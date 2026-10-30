Social
Home page>Cronaca>I manifestanti occupano ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

I manifestanti occupano l'A2

30 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Scenario criminale

«Quando parla il capo è la fine»: il pentimento del boss Nicola Acri e la paranoia delle microspie (e di Gratteri) a Rossano

Dalla svolta dello storico capoclan nel maggio 2021 alle frenetiche bonifiche anti-trojan sulle auto dei presunti esponenti del clan. Così le intercettazioni svelano il terrore della cosca rossanese e la risalita al potere di Salvatore Galluzzi "u Rizzo" dopo la scarcerazione: «Come era prima è adesso!»
Pablo Petrasso
«Quando parla il capo è la fine»: il pentimento del boss Nicola Acri e la paranoia delle microspie (e di Gratteri) a Rossano\n
Mistero fitto

Rahel Gebrezgi, Chi l’ha vist(a)? La trasmissione di Rai 3 si è occupata della ragazza scomparsa all’Unical

Della giovane non si hanno più notizie dallo scorso 19 ottobre: da quel giorno il suo telefono risulto spento. Proseguono le ricerche della Polizia, che ha attivato il protocollo previsto per le persone scomparse
Ilaria Barbalace
Rahel Gebrezgi, Chi l’ha vist(a)? La trasmissione di Rai 3 si è occupata della ragazza scomparsa all’Unical\n
Inchiesta Ginestra

«I soldi li devi portare a Silvana»: il ruolo operativo della compagna di Damiano Pepe nella ‘ndrangheta della Sibaritide

Nelle pagine dell’ordinanza, il gip indica la donna, uccisa in un agguato il 23 ottobre, come «partecipe dell’associazione»: riscuoteva il denaro per il capo clan, faceva da tramite con gli affiliati e avrebbe beneficiato di un’assunzione fittizia nell’azienda di un imprenditore estorto
Alessia Truzzolillo
«I soldi li devi portare a Silvana»: il ruolo operativo della compagna di Damiano Pepe nella ‘ndrangheta della Sibaritide\n
La vicinanza

Tre agenti della Polizia indagati per un suicidio nel carcere di Paola, il Sappe: «Massima fiducia nella giustizia»

Il segretario generale Donato Capece esprime la propria solidarietà ai colleghi coinvolti. La nota arriva nel giorno in cui si è diffusa la notizia di un altro possibile suicidio avvenuto ieri all’interno della casa circondariale tirrenica
Francesca Lagatta
Tre agenti della Polizia indagati per un suicidio nel carcere di Paola, il\u00A0Sappe:\u00A0«Massima fiducia nella giustizia»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza

30 ottobre 2026
Ore 11:30
Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza
Cronaca

Cosenza, i manifestanti occupano l'A2

30 ottobre 2026
Ore 11:25
<p>Cosenza, i manifestanti occupano l'A2</p>
Società

Cosenza, sciopero generale USB : l’ingresso dei trattori tra gli applausi dei manifestanti

30 ottobre 2026
Ore 09:15
Cosenza, sciopero generale USB : l’ingresso dei trattori tra gli applausi dei manifestanti

A Cosenza 5mila in piazza contro carovita e spese militari

A Cosenza 5mila in piazza contro carovita e spese militari
Società

Cosenza, sciopero generale USB : l’ingresso dei trattori tra gli applausi dei manifestanti

30 ottobre 2026
Ore 09:15
Cosenza, sciopero generale USB : l’ingresso dei trattori tra gli applausi dei manifestanti

A Cosenza 5mila in piazza contro carovita e spese militari

A Cosenza 5mila in piazza contro carovita e spese militari
Cronaca

Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza

30 ottobre 2026
Ore 11:30
Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza
Cronaca

Cosenza, i manifestanti occupano l'A2

30 ottobre 2026
Ore 11:25
<p>Cosenza, i manifestanti occupano l'A2</p>
Società

Cosenza, sciopero generale USB : l’ingresso dei trattori tra gli applausi dei manifestanti

30 ottobre 2026
Ore 09:15
Cosenza, sciopero generale USB : l’ingresso dei trattori tra gli applausi dei manifestanti

A Cosenza 5mila in piazza contro carovita e spese militari

A Cosenza 5mila in piazza contro carovita e spese militari
Cronaca

Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza

30 ottobre 2026
Ore 11:30
Saluto tra i bimbi e gli studenti durante il corteo di Cosenza
Cronaca

Cosenza, i manifestanti occupano l'A2

30 ottobre 2026
Ore 11:25
<p>Cosenza, i manifestanti occupano l'A2</p>
IL TRAGICO EPISODIO

Paola, detenuto trovato morto in carcere: l'ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario

La vittima è un detenuto di nazionalità italiana di circa sessantanni. L’episodio si sarebbe consumato ieri intorno all’ora di pranzo. Nonostante i soccorsi immediati e i numerosi tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare
Francesca Lagatta
Paola, detenuto trovato morto in carcere: l'ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario\n
Sicurezza pubblica

Cassano, dopo l’ultimo atto di violenza il sindaco Iacobini chiede più controlli e offre beni comunali

