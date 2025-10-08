Social
Home page>Sanita>Tumori, la prevenzione t...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanita
Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli

Il presidente della sezione cosentina Gianfranco Filippelli: «Bastano semplici esami per diagnosticare neoplasie allo stato iniziale ed intervenire in tempo, evitando così percorsi di cura dolorosi, anche dal punto di vista psicologico»

8 ottobre, 2025
ULTIMA ORA
La campagna

Tumori, la prevenzione ti salva la vita: ecco come aderire agli screening gratuiti della LILT | VIDEO

Il presidente della sezione cosentina Gianfranco Filippelli: «Bastano semplici esami per diagnosticare neoplasie allo stato iniziale ed intervenire in tempo, evitando così percorsi di cura dolorosi, anche dal punto di vista psicologico»
Emilia Canonaco
Tumori, la prevenzione ti salva la vita: ecco come aderire agli screening gratuiti della LILT | VIDEO\n
Salute pubblica

“Cosenza città IN salute”: tre giorni dedicati a prevenzione e benessere

Dal 17 al 19 ottobre screening gratuiti, sport e incontri a Palazzo dei Bruzi per promuovere stili di vita sani
Redazione
“Cosenza città IN salute”: tre giorni dedicati a prevenzione e benessere\n
Il report

Quasi 200mila calabresi hanno rinunciato alle cure nel 2024. Ospedali di comunità al palo, nessuno dei 20 finanziati è attivo

È quanto emerge dal Rapporto Gimbe che ha analizzato anche il riparto pro-capite del Fondo sanitaria che per la Calabria è stato pari 2182 euro. Risultano funzionanti e le Centrali operative territoriali
Redazione Attualità
Quasi 200mila calabresi hanno rinunciato alle cure nel 2024. Ospedali di comunità al palo, nessuno dei 20 finanziati è attivo\n
Medicina e ricerca

Cetraro ospita il convegno sulle nuove frontiere in allergologia e dermatologia

Il simposio dell’11 ottobre riunisce esperti per discutere di farmaci biologici, terapie personalizzate e integrazione con nuove tecnologie
Redazione
Cetraro ospita il convegno sulle nuove frontiere in allergologia e dermatologia\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sanita

Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli

Il presidente della sezione cosentina Gianfranco Filippelli: «Bastano semplici esami per diagnosticare neoplasie allo stato iniziale ed intervenire in tempo, evitando così percorsi di cura dolorosi, anche dal punto di vista psicologico»

8 ottobre 2025
Ore 15:47
Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli
Cosenza Calcio

Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»

L’attaccante del Cosenza racconta il gruppo, le emozioni vissute e il rapporto con i tifosi: «Lo stadio vuoto dispiace, ma stiamo dando tutto»

3 ottobre 2025
Ore 17:06
Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»
Societa

Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»

Il nuovo direttore generale racconta i vent’anni di percorso professionale, dalla cassa allo sportello fino alla direzione generale. «Il nostro compito non è distribuire utili, ma rafforzare il patrimonio per famiglie e imprese. Fiducia e ascolto restano le parole chiave».

 

2 ottobre 2025
Ore 15:18
Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»
Video

Omicidio Gaetani, tre arresti

30 settembre 2025
Ore 10:22
Omicidio Gaetani, tre arresti
Societa

Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»

Il nuovo direttore generale racconta i vent’anni di percorso professionale, dalla cassa allo sportello fino alla direzione generale. «Il nostro compito non è distribuire utili, ma rafforzare il patrimonio per famiglie e imprese. Fiducia e ascolto restano le parole chiave».

 

2 ottobre 2025
Ore 15:18
Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»
Video

Omicidio Gaetani, tre arresti

30 settembre 2025
Ore 10:22
Omicidio Gaetani, tre arresti
Sanita

Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli

Il presidente della sezione cosentina Gianfranco Filippelli: «Bastano semplici esami per diagnosticare neoplasie allo stato iniziale ed intervenire in tempo, evitando così percorsi di cura dolorosi, anche dal punto di vista psicologico»

8 ottobre 2025
Ore 15:47
Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli
Cosenza Calcio

Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»

L’attaccante del Cosenza racconta il gruppo, le emozioni vissute e il rapporto con i tifosi: «Lo stadio vuoto dispiace, ma stiamo dando tutto»

3 ottobre 2025
Ore 17:06
Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»
Societa

Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»

Il nuovo direttore generale racconta i vent’anni di percorso professionale, dalla cassa allo sportello fino alla direzione generale. «Il nostro compito non è distribuire utili, ma rafforzare il patrimonio per famiglie e imprese. Fiducia e ascolto restano le parole chiave».

