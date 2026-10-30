I manifestanti occupano l'A2

Dalla svolta dello storico capoclan nel maggio 2021 alle frenetiche bonifiche anti-trojan sulle auto dei presunti esponenti del clan. Così le intercettazioni svelano il terrore della cosca rossanese e la risalita al potere di Salvatore Galluzzi "u Rizzo" dopo la scarcerazione: «Come era prima è adesso!»
Della giovane non si hanno più notizie dallo scorso 19 ottobre: da quel giorno il suo telefono risulto spento. Proseguono le ricerche della Polizia, che ha attivato il protocollo previsto per le persone scomparse
Nelle pagine dell’ordinanza, il gip indica la donna, uccisa in un agguato il 23 ottobre, come «partecipe dell’associazione»: riscuoteva il denaro per il capo clan, faceva da tramite con gli affiliati e avrebbe beneficiato di un’assunzione fittizia nell’azienda di un imprenditore estorto
Il segretario generale Donato Capece esprime la propria solidarietà ai colleghi coinvolti. La nota arriva nel giorno in cui si è diffusa la notizia di un altro possibile suicidio avvenuto ieri all’interno della casa circondariale tirrenica
La vittima è un detenuto di nazionalità italiana di circa sessantanni. L’episodio si sarebbe consumato ieri intorno all’ora di pranzo. Nonostante i soccorsi immediati e i numerosi tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare
Venerdì scorso l’agguato davanti alla sua abitazione in cui è rimasta vittima la moglie. È coinvolto nell’inchiesta della Dda di Catanzaro che lo ritiene ai vertici delle cosche operanti nell’area della Sibaritide
VIDEO | Un momento particolarmente emozionante durante la manifestazione che ha coinvolto quasi cinquemila persone. Gli alunni della scuola “Lydia Plastina - Pizzuti” hanno salutato il passaggio del corteo
Dalle piantagioni di mandarini abbattute ai sabotaggi dell'irrigazione per devastare i raccolti. Come i clan della Sibaridite imponevano i propri "guardiani" nella Piana e punivano chi diceva no. Il calvario di un carabiniere in pensione e le ritorsioni a chi non si piegava: «Gli buttiamo una fucilata alla macchina»
Sono iniziati gli interrogatori di garanzia per gli indagati nell’inchiesta antimafia della Dda di Catanzaro. Alcuni hanno respinto le accuse, altri non hanno risposto. Martedì toccherà al primo cittadino di Corigliano-Rossano, arrestato per scambio elettorale politico-mafioso
Nei brogliacci dell’indagine Ginestra le pressioni per ottenere un posto in portineria per il figlio di Salvatore Galluzzi, vertice della ’ndrina rossanese: un sindacalista avrebbe evocato scioperi e proteste. La denuncia del responsabile dell’impianto sul clima di condizionamento mafioso
Questa mattina l’incontro in Prefettura dopo l’omicidio di Silvana Sibarelli. Il primo cittadino Iacobini: «Alto livello di attenzione con cui la Prefettura e le forze dell'ordine seguono le vicende della Sibaritide»
Dai delitti degli anni 90 ai “pellegrinaggi” dei capi di Corigliano Rossano nella villa-bunker blindata da cancelli e telecamere. I verbali del pentito: «È l’unico che mi spaventa». La storia della famiglia che ha saldato l'alleanza tra "italiani" e "zingari"
Servizi interforze in piazza delle Province e nelle aree limitrofe. Tra le persone controllate 143 avevano precedenti di polizia, verifiche anche su 35 cittadini stranieri. Due le segnalazioni amministrative per uso di sostanze