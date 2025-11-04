Social
Politica
Liparoti: «La cultura non è un evento, ma una visione condivisa che unisce musica, teatro e città»

Il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, racconta la nuova stagione culturale della città: dal rilancio del centro storico ai grandi ospiti in arrivo, fino all’anniversario del piccolo cinema Santa Chiara amato da Tornatore che riserverà una sorpresa per i cinefili

4 novembre, 2025
Rende · Comune di rende
Il progetto

Calabria, il 6 novembre la prima giunta del secondo mandato Occhiuto: nasce la consulta della cultura

VIDEO | Sul tavolo nella prima riunione reddito di merito e rilanci dei borghi. Il presidente getterà le basi per costituire un organismo per rivoluzionare l’offerta culturale della regione: «Ho tante altre idee ma le scoprirete solo vivendo»
Salvatore Bruno
Calabria, il 6 novembre la prima giunta del secondo mandato Occhiuto: nasce la consulta della cultura
L’elenco

Redditi parlamentari, Mario Occhiuto dichiara 196mila euro e conquista il primo posto nella delegazione calabrese

La premier dichiara 180mila euro e annota l’acquisto della prima casa. L'avvocata e presidente della commissione Giustizia del Senato supera i 3 milioni, poi l’ex ministro all’Economia con oltre 2. Tra i leader di partito, Schlein e Fratoianni sotto i 100mila
Redazione Politica
Redditi parlamentari, Mario Occhiuto dichiara 196mila euro e conquista il primo posto nella delegazione calabrese
La polemica

Giunta Occhiuto nel mirino del Pd: «Nessuna prospettiva, solo logiche familiari»

I dem calabresi commentano duramente la composizione della squadra di governo di Occhiuto, criticando tra le altre cose «l’assurda marginalizzazione della provincia reggina»
Redazione Politica
Giunta Occhiuto nel mirino del Pd: «Nessuna prospettiva, solo logiche familiari»
SCONTRO POLITICO

Aviosuperficie di Scalea, è scontro tra Perrotta e l’amministrazione Russo: «Vivete di luce riflessa»

C’è di nuovo tensione tra l’ex sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, e l’attuale amministrazione guidata da Mario Russo. Il primo, oggi consigliere d’opposizione, rivendica la paternità del finanziamento da quasi 2 milioni di euro, di cui ha dato notizia l’amministrazione Russo
Francesca Lagatta
Aviosuperficie di Scalea, è scontro tra\u00A0Perrotta e l’amministrazione Russo: «Vivete\u00A0di luce riflessa»\n

prime schermaglie

Nuova giunta Occhiuto, da Falcomatà bocciatura senza appello: «Reggio dimenticata». Scutellà (M5s): «Vigileremo»

Il sindaco eletto a Palazzo Campanella con il Partito democratico definisce la squadra di governo del presidente «figlia di una spartizione di poteri». La consigliera pentastallata: «Pensino subito a trasporti e sanità»
Antonio Clausi
Nuova giunta Occhiuto, da Falcomatà bocciatura senza appello: «Reggio dimenticata». Scutellà (M5s): «Vigileremo»
A tutta dritta

Ponte sullo Stretto, Salvini: «È una speranza per i giovani che si laureano e poi devono andare all'estero»

Il ministro delle Infrastrutture ospite da Vespa a  “5 minuti” ha parlato dello stop della Corte dei Conti: «Risponderemo alle loro richieste, sono tre anni che lavoriamo giorno e notte»
Redazione Politica
Ponte sullo Stretto, Salvini: «È una speranza per i giovani che si laureano e poi devono andare all'estero»
intenzioni chiare

Di Natale: «Succurro incompatibile, entro 10 giorni dovrà dimettersi dalla Provincia di Cosenza»

Il consigliere comunale di Paola solleverà la questione in sede giudiziaria: «Si voti in concomitanza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio». Poi parla delle Regionali («non sono scappato») e della nuova corrente nazionale del Pd: «Il partito va bilanciato al centro, ho partecipato alla convention dei Rifirmisti»
Francesco La Luna
Di Natale: «Succurro incompatibile, entro 10 giorni dovrà dimettersi dalla Provincia di Cosenza»
la nomina

