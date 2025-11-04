Social
Cronaca
Incidente mortale a San Marco Argentano, un morto
4 novembre, 2025
Le carte dell’inchiesta

Sanità e corruzione in Sicilia, Aiello accusato di aver mediato per conto del “gruppo Cuffaro”

L’indagine della procura di Palermo tocca il settore della Sanità. Sono 18 le richieste di applicazione della misura degli arresti domiciliari. L’ex deputato cosentino sarà interrogato l’11 novembre. Ecco i dettagli della vicenda giudiziaria
Antonio Alizzi
Sanità e corruzione in Sicilia, Aiello accusato di aver mediato per conto del “gruppo Cuffaro”
Arancia meccanica

Scalea, botte e violenza sessuale ai danni di una coppia di anziani durante una rapina nella loro villa: arrestati tre rumeni

I fatti risalgono allo scorso 21 giugno, quando la banda fece irruzione da un ingresso secondario. I carabinieri sono risaliti ai malviventi grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze delle vittime. Recuperato il bottino equivalente a 45mila euro
Redazione
Scalea, botte e violenza sessuale ai danni di una coppia di anziani durante una rapina nella loro villa: arrestati tre rumeni\n
Il presunto colpevole

Omicidio a Ventimiglia, indagato un 46enne originario di Cosenza

Simone Pensibene, 46 anni, è accusato di aver picchiato e ucciso il 66enne a Ventimiglia per motivi di gelosia. La vittima è morta al Santa Corona dopo una settimana dopo l’aggressione: attesa per l’autopsia

Redazione
Omicidio a Ventimiglia, indagato un 46enne originario di Cosenza
Fine del dibattimento

Processo “Terra Bruciata”: due condanne, tre prescrizioni e un’assoluzione. Si chiude un capitolo dell’inchiesta madre di Reset

Emessa la sentenza di primo grado del procedimento penale che diede origine all’impianto investigativo sul gruppo Porcaro. Ecco tutti i dettagli
Antonio Alizzi
Processo “Terra Bruciata”: due condanne, tre prescrizioni e un’assoluzione. Si chiude un capitolo dell’inchiesta madre di Reset\n

Fenomeni criminali

Rende, arrestato un uomo con un deposito di droga e una pistola a tamburo

Operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile: scoperta una serra artigianale e ingenti quantitativi di stupefacenti. Disposti i domiciliari
a. al.
Rende, arrestato un uomo con un deposito di droga e una pistola a tamburo\n
Gare pilotate

Appalti truccati nella sanità siciliana, tra gli indagati anche l’ex parlamentare calabrese Ferdinando Aiello

Il politico originario del Cosentino è coinvolto nell’inchiesta della Procura di Palermo come consulente della società Dussmann. I magistrati hanno chiesto l’arresto di Totò Cuffaro e del leader di Noi Moderati Saverio Romano
Antonio Alizzi
Appalti truccati nella sanità siciliana, tra gli indagati anche l’ex parlamentare calabrese Ferdinando Aiello\n
Sangue sulla strada

Incidente mortale a San Marco Argentano: c'è anche un ferito grave | VIDEO

Il sinistro è avvenuto lungo la Statale 283. Elisoccorso intervenuto nei pressi dello svincolo di Tarsia Nord per trasportare un secondo uomo all’Annunziata di Cosenza
Redazione
Incidente mortale a San Marco Argentano: c'è anche un ferito grave | VIDEO
La querelle

Il Tar Calabria annulla la revoca del porto d’armi disposta dalla Questura di Cosenza

L’uomo, residente nella provincia di Cosenza, aveva perso la licenza nel 2021 dopo il diniego di aprire un centro scommesse. Il Tribunale amministrativo annulla il provvedimento della Questura: “Fatti già noti al momento del rilascio”
Salvatore Bruno
Il Tar Calabria annulla la revoca del porto d’armi disposta dalla Questura di Cosenza
Le indagini

Prestazioni sessuali in un centro massaggi del Reggino: arrestata responsabile per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

Oltre a mettere a disposizione delle meretrici l'appartamento per incontrare i clienti, organizzava gli appuntamenti. La donna è stata intercettata a Roma
Redazione Cronaca
Prestazioni sessuali in un centro massaggi del Reggino: arrestata responsabile per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione\n
violenza cieca

Morto a Ventimiglia dopo un pestaggio, l’aggressore sarebbe un calabrese che ora rischia l’accusa di omicidio preterintenzionale

La vittima stava parlando con una donna quando è stata raggiunta da un 46enne originario di Cosenza che l’avrebbe colpito con calci e pugni anche alla testa. Il decesso qualche giorno dopo in ospedale
Redazione Cronaca
Morto a Ventimiglia dopo un pestaggio, l’aggressore sarebbe un calabrese che ora rischia l’accusa di\u00A0omicidio preterintenzionale
In Sila

Terremoto nel Cosentino, scossa di magnitudo 2.6 con epicentro ad Acri

Il sisma, avvertito chiaramente dalla popolazione di Acri e Cosenza, è stato registrato alle 21:03 a circa 10 km di profondità
Salvatore Lia
Terremoto nel Cosentino, scossa di magnitudo 2.6 con epicentro ad Acri\n
Il caso

Lamezia, tornano le bombe nello storico territorio dei Cerra-Torcasio-Gualtieri: convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza

