Social
Home page>Politica>Franco Bruno analizza la...

24 ORE ALL NEWS

Video

Politica

Franco Bruno analizza la politica estera italiana

L'ex Senatore: «Meloni non è trumpiana, ma americana»

20 aprile, 2026
ULTIMA ORA
L’intervista

«Meloni non è trumpiana, Meloni è americana»: Franco Bruno analizza la politica estera italiana | VIDEO

Per l’ex senatore della Repubblica la leadership del presidente statunitense è da inserire in un cambiamento profondo dei rapporti tra le potenze e nel modo stesso di concepire le alleanze
Ernesto Mastroianni
«Meloni non è trumpiana, Meloni è americana»: Franco Bruno analizza la politica estera italiana | VIDEO\n
Obiettivo Comune

Elezioni Castrovillari: Anna De Gaio guida il centrodestra per rilanciare la città e il Pollino

L’obiettivo è puntare a riportare Castrovillari al centro del territorio con ascolto e progetti: «Bisogna riconquistare la fiducia del cittadino verso l'amministrazione, persa ormai da troppo tempo.»
Franco Sangiovanni
Elezioni Castrovillari: Anna De Gaio guida il centrodestra per rilanciare la città e il Pollino\n
Green city

Cosenza, criticità nella raccolta dei rifiuti durante i fine settimana

Il dato è emerso in occasione dell’ultima riunione della Commissione “Verde e Quartieri” di Palazzo dei Bruzi, che ha registrato l’audizione dell’assessore Valentina Varchera

Redazione
Cosenza, criticità nella raccolta dei rifiuti durante i fine settimana
Il caso politico

Calabria terra di garanti (e poltrone): il centrodestra ne vuole un altro da 50mila euro all’anno e scoppia la polemica

Secondo la proposta di legge di Orlandino Greco la nuova figura dovrebbe occuparsi di crisi d'impresa e sovraindebitamento. Per l’opposizione si tratta di un incarico e di una spesa inutili. Il record della nostra regione che ha anche l'autorità per gli animali d'affezione

Massimo Clausi
Calabria terra di garanti (e poltrone): il centrodestra ne vuole un altro da 50mila euro all’anno e scoppia la polemica

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Politica

Franco Bruno analizza la politica estera italiana

20 aprile 2026
Ore 13:15
Franco Bruno analizza la politica estera italiana
Cultura

La musica di Mattia Salemme come forma di dispositivo etico

17 aprile 2026
Ore 15:07
<p>La musica di Mattia Salemme come forma di dispositivo etico</p>
Società

Carmelo Sansone e i rischi per l'Alta velocità derivanti dall'erosione costiera

17 aprile 2026
Ore 08:52
<p>Carmelo Sansone e i rischi per l'Alta velocità derivanti dall'erosione costiera</p>
Sport

Cosenza Pallanuoto, il dirigente Borsani si gode il momento

16 aprile 2026
Ore 08:54
Cosenza Pallanuoto, il dirigente Borsani si gode il momento
Società

Carmelo Sansone e i rischi per l'Alta velocità derivanti dall'erosione costiera

17 aprile 2026
Ore 08:52
<p>Carmelo Sansone e i rischi per l'Alta velocità derivanti dall'erosione costiera</p>
Sport

Cosenza Pallanuoto, il dirigente Borsani si gode il momento

16 aprile 2026
Ore 08:54
Cosenza Pallanuoto, il dirigente Borsani si gode il momento
Politica

Franco Bruno analizza la politica estera italiana

20 aprile 2026
Ore 13:15
Franco Bruno analizza la politica estera italiana
Cultura

La musica di Mattia Salemme come forma di dispositivo etico

17 aprile 2026
Ore 15:07
<p>La musica di Mattia Salemme come forma di dispositivo etico</p>
Società

Carmelo Sansone e i rischi per l'Alta velocità derivanti dall'erosione costiera

17 aprile 2026
Ore 08:52
<p>Carmelo Sansone e i rischi per l'Alta velocità derivanti dall'erosione costiera</p>
Sport

Cosenza Pallanuoto, il dirigente Borsani si gode il momento

16 aprile 2026
Ore 08:54
Cosenza Pallanuoto, il dirigente Borsani si gode il momento
Politica

Franco Bruno analizza la politica estera italiana

20 aprile 2026
Ore 13:15
Franco Bruno analizza la politica estera italiana
Cultura

La musica di Mattia Salemme come forma di dispositivo etico

17 aprile 2026
Ore 15:07
<p>La musica di Mattia Salemme come forma di dispositivo etico</p>
Città inclusiva

Il Comune di Rende cerca un Garante delle persone con disabilità: ecco come candidarsi

Le domande dovranno pervenire entro il prossimo 11 maggio. L’incarico durerà quattro anni e sarà svolto a titolo gratuito

Redazione
Il Comune di Rende cerca un Garante delle persone con disabilità: ecco come candidarsi
Amministrative 2026

Castrolibero, Villella: «Perrotti imbarazzata per la presenza nella sua lista di un leghista»

