L'ambasciatore di Cuba a LaC: «Trump vuole sterminarci con l'embargo ma resisteremo»

Accolta la proposta del ministro per la Protezione civile Musumeci: «Le risorse sono destinate all'attuazione dei primi interventi urgenti e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture»
La parlamentare calabrese ha fatto recapitare un messaggio di cordoglio a Francesco Galati, suo tutore legale e amico fraterno, che gli è rimasto accanto fino all’ultimo giorno. La deputata della Lega ha anche elogiato la sua missione di umanità, andata ben oltre il compito affidatogli dal tribunale
Un incontro tra docenti, educatori, studenti e operatori scolastici che quotidianamente vivono in presìdi di democrazia in cui si costruiscono pratiche di cittadinanza attiva e percorsi di contrasto culturale alla criminalità organizzata
Separare giudici e pm e introdurre criteri di responsabilità chiari migliora trasparenza, equilibrio e fiducia dei cittadini, senza compromettere l’autonomia dei magistrati: parla l’architetto e fondatore del partito Libertà e Democrazia
La classifica del Sole 24 ore ogni anno indica i capoluoghi in grado di offrire le condizioni meteo migliori. Nei primi 20 anche Vibo Valentia. Dall’analisi dei 15 parametri presi in esame emerge anche l’aumento delle temperature e degli eventi climatici estremi
L’amministrazione comunale di Cosenza, rappresentata dal consigliere Gianfranco Tinto e dall’assessore Damiano Cosimo Covelli, ha voluto farle visita per consegnarle una targa commemorativa e portarle gli auguri della città
La presidente del Comitato Giovanna Pagnotta: «Occasione importante per i giovani del territorio, perché consente di mettersi al servizio della comunità, sviluppando allo stesso tempo competenze e senso di responsabilità»