Tre intimidazioni con ordigni esplosivi registrate in cinque giorni. L’escalation non si ferma nel cuore commerciale della città. Riunione in Prefettura mercoledì. Il sindaco: «Fenomeni che la città deve avversare»
Alessia Truzzolillo
Lamezia, tornano le bombe nello storico territorio dei Cerra-Torcasio-Gualtieri: convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza\n
La sentenza

“Lupara bianca” nella Sibaritide, due ergastoli per l’omicidio di Salvatore Di Cicco

“Fine pena mai” per gli imputati accusati di aver deliberato il delitto mafioso avvenuto nel settembre del 2001 a Crucoli
a. al.
“Lupara bianca” nella Sibaritide, due ergastoli per l’omicidio di Salvatore Di Cicco\n
La fotografia

Criminalità in Calabria, la mappa del 2024: Cosenza la più sicura, Catanzaro la più esposta

Secondo i dati del Viminale elaborati dal Sole 24 Ore, la provincia bruzia scende al 99° posto nazionale. Il capoluogo guida invece la classifica regionale dei reati, mentre Crotone, Vibo e Reggio mostrano andamenti diversificati tra incendi, rapine e truffe
Redazione
Criminalità in Calabria, la mappa del 2024: Cosenza la più sicura, Catanzaro la più esposta\n
Poteva essere una strage

Rende, volevano far saltare in aria una palazzina: arrestata una coppia

Provvidenziale l’intervento di un vicino che si è adoperato per chiudere una bombola di gas lanciando l’allarme ai Carabinieri. Accusati di tentato omicidio plurimo aggravato, si attende l’udienza di convalida. 
Antonio Alizzi e Antonio Clausi
Rende, volevano far saltare in aria una palazzina: arrestata una coppia
Impatto nella notte

Paura ad Acri, auto con tre giovani a bordo si schianta contro cabina Enel e prende fuoco

La vettura ha sfondato un cancello e colpito un muretto prima di incendiarsi. I tre occupanti sono rimasti illesi, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e spento le fiamme
Francesco Roberto Spina
Paura ad Acri, auto con tre giovani a bordo si schianta contro cabina Enel e prende fuoco\n
Cronaca

Incidente stradale sulla SS106 a Copanello: Vigili del Fuoco estraggono due persone dalle lamiere

Sul posto i vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato che hanno messo in sicurezza anche il tratto di strada coinvolto 
Redazione
Incidente stradale sulla SS106 a Copanello:\u00A0Vigili del Fuoco estraggono due persone dalle lamiere\n
La tragedia

16enne ucciso nel messinese, era il nipote del professor Michele Di Dio

Grave lutto per il direttore dell’Unità operativa complessa di urologia dell’Annunziata di Cosenza e titolare all’Unical della relativa cattedra nel corso di laurea in medicina e chirurgia
Salvatore Bruno
16enne ucciso nel messinese, era il nipote del professor Michele Di Dio\n
Sfiorata la tragedia

Corigliano, auto finisce fuori strada: ventenne ferita nella notte

La ragazza ha perso il controllo del mezzo in via Acquanova. L’auto si è distrutta nell’impatto, necessario l’intervento dei vigili del fuoco
Matteo lauria
Corigliano, auto finisce fuori strada: ventenne ferita nella notte\n
la segnalazione

Cosenza, vetrata in frantumi a Piazza Bilotti. Intervengono i Vigili del Fuoco | VIDEO

Su segnalazione dell’assessore De Cicco contattato dai cittadini, sul posto anche la Polizia Municipale. Evitati guai in una zona di passeggio e transito autovetture
Redazione
Cosenza, vetrata in frantumi a Piazza Bilotti. Intervengono i Vigili del Fuoco\u00A0| VIDEO
commozione

Carabinieri con lampeggianti accesi all’esterno della Questura di Cosenza in segno di vicinanza

Partecipazione al lutto da parte dell’Arma agli agenti della Polizia di Stato dopo la tragica morte del loro collega Aniello Scarpati a Torre del Greco
Redazione
Carabinieri con lampeggianti accesi all’esterno della Questura di Cosenza in segno di vicinanza
L’inchiesta

Sparatoria a Cosenza, giovane ai domiciliari per lesioni e porto d’arma da fuoco: fissato l’interrogatorio di garanzia

Il 21enne cosentino è accusato di aver esploso un proiettile all’indirizzo di un uomo da distanza ravvicinata. Le indagini sono coordinate dalla procura, diretta dal procuratore Vincenzo Capomolla
a. al.
Sparatoria a Cosenza, giovane ai domiciliari per lesioni e porto d’arma da fuoco: fissato l’interrogatorio di garanzia\n
Accertamenti in corso

Droga e armi nell’area urbana di Cosenza: la nuova indagine sui traffici illeciti

Eseguite perquisizioni e sequestri. Scoperte dosi di cocaina, hashish e marijuana. Fondamentali le risultanze investigative dei carabinieri
a. al.
Droga e armi nell’area urbana di Cosenza: la nuova indagine sui traffici illeciti\n
Paurosa carambola

Incidente a Vibo, auto si ribalta all’alba su Viale della Pace: quattro giovani feriti, poteva finire in tragedia

L’utilitaria è uscita di strada in curva e ha fermato la sua corsa sulla balaustra dell’affaccio. Gli occupanti soccorsi in codice giallo
C. I.
Incidente a Vibo, auto si ribalta all’alba su Viale della Pace: quattro giovani feriti, poteva finire in tragedia\n