Il candidato per la lista “Cambi-Menti” punzecchia la competitor: «Parla di idee progressiste, ma ha sostenuto l’ex sindaco alle ultime elezioni regionali con il logo del Carroccio»
Redazione
Castrolibero, Villella: «Perrotti imbarazzata per la presenza nella sua lista di un leghista»\n\n\n
amministrative 2026

Castrolibero, Perrotti: «La mia lista non ha visioni leghiste. Non strumentalizzare presenza di Orlandino Greco»

La candidata a sindaco ribadisce la natura civica ed aggiunge: «Io per familiarità e cultura politica, non sono mai stata incline a tematiche lontane dall’idea progressista»
castrolibero perrotti
Castrolibero, Perrotti: «La mia lista non ha visioni leghiste. Non strumentalizzare presenza di Orlandino Greco»\n
La polemica

Case della salute senza fondi, Campana (Avs): «Mentre Occhiuto pensa ai reel la realtà presenta il conto»

Il portavoce di Alleanza Verdi Sinistra interviene sul caso del definanziamento delle strutture di Cariati e San Marco Argentano: «La fine del commissariamento somiglia sempre più a un'operazione di maquillage politico»
Redazione Politica
Case della salute senza fondi, Campana (Avs): «Mentre Occhiuto pensa ai reel la realtà presenta il conto»\n
radicamento

Italia Viva, Ugo Ledonne coordinatore di Cosenza, Rende, Castrolibero e Montalto Uffugo

Il commissario regionale Filomena Greco ha annunciato anche che Franco Parise entrerà nella cabina di regia regionale del partito
Redazione
Italia Viva, Ugo Ledonne coordinatore di Cosenza, Rende, Castrolibero e Montalto Uffugo\n
amministrative 2026

Elezioni comunali, è la settimana della consegna delle liste. Chi va al voto in provincia di Cosenza

Sarà possibile consegnare gli incartamenti dalle ore 8 di venerdì 24 aprile alle 12 di sabato 25 aprile. Solo per Castrovillari e San Giovanni in Fiore è previsto un ipotetico turno di ballottaggio. Ecco i comuni interessati dal rinnovo dei Consigli comunali
Antonio Clausi
Elezioni comunali, è la settimana della consegna delle liste. Chi va al voto in provincia di Cosenza\n
ANNUNCIO A SORPRESA

Orsomarso, il consigliere regionale Antonio De Caprio annuncia la candidatura a consigliere comunale

L’inquilino forzista di Palazzo Campanella, subentrato al collega di partito Gianluca Gallo, nel frattempo nominato assessore regionale, ha annunciato a sorpresa la sua candidatura al consiglio comunale di Orsomarso, di cui è già stato sindaco per due mandati consecutivi
Francesca Lagatta
Orsomarso, il consigliere regionale Antonio De Caprio annuncia la candidatura a\u00A0consigliere\u00A0comunale\n
Inaugurato il Comitato elettorale

Il cauto ottimismo di Cannizzaro: «Sondaggi? Fa piacere, ma ancora non ha vinto nessuno, la campagna elettorale va affrontata con i temi»

All’inaugurazione del Comitato elettorale il candidato sindaco del centrodestra annuncia almeno 12 liste a suo sostegno. Poi, analizzando i risultati della rilevazione dell’Istituto Swg che lo dà in vantaggio rispetto agli avversari. «Saremo impegnati in tutti i territori del comune di Reggio, tra la gente e soprattutto i giovani»
Claudio Labate
Il cauto ottimismo di Cannizzaro: «Sondaggi? Fa piacere, ma ancora non ha vinto nessuno, la campagna elettorale va affrontata con i temi»\n
insidia civica

Elezioni, Castrovillari al bivio: l'onda civica di Luca Donadio sfida i blocchi tradizionali

Il progetto di "Civicamente" punta a scardinare i blocchi dei partiti puntando sulla partecipazione: «La missione è far sì che la città ritorni al centro del villaggio», oltre le logiche di poltrona.
Franco Sangiovanni
Elezioni, Castrovillari al bivio: l'onda civica di Luca Donadio sfida i blocchi tradizionali\n
Comune in transizione

Corigliano Rossano, nuovi incarichi ad interim dopo le dimissioni di Caravetta

Il sindaco Flavio Stasi affida con decreto le funzioni vicarie nei settori Urbanistica e Commercio e Patrimonio per garantire continuità amministrativa
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, nuovi incarichi ad interim dopo le dimissioni di Caravetta\n
Le intenzioni di voto

Comunali Reggio Calabria, il primo sondaggio incorona Cannizzaro con il 52-56%: può vincere al primo turno

Il deputato di Forza Italia in netto vantaggio sul candidato del centrosinistra Battaglia (32-36%) nella rilevazione di Swg. Bocciata l’ultima amministrazione: i cittadini percepiscono un peggioramento della qualità della vita e chiedono un cambiamento
Redazione Politica
Comunali Reggio Calabria, il primo sondaggio incorona Cannizzaro con il 52-56%: può vincere al primo turno\n
Mediterraneo solidale

