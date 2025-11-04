Social
Bim Bum Rende, da un sogno tra amici a realtà solida. Carbone: «Orgogliosi del percorso, ma non ci fermiamo» | VIDEO

Il direttore generale racconta la crescita del club biancorosso e guarda avanti con ambizione: «Il nostro sogno? Diventare un punto di riferimento per tutto il basket calabrese»

4 novembre, 2025
Rende · bim bum basket
Calcio Calabria

Serie C, fissati turni e orari fino a Natale: il programma completo di Cosenza e Crotone

Definita la programmazione ufficiale dalla 17esima giornata d’andata alla prima di ritorno: un mese di sfide tra il 5 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026
Redazione
Serie C, fissati turni e orari fino a Natale: il programma completo di Cosenza e Crotone
Il match

Serie A1 di pallanuoto femminile, la Smile Cosenza attesa dalla SIS Roma

Le calabresi, reduci dal successo casalingo con il Brizz Nuoto, cercano punti pesanti nella sesta giornata. Appuntamento domani alle ore 20
Redazione
Serie A1 di pallanuoto femminile, la Smile Cosenza attesa dalla SIS Roma
Il riconoscimento

Stella d’Argento al Merito Sportivo, tra i premiati anche il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti

La prestigiosa onorificenza è stata consegnata nel corso di una cerimonia che si è svolta al Foro Italico di Roma. Il premio valorizza l’impegno del comitato regionale e le iniziative promosse sul territorio
Redazione Sport
Stella d’Argento al Merito Sportivo, tra i premiati anche il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti\n
L’intervista

Bim Bum Rende, da un sogno tra amici a realtà solida. Carbone: «Orgogliosi del percorso, ma non ci fermiamo»

Il direttore generale racconta la crescita del club biancorosso e guarda avanti con ambizione: «Il nostro sogno? Diventare un punto di riferimento per tutto il basket calabrese»
Francesco Roberto Spina
Bim Bum Rende, da un sogno tra amici a realtà solida. Carbone: «Orgogliosi del percorso, ma non ci fermiamo»\n