 

2 ottobre 2025
Ore 15:18
Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»
Video

Omicidio Gaetani, tre arresti

30 settembre 2025
Ore 10:22
Omicidio Gaetani, tre arresti
Sanita

Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli

Il presidente della sezione cosentina Gianfranco Filippelli: «Bastano semplici esami per diagnosticare neoplasie allo stato iniziale ed intervenire in tempo, evitando così percorsi di cura dolorosi, anche dal punto di vista psicologico»

8 ottobre 2025
Ore 15:47
Tumori, la prevenzione ti salva la vita: intervista al primario Filippelli
Cosenza Calcio

Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»

L’attaccante del Cosenza racconta il gruppo, le emozioni vissute e il rapporto con i tifosi: «Lo stadio vuoto dispiace, ma stiamo dando tutto»

3 ottobre 2025
Ore 17:06
Kevin Cannavò: «A Cosenza si vive di calcio»
il caso

Pronto Soccorso di Cosenza shock, il grido di una figlia: «Così hanno ridotto mia madre»

La signora Rita Palumbo pubblica gli scatti del braccio martoriato e si sfoga in un lungo post di denuncia: «Caro Occhiuto, cento buchi senza trovare la vena. Che Sanità è?»
Redazione
Pronto Soccorso di Cosenza shock, il grido di una figlia: «Così hanno ridotto mia madre»
salute

Influenza stagionale 2025, a Cosenza parte la campagna di immunizzazione

Si comincia il 13 ottobre come stabilito dall’Azienda sanitaria provinciale, somministrazioni prioritarie per i soggetti ad alto rischio di complicanze: ecco le categorie per cui la vaccinazione è fortemente raccomandata
Redazione
Influenza stagionale 2025, a Cosenza parte la campagna di immunizzazione
Salute e prevenzione

Allattamento a km 0: il calendario degli eventi in provincia di Cosenza

L’Asp di Cosenza celebra la Settimana dell’allattamento con incontri, laboratori e iniziative in tutto il territorio per promuovere salute e consapevolezza
Redazione
Allattamento a km 0: il calendario degli eventi in provincia di Cosenza
Formazione e territorio

L’Unical apre l’anno accademico delle Professioni sanitarie a Cosenza

Inaugurato a San Domenico il nuovo Polo delle Professioni sanitarie: più corsi, più studenti e un centro storico sempre più vivo
Redazione
L’Unical apre l’anno accademico delle Professioni sanitarie a Cosenza
ospedali

L’Asp di Cosenza: «Le chirurgie di Trebisacce e di Praia a Mare sono UOC complesse»

Il direttore generale Antonio Graziano precisa che il documento approvato dall’Azienda «rispetta i parametri del Comitato LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), che indicano 17,5 posti letto per ogni struttura»
Redazione
L’Asp di Cosenza: «Le chirurgie di Trebisacce e di Praia a Mare sono UOC complesse»
Il calendario

Influenza, ecco quando partirà la campagna vaccinale in provincia di Cosenza

Il direttore dell’Asp Rizzo: «Quest’anno atteso un virus particolarmente violento e infettante»
Redazione
Influenza, ecco quando partirà la campagna vaccinale in provincia di Cosenza\n
Tegola sulla sanità

Medici cubani, grossi guai dagli Usa: sanzioni se la Calabria verserà gli stipendi al regime e non ai singoli

Una nota del ministero degli Esteri riassume le minacce di Washington: per i funzionari regionali «divieto di ingresso negli Stati Uniti». Annunciati 500 nuovi arrivi ma ora è a rischio tutto il contingente
Pablo Petrasso
Medici cubani, grossi guai dagli Usa: sanzioni se la\u00A0Calabria verserà gli stipendi al regime e non ai singoli\n
Giornata storica

Cosenza, all’Annunziata apre la cardiochirurgia. Sedici posti letto e due sale operatorie dedicati

VIDEO | Avviate ufficialmente le attività del reparto: sarà in piena efficienza entro i prossimi 40 giorni. Inaugurata anche l’unità complessa di chirurgia ortopedica degli arti e della colonna vertebrale. Ospiterà il centro scoliosi 
Salvatore Bruno
Cosenza, all’Annunziata apre la cardiochirurgia. Sedici posti letto e due sale operatorie dedicati\n
Una nuova pagina

Primo intervento con elisoccorso notturno: salvata una donna incinta a Praia a Mare

Trasferita d’urgenza una paziente al 9° mese con emorragia.
Redazione
\n\nPrimo intervento con elisoccorso notturno: salvata una donna incinta a Praia a Mare\n
Innesti d’eccellenza

Unical rinforza l’Ospedale con tre primari e due nuovi specialisti

Nuovi direttori per i reparti di Medicina generale, Chirurgia vascolare e Urologia, che potranno così attivare nuove scuole di specializzazione. Tre dei cinque vincitori dei concorsi universitari sono medici ospedalieri
Redazione
Unical rinforza l’Ospedale con tre primari e due nuovi specialisti\n
Buona sanità

