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«Il carovita ci sta ammazzando»: le voci degli studenti in piazza a Cosenza | VIDEO

I ragazzi spiegano le ragioni della protesta contro l’aumento dei prezzi e le scelte del Governo. «Non abbiamo saltato la scuola: siamo qui perché vogliamo un cambiamento»

22 ottobre, 2026
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