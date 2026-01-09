Sciopero nazionale nel customer care Enel, alta adesione a Rende: «Scelte irresponsabili»

Il Comune di Corigliano-Rossano ha pubblicato l’avviso pubblico per la formazione della nuova graduatoria aperta degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Scadenza fissata al 13 febbraio 2026
Inclusione sociale, la vertenza resta impantanata e i sindacati chiedono chiarimenti urgenti: graduatorie ferme, comuni in attesa e circa cento persone senza sussidio. Non passa l’emendamento Orsomarso: «Non possiamo permetterci di iniziare il 2026 così»
La linea che attraversa la regione è tra le più critiche della rete nazionale con percorrenze aumentate fino a otto ore nel 2025 (caso limite il 13 novembre). Le due Frecce Reggio-Torino tra le più problematiche in Italia: difficoltà strutturali dei collegamenti verso il Sud. Il rapporto di Europa Radicale
Il digitale da solo non crea opportunità né talenti: senza responsabilità definite e contesti credibili, restare o tornare diventa difficile. Una cultura digitale diffusa amplia la scelta e trasforma il ritorno in possibilità concreta
L’azienda fondata da Antonio De Luca, Marco Salvatore Vittorino e Salvatore Pisciotti ha sede a San Nicola Arcella ed è già affermata sul mercato nazionale. Gli uzbecki vogliono imparare da loro il segreto della bontà del limoncello all’acqua di mare
La ricchezza si riduce in una regione in forte difficoltà che si conferma fanalino di coda in Italia. Negli ultimi dieci anni la crisi e le ristrettezze economiche si sono portate via il 10% delle risorse messe da parte