Social
Home page>Società>Facciolla racconta il ca...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema»

L’ex procuratore di Castrovillari, oggi giudice civile a Potenza, ricostruisce l’inchiesta e difende la riforma: «Correnti e condizionamenti vanno superati»

 

9 marzo, 2026
Tag
Eugenio Facciolla · separazione carriere · Cronaca giudiziaria
ULTIMA ORA
IL NO ALLA LEGGE

«Un arretramento culturale inaccettabile», l’avvocata Chiara Gravina contro il DDL Bongiorno

L’ex vicepresidente del Centro Antiviolenza di Cosenza “Roberta Lanzino” sferza il disegno di legge proposto dalla senatrice leghista: «Non si può rimettere sulle donne l’onere della prova»
Francesco La Luna
«Un arretramento culturale inaccettabile», l’avvocata Chiara Gravina contro il DDL Bongiorno\n
L’ordinanza

Fiera di San Giuseppe, scuole chiuse a Cosenza dal 16 al 19 marzo

Ordinanza del sindaco Caruso per agevolare traffico e allestimento dell’area fieristica. Stop alle lezioni anche al Da Vinci-Nitti dal 14 marzo
Redazione
Fiera di San Giuseppe, scuole chiuse a Cosenza dal 16 al 19 marzo\n
iL DIBATTITO

Crisi del liceo classico: «Latino e greco non sono lingue morte, ma palestra di pensiero critico»

La riflessione della docente Rosanna Tedesco sul calo delle iscrizioni e sul ruolo delle discipline classiche nella formazione degli studenti
Rosanna Tedesco*
Crisi del liceo classico: «Latino e greco non sono lingue morte, ma palestra di pensiero critico»\n
L’intervista

Referendum giustizia, le ragioni del Sì per Giancarlo Affatato: «Rafforza la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario»

Separare giudici e pm e introdurre criteri di responsabilità chiari migliora trasparenza, equilibrio e fiducia dei cittadini, senza compromettere l’autonomia dei magistrati: parla l’architetto e fondatore del partito Libertà e Democrazia 
Riccardo Montanaro
Referendum giustizia, le ragioni del Sì per Giancarlo Affatato: «Rafforza la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario»

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema»

L’ex procuratore di Castrovillari, oggi giudice civile a Potenza, ricostruisce l’inchiesta e difende la riforma: «Correnti e condizionamenti vanno superati»

 

9 marzo 2026
Ore 11:03
Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema»
Video

Gallo: «Per fortuna Faragalli ha battuto Caruso, l'ho visto molto confuso

9 marzo 2026
Ore 00:19
<p>Gallo: «Per fortuna Faragalli ha battuto Caruso, l'ho visto molto confuso</p>
Politica

Provincia di Cosenza, le prime parole di Faragalli da neo presidente

Il sindaco di Montalto Uffugo vince la sfida elettorale contro Franz Caruso, battuto per una manciata di voti

8 marzo 2026
Ore 21:54
Provincia di Cosenza, le prime parole di Faragalli da neo presidente
Società

Referendum Giustizia, il confronto della Fondazione Gullo

Lunedì in programma un dibattito tra le ragioni del sì e quelle del no alla presenza di avvocati, magistrati e politici

6 marzo 2026
Ore 15:03
Referendum Giustizia, il confronto della Fondazione Gullo
Politica

Provincia di Cosenza, le prime parole di Faragalli da neo presidente

Il sindaco di Montalto Uffugo vince la sfida elettorale contro Franz Caruso, battuto per una manciata di voti

8 marzo 2026
Ore 21:54
Provincia di Cosenza, le prime parole di Faragalli da neo presidente
Società

Referendum Giustizia, il confronto della Fondazione Gullo

Lunedì in programma un dibattito tra le ragioni del sì e quelle del no alla presenza di avvocati, magistrati e politici