Al tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica le istanze del primo cittadino sono state prese in carico e saranno valutate già nei prossimi giorni
Franco Sangiovanni
Cassano, dopo l’ultimo atto di violenza il sindaco Iacobini chiede più controlli e offre beni comunali\n
Gli interrogatori

Inchiesta Ginestra, anche gli altri indagati restano in silenzio, le difese: «Troppi atti da leggere in poco tempo»

Questa la motivazione: «Rispondere al giudice senza conoscere nel dettaglio gli elementi raccolti dall'accusa avrebbe significato parlare alla cieca»

Matteo Lauria
Inchiesta Ginestra, anche gli altri indagati restano in silenzio, le difese: «Troppi atti da leggere in poco tempo»
Inchiesta Ginestra

Damiano Pepe in silenzio davanti al gip: è stato dimesso dall’ospedale e trasferito in carcere

Venerdì scorso l’agguato davanti alla sua abitazione in cui è rimasta vittima la moglie. È coinvolto nell’inchiesta della Dda di Catanzaro che lo ritiene ai vertici delle cosche operanti nell’area della Sibaritide
Luana Costa
Damiano Pepe in silenzio davanti al gip: è stato dimesso dall’ospedale e trasferito in carcere\n
sul territorio

Movida a Rende, controlli a Quattromiglia e Commenda: oltre 2mila euro di sanzioni ai locali

La Polizia Locale intensifica i controlli nelle zone della movida. Verifiche su rumore, orari e somministrazione di alcol ai minori. Con Arpacal rilevati anche superamenti dei limiti acustici
Redazione
Movida a Rende, controlli a Quattromiglia e Commenda: oltre 2mila euro di sanzioni ai locali\n
Il siparietto

Cosenza, i bambini si affacciano dalle finestre della scuola per salutare il corteo: baci e applausi ai manifestanti

VIDEO | Un momento particolarmente emozionante durante la manifestazione che ha coinvolto quasi cinquemila persone. Gli alunni della scuola “Lydia Plastina - Pizzuti” hanno salutato il passaggio del corteo
Antonio Clausi
Cosenza, i bambini si affacciano dalle finestre della scuola per salutare il corteo: baci e applausi ai manifestanti\n
Racket capillare

’Ndrangheta, la guerra degli agrumeti a Corigliano Rossano: le piante «sacre» e i giardini “nemici” da distruggere

Dalle piantagioni di mandarini abbattute ai sabotaggi dell'irrigazione per devastare i raccolti. Come i clan della Sibaridite imponevano i propri "guardiani" nella Piana e punivano chi diceva no. Il calvario di un carabiniere in pensione e le ritorsioni a chi non si piegava: «Gli buttiamo una fucilata alla macchina»
Pablo Petrasso
’Ndrangheta, la guerra degli agrumeti a Corigliano Rossano: le piante «sacre» e i giardini “nemici”\u00A0da distruggere\n
Step giudiziari

Ginestra, Flavio Stasi davanti alla gip il 3 novembre: l’interrogatorio del sindaco dopo 5 giorni ai domiciliari

Sono iniziati gli interrogatori di garanzia per gli indagati nell’inchiesta antimafia della Dda di Catanzaro. Alcuni hanno respinto le accuse, altri non hanno risposto. Martedì toccherà al primo cittadino di Corigliano-Rossano, arrestato per scambio elettorale politico-mafioso
Matteo Lauria
Ginestra, Flavio Stasi davanti alla gip il 3 novembre: l’interrogatorio\u00A0del sindaco dopo 5 giorni ai domiciliari\n
Primo grado

Incidente tra Cosenza e Rogliano, assolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza

Accolte le contestazioni sull’esame del sangue eseguito senza l’avviso della facoltà di assistenza legale
Redazione
Incidente tra Cosenza e Rogliano, assolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza\n
‘Ndrangheta nella Sibaritide

Damiano Pepe, il ritorno in libertà del presunto boss e la diffidenza di Leonardo Portoraro nelle intercettazioni

Le indagini ricostruiscono i rapporti con gli Abbruzzese tra il 2016 e il 2018: le visite, gli affari e le telecamere nell’abitazione
Antonio Alizzi
Damiano Pepe, il ritorno in libertà del presunto boss\u00A0e la diffidenza di Leonardo Portoraro nelle intercettazioni\n
Secondo grado

Omicidio Gioffrè, pena ridotta per Tiziana Mirabelli: in appello quindici anni e sei mesi

Assolta dall’occultamento di cadavere, esclusa un’aggravante del furto. Respinto l’appello dell’accusa, che aveva chiesto nuovamente l’ergastolo
Antonio Alizzi
Omicidio Gioffrè, pena ridotta per Tiziana Mirabelli: in appello quindici anni e sei mesi\n
Inchiesta Ginestra

Le pressioni del clan per assumere il figlio del boss nella centrale Enel con l’aiuto dei sindacalisti: «Blocchiamo i cancelli»

