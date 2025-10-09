Social
Home page>Cultura>“Scusate il disturbo”: u...

“Scusate il disturbo”: un libro per restituire dignità alla fragilità

Nella Giornata mondiale della Salute mentale, il nuovo saggio di Caroli e Chirizzi (Laurana Editore) racconta un’Italia che chiede ascolto e prevenzione
Redazione
10 ottobre 202513:14
1 of 2
gallery image

“Scusate il disturbo”: un libro per restituire dignità alla fragilità

“Scusate il disturbo”: un libro per restituire dignità alla fragilità
gallery image

“Scusate il disturbo”: un libro per restituire dignità alla fragilità

“Scusate il disturbo”: un libro per restituire dignità alla fragilità

Un italiano su quattro convive con un disturbo mentale. Il 50% dei casi insorge prima dei 15 anni, l’80% entro i 18. In Europa, oltre il 20% dei giovani tra i 15 e i 29 anni presenta sintomi di ansia o depressione. In Italia, 60mila studenti tra gli 11 e i 17 anni mostrano tendenze all’isolamento sociale, e quasi la metà (46,2%) prova ansia entrando in classe.

I disturbi mentali sono la seconda causa di anni vissuti con disabilità (Yld) nel Paese: 2.622 anni persi ogni 100mila abitanti. Il loro costo economico – secondo l’Ocse – equivale al 4,1% del Pil europeo, oltre 600 miliardi di euro l’anno. Ma ogni euro investito in salute mentale genera un ritorno di 4,7 euro in produttività e benessere.

Eppure la spesa pubblica italiana resta ferma al 3,4% del totale, tra le più basse in Europa (Francia 15%, Germania 11,3%, Regno Unito 10,3%). Nel mondo del lavoro, quasi un giovane su due (47,7%) dichiara stress o esaurimento.

Da questi dati prende forma “Scusate il disturbo” (Laurana Editore), in libreria dal 10 ottobre, Giornata mondiale della Salute mentale: un libro che intreccia storie di vita, dati e riflessioni, restituendo alla salute mentale il suo significato più profondo – un bene comune.

A Pagina 2 approfondiamo i contenuti del libro e la visione dei suoi autori.

Al centro del libro c’è una panchina: un luogo semplice e universale, simbolo di ascolto e incontro, ma anche di solitudine e prossimità.
Su quella panchina si siedono madri, adolescenti, adulti, anziani, chi attraversa un momento di crisi e chi ogni giorno sceglie di ascoltare, curare, accogliere.

Le loro voci si intrecciano con quelle di oltre 20 esperti – neuroscienziati, psichiatri, psicologi, sociologi, dirigenti scolastici, architetti, professionisti del lavoro e del sociale – che analizzano le fragilità di ogni età, dall’infanzia alla vecchiaia, suggerendo soluzioni concrete per costruire una società più empatica e attenta.

“La salute mentale non è un lusso né un tema di nicchia. È la base del vivere insieme. Il nostro libro nasce dal desiderio di rompere il silenzio e restituire dignità alla fragilità”,
affermano gli autori Francesco Caroli e Scilla Chirizzi.

Un’agenda per il cambiamento

Nel volume, gli autori propongono una vera agenda di cambiamento: una regia nazionale per la salute mentale, più prevenzione nelle scuole, rafforzamento dei servizi territoriali, riconoscimento del ruolo dei Comuni e del Terzo settore.

La panchina più lunga del mondo

La visione finale del libro è una metafora potente: costruire la panchina più lunga del mondo, una società capace di accogliere tutti, di creare spazi di relazione e prossimità, di fare della cura un gesto collettivo.

Come una panchina fatta di tante assi e viti, anche la salute mentale è un’opera comune: ogni persona è un pezzo di quella panchina, e solo insieme possiamo reggere il peso – e la bellezza – dell’essere umani.

1 of 2
Tag
centro salute mentale

Tutti gli articoli di Cultura

ULTIMA ORA

“Scusate il disturbo”: un libro per restituire dignità alla fragilità

Redazione
“Scusate il disturbo”: un libro per restituire dignità alla fragilità
Tumori e prevenzione

A Cosenza la presentazione di “Afferra il tuo miracolo. Oltre la realtà”, il libro-testimonianza di Carolina Liporace

Il volume non è solo una testimonianza personale, ma un invito universale a guardare la vita con gratitudine e coraggio, anche nei momenti più difficili
Battista Bruno
A Cosenza la presentazione di “Afferra il tuo miracolo. Oltre la realtà”, il libro-testimonianza di Carolina Liporace
Università e ricerca

“Scienza per la prevenzione”: all’Unical l’evento inaugurale della Settimana nazionale della Protezione Civile 2025

