Facciolla racconta il caso Salerno e vota Sì: «Serve cambiare sistema»

Separare giudici e pm e introdurre criteri di responsabilità chiari migliora trasparenza, equilibrio e fiducia dei cittadini, senza compromettere l’autonomia dei magistrati: parla l’architetto e fondatore del partito Libertà e Democrazia
Un incontro tra docenti, educatori, studenti e operatori scolastici che quotidianamente vivono in presìdi di democrazia in cui si costruiscono pratiche di cittadinanza attiva e percorsi di contrasto culturale alla criminalità organizzata
La classifica del Sole 24 ore ogni anno indica i capoluoghi in grado di offrire le condizioni meteo migliori. Nei primi 20 anche Vibo Valentia. Dall’analisi dei 15 parametri presi in esame emerge anche l’aumento delle temperature e degli eventi climatici estremi
L’amministrazione comunale di Cosenza, rappresentata dal consigliere Gianfranco Tinto e dall’assessore Damiano Cosimo Covelli, ha voluto farle visita per consegnarle una targa commemorativa e portarle gli auguri della città
La presidente del Comitato Giovanna Pagnotta: «Occasione importante per i giovani del territorio, perché consente di mettersi al servizio della comunità, sviluppando allo stesso tempo competenze e senso di responsabilità»
L’iniziativa, portata avanti dai collettivi “La Base” e “Fem.In”, è partita dall’autostazione, identificato come luogo simbolo: «Basta speculare sull’immigrazione quando il welfare e i fondi per la sicurezza delle donne non vengono stanziati»
Il magistrato racconta le mafie storiche e quelle nuove: «Non solo omicidi, il vero potere si esercita nel silenzio, condizionando economia e politica del Paese». La prima puntata del nuovo format condotto da Mariassunta Veneziano in onda martedì 10 marzo alle 22:30
Il magistrato interviene in occasione della giornata internazionale della donna e precisa che vi sono contesti sociali in cui il genere femminile vive ancora una condizione di subordinazione: «Necessario elevare il livello culturale»
L’arcivescovo di Cosenza ricorda Papa Francesco: «È stato un grande profeta e purtroppo la sua lettura si mostra drammaticamente realistica. C’è sempre più difficoltà nel lento cammino della pace che aveva intrapreso»
All’IIS “Valentini-Majorana” di Castrolibero il confronto sulla managerializzazione del sistema sportivo. Presente anche il presidente nazionale CSAIn Salvatore Spinella: «La cultura d’impresa sportiva nasce a scuola». La dirigente dell’istituto Maria Gabriella Greco: «Lo sport può dare lavoro»