6 marzo 2026
Ore 15:03
Referendum Giustizia, il confronto della Fondazione Gullo
Società

Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema»

L’ex procuratore di Castrovillari, oggi giudice civile a Potenza, ricostruisce l’inchiesta e difende la riforma: «Correnti e condizionamenti vanno superati»

 

9 marzo 2026
Ore 11:03
Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema»
Video

Gallo: «Per fortuna Faragalli ha battuto Caruso, l'ho visto molto confuso

9 marzo 2026
Ore 00:19
<p>Gallo: «Per fortuna Faragalli ha battuto Caruso, l'ho visto molto confuso</p>
Politica

Provincia di Cosenza, le prime parole di Faragalli da neo presidente

Il sindaco di Montalto Uffugo vince la sfida elettorale contro Franz Caruso, battuto per una manciata di voti

8 marzo 2026
Ore 21:54
Provincia di Cosenza, le prime parole di Faragalli da neo presidente
Società

Referendum Giustizia, il confronto della Fondazione Gullo

Lunedì in programma un dibattito tra le ragioni del sì e quelle del no alla presenza di avvocati, magistrati e politici

6 marzo 2026
Ore 15:03
Referendum Giustizia, il confronto della Fondazione Gullo
Società

Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema»

L’ex procuratore di Castrovillari, oggi giudice civile a Potenza, ricostruisce l’inchiesta e difende la riforma: «Correnti e condizionamenti vanno superati»

 

9 marzo 2026
Ore 11:03
Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema»
Video

Gallo: «Per fortuna Faragalli ha battuto Caruso, l'ho visto molto confuso

9 marzo 2026
Ore 00:19
<p>Gallo: «Per fortuna Faragalli ha battuto Caruso, l'ho visto molto confuso</p>
L’intervista

Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema» | VIDEO

L’ex procuratore di Castrovillari, oggi giudice civile a Potenza, ricostruisce l’inchiesta e difende la riforma: «Correnti e condizionamenti vanno superati»
Antonio Alizzi
Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema» | VIDEO\n
Scelte di gusto

Al Riva Restaurant al via i corsi per diventare Sommelier nella sede FISAR Catanzaro

Diventare un sommelier certificato e realizzare il sogno di conoscere e valutare correttamente le caratteristiche dei vini è ora possibile anche a Catanzaro
Redazione
Al Riva Restaurant al via i corsi per diventare Sommelier nella sede FISAR Catanzaro\n
L’iniziativa

All’Unical le scuole contro le mafie: a confronto le esperienze educative di Brancaccio e Rosarno

Un incontro tra docenti, educatori, studenti e operatori scolastici che quotidianamente vivono in presìdi di democrazia in cui si costruiscono pratiche di cittadinanza attiva e percorsi di contrasto culturale alla criminalità organizzata
Redazione Attualità
All’Unical le scuole contro le mafie: a confronto le esperienze educative di Brancaccio e Rosarno\n
Ambiente

Castiglione Cosentino al 70% di differenziata, ma le RSA pesano sui dati: «Senza pannoloni supereremmo il 90%»

Il Comune tra i più virtuosi del territorio, ma la presenza di due residenze sanitarie assistenziali incide sui numeri della raccolta differenziata
Redazione
Castiglione Cosentino al 70% di differenziata, ma le RSA pesano sui dati: «Senza pannoloni supereremmo il 90%»\n
Terremoti

Sciame sismico nel Cosentino: decine di scosse tra Sila, Ionio e Tirreno

La più forte di magnitudo 4.0 sulla costa ionica. Registrati numerosi eventi tra San Giovanni in Fiore, Parenti, San Lucido e Longobucco
Redazione
Sciame sismico nel Cosentino: decine di scosse tra Sila, Ionio e Tirreno\n
La classifica

Clima, la città dove si vive meglio è Bari: in Calabria bene Catanzaro al 12esimo posto, maglia nera Cosenza

