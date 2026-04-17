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Cultura
17 aprile, 2026
ULTIMA ORA
Cultura e cinema

Riapre il Cinema Tieri Italia, i Templari premiano Pino Citrigno a Cosenza

Cerimonia inaugurale per il ritorno della sala in piazza Amendola e per l’anfiteatro intitolato a Vincenzo Ziccarelli, tra istituzioni, scuole e riconoscimenti
Redazione
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Lettura e infanzia

Alla Città dei Ragazzi torna il B-Book Festival per la decima edizione

Dal 19 al 22 aprile a Cosenza quattro giorni tra autori, laboratori, spettacoli e promozione della lettura per bambini e ragazzi
Redazione
Alla Città dei Ragazzi torna il B-Book Festival per la decima edizione\n
Eventi

La musica incontra la magia delle candele: a Castrovillari tante “Emozioni” con l’omaggio a Lucio Battisti

Appuntamento al teatro Sybaris che per l’occasione si trasformerà in uno spazio sospeso nel tempo, dove musica e luce si fondono in un’esperienza sensoriale unica
Redazione
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Musica al Rendano

Anna Tifu torna a Cosenza con la Brutia per il concerto del 17 aprile

Al Teatro Rendano la violinista sarà protagonista di “Canto di Primavera” con l’Orchestra Sinfonica Brutia diretta da Francesco Di Mauro
Redazione
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Cosenza Pallanuoto, il dirigente Borsani si gode il momento

16 aprile 2026
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Caruso: «Mai connivente con Guarascio, l’ho trovato già a Cosenza»

14 aprile 2026
Ore 18:05
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Artemis II Garro Unical nella nuova era lunare

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14 aprile 2026
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Autismo, la solitudine delle famiglie

13 aprile 2026
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Politica

Caruso: «Mai connivente con Guarascio, l’ho trovato già a Cosenza»

14 aprile 2026
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Il volume

Unical, domani la presentazione del libro “Nel nome del pane” di Luigi Chiarello

Il Thriller alimentare è centrato su una domanda tanto semplice quanto radicale: “Chi controllerà il cibo controllerà il mondo?”
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Scuola e cinema

Corigliano Rossano, il cinema entra a scuola con il progetto “Riflessi di realtà”

All’IIS L. Palma ITI ITG Green Falcone Borsellino parte un percorso tra sceneggiatura, set e formazione audiovisiva con Marco Simeoli
Redazione
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Destinazioni

Cervicati riapre gli occhi: la fiera di San Nicola torna a rompere il silenzio di un paese che non vuole morire

Domenica 12 aprile, la Valle del Crati si è fermata in Piazza Guzolini. Artigiani, vicini e "paesani" di ritorno hanno trasformato una fiera storica in un atto di resistenza civile contro lo spopolamento
Gianfranco Donadio*
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Premio Sila

Anna Mallamo alla Ubik: «La bellezza è resistenza», il Sud tra lingua, memoria e trasformazione

Alla libreria Ubik la presentazione di “Col buio me la vedo io” per la Decina 2026 del Premio Sila: tra dialetto, ’ndrangheta e adolescenza
Redazione
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Musica e danza

Jane Austen rivive in scena a Cosenza con il concerto danzato “Niente donne perfette, per favore” 

Il 18 aprile all’Auditorium “A. Guarasci” il concerto coreografico “Musica in Danza” porta in scena balli, lettere e musiche del mondo di Jane Austen
Redazione
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Teatro e inclusione

A Rende “La terra della pazzia” diventa teatro sociale per scuole e solidarietà

Il 18 maggio al Cineteatro Garden lo spettacolo promosso da OL3 con il Comune: coinvolte le scuole, parte del ricavato andrà al welfare territoriale
Redazione
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Musica d’autore

Richard Galliano al Rendano, a Cosenza l’unica tappa calabrese

Domenica 19 aprile al Teatro Rendano il recital “Passion Galliano” per la 47ª Stagione Concertistica dell’Associazione Maurizio Quintieri
Redazione
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Cultura

Al Teatro Rendano “L’Amante” conquista il pubblico: Marchesi e Solder dominano la scena con precisione assoluta