L’Ateneo calabrese scelto come sede nazionale per l’apertura dell’iniziativa. Bernini: «Trasformare la protezione civile in prevenzione civile». Ciciliano: «La Calabria modello nella gestione del rischio»
Redazione
“Scienza per la prevenzione”: all’Unical l’evento inaugurale della Settimana nazionale della Protezione Civile 2025\n
Il bilancio

Università della Calabria: sei anni di successi e una nuova guida per il futuro

L’ateneo calabrese si prepara così a una nuova stagione di crescita, proiettandosi tra le migliori università italiane ed europee: un esempio concreto di come anche nel Mezzogiorno si possa costruire eccellenza, innovazione e orgoglio accademico
Ernesto Mastroianni
Università della Calabria: sei anni di successi e una nuova guida per il futuro\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cosenza Calcio

Cimino: «Il Cosenza è una piazza che fa crescere»

Il difensore Baldovino Cimino si racconta: «Orgoglioso di essere qui. Il gruppo è forte, ma servono cattiveria e sacrificio».

 

9 ottobre 2025
Ore 15:49
Cimino: «Il Cosenza è una piazza che fa crescere»
Sanita

Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli

Il presidente della sezione cosentina Gianfranco Filippelli: «Bastano semplici esami per diagnosticare neoplasie allo stato iniziale ed intervenire in tempo, evitando così percorsi di cura dolorosi, anche dal punto di vista psicologico»

8 ottobre 2025
Ore 15:47
Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli
Cosenza Calcio

Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»

L’attaccante del Cosenza racconta il gruppo, le emozioni vissute e il rapporto con i tifosi: «Lo stadio vuoto dispiace, ma stiamo dando tutto»

3 ottobre 2025
Ore 17:06
Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»
Societa

Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»

Il nuovo direttore generale racconta i vent’anni di percorso professionale, dalla cassa allo sportello fino alla direzione generale. «Il nostro compito non è distribuire utili, ma rafforzare il patrimonio per famiglie e imprese. Fiducia e ascolto restano le parole chiave».

 

2 ottobre 2025
Ore 15:18
Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»
Cosenza Calcio

Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»

L’attaccante del Cosenza racconta il gruppo, le emozioni vissute e il rapporto con i tifosi: «Lo stadio vuoto dispiace, ma stiamo dando tutto»

3 ottobre 2025
Ore 17:06
Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»
Societa

Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»

Il nuovo direttore generale racconta i vent’anni di percorso professionale, dalla cassa allo sportello fino alla direzione generale. «Il nostro compito non è distribuire utili, ma rafforzare il patrimonio per famiglie e imprese. Fiducia e ascolto restano le parole chiave».

 

2 ottobre 2025
Ore 15:18
Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»
Cosenza Calcio

Cimino: «Il Cosenza è una piazza che fa crescere»

Il difensore Baldovino Cimino si racconta: «Orgoglioso di essere qui. Il gruppo è forte, ma servono cattiveria e sacrificio».

 

9 ottobre 2025
Ore 15:49
Cimino: «Il Cosenza è una piazza che fa crescere»
Sanita

Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli

Il presidente della sezione cosentina Gianfranco Filippelli: «Bastano semplici esami per diagnosticare neoplasie allo stato iniziale ed intervenire in tempo, evitando così percorsi di cura dolorosi, anche dal punto di vista psicologico»

8 ottobre 2025
Ore 15:47
Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli
Cosenza Calcio

Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»

L’attaccante del Cosenza racconta il gruppo, le emozioni vissute e il rapporto con i tifosi: «Lo stadio vuoto dispiace, ma stiamo dando tutto»

3 ottobre 2025
Ore 17:06
Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»
Societa

Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»

Il nuovo direttore generale racconta i vent’anni di percorso professionale, dalla cassa allo sportello fino alla direzione generale. «Il nostro compito non è distribuire utili, ma rafforzare il patrimonio per famiglie e imprese. Fiducia e ascolto restano le parole chiave».

 

2 ottobre 2025
Ore 15:18
Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»
Cosenza Calcio

Cimino: «Il Cosenza è una piazza che fa crescere»

Il difensore Baldovino Cimino si racconta: «Orgoglioso di essere qui. Il gruppo è forte, ma servono cattiveria e sacrificio».

