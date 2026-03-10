Social
L'ambasciatore di Cuba a LaC: «Trump vuole sterminarci con l'embargo ma resisteremo»

Jose Luis Cepero in un'intervista esclusiva al nostro Network: «I calabresi amano i medici cubani»

10 marzo, 2026
Jonio cosentino

Da Cariati l’appello delle Lampare: «Comuni e Regione prendano posizione sulla crisi cubana»

Il Movimento richiama l’atto approvato a Torino contro gli effetti dell’embargo Usa e chiede una rete istituzionale calabrese: «La salute non può essere ostaggio di sanzioni»
Redazione
Da Cariati l’appello delle Lampare: «Comuni e Regione prendano posizione sulla crisi cubana»\n
Cultura della legalità

“Le scuole contro le mafie”: seminario formativo all’Unical 

L’incontro promosso nell’ambito delle attività di Pedagogia dell’Antimafia del Dipartimento di Culture, Educazione e Società
Patrizia De Napoli
“Le scuole contro le mafie”: seminario formativo all’Unical\u00A0\n
IL NO ALLA LEGGE

«Un arretramento culturale inaccettabile», l’avvocata Chiara Gravina contro il DDL Bongiorno

L’ex vicepresidente del Centro Antiviolenza di Cosenza “Roberta Lanzino” sferza il disegno di legge proposto dalla senatrice leghista: «Non si può rimettere sulle donne l’onere della prova»
Francesco La Luna
«Un arretramento culturale inaccettabile», l’avvocata Chiara Gravina contro il DDL Bongiorno\n
L’ordinanza

Fiera di San Giuseppe, scuole chiuse a Cosenza dal 16 al 19 marzo

Ordinanza del sindaco Caruso per agevolare traffico e allestimento dell’area fieristica. Stop alle lezioni anche al Da Vinci-Nitti dal 14 marzo
Redazione
Fiera di San Giuseppe, scuole chiuse a Cosenza dal 16 al 19 marzo\n

Società

L'ambasciatore di Cuba a LaC: «Trump vuole sterminarci con l'embargo ma resisteremo»

Jose Luis Cepero in un'intervista esclusiva al nostro Network: «I calabresi amano i medici cubani»

10 marzo 2026
Ore 17:29
Società

Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema»

L’ex procuratore di Castrovillari, oggi giudice civile a Potenza, ricostruisce l’inchiesta e difende la riforma: «Correnti e condizionamenti vanno superati»

 

9 marzo 2026
Ore 11:03
Video

Gallo: «Per fortuna Faragalli ha battuto Caruso, l'ho visto molto confuso

9 marzo 2026
Ore 00:19
Politica

Provincia di Cosenza, le prime parole di Faragalli da neo presidente

Il sindaco di Montalto Uffugo vince la sfida elettorale contro Franz Caruso, battuto per una manciata di voti

8 marzo 2026
Ore 21:54
Video

Politica

Società

Società

Video

Politica

Società

Società

Sibaritide

Lauropoli, inaugurato il Centro Proxy: uno spazio per donne, comunità e nuove opportunità

A Cassano all’Ionio apertura promossa da Cidis nel programma Su.Pr.Eme.2: équipe tutta al femminile, laboratori ed empowerment. Presente anche il vescovo Savino
Redazione
Lauropoli, inaugurato il Centro Proxy: uno spazio per donne, comunità e nuove opportunità\n
I Sud del Mondo

Patria o Muerte, l’ambasciatore di Cuba in Italia ospite di LaC: «Trump vuole sterminarci con l’embargo ma noi resisteremo» | VIDEO

Sua Eccellenza Jose Luis Cepero Aguilar ha rilasciato un’intervista esclusiva al nostro Network: «L’amore della Calabria per i medici cubani è più forte delle minacce americane»
Emilia Canonaco
Patria o Muerte, l’ambasciatore di Cuba in Italia ospite di LaC: «Trump vuole sterminarci con l’embargo\u00A0ma noi resisteremo» | VIDEO\n
Dopo i cicloni

