“Scusate il disturbo”: un libro per restituire dignità alla fragilità

Al centro del libro c’è una panchina: un luogo semplice e universale, simbolo di ascolto e incontro, ma anche di solitudine e prossimità.

Su quella panchina si siedono madri, adolescenti, adulti, anziani, chi attraversa un momento di crisi e chi ogni giorno sceglie di ascoltare, curare, accogliere.

Le loro voci si intrecciano con quelle di oltre 20 esperti – neuroscienziati, psichiatri, psicologi, sociologi, dirigenti scolastici, architetti, professionisti del lavoro e del sociale – che analizzano le fragilità di ogni età, dall’infanzia alla vecchiaia, suggerendo soluzioni concrete per costruire una società più empatica e attenta.

“La salute mentale non è un lusso né un tema di nicchia. È la base del vivere insieme. Il nostro libro nasce dal desiderio di rompere il silenzio e restituire dignità alla fragilità”,

affermano gli autori Francesco Caroli e Scilla Chirizzi.

Un’agenda per il cambiamento

Nel volume, gli autori propongono una vera agenda di cambiamento: una regia nazionale per la salute mentale, più prevenzione nelle scuole, rafforzamento dei servizi territoriali, riconoscimento del ruolo dei Comuni e del Terzo settore.

La panchina più lunga del mondo

La visione finale del libro è una metafora potente: costruire la panchina più lunga del mondo, una società capace di accogliere tutti, di creare spazi di relazione e prossimità, di fare della cura un gesto collettivo.

Come una panchina fatta di tante assi e viti, anche la salute mentale è un’opera comune: ogni persona è un pezzo di quella panchina, e solo insieme possiamo reggere il peso – e la bellezza – dell’essere umani.