Luciano Vigna resta Capo di Gabinetto di Roberto Occhiuto in Regione

Il presidente ha firmato il decreto con cui gli conferisce l’incarico a titolo gratuito per la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Governatore
Antonio Clausi
Luciano Vigna resta Capo di Gabinetto di Roberto Occhiuto in Regione
La decisione

Francavilla Marittima, il prefetto nomina un commissario dopo il pareggio sul bilancio

La mancata approvazione del documento contabile provoca lo scioglimento del Consiglio. Il Comune sarà guidato da un commissario fino alle elezioni di giugno
Matteo Lauria
Francavilla Marittima, il prefetto nomina un commissario dopo il pareggio sul bilancio
L’analisi

Forza Italia traina l’Occhiuto bis: “azzurre” le deleghe più pesanti, Fratelli d’Italia e Lega relegati ai margini

Ridimensionata Fdi che perde la vicepresidenza passata alla Lega ma priva dei dossier cruciali su infrastrutture e grandi opere. Una squadra provvisoria che potrebbe ampliarsi, ma intanto il centrodestra pullula di scontenti
Massimo Clausi
Forza Italia traina l’Occhiuto bis:\u00A0“azzurre” le deleghe più pesanti, Fratelli d’Italia e Lega relegati ai margini\n
New entry

De Caprio e Chiappetta entrano in Consiglio regionale: «Siamo pronti»

Eletti da consiglieri supplenti, sfruttano le nomine in giunta di Gallo e Straface. Un punto di riferimento in più per il Tirreno e l’area urbana di Cosenza
Antonio Clausi
De Caprio e Chiappetta entrano in Consiglio regionale: «Siamo pronti»\n
La squadra di Governo

Occhiuto vara la nuova Giunta regionale: dentro i cosentini Gallo e Straface. Fuori Caputo e Succurro

Con la modifica dello Statuto, nei prossimi mesi gli assessori passeranno da sette a nove: le due caselle spetteranno a Lega e Noi Moderati 

Redazione
Occhiuto vara la nuova Giunta regionale: dentro i cosentini Gallo e Straface. Fuori Caputo e Succurro
Il risiko

Giunta regionale, la soluzione è rosa: Eulalia Micheli e Giusy Mellace sbloccano la partita

Le trattative frenetiche di queste ore sembrano avere portato ad una quadra: Noi Moderati pesca dalle liste e offre la soluzione al presidente Occhiuto che resta fermo sulla Micheli. Si sblocca il ritorno di Minenna nell’esecutivo
Francesco Rende
Giunta regionale, la soluzione è rosa: Eulalia Micheli e Giusy Mellace sbloccano la partita\n
L’intervento

Arrical, Stasi: «Bene Fiorita presidente, ora il direttore generale sia scelto dai sindaci»

Il primo cittadino di Corigliano Rossano: «Il vero cuore amministrativo dell'ente è nominato dal presidente della Regione, così non va»
Redazione Politica
Arrical, Stasi: «Bene Fiorita presidente, ora il direttore generale sia scelto dai sindaci»
L’intervento

Nuovo ospedale Cosenza, Elio Bozzo (PD): «Avanti con il progetto di Vaglio Lise»

Secondo il vicesegretario provinciale del Partito democratico, la realizzazione del policlinico universitario a Rende non è in contrasto con la costruzione di un moderno presidio ospedaliero nella città dei Bruzi
Redazione
Nuovo ospedale Cosenza, Elio Bozzo (PD): «Avanti con il progetto di Vaglio Lise»\n
Politica

Nuovo ospedale di Cosenza, Caligiuri (PD): «Serve una proposta, non solo protesta»

La segretaria del circolo bruzio: «Riaffermare la sovranità della città nella scelta del come e del dove»
Redazione
Nuovo ospedale di Cosenza, Caligiuri (PD): «Serve una proposta, non solo protesta»\n
Notte di trattative

Regione, vertice no stop in Cittadella tra Occhiuto, Cannizzaro e gli alleati per definire la giunta: la presidenza del Consiglio torna a Reggio con Cirillo

