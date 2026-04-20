Franco Bruno analizza la politica estera italiana

Secondo la proposta di legge di Orlandino Greco la nuova figura dovrebbe occuparsi di crisi d'impresa e sovraindebitamento. Per l’opposizione si tratta di un incarico e di una spesa inutili. Il record della nostra regione che ha anche l'autorità per gli animali d'affezione
Il portavoce di Alleanza Verdi Sinistra interviene sul caso del definanziamento delle strutture di Cariati e San Marco Argentano: «La fine del commissariamento somiglia sempre più a un'operazione di maquillage politico»
Sarà possibile consegnare gli incartamenti dalle ore 8 di venerdì 24 aprile alle 12 di sabato 25 aprile. Solo per Castrovillari e San Giovanni in Fiore è previsto un ipotetico turno di ballottaggio. Ecco i comuni interessati dal rinnovo dei Consigli comunali
L’inquilino forzista di Palazzo Campanella, subentrato al collega di partito Gianluca Gallo, nel frattempo nominato assessore regionale, ha annunciato a sorpresa la sua candidatura al consiglio comunale di Orsomarso, di cui è già stato sindaco per due mandati consecutivi
All’inaugurazione del Comitato elettorale il candidato sindaco del centrodestra annuncia almeno 12 liste a suo sostegno. Poi, analizzando i risultati della rilevazione dell’Istituto Swg che lo dà in vantaggio rispetto agli avversari. «Saremo impegnati in tutti i territori del comune di Reggio, tra la gente e soprattutto i giovani»
Il deputato di Forza Italia in netto vantaggio sul candidato del centrosinistra Battaglia (32-36%) nella rilevazione di Swg. Bocciata l’ultima amministrazione: i cittadini percepiscono un peggioramento della qualità della vita e chiedono un cambiamento
La vicepresidente del M5s sottolinea i gravi ritardi nella riforma della sanità territoriale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Doveva essere la svolta, sarà l’ennesima occasione mancata»
L’attivista svedese in città. Da tutta la Calabria in arrivo centinaia di simpatizzanti per eventi, musica e dibattiti prima della partenza verso il Medio Oriente martoriato dalle bombe di Israele e Stati Uniti
Il candidato sindaco per la lista “Cambia-Menti” denuncia il paradosso che si starebbe consumando tra le mura del Municipio: «In qualsiasi democrazia una crisi di questo genere porterebbe a dimissioni immediate»
Le nuove norme garantiscono incentivi ai ragazzi che studiano nelle nostre università, ma se non si prevedono incentivi per le aziende che li assumono il rischio è quello di finanziare una formazione di cui godranno altri sistemi produttivi. Regione ultima in Europa per occupazione
Il senatore del Partito democratico denuncia una strategia debole e avverte: «Senza investimenti reali il Sud perde competitività. Il Mezzogiorno viene sempre evocato ma resta ai margini delle scelte importanti: si discute di piccole mance mentre i divari aumentano»
L’assessore spiega che le strutture restano inserite nella programmazione regionale e verranno finanziate attraverso strumenti alternativi. Ma non chiarisce quali né offre tempi certi per la realizzazione degli interventi. Il territorio intanto aspetta. Da 16 anni