 

9 ottobre 2025
Ore 15:49
Cimino: «Il Cosenza è una piazza che fa crescere»
Sanita

Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli

Il presidente della sezione cosentina Gianfranco Filippelli: «Bastano semplici esami per diagnosticare neoplasie allo stato iniziale ed intervenire in tempo, evitando così percorsi di cura dolorosi, anche dal punto di vista psicologico»

8 ottobre 2025
Ore 15:47
Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli
Evento culturale

“Ritorno a Temesa”, il libro di Luciano Mazzuca sarà presentato a Campora

Il 27 dicembre la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospiterà la presentazione del volume dedicato al progetto Temesa e al futuro dei territori
Redazione
“Ritorno a Temesa”, il libro di Luciano Mazzuca sarà presentato a Campora\n
Lo spettacolo

Cronache degli Altavilla: a Lamezia e Cleto la memoria delle donne medievali tra storia e arte

Il riadattamento drammaturgico curato dalla critica teatrale Giovanna Villella ha dato respiro alle vicende dell’incantevole Abbazia benedettina di Sant’Eufemia
Redazione Spettacoli
Cronache degli Altavilla: a Lamezia e Cleto la memoria delle donne medievali tra storia e arte\n
Food

La memoria e le tradizioni in un piatto: a Casali del Manco bilancio positivo per il Festival della Cuccìa

L’evento, in cui non sono mancate show cooking, talk e musica, ha avuto come intento quello di raccontare il territorio attraverso la tipica pietanza a base di carne e grano
Redazione
La memoria e le tradizioni in un piatto: a Casali del Manco bilancio positivo per il Festival della Cuccìa\n
la presentazione

Corigliano Rossano, cinquant'anni di giornalismo e vita nel libro di Ercolino Ferraina

L’artista e fotografo racconta il territorio attraverso immagini e parole, per Gennaro Mercogliano il volume è «un tassello prezioso per comprendere la storia e l’evoluzione della città»
Redazione
Corigliano Rossano, cinquant'anni di\u00A0giornalismo e vita nel\u00A0libro di Ercolino Ferraina
La recensione

Caso Bibbiano, il libro-inchiesta di Simona Musco smonta la leggenda mediatica: «La verità oltre gli slogan»

«Demoni & Angeli. Storia vera e completa del caso Bibbiano» ricostruisce l'indagine «Angeli e Demoni» e la successiva campagna politica. Un'opera indispensabile in linea con i principi garantisti
a. al.
Caso Bibbiano, il libro-inchiesta di Simona Musco smonta la leggenda mediatica: «La verità oltre gli slogan»\n
Storie

Dalle aule di paese alla Rai, tra politica e incontri decisivi: il racconto di una vita votata al giornalismo

Un’esistenza segnata da sacrifici familiari, passioni inattese, confronti chiave e dalla scelta di abbandonare la politica per la cronaca, tra sequestri, viaggi e momenti storici indimenticabili
Gregorio Corigliano
Dalle aule di paese alla Rai, tra politica e incontri decisivi: il racconto di una vita votata al giornalismo\n
IMPEGNO CIVILE

Music for Change: finale il 10 ottobre a Cosenza. Premio Speciale a Paola Iezzi per l'impegno sui diritti civili

Il prestigioso premio sui temi sociali chiude l'edizione 2025 al Teatro Rendano. Sei finalisti in gara sui nodi dell'Agenda 2030, da Parità di Genere ad Ambiente
Redazione
Music for Change: finale il 10 ottobre a Cosenza. Premio Speciale a Paola Iezzi per l'impegno sui diritti civili\n
La storia

Il coraggio vince la crisi: la storia di Enzo Rizzuto che eccelle in un contest tra Calabria e Campania

In un'epoca di crisi per i piccoli negozi, Enzo Rizzuto ha dimostrato che la dedizione paga. Dopo soli tre anni, il suo negozio di telefonia a Cassano all’Ionio è stato premiato come il migliore tra centinaia di punti vendita di Calabria e Campania
Franco Sangiovanni
Il coraggio vince la crisi: la storia di Enzo Rizzuto che eccelle in un contest tra Calabria e Campania\n
L’evento

Premio per la Cultura Mediterranea 2025: al Teatro Rendano di Cosenza proclamati i vincitori della XIX edizione

Cerimonia di consegna del riconoscimento internazionale assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania a studiosi, scrittori, giornalisti e traduttori impegnati nella promozione delle diverse espressioni culturali del Mediterraneo
Francesca Lagoteta
Premio per la Cultura Mediterranea 2025: al Teatro Rendano di Cosenza proclamati i vincitori della XIX edizione
Food

Da piatto tipico ad attrattore turistico, Casali del Manco pronto a ospitare il Festival della Cuccìa

L'obiettivo primario della kermesse è quello di valorizzare lo storico piatto a base di grano e carne e al contempo trasformarlo in un'opportunità di sviluppo turistico-gastronomico
Redazione
Da piatto tipico ad attrattore turistico, Casali del Manco pronto a ospitare il Festival della Cuccìa\n
Eventi

