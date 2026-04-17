Riapre il Cinema Tieri Italia, i Templari premiano Pino Citrigno a Cosenza

Domenica 12 aprile, la Valle del Crati si è fermata in Piazza Guzolini. Artigiani, vicini e "paesani" di ritorno hanno trasformato una fiera storica in un atto di resistenza civile contro lo spopolamento
Al Citrigno presentata l’opera che ribalta la figura di Giuda: girato tra Cleto, Cosenza, Corigliano Rossano e Caccuri, il film ha visto la partecipazione di più di settanta tra attori e maestranze calabresi
A Castrovillari la presentazione del volume, organizzata dal Lions Club Castello Aragonese Pollino. Tra le autorità presenti il presidente della Regione e suo fratello Mario. I fondi raccolti sosterranno un progetto con l'Unical per le fragilità
Dal 13 al 23 aprile cinque appuntamenti per raccontare Greci, Lucani e Sibariti. Il sindaco Mariangelina Russo: «Un patrimonio che deve trasformarsi in valore comunitario vissuto con orgoglio da tutti»