Si attende l’ufficialità dell’esecutivo dell’Occhiuto bis, ancora impegnato nella definizione di alcune caselle. Nelle ultime ore definite alcune limature, decisive per mantenere gli equilibri nella maggioranza. Alla lega la vicepresidenza dell’esecutivo, affidata a Mancuso
Claudio Labate
Regione, vertice no stop in Cittadella tra Occhiuto, Cannizzaro e gli alleati per definire la giunta: la presidenza del Consiglio torna a Reggio con Cirillo\n
L’intervista

Il ritorno di Laghi in Consiglio regionale: «Salute, ambiente e diritti civili. Riparto da dove avevo lasciato»

VIDEO | Una riconferma che arriva con quasi 1.500 voti in più e un impegno che continua: «Non è una vittoria personale, ma un modo per portare avanti certe istanze. A cominciare dalla sanità pubblica»
Mariassunta Veneziano
Il ritorno di Laghi in Consiglio regionale: «Salute, ambiente e diritti civili. Riparto da dove avevo lasciato»\n
Occhiuto Bis

Giunta Calabria, Occhiuto chiude il puzzle. Ecco tutti i nomi a partire da Gallo. Salta Galati

Il governatore trova la quadra dopo giorni di trattative: vicepresidenza a Mancuso. Sorpresa quote rosa: con Straface c'è Eulalia Micheli. Minenna capo di Gabinetto
Bruno Mirante
Giunta Calabria, Occhiuto chiude il puzzle. Ecco tutti i nomi a partire da Gallo. Salta Galati\n
Secondo mandato

Occhiuto, il bis che fa la storia: Calabria alla prova della normalità su nuova giunta, sanità e ospedale di Cosenza

Mai nessun presidente era riuscito a ottenere la riconferma alla guida della Regione. Con la rielezione apre una nuova stagione politica tra ambizione e sfide cruciali come il policlinico di Arcavacata e l’addio al Piano di rientro
Bruno Mirante
Occhiuto, il bis che fa la storia:\u00A0Calabria alla prova della normalità su nuova giunta, sanità e ospedale di Cosenza\n
Grandi manovre

Giunta, Occhiuto annuncia gli assessori di Fdi e chiama Meloni: «Per la Calabria ho la lista della spesa»

Il governatore anticipa un pezzo dell’esecutivo alla manifestazione per i tre anni del governo: ci saranno Calabrese e Montuoro. Poi rilancia le priorità: un miliardo per l’area di Gioia Tauro e l’Alta velocità fino a Praia a Mare
Redazione Politica
Giunta, Occhiuto annuncia gli assessori di Fdi e chiama Meloni: «Per la Calabria ho la lista della spesa»\n
policlinico all’unical

Nuovo ospedale di Cosenza, Bucarelli: «Guardiamo alla città unica oltre i confini amministrativi»

La sindaca di Mendicino: «Il mio comune ha perso tanto per la mancata realizzazione del nuovo hub in zona San Michele. Ora però valorizziamo l’Annunziata mentre si fanno insieme storia e futuro». Poi annuncia che chiedere un incontro ad Occhiuto e Caruso
Redazione
Nuovo ospedale di Cosenza, Bucarelli: «Guardiamo alla città unica oltre i confini amministrativi»
A tutto campo

Orsomarso sprona il governatore: «Nuova giunta? Occhiuto sa cosa fare, non abbiamo più alibi»

Il senatore di Fratelli d’Italia riflette sulla composizione della nuova governance: «Il presidente sa come muoversi». E sul Ponte sullo Stretto attacca Caminiti: «Non possiamo pensare di fare sempre un dibattito ideologico»
Francesco La Luna
Orsomarso sprona il governatore: «Nuova giunta? Occhiuto sa cosa fare, non abbiamo più alibi»\n
Format LaC Tv

A Perfidia l’endorsement che non ti aspetti, Cannizzaro “vota” Oliverio: «La sinistra in Calabria riparta da lui»

L’ex governatore analizza le ultime sconfitte elettorali del Pd e chiede di rifondare il partito, il parlamentare di Forza Italia gli dà ragione con ironia (ma tace sulla giunta Occhiuto)
Franco Sangiovanni
A Perfidia l’endorsement che non ti aspetti, Cannizzaro “vota” Oliverio: «La sinistra in Calabria riparta da lui»\n