Maltempo in Calabria, il Governo delibera lo stato d’emergenza per un anno: stanziamento da 15 milioni di euro

Accolta la proposta del ministro per la Protezione civile Musumeci: «Le risorse sono destinate all'attuazione dei primi interventi urgenti e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture»
Redazione Attualità
Maltempo in Calabria, il Governo delibera lo stato d’emergenza per un anno: stanziamento da 15 milioni di euro\n
Alto gradimento

Boom di prenotazioni per i TOLC all'Unical: +22% rispetto allo scorso anno, al via le date di aprile

Quasi 1.700 iscritti alle tre sessioni di marzo, oltre 300 in più rispetto al 2025. Oltre 1.300 posti per i test del 10 e 17 aprile

Redazione
Boom di prenotazioni per i TOLC all'Unical: +22% rispetto allo scorso anno, al via le date di aprile
Novità

Cosenza, nasce il Comitato di Quartiere a Donnici Superiore: Intrieri presidente, Arcuri vice

Molti aderenti al nuovo organismo apartitico: obiettivo coprogettare interventi con il Comune. Tra le priorità: strada di Calacroce, metano e fibra, semaforo e telecamere
Redazione
Cosenza, nasce il Comitato di Quartiere a Donnici Superiore: Intrieri presidente, Arcuri vice\n
Segnalazione

Castrolibero, allarme del Comitato Piane: «Muri pericolosi da vent’anni, serve prevenzione»

Il presidente del comitato di contrada Piane, Enzo Donnici, denuncia criticità nei muri di contenimento tra via Pollino e via Montecurcio e chiede interventi strutturali per evitare rischi futuri
Redazione
Castrolibero, allarme del Comitato Piane: «Muri pericolosi da vent’anni, serve prevenzione»\n
Il piccolo miracolo

L’invisibile “adottato” dalla comunità: la  storia di Giacomo Perrone commuove anche il Parlamento: il messaggio della deputata Loizzo

La parlamentare calabrese ha fatto recapitare un messaggio di cordoglio a Francesco Galati, suo tutore legale e amico fraterno, che gli è rimasto accanto fino all’ultimo giorno. La deputata della Lega ha anche elogiato la sua missione di umanità, andata ben oltre il compito affidatogli dal tribunale
Francesca Lagatta
L’invisibile “adottato” dalla comunità: la\u00A0 storia di Giacomo Perrone commuove anche il Parlamento: il messaggio della\u00A0deputata Loizzo\n
Patrimonio d’eccellenza

Giornate FAI di Primavera, porte aperte anche nel Cosentino: dalla Sila alle eccellenze industriali

Giornate FAI di Primavera, porte aperte anche nel Cosentino: dalla Sila alle eccellenze industriali
Redazione
Giornate FAI di Primavera, porte aperte anche nel Cosentino: dalla Sila alle eccellenze industriali\n
Scuola

Colloqui Fiorentini, gli studenti del Telesio a Firenze: «Saba non come capitolo, ma come interlocutore»

L’esperienza dei ragazzi ai Colloqui Fiorentini diventa occasione per riflettere su un nuovo modo di insegnare letteratura.
Redazione
Colloqui Fiorentini, gli studenti del Telesio a Firenze: «Saba non come capitolo, ma come interlocutore»\n
L’intervista

Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema» | VIDEO

L’ex procuratore di Castrovillari, oggi giudice civile a Potenza, ricostruisce l’inchiesta e difende la riforma: «Correnti e condizionamenti vanno superati»
Antonio Alizzi
Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema» | VIDEO\n
iL DIBATTITO

Crisi del liceo classico: «Latino e greco non sono lingue morte, ma palestra di pensiero critico»

La riflessione della docente Rosanna Tedesco sul calo delle iscrizioni e sul ruolo delle discipline classiche nella formazione degli studenti
Rosanna Tedesco*
Crisi del liceo classico: «Latino e greco non sono lingue morte, ma palestra di pensiero critico»\n
Scelte di gusto