La classifica del Sole 24 ore ogni anno indica i capoluoghi in grado di offrire le condizioni meteo migliori. Nei primi 20 anche Vibo Valentia. Dall’analisi dei 15 parametri presi in esame emerge anche l’aumento delle temperature e degli eventi climatici estremi
Redazione Attualità
Clima, la città dove si vive meglio è Bari: in Calabria bene Catanzaro al 12esimo posto, maglia nera Cosenza\n
Un secolo di vita

Cosenza festeggia i 100 anni della signora Carolina Blasi

L’amministrazione comunale di Cosenza, rappresentata dal consigliere Gianfranco Tinto e dall’assessore Damiano Cosimo Covelli, ha voluto farle visita per consegnarle una targa commemorativa e portarle gli auguri della città
Redazione
Cosenza festeggia i 100 anni della signora Carolina Blasi\n
L’opportunità

Mirto Crosia,la Croce Rossa pubblica il nuovo bando per il Servizio civile: ecco come partecipare

La presidente del Comitato Giovanna Pagnotta: «Occasione importante per i giovani del territorio, perché consente di mettersi al servizio della comunità, sviluppando allo stesso tempo competenze e senso di responsabilità»
Redazione
Mirto Crosia,la Croce Rossa pubblica il nuovo bando per il Servizio civile: ecco come partecipare\n
Meteo

Inizio settimana in Calabria con nuvole e piogge nelle aree interne, migliora in serata

Mattinata stabile su gran parte del territorio, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi temporali sui principali massicci montuosi. Le previsioni
Salvatore Lia
Inizio settimana in Calabria con nuvole e piogge nelle aree interne, migliora in serata\n
“Perla del Tirreno”

Diamante diventa set tv: “Peperoncino Off” conquista la scena con lo chef Tom Kerridge

Sabato 7 marzo in Piazzetta San Biagio registrazioni per “Tom Kerridge Cook Italy” destinato al pubblico UK. Degustazioni, gara piccante e focus turismo sulla Riviera dei Cedri.
Redazione
Diamante diventa set tv: “Peperoncino Off” conquista la scena con lo chef Tom Kerridge\n
STRADE INONDATE

La Cosenza femminista si riprende i propri spazi nella manifestazione per l’8 marzo

L’iniziativa, portata avanti dai collettivi “La Base” e “Fem.In”, è partita dall’autostazione, identificato come luogo simbolo: «Basta speculare sull’immigrazione quando il welfare e i fondi per la sicurezza delle donne non vengono stanziati»
Francesco La Luna
La Cosenza femminista si riprende i propri spazi nella manifestazione per l’8 marzo\n
L’intervista

Al via su LaC "Parliamo di mafie", il pm Apollonio: «La ’ndrangheta oggi è potere invisibile, agisce lontano dai riflettori»

Il magistrato racconta le mafie storiche e quelle nuove: «Non solo omicidi, il vero potere si esercita nel silenzio, condizionando economia e politica del Paese». La prima puntata del nuovo format condotto da Mariassunta Veneziano in onda martedì 10 marzo alle 22:30
Battista Bruno
Al via su LaC \"Parliamo di mafie\", il pm Apollonio: «La ’ndrangheta oggi è potere invisibile, agisce lontano dai riflettori»\n
Jonio cosentino

Mostra su Pier Giorgio Frassati al Majorana: tredici pannelli in Aula Magna per gli studenti

All’ITI dell’IIS Majorana esposizione itinerante con l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati: focus su coerenza, solidarietà e responsabilità personale, dalla scuola al dialogo collettivo
Redazione
Mostra su Pier Giorgio Frassati al Majorana: tredici pannelli in Aula Magna per gli studenti\n
8 marzo

«Ci sono donne con ruoli di potere ma l’uguaglianza è ancora lontana»: Marisa Manzini e la conquista incompleta dei diritti

