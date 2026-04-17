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Società

Carmelo Sansone

17 aprile, 2026
ULTIMA ORA
Educazione ambientale

Cosenza, l’ambiente si impara a scuola: studenti protagonisti del progetto su differenziata e decoro urbano

Seconda tappa all’Istituto “Spirito Santo”: il Comune punta sui bambini per cambiare le abitudini degli adulti
Redazione
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Formazione per l’emergenza

Cosenza, volontari in aula: al via il corso base di Protezione civile a Palazzo dei Bruzi

Due giornate di formazione per rafforzare il sistema di emergenza: focus su prevenzione, sicurezza e coordinamento
Redazione
Cosenza, volontari in aula: al via il corso base di Protezione civile a Palazzo dei Bruzi\n
Migranti

Storie di minori stranieri non accompagnati: a Cariati e Cosenza l’iniziativa “Msna senza frontiere”

Due appuntamenti per parlare del lavoro svolto nelle strutture di prima accoglienza e presentare il progetto Sarepta e i risultati raggiunti negli anni di attività
Redazione
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Spopolamento in Calabria

«I giovani se ne vanno»: a Verbicaro il paese che perde pezzi tra emigrazione e crisi

Il borgo della Riviera dei Cedri passa da 7mila a meno di 2.500 abitanti: un declino segnato dalla mancanza di opportunità, che svuota comunità e prospettive. Ma c’è anche chi va in controtendenza: «Qui c’è qualcosa che altrove manca»
Francesca Lagatta
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14 aprile 2026
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Il convegno

Alta velocità ed erosione costiera: a Paola confronto tra esperti promosso da Confapi Calabria | VIDEO

Il delegato del Tirreno cosentino Carmelo Sansone ospite del nostro network: «Vogliamo contribuire all’avvio di una nuova stagione di infrastrutture moderne, sicure e integrate con le fragilità del Mezzogiorno»
Salvatore Bruno
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Annuncio del consigliere Cavalieri: rientro degli studenti, sicurezza confermata e lavori in arrivo sulla viabilità
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L’Unical non si ferma più: l’Anvur certifica la crescita nella qualità della ricerca. Greco: «Il +9% ci rende orgogliosi»

Balzo in avanti per l'ateneo calabrese nella Vqr 2020-2024: salgono gli indicatori su dottorati e trasferimento delle conoscenze al territorio. Il rettore: «Premiato il lavoro di ricercatori e ricercatrici»
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SuperEnalotto, a Reggio Calabria centrato un “5” da oltre 26mila euro

a vincita è stata registrata a Ravagnese nel concorso di giovedì 16 aprile. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 150,8 milioni
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San Marco Argentano, i lavori all’ufficio postale dello Scalo inizieranno il 21 aprile. Poste: «Ci scusiamo per i disagi»

Soltanto pochi giorni fa, l’amministrazione comunale aveva presentato una diffida formale indicando il 15 giugno come data ultima per l’avvio del cantiere
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Il tenente colonnello del Regio esercito fu fatto prigioniero e caricato su un treno dal quale fortunatamente riuscì a scappare: il ricordo del figlio Carlo, presidente della sezione ANPI di Cosenza
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Cosenza al centro del tour green: domenica la storica Flaminia ’67 fa tappa in città 

La vettura è protagonista del road-tour ASI che arriva anche nella città dei bruzi: bio-benzina e tradizione insieme per lanciare un nuovo modello sostenibile
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La voce della Calabria, Massimiliano Gualtieri racconta papà Mario per la rubrica tg “Tracce”

L’indimenticato cantautore scomparso nel 2018 ricordato nella sua dimensione umana: la seconda puntata della striscia in onda oggi nelle edizioni Giorno e Sera del nostro telegiornale
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Calabrese rilancia da Vinitaly: turismo, lavoro e giovani per la nuova Calabria

L’assessore regionale dopo l’incontro con il ministro Mazzi: enoturismo, infrastrutture e occupazione al centro della strategia di sviluppo
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Corigliano Rossano, siglato protocollo d’intesa tra il Centro antiviolenza “Fabiana Luzzi” e l’UICI di Cosenza

L’obiettivo è abbattere le barriere dell’invisibilità e garantire accessibilità universale ai servizi di supporto per le donne con fragilità
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Quattro figli, una storia d’amore diventata simbolo: oggi la comunità si raccoglie attorno a Eugenia e Raffaella tra messaggi e preghiere
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San Francesco da Paola, immagini e devozione: mostra a Rende nel segno del Giubileo francescano

Dal 14 al 28 aprile nella parrocchia Sant’Antonio un percorso tra iconografie, storia e culto del patrono della Calabria
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San Nicola Arcella, Italia Nostra attacca: «Arena musicale minaccia il Palazzo Lanza»

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