A Paola rimosso tumore raro di 40 cm: operazione record nello spoke tirrenico

Tumore raro di 40 cm rimosso con successo da un’équipe multidisciplinare dello spoke Paola-Cetraro.
Redazione
A Paola rimosso tumore raro di 40 cm: operazione record nello spoke tirrenico
Orgoglio calabrese

È vibonese il professore universitario di Chirurgia plastica più giovane d’Italia 

Il 39enne Federico Lo Torto da oggi titolare della cattedra all’Università di Chieti-Pescara. Per la stessa disciplina guiderà anche l’Unità Operativa Complessa dell’Ateneo
Redazione
È vibonese il professore universitario di Chirurgia plastica più giovane d’Italia\u00A0\n
L’annuncio

Sanità, la svolta di Meloni: dopo 14 anni fine del commissariamento ma la Calabria resterà in piano di rientro

La comunicazione della premier dal palco di Lamezia cambia il quadro: finalmente il Consiglio regionale potrà legiferare sul settore e confezionare un piano sanitario basato sulle reali esigenze dei territori. Ma rimarrà, come già in Campania e Lazio, la rigida sorveglianza del ministero dell’Economia e Finanze
Massimo Clausi
Sanità, la svolta di Meloni: dopo 14 anni fine del commissariamento\u00A0ma la Calabria resterà in piano di rientro\n
Il convegno

Il futuro della sanità tra ospedale e territorio: professionisti a confronto a Cosenza

Il presidente degli infermieri cosentini Sposato: «L’assistenza non è più ospedalocentrica e deve mettere al centro il cittadino»
Redazione
Il futuro della sanità tra ospedale e territorio: professionisti a confronto a Cosenza\n
Verso il voto

Lettera di un giovane medico al futuro presidente della Regione: «I calabresi non siano martiri del servizio sanitario»

Le parole di un neolaureato in Medicina rivolte a chi governerà la Calabria: «Mi auguro di riuscire a mantenere vivo quel ragazzo che ha scelto con la propria testa e non si è limitato a restare a guardare, Lei faccia lo stesso»
Giovanni Oliverio
Lettera di un giovane medico al futuro presidente della Regione:\u00A0«I calabresi non siano martiri del servizio sanitario»\n
Neurodivergenza

Dislessia, Italia a due velocità: nelle regioni del Sud diagnosi scarse e tardive | VIDEO

All’Unical il 19esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana Dislessia. La presidente Silvia Lanzafame: «Il sistema sanitario non è in grado di supportare in modo omogeneo queste fasce deboli della popolazione
Salvatore Bruno
Dislessia, Italia a due velocità: nelle regioni del Sud diagnosi scarse e tardive | VIDEO\n
Salute e prevenzione

La Calabria si tinge di rosa: al via la campagna AIRC contro il tumore al seno

Monumenti illuminati, eventi e spille solidali: anche la Calabria protagonista del Nastro Rosa AIRC.
Redazione
La Calabria si tinge di rosa: al via la campagna AIRC contro il tumore al seno
Sanità pubblica

ASP Cosenza: «Chirurgia a Praia e Trebisacce, atti regolari e norme rispettate»

L’ASP risponde alle contestazioni su Praia e Trebisacce: «Regole e norme rispettate, stop a strumentalizzazioni politiche».
Redazione
ASP Cosenza: «Chirurgia a Praia e Trebisacce, atti regolari e norme rispettate»
Sanità crotonese

Prorogati 71 contratti per infermieri e Oss all’Asp di Crotone

Confermati per sei mesi 44 infermieri e 27 Oss: rinforzo stabile per affrontare festività e periodo invernale
Redazione
Prorogati 71 contratti per infermieri e Oss all’Asp di Crotone\n
Evento scientifico

Neonatologia, successo per l’VIII Convegno “Città di Alarico”

Oltre 200 iscritti e 60 relatori per un appuntamento di riferimento nazionale sulla salute del neonato
Redazione
Neonatologia, successo per l’VIII Convegno “Città di Alarico”\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Botte da orbi a Cosenza, interviene la polizia

2

Regionali Calabria, ecco il nuovo consiglio regionale: per il centrodestra un trionfo da 20 seggi – NOMI

3

Regionali Calabria, i voti e gli eletti di tutte le liste di Tridico nella Circoscrizione Nord

4
dopo il voto

Regionali, chi è fuori ma può rientrare presto e perché De Caprio è consigliere in pectore

5

Consiglio regionale Calabria: Gallo da record, fuori Wanda Ferro, Bruno Bossio e Gentile