Una messinscena di rara intensità per la rassegna “L’Altro Teatro”. Silenzi, tensione e precisione: una prova attoriale che trasforma il testo in esperienza viva
Ernesto Mastroianni
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Cinema

A Cosenza “Il Vangelo di Giuda”: la Calabria protagonista del film corsaro di Giulio Base – VIDEO

Al Citrigno presentata l’opera che ribalta la figura di Giuda: girato tra Cleto, Cosenza, Corigliano Rossano e Caccuri, il film ha visto la partecipazione di più di settanta tra attori e maestranze calabresi
Alessia Principe
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Lutto nella cultura

Addio ad Amedeo Miceli, studioso del Sud: la memoria del Regno di Napoli tra archivi e passione

Scomparso l’11 aprile, era storico e meridionalista raffinato. Lascia un’eredità preziosa di studi su Calabria, Viceregno e relazioni mediterranee
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L’incontro

“Voglio solo sentirmi meglio”, il libro di Giovanni Occhiuto al centro di un dibattito sulla salute mentale

A Castrovillari la presentazione del volume, organizzata dal Lions Club Castello Aragonese Pollino. Tra le autorità presenti il presidente della Regione e suo fratello Mario. I fondi raccolti sosterranno un progetto con l'Unical per le fragilità
Franco Sangiovanni
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Cultura

Cosentino ospite al Premio Sila: «Abbiamo smesso di dire cosa desideriamo»

Alla Feltrinelli di Cosenza lo scrittore presenta il suo romanzo: una riflessione su paura, speranza e incapacità di immaginare il futuro
Redazione
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stupor mundi

Cosenza e l’ombra dell’Impero: Federico II, il figlio ribelle e il destino spezzato degli Svevi

Nel Duomo di Cosenza, il sarcofago di Enrico VII custodisce il silenzio di una dinastia tra caduta, memoria e eredità eterna, dove la grandezza si trasforma in pietra e destino
Ernesto Mastroianni
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Destinazioni

Santa Gada svela i suoi segreti: Laino Borgo porta l'archeologia della Valle del Mercure tra la gente

Dal 13 al 23 aprile cinque appuntamenti per raccontare Greci, Lucani e Sibariti. Il sindaco Mariangelina Russo: «Un patrimonio che deve trasformarsi in valore comunitario vissuto con orgoglio da tutti»
Franco Sangiovanni
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L’intervista

Il legame con Mario Gualtieri e la vita quotidiana che ispira le sue canzoni: Marco Cozza si racconta | VIDEO

Il percorso musicale del cantautore cosentino è fatto di rapporti autentici e amore per la Calabria. In cantiere adesso c’è la collaborazione con un artista di calibro nazionale
Ernesto Mastroianni
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Eventi

Corigliano-Rossano, al Teatro Paolella arriva la commedia “Passione ardente”

Domenica 12 aprile alle 18:30 nuovo appuntamento con la rassegna “Sipario d’Oro” tra equivoci sentimentali, comicità e colpi di scena
Redazione
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L’incontro

Cosenza “Siracusa Bruzia”: la Commissione cultura ospita Antonello Lombardo

Il regista ha presentato l’ultimo lavoro delle Officine Teatrali Telesiane “Ecuba e le Troiane” in scena al Rendano il prossimo 23 aprile
Redazione
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Cultura e memoria

L’antifascismo degli scrittori calabresi: da La Cava a Strati, la letteratura come resistenza

A Cosenza un imperdibile incontro su due importanti protagonisti del Novecento e sul ruolo civile della scrittura
Redazione
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Carlo Aonzo a Mendicino, il mandolino protagonista di “Sguardi a Sud”

Domenica 12 aprile al Teatro di Mendicino il concerto “Il mandolino nobile” con uno dei maggiori interpreti internazionali dello strumento
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Ettore Bruno presenta a Corigliano-Rossano il libro “La Calabria del diritto”

Venerdì 10 aprile al ristorante Sant’Emilia un incontro dedicato alle origini della tradizione giuridica europea sulla costa ionica calabrese
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