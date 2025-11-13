La nuova edizione di Visionnaire 2025, in programma il 16 novembre al Parco Acquatico S. Chiara di Rende, riporta al Sud uno degli eventi più rappresentativi della cultura urban italiana. Una giornata intera – dalle 10 alle 21 – dedicata a moda, musica, arte, gaming, tattoo e creatività urbana, con un format ampliato che punta a superare i numeri record dello scorso anno.

L’evento, ormai punto di riferimento per giovani, creator e brand emergenti, continua a crescere e a tessere una rete sempre più solida attorno allo streetwear contemporaneo.

Edizione potenziata: il doppio degli stand e una visione più ampia

Quest’anno Visionnaire raddoppia gli spazi espositivi: più brand, più store, più creativi. Dai marchi emergenti allo streetwear indipendente, dal vintage ricercato ai designer che sperimentano forme e materiali, l’area dedicata alla moda urbana diventa un vero laboratorio a cielo aperto.

I visitatori potranno scoprire capi esclusivi, collezioni limitate, progetti artistici e dialogare direttamente con gli artigiani della nuova scena urban italiana.

Food, gaming e workshop: esperienze per tutti

Nel nuovo layout dell’evento trova spazio anche il food, affidato a Banger, presto in arrivo a Rende, che per l’occasione lancia una promo irresistibile: 500 smashburger a 1,99 €. La collaborazione con Cosenza Comics & Games dà vita a una vera Games Arena con tornei di FIFA e NBA, postazioni PS5 in freeplay e un simulatore di guida Rally che promette adrenalina pura.

Tra le attività più attese spiccano i workshop: Tattoo su giacche – in collaborazione con Rende Tattoo Convention. Un tatuatore professionista guiderà i partecipanti nell'apprendere le tecniche del tattoo su tessuto. Chi vuole potrà portare la propria giacca o acquistarne una in loco.

Un laboratorio aperto a tutti per imparare le basi del writing, dalle tag alle opere collettive: un’immersione totale nel linguaggio del graffito urbano. La musica sarà protagonista con “Sotto Pressione”, la battle ufficiale di brani realizzata insieme a TapeLab Studio, DJ Kerò e Brucaliffo. I finalisti, selezionati attraverso una call online, saliranno nella celebre Gabbia di Visionnaire per sfidarsi con i propri inediti.

Il vincitore otterrà una produzione discografica professionale, distribuzione ufficiale e un percorso di lancio firmato TapeLab.

Dalla mattina alla sera Visionnaire sarà attraversato da una colonna sonora urban e hip-hop, grazie a DJ set e performance live. In collaborazione con Radio Città Metropolis, sorgerà un’Area Talk dedicata a: interviste agli artisti; dirette radiofoniche; commenti e approfondimenti; racconti dal cuore dell’evento. Un osservatorio privilegiato sul movimento street italiano.

Come partecipare

Sono ancora disponibili le partecipazioni a contributo ridotto: https://link.dice.fm/Tb569d4a9c10. Una volta esaurite, l’ingresso sarà possibile direttamente sul posto, con un leggero supplemento. Viste le affluenze degli ultimi anni, gli organizzatori invitano a prenotare in anticipo.