Al Riva Restaurant al via i corsi per diventare Sommelier nella sede FISAR Catanzaro

Diventare un sommelier certificato e realizzare il sogno di conoscere e valutare correttamente le caratteristiche dei vini è ora possibile anche a Catanzaro
Redazione
Al Riva Restaurant al via i corsi per diventare Sommelier nella sede FISAR Catanzaro\n
L’iniziativa

All’Unical le scuole contro le mafie: a confronto le esperienze educative di Brancaccio e Rosarno

Un incontro tra docenti, educatori, studenti e operatori scolastici che quotidianamente vivono in presìdi di democrazia in cui si costruiscono pratiche di cittadinanza attiva e percorsi di contrasto culturale alla criminalità organizzata
Redazione Attualità
All’Unical le scuole contro le mafie: a confronto le esperienze educative di Brancaccio e Rosarno\n
L’intervista

Referendum giustizia, le ragioni del Sì per Giancarlo Affatato: «Rafforza la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario»

Separare giudici e pm e introdurre criteri di responsabilità chiari migliora trasparenza, equilibrio e fiducia dei cittadini, senza compromettere l’autonomia dei magistrati: parla l’architetto e fondatore del partito Libertà e Democrazia 
Riccardo Montanaro
Referendum giustizia, le ragioni del Sì per Giancarlo Affatato: «Rafforza la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario»
Ambiente

Castiglione Cosentino al 70% di differenziata, ma le RSA pesano sui dati: «Senza pannoloni supereremmo il 90%»

Il Comune tra i più virtuosi del territorio, ma la presenza di due residenze sanitarie assistenziali incide sui numeri della raccolta differenziata
Redazione
Castiglione Cosentino al 70% di differenziata, ma le RSA pesano sui dati: «Senza pannoloni supereremmo il 90%»\n
Terremoti

Sciame sismico nel Cosentino: decine di scosse tra Sila, Ionio e Tirreno

La più forte di magnitudo 4.0 sulla costa ionica. Registrati numerosi eventi tra San Giovanni in Fiore, Parenti, San Lucido e Longobucco
Redazione
Sciame sismico nel Cosentino: decine di scosse tra Sila, Ionio e Tirreno\n
La classifica

Clima, la città dove si vive meglio è Bari: in Calabria bene Catanzaro al 12esimo posto, maglia nera Cosenza

La classifica del Sole 24 ore ogni anno indica i capoluoghi in grado di offrire le condizioni meteo migliori. Nei primi 20 anche Vibo Valentia. Dall’analisi dei 15 parametri presi in esame emerge anche l’aumento delle temperature e degli eventi climatici estremi
Redazione Attualità
Clima, la città dove si vive meglio è Bari: in Calabria bene Catanzaro al 12esimo posto, maglia nera Cosenza\n
Un secolo di vita

Cosenza festeggia i 100 anni della signora Carolina Blasi

L’amministrazione comunale di Cosenza, rappresentata dal consigliere Gianfranco Tinto e dall’assessore Damiano Cosimo Covelli, ha voluto farle visita per consegnarle una targa commemorativa e portarle gli auguri della città
Redazione
Cosenza festeggia i 100 anni della signora Carolina Blasi\n
L’opportunità

Mirto Crosia,la Croce Rossa pubblica il nuovo bando per il Servizio civile: ecco come partecipare

La presidente del Comitato Giovanna Pagnotta: «Occasione importante per i giovani del territorio, perché consente di mettersi al servizio della comunità, sviluppando allo stesso tempo competenze e senso di responsabilità»
Redazione
Mirto Crosia,la Croce Rossa pubblica il nuovo bando per il Servizio civile: ecco come partecipare\n
Meteo

Inizio settimana in Calabria con nuvole e piogge nelle aree interne, migliora in serata

Mattinata stabile su gran parte del territorio, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali sui principali massicci montuosi. Le previsioni
Salvatore Lia
Inizio settimana in Calabria con nuvole e piogge nelle aree interne, migliora in serata\n
