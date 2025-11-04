Liparoti: «La cultura non è un evento, ma una visione condivisa che unisce musica, teatro e città»
Il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, racconta la nuova stagione culturale della città: dal rilancio del centro storico ai grandi ospiti in arrivo, fino all’anniversario del piccolo cinema Santa Chiara amato da Tornatore che riserverà una sorpresa per i cinefili
VIDEO | Sul tavolo nella prima riunione reddito di merito e rilanci dei borghi. Il presidente getterà le basi per costituire un organismo per rivoluzionare l’offerta culturale della regione: «Ho tante altre idee ma le scoprirete solo vivendo»
La premier dichiara 180mila euro e annota l’acquisto della prima casa. L'avvocata e presidente della commissione Giustizia del Senato supera i 3 milioni, poi l’ex ministro all’Economia con oltre 2. Tra i leader di partito, Schlein e Fratoianni sotto i 100mila
C’è di nuovo tensione tra l’ex sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, e l’attuale amministrazione guidata da Mario Russo. Il primo, oggi consigliere d’opposizione, rivendica la paternità del finanziamento da quasi 2 milioni di euro, di cui ha dato notizia l’amministrazione Russo
Il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, racconta la nuova stagione culturale della città: dal rilancio del centro storico ai grandi ospiti in arrivo, fino all’anniversario del piccolo cinema Santa Chiara amato da Tornatore che riserverà una sorpresa per i cinefili
Il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, racconta la nuova stagione culturale della città: dal rilancio del centro storico ai grandi ospiti in arrivo, fino all’anniversario del piccolo cinema Santa Chiara amato da Tornatore che riserverà una sorpresa per i cinefili
Il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, racconta la nuova stagione culturale della città: dal rilancio del centro storico ai grandi ospiti in arrivo, fino all’anniversario del piccolo cinema Santa Chiara amato da Tornatore che riserverà una sorpresa per i cinefili
Il sindaco eletto a Palazzo Campanella con il Partito democratico definisce la squadra di governo del presidente «figlia di una spartizione di poteri». La consigliera pentastallata: «Pensino subito a trasporti e sanità»
Il consigliere comunale di Paola solleverà la questione in sede giudiziaria: «Si voti in concomitanza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio». Poi parla delle Regionali («non sono scappato») e della nuova corrente nazionale del Pd: «Il partito va bilanciato al centro, ho partecipato alla convention dei Rifirmisti»
Ridimensionata Fdi che perde la vicepresidenza passata alla Lega ma priva dei dossier cruciali su infrastrutture e grandi opere. Una squadra provvisoria che potrebbe ampliarsi, ma intanto il centrodestra pullula di scontenti
Le trattative frenetiche di queste ore sembrano avere portato ad una quadra: Noi Moderati pesca dalle liste e offre la soluzione al presidente Occhiuto che resta fermo sulla Micheli. Si sblocca il ritorno di Minenna nell’esecutivo
Secondo il vicesegretario provinciale del Partito democratico, la realizzazione del policlinico universitario a Rende non è in contrasto con la costruzione di un moderno presidio ospedaliero nella città dei Bruzi
Si attende l’ufficialità dell’esecutivo dell’Occhiuto bis, ancora impegnato nella definizione di alcune caselle. Nelle ultime ore definite alcune limature, decisive per mantenere gli equilibri nella maggioranza. Alla lega la vicepresidenza dell’esecutivo, affidata a Mancuso
Mai nessun presidente era riuscito a ottenere la riconferma alla guida della Regione. Con la rielezione apre una nuova stagione politica tra ambizione e sfide cruciali come il policlinico di Arcavacata e l’addio al Piano di rientro
Il governatore anticipa un pezzo dell’esecutivo alla manifestazione per i tre anni del governo: ci saranno Calabrese e Montuoro. Poi rilancia le priorità: un miliardo per l’area di Gioia Tauro e l’Alta velocità fino a Praia a Mare
La sindaca di Mendicino: «Il mio comune ha perso tanto per la mancata realizzazione del nuovo hub in zona San Michele. Ora però valorizziamo l’Annunziata mentre si fanno insieme storia e futuro». Poi annuncia che chiedere un incontro ad Occhiuto e Caruso
Il senatore di Fratelli d’Italia riflette sulla composizione della nuova governance: «Il presidente sa come muoversi». E sul Ponte sullo Stretto attacca Caminiti: «Non possiamo pensare di fare sempre un dibattito ideologico»