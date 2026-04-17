Il borgo della Riviera dei Cedri passa da 7mila a meno di 2.500 abitanti: un declino segnato dalla mancanza di opportunità, che svuota comunità e prospettive. Ma c’è anche chi va in controtendenza: «Qui c’è qualcosa che altrove manca»
Il delegato del Tirreno cosentino Carmelo Sansone ospite del nostro network: «Vogliamo contribuire all’avvio di una nuova stagione di infrastrutture moderne, sicure e integrate con le fragilità del Mezzogiorno»
Balzo in avanti per l'ateneo calabrese nella Vqr 2020-2024: salgono gli indicatori su dottorati e trasferimento delle conoscenze al territorio. Il rettore: «Premiato il lavoro di ricercatori e ricercatrici»
Inaugurato il cineteatro nel cuore della città: uno spazio rinnovato tra memoria, spettacolo e nuove prospettive. La programmazione partirà subito con un’offerta pensata per il pubblico più ampio, a partire da una commedia per famiglie, per poi proseguire con titoli di rilievo nazionale