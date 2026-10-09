Oltre 300 colloqui nei due Job Day: 59 idonei a Cosenza e 66 a Paola. Calabrese e Varone valorizzano il ruolo dei Centri per l’impiego

Oltre 300 colloqui e 125 candidati risultati idonei: 59 a Cosenza e 66 a Paola. È il bilancio della due giorni di selezione organizzata in collaborazione con Grimaldi Lines per opportunità di inserimento lavorativo a bordo delle navi del gruppo.

A comunicare i risultati è l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro, Giovanni Calabrese, che sottolinea il contributo del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive e dei Centri per l’impiego.

I risultati delle selezioni a Cosenza e Paola

Le due tappe hanno consentito ai candidati di confrontarsi con le opportunità professionali offerte dal gruppo. Il dato comunicato dalla Regione riguarda l’idoneità emersa dai colloqui: la nota non indica un numero di assunzioni già formalizzate.

Per Calabrese, l’iniziativa rappresenta «un modello di politiche attive del lavoro che funziona e porta risultati concreti sul territorio».

L’assessore collega l’esito delle selezioni al percorso di modernizzazione dei servizi regionali per l’impiego e alla collaborazione con le imprese.

Calabrese: «Far incontrare aziende e competenze»

«I nostri CpI non sono più meri luoghi di adempimento burocratico, ma presidi dinamici e proattivi capaci di intercettare i fabbisogni delle grandi aziende nazionali e internazionali e farli incontrare con le competenze e le aspirazioni dei lavoratori calabresi», afferma Calabrese.

L’assessore annuncia l’intenzione di proseguire con questo tipo di iniziative per ampliare le occasioni di lavoro sul territorio regionale.

Varone richiama il lavoro di preselezione e orientamento

Il direttore generale del Dipartimento Lavoro, Fortunato Varone, evidenzia gli aspetti organizzativi dei Job Day, dalla preselezione all’orientamento e all’accoglienza dei candidati.

«Il successo di questo Job Day è il frutto di un’azione coordinata e meticolosa condotta dal Dipartimento e dai Centri per l’Impiego coinvolti, che hanno saputo gestire con grande professionalità le fasi di pre-selezione, orientamento e accoglienza delle centinaia di candidati», dichiara.

Secondo Varone, l’esperienza conferma la capacità dei servizi regionali di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, sostenendo imprese e cittadini nei processi di reclutamento.