Nei brogliacci dell’indagine Ginestra le pressioni per ottenere un posto in portineria per il figlio di Salvatore Galluzzi, vertice della ’ndrina rossanese: un sindacalista avrebbe evocato scioperi e proteste. La denuncia del responsabile dell’impianto sul clima di condizionamento mafioso
Alessia Truzzolillo
Le pressioni del clan per assumere il figlio del boss nella centrale Enel con l’aiuto dei sindacalisti: «Blocchiamo i cancelli»\n
L’incontro

A Cosenza il Comitato per la sicurezza dopo l’agguato di Cassano, il sindaco ai cittadini: «Denunciate, la paura non deve vincere»

Questa mattina l’incontro in Prefettura dopo l’omicidio di Silvana Sibarelli. Il primo cittadino Iacobini: «Alto livello di attenzione con cui la Prefettura e le forze dell'ordine seguono le vicende della Sibaritide»
Redazione Attualità
A Cosenza il Comitato per la sicurezza dopo l’agguato di Cassano,\u00A0il sindaco ai cittadini: «Denunciate, la paura non deve vincere»
Il ricatto estorsivo

«Ho elargito»: gli incendi e i tremila euro chiesti agli “amici di Rossano”

Per il gip distrettuale di Catanzaro Fabiana Giacchetti, Catalano avrebbe veicolato la richiesta estorsiva. Nelle intercettazioni la paura dell’imprenditore per la famiglia e le ritorsioni
Antonio Alizzi
«Ho elargito»: gli incendi e i tremila euro chiesti agli “amici di Rossano”\n
GIUSTIZIA

Cosenza, assolto dall’accusa di falsa testimonianza dopo anni di processo

Il Tribunale penale ha assolto un funzionario di 59 anni, per il quale la Procura aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi. La difesa: «Finisce un incubo durato decenni»
Redazione
Cosenza, assolto dall’accusa di falsa testimonianza dopo anni di processo\n
Dinastia criminale

Il regno di Tripolino violato dai killer: Damiano Pepe, il boss che «faceva paura» chiuso nella fortezza di Lattughelle

Dai delitti degli anni 90 ai “pellegrinaggi” dei capi di Corigliano Rossano nella villa-bunker blindata da cancelli e telecamere. I verbali del pentito: «È l’unico che mi spaventa». La storia della famiglia che ha saldato l'alleanza tra "italiani" e "zingari"
Pablo Petrasso
Il regno di Tripolino\u00A0violato dai killer: Damiano Pepe, il boss che «faceva paura»\u00A0chiuso nella fortezza di Lattughelle\n
CONTROLLI

Cosenza, controlli rafforzati nella zona dell’autolinee: identificate 490 persone in tre giorni

Servizi interforze in piazza delle Province e nelle aree limitrofe. Tra le persone controllate 143 avevano precedenti di polizia, verifiche anche su 35 cittadini stranieri. Due le segnalazioni amministrative per uso di sostanze
Redazione
Cosenza, controlli rafforzati nella zona dell’autolinee: identificate 490 persone in tre giorni\n
Relazioni e cautele

Rossano, i rapporti con Cirò e Cassano e le contromisure contro le indagini della Dda di Catanzaro

Nell’ordinanza del gip Fabiana Giacchetti incontri, mediazioni e telefoni affidati ad altri. Le telecamere scoperte e i tentativi di trovare microspie nelle auto
Antonio Alizzi
Rossano, i rapporti con Cirò e Cassano e le contromisure contro le indagini della Dda di Catanzaro\n
Blitz nella Sibaritide

Caso Stasi, i consiglieri di maggioranza ribadiscono la fiducia al sindaco: «Contro la ‘ndrangheta da sempre»

La nota dei gruppi: «Una posizione che non rappresenta soltanto una convinzione personale, ma che ha contribuito a orientare l'azione amministrativa e il nostro impegno quotidiano»
Redazione Cronaca
Caso Stasi, i consiglieri di maggioranza ribadiscono la fiducia al sindaco: «Contro la ‘ndrangheta da sempre»\n
L’analisi

Ginestra, tutti (o quasi) garantisti per Flavio Stasi. Ma la guerra di mafia finisce in secondo piano

Solidarietà al sindaco, silenzio su Lucisano: la politica si concentra su un filone e lascia sullo sfondo clan, omicidi e affari nella Sibaritide
Antonio Alizzi
Ginestra, tutti (o quasi) garantisti per Flavio\u00A0Stasi. Ma la guerra di mafia finisce in secondo piano\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Le decisioni del gip

Maxi blitz antimafia a Corigliano Rossano e Cassano all’Ionio, i nomi degli indagati

2
‘Ndrangheta nella Sibaritide

Damiano Pepe, il ritorno in libertà del presunto boss e la diffidenza di Leonardo Portoraro nelle intercettazioni

3
L’operazione

‘Ndrangheta, blitz nella Sibaritide: 41 arresti, tra questi il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi (ai domiciliari) | VIDEO

4
Le carte dell’inchiesta

«Glieli raccogliamo parecchi voti»: Stasi, Matalone e il presunto patto per i posti di lavoro

5
I verbali dell’inchiesta

Clan, gerarchie e affari nella Sibaritide: il racconto dell’ex boss Nicola Acri su Matalone “il contabile” e gli altri presunti affiliati