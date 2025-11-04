Bim Bum Rende, da un sogno tra amici a realtà solida. Carbone: «Orgogliosi del percorso, ma non ci fermiamo» | VIDEO

La prestigiosa onorificenza è stata consegnata nel corso di una cerimonia che si è svolta al Foro Italico di Roma. Il premio valorizza l’impegno del comitato regionale e le iniziative promosse sul territorio
Il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, racconta la nuova stagione culturale della città: dal rilancio del centro storico ai grandi ospiti in arrivo, fino all’anniversario del piccolo cinema Santa Chiara amato da Tornatore che riserverà una sorpresa per i cinefili
Il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, racconta la nuova stagione culturale della città: dal rilancio del centro storico ai grandi ospiti in arrivo, fino all’anniversario del piccolo cinema Santa Chiara amato da Tornatore che riserverà una sorpresa per i cinefili
Il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, racconta la nuova stagione culturale della città: dal rilancio del centro storico ai grandi ospiti in arrivo, fino all’anniversario del piccolo cinema Santa Chiara amato da Tornatore che riserverà una sorpresa per i cinefili
La redazione di LaC News24 ha stilato la formazione ideale dell’ottavo turno. Tra gli esclusi illustri c’è Bertucci: l’attaccante dello Scalea segna una tripletta contro un Rende giovanissimo, ma il peso specifico dei gol e l’avversario condizionano la scelta
La partita di Eccellenza è stata sospesa dopo il lancio di pietre e bottiglie contro i tifosi ospiti. Il Comune di Trebisacce: «Solidarietà a chi è rimasto ferito», e Stasi aggiunge: «I tifosi veri non meritano di subire queste scene»
I delfini giallorossi umiliano i bizantini e restano secondi in classifica: al Rizzo finisce 0-4. La capolista Praiatortora asfalta il Cittanova, mentre la Paolana batte 4-0 la Gioiese. Risorge il Soriano Fabrizia
I rossoblu puntano forte sulla linea verde pescando dal Rende, il difensore Chieffa e l'attaccante Forconi. Il presidente Fabrizio Arleo: «Monitoriamo costantemente il mercato per garantire rinforzi di qualità e prospettiva»