Il magistrato interviene in occasione della giornata internazionale della donna e precisa che vi sono contesti sociali in cui il genere femminile vive ancora una condizione di subordinazione: «Necessario elevare il livello culturale»
Luana Costa
«Ci sono donne con ruoli di potere ma l’uguaglianza è ancora lontana»: Marisa Manzini e la conquista incompleta dei diritti\n
Riconoscimenti

Debate universitario, due cosentini campioni d’Italia a Trento: Mascherpa e Sorrentino bis

Con i “Trentingrani 2.0” vincono il CIGD University: finale il 7 marzo 2026 sulla mozione sul potenziamento umano. Carlo Mascherpa premiato 2° miglior speaker
Battista Bruno
Debate universitario, due cosentini campioni d’Italia a Trento: Mascherpa e Sorrentino bis\n
Per non dimenticare

Calabria, donne di fuoco: dalla moglie di Pitagora a Lea Garofalo, la rivolta che l’8 marzo non può addomesticare

Sotto la retorica delle mimose c’è un’altra storia: contadine uccise per la terra, scienziate, sindache ribelli e testimoni di giustizia. Un filo rosso che attraversa secoli di Calabria
Gianfranco Donadio*
Calabria, donne di fuoco: dalla moglie di Pitagora a Lea Garofalo, la rivolta che l’8 marzo non può addomesticare\n
L’Ambasciatore

Medici cubani in Calabria, l’ambasciatore: «Solidarietà è un principio del nostro popolo»

A Catanzaro Cepero Aguilar: «Gratitudine dei calabresi per i nostri medici». Critica agli Usa e al blocco: «Esportiamo medicina e solidarietà, non bombe».
Redazione
Medici cubani in Calabria, l’ambasciatore: «Solidarietà è un principio del nostro popolo»\n
L’intervista

Il mondo in guerra, monsignor Checchinato: «È una sconfitta, la Chiesa non può essere neutrale di fronte al male»

L’arcivescovo di Cosenza ricorda Papa Francesco: «È stato un grande profeta e purtroppo la sua lettura si mostra drammaticamente realistica. C’è sempre più difficoltà nel lento cammino della pace che aveva intrapreso»
Franco Laratta
Il mondo in guerra, monsignor Checchinato: «È una sconfitta, la Chiesa non può essere neutrale di fronte al male»\n
L’evento

Cantiere Calabria per lo sport, Aldo Ferrara: «Lo sport grande volano di sviluppo, ma servono competenze manageriali»

All’IIS “Valentini-Majorana” di Castrolibero il confronto sulla managerializzazione del sistema sportivo. Presente anche il presidente nazionale CSAIn Salvatore Spinella: «La cultura d’impresa sportiva nasce a scuola». La dirigente dell’istituto Maria Gabriella Greco: «Lo sport può dare lavoro»
Paolo Mazza
Cantiere Calabria per lo sport, Aldo Ferrara: «Lo sport grande volano di sviluppo, ma servono competenze manageriali»\n
l’appuntamento

L’iconica domenica Riva diventa una giornata per celebrare l’importanza delle donne, in occasione dell’8 Marzo

L’iniziativa punta a trasformare la ricorrenza in qualcosa di più profondo: un’intera giornata da vivere con calma tra buona cucina, musica e benessere, in riva al mare
Redazione
L’iconica domenica Riva diventa una giornata per celebrare l’importanza delle donne, in occasione dell’8 Marzo\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Inchiesta sul carcere, il gip frena la Procura: niente carcere, scattano i domiciliari

2

Provincia di Cosenza, ecco il nuovo Consiglio: 8 alla maggioranza Faragalli, 4 all’opposizione

3

Cosenza, doppio arresto per cocaina: sequestri tra Marano e la città

4
Lavoro

Concorso Ue per 1.490 amministratori: stipendio da oltre 6mila euro al mese

5

Arcavacata, carabiniere schiacciato dal trattore: trasportato all’ospedale di Cosenza