi
Omicidio Madera, la vendetta dieci anni dopo: la Dda ricostruisce il patto per uccidere l’allevatore di Campana\n
ore di apprensione

Scomparsa di Rahel, il rettore dell’Unical: «Vicenda attenzionata, ma il Campus è un luogo sicuro»

Gianluigi Greco, in apprensione per la studentessa etiope: «Seguo l’evoluzione delle ricerche. Varate in sinergia con l’amministrazione di Rende, maggiori presidi di vigilanza e di assistenza ed ascolto dei ragazzi». Appello a chiunque abbia notizie utili a ritrovare la giovane a farsi avanti
Salvatore Bruno
Scomparsa di Rahel, il rettore dell’Unical: «Vicenda attenzionata, ma il Campus è un luogo sicuro»\n
il blitz

Spaccio di droga tra Cosenza e Rende: cinque misure cautelari

Per uno degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per tre gli arresti domiciliari, mentre per il quinto è stato stabilito l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
Redazione
Spaccio di\u00A0droga tra Cosenza e Rende: cinque misure cautelari\n
il blitz

Sibaritide, nuovo colpo alla ‘ndrangheta: Maestri e “Semiasse” indagati per l’omicidio Madera | NOMI

Operazione antimafia della Dda di Catanzaro contro i presunti mandanti ed esecutori materiali del delitto avvenuto a Bocchigliero, nel cuore della Sila cosentina
Redazione
Sibaritide, nuovo colpo alla ‘ndrangheta: Maestri e “Semiasse” indagati per l’omicidio Madera | NOMI\n
Servizi zero

Frecciarossa Sibari-Bolzano a rischio dal 13 dicembre: la Calabria jonica si mobilita per non perdere il treno

Nasce a Corigliano il comitato "Giù le mani dal Frecciarossa”. Al centro della protesta i lavori alla galleria Santomarco e il timore di perdere uno dei pochi collegamenti veloci con il Nord. Appello alla Regione: «Non si può continuare a penalizzare un intero territorio»
Giuseppe Dell'Aquila
Frecciarossa Sibari-Bolzano a rischio dal 13 dicembre: la Calabria jonica si mobilita per non perdere il treno\n
Criminalità e giustizia

Quattro omicidi e l’ergastolo, semilibertà per Giuseppe Ruffolo: nessun elemento su attuali legami mafiosi

Confermata la misura alternativa per il condannato, già appartenente al clan Perna-Pranno. Decisivo (tra le altre cose) il percorso rieducativo
Antonio Alizzi
Quattro omicidi e l’ergastolo, semilibertà per Giuseppe Ruffolo: nessun elemento su attuali legami mafiosi\n
La decisione

Tensioni in Procura a Paola, il Plenum del Csm vota per il trasferimento di Domenico Fiordalisi

L’assemblea si è espressa, dopo una seduta di oltre tre ore e mezza, con 19 voti a favore dell’azione disciplinare, 8 contrari e un astenuto. La decisione dopo l’analisi della dura relazione del pg di Catanzaro Lucantonio
Alessia Truzzolillo
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Le motivazioni

Buoni pasto elettronici a Cosenza, prosciolti quattro imputati

Non luogo a procedere per i quattro imputati: manca una ragionevole previsione di condanna. Ugo Petramala ha definito la sua posizione con il patteggiamento.
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Primo grado

Tentato omicidio Morfò a Rossano, Scorza condannato: cinque anni e otto mesi di carcere

Il gup del tribunale di Castrovillari Annamaria Grimaldi esclude premeditazione e futili motivi. La Procura aveva chiesto sei anni e otto mesi, dopo la riduzione per il rito abbreviato
Antonio Alizzi
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Il caso

Tragedia a Reggio Emilia, 27enne originaria di Cutro muore dopo quattro arresti cardiaci

Jasmine Arcuri lavorava come assistente sociale nella città emiliana. Il malore mentre andava al lavoro, poi il ricovero e il decesso in ospedale. Il cordoglio del sindaco Domenico Voce
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Stasi ai domiciliari, il Tribunale della libertà fissa l’udienza: il 10 novembre riesame sulla misura cautelare

La difesa ha già depositato una memoria all’ufficio gip ma senza chiedere la revoca del provvedimento restrittivo. Prima della discussione fissata la prossima settimana saranno prodotti nuovi atti al Tdl
Luana Costa
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Bancarotta fraudolenta, l’accusa chiede il rinvio a giudizio per l’avvocato Pittelli e altri sei imputati – NOMI

Al centro dell’inchiesta un terreno a Stalettì, distratto dai beni di una società fallita e ceduto a un’altra costituita ad hoc. Tra le contestazioni anche contributi pubblici per la realizzazione di un complesso alberghiero
Ale. Tru.
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Paola, Francesco Rispoli assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia: non era imputabile

Il collegio ha disposto una misura di sicurezza provvisoria della durata di un anno. Nel corso del processo era stata disposta una perizia
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