Aieta, il sindaco dei porti aperti: «Cetraro terra di pace, a Gaza c'è un massacro» | VIDEO

Il primo cittadino personaggio della settimana: la sua città a disposizione dei volontari della Flotilla: «Un porto di pace dove ci si oppone a un massacro che va avanti da troppo tempo»
Francesco La Luna
Aieta, il sindaco dei porti aperti: «Cetraro terra di pace, a Gaza c'è un massacro»\u00A0| VIDEO
Progetti incompiuti

Fondi persi per le Case della salute, Baldino: «In Calabria il Pnrr rischia di lasciare solo cantieri mancati»

La vicepresidente del M5s sottolinea i gravi ritardi nella riforma della sanità territoriale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Doveva essere la svolta, sarà l’ennesima occasione mancata»
Redazione Politica
Fondi persi per le Case della salute, Baldino: «In Calabria il Pnrr rischia di lasciare solo cantieri mancati»\n
la presenza

Greta Thunberg a Cetraro con la Flotilla: città mobilitata per Gaza e la Palestina

L’attivista svedese in città. Da tutta la Calabria in arrivo centinaia di simpatizzanti per eventi, musica e dibattiti prima della partenza verso il Medio Oriente martoriato dalle bombe di Israele e Stati Uniti
Alessandro Storino
Greta Thunberg a Cetraro con la Flotilla: città mobilitata per Gaza e la Palestina\n
Formazione

Cerisano, nasce la Scuola di politica: docenti internazionali e studenti da tutta Italia

Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 30 aprile: il calendario completo delle lezioni
Redazione
Cerisano, nasce la Scuola di politica: docenti internazionali e studenti da tutta Italia\n
promossi e bocciati

Sinistra Italiana smonta il Reddito di Merito: «Propaganda, giovani via dalla Calabria per cercare opportunità»

Il segretario regionale Pignataro e la referente dell’organizzazione giovanile (UGS) Garandinetti: «Davvero pensiamo si facciano le valigie solo perché manca un incentivo per chi prende voti alti?»
Redazione
Sinistra Italiana smonta il Reddito di Merito: «Propaganda, giovani via dalla Calabria per cercare opportunità»\n
Amministrative 2026

Castrolibero, Villella: «La maggioranza è spaccata ma le commissioni consiliari non se ne sono accorte»

Il candidato sindaco per la lista “Cambia-Menti” denuncia il paradosso che si starebbe consumando tra le mura del Municipio: «In qualsiasi democrazia una crisi di questo genere porterebbe a dimissioni immediate»
Redazione
Castrolibero, Villella: «La maggioranza è spaccata ma le commissioni consiliari non se ne sono accorte»\n
Soluzione o boomerang?

Reddito di merito e borse di studio, parte la sfida alla fuga dei cervelli ma la Calabria rischia la beffa: ecco perché

Le nuove norme garantiscono incentivi ai ragazzi che studiano nelle nostre università, ma se non si prevedono incentivi per le aziende che li assumono il rischio è quello di finanziare una formazione di cui godranno altri sistemi produttivi. Regione ultima in Europa per occupazione
Massimo Clausi
Reddito di merito e borse di studio,\u00A0parte la sfida alla fuga dei cervelli ma la Calabria rischia la beffa: ecco perché\n\n\n
L’intervista

«La Zes unica un disastro per la Calabria. E rischia di affossare Gioia Tauro»: Irto (Pd) chiede al governo di fermarsi

Il senatore del Partito democratico denuncia una strategia debole e avverte: «Senza investimenti reali il Sud perde competitività. Il Mezzogiorno viene sempre evocato ma resta ai margini delle scelte importanti: si discute di piccole mance mentre i divari aumentano»
Lorenzo Muratore
«La Zes unica un disastro per la Calabria. E rischia di affossare Gioia Tauro»: Irto (Pd) chiede al governo di fermarsi
La precisazione

Case della Salute, Minenna: «Nessun definanziamento e nessun euro perso, solo semplici riprogrammazioni»

L’assessore spiega che le strutture restano inserite nella programmazione regionale e verranno finanziate attraverso strumenti alternativi. Ma non chiarisce quali né offre tempi certi per la realizzazione degli interventi. Il territorio intanto aspetta. Da 16 anni
Redazione
Case della Salute, Minenna: «Nessun definanziamento e nessun euro perso, solo semplici riprogrammazioni»\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Dolore senza fine

Incidente mortale sulla 107, si aggrava il bilancio: non ce l’ha fatta la bimba nata dopo il cesareo d’urgenza

2
Il dramma

Cesareo d’urgenza nella notte per la donna coinvolta nell’incidente sulla 107: la neonata lotta tra la vita e la morte

3
il lutto

Marano Marchesato sotto shock per Luciano e Mariano dopo il tragico incidente sulla SS 107 a San Fili

4
Il caso

Sospetta morte all’ospedale "Guido Compagna": indagini sul decesso di un ex Carabiniere

5
Emergenza idrica

Sorical sospende l’acqua il 22 aprile in due zone di Cosenza