Quattro concerti in quattro diverse città: nel Cosentino si alza il sipario sul Festival Antonio Vivaldi

La kermesse prosegue il suo progetto di valorizzazione del territorio attraverso la musica. Il gran finale è atteso a Cosenza nella Sala degli specchi del Palazzo provinciale
Redazione
Quattro concerti in quattro diverse città: nel Cosentino si alza il sipario sul Festival Antonio Vivaldi\n
La rassegna

Torna il Calàbbria Teatro Festival: al via la XIII edizione dal 16 al 19 ottobre a Castrovillari

Il tema scelto per il 2025 è “Bbàci – Gesti che raccontano”: un viaggio poetico tra memoria, resistenza e identità
Redazione
Torna il Calàbbria Teatro Festival: al via la XIII edizione dal 16 al 19 ottobre a Castrovillari\n
Eventi

Torna il Calàbbria Teatro Festival: al via la XIII edizione dal 16 al 19 ottobre a Castrovillari

Il tema scelto per il 2025 è "Bbàci – Gesti che raccontano", un viaggio poetico tra memoria, resistenza e identità. Ecco il programma
Torna il Calàbbria Teatro Festival: al via la XIII edizione dal 16 al 19 ottobre a Castrovillari\n
Cultura

Impressioni di Settembre, alla galleria d’Arte Moderna consegnato il premio Argiroffi

Redazione galarte
Impressioni di Settembre, alla galleria d’Arte Moderna consegnato il premio Argiroffi\n
A Rende

PhD Day Unical: due giorni di ricerca e cooperazione internazionale, dal Campus al PhDialog

Il 1° ottobre al via la III edizione della Giornata del Dottorato con Pitch e Poster Competition. Il 2 ottobre spazio al PhDialog con le Università francesi sulla Sostenibilità
Redazione
PhD Day Unical: due giorni di ricerca e cooperazione internazionale, dal Campus al PhDialog\n
Cultura e musica

Piano City 2025, Corigliano Rossano diventa capitale internazionale del pianoforte

Dal 30 settembre al 5 ottobre 25 concerti e 70 pianisti animeranno i centri storici con classica, jazz e pop
Redazione
Piano City 2025, Corigliano Rossano diventa capitale internazionale del pianoforte\n
Ricerca

Scoperte le tecniche segrete degli Enotri: i bronzi di Rossano e Pietrapaola riscrivono la storia della Calabria pre-greca

Grazie a microtomografia e microscopia elettronica, un’équipe interdisciplinare ha svelato i processi produttivi e il significato sociale di due rarissimi pendagli dell’VIII secolo a.C., rivelando il ruolo centrale delle donne aristocratiche nei rituali e una rete di scambi che univa il Sud Italia all’Europa già prima dell’arrivo dei Greci
Redazione
Scoperte le tecniche segrete degli Enotri: i bronzi di Rossano e Pietrapaola riscrivono la storia della Calabria pre-greca\n
Eventi

A Cosenza si alza il sipario sulla prima edizione della Fiera della letteratura in dialetto e nelle lingue minori

La kermesse punta a diffondere testi classici, moderni e contemporanei di poesia, teatro, e narrativa, pubblicati nei dialetti o nelle lingue minori della Calabria e di altre regioni
Redazione
A Cosenza si alza il sipario sulla prima edizione della Fiera della letteratura in dialetto e nelle lingue minori\n
Eventi

Dai workshop ai concerti, ricco calendario eventi per il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza

Inoltre il saggio-concerto del 30 settembre – al chiostro del Conservatorio a Portapiana – chiuderà la prima settimana di Vetrine sonore
Redazione
Dai workshop ai concerti, ricco calendario eventi per il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza\n
Sanità in Calabria

Emiliano Morrone presenta “Occhiu alla sanità”: «15 anni di commissariamento costati 900 milioni»

Il libro denuncia sprechi, mutui e penalizzazioni per i calabresi. A Cosenza il dibattito con politici e familiari di vittime della mala sanità
Redazione
Emiliano Morrone presenta “Occhiu alla sanità”: «15 anni di commissariamento costati 900 milioni»\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Pronto Soccorso di Cosenza shock, il grido di una figlia: «Così hanno ridotto mia madre»

2
Lutto sanità

Addio al dottor Vito Elia, medico di Aprigliano amato da colleghi e pazienti

3

Botte da orbi a Cosenza, interviene la polizia

4
Il ritrovamento

San Marco Argentano, scoperto reperto archeologico del 400 A.C.

5
La replica

Rissa su viale Parco, il ragazzo coinvolto: «Ecco la mia versione dei fatti»