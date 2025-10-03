Regionali Calabria, tutte le preferenze dei candidati nella Circoscrizione Nord
Regionali Calabria, tutte le preferenze dei candidati nella Circoscrizione Nord
Regionali Calabria, tutte le preferenze dei candidati nella Circoscrizione Nord
Otto liste e una vittoria storica e schiacciante per il centrodestra in Calabria. Nella circoscrizione Nord, tuttavia, il trionfo è stato più contenuto: la coalizione a sostegno di Roberto Occhiuto si è fermata al 51,70% dei voti. Da segnalare l’ottima performance di Forza Italia, che ha conquistato consensi con le sue tre liste: quella storica, “Occhiuto Presidente” e “Forza Azzurri”.
Protagonista indiscusso della tornata elettorale è Gianluca Gallo, capace di raccogliere 30.165 preferenze, un risultato mai raggiunto in precedenza nella regione. In totale, le liste del centrodestra nella circoscrizione Nord eleggono nove consiglieri, grazie anche alla ripartizione dei resti su scala regionale e al premio di maggioranza spettante alla coalizione vincente.
A Palazzo Campanella entrano anche il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco in quota Lega e Riccardo Rosa, segretario provinciale di Noi Moderati. Fratelli d’Italia conquista due seggi con Angelo Brutto e Luciana De Francesco. Altri consiglieri supplenti saranno chiamati a entrare una volta che Roberto Occhiuto formerà la sua giunta.
I voti delle liste di centrodestra nella Circhacoscrizione Nord
FORZA ITALIA
Gianluca Gallo – 30.165 (ELETTO)
Pasqualina Straface – 13.363 (ELETTO)
Elisabetta Santoianni – 10.661 (ELETTO)
Antonio De Caprio – 4.786
Piercarlo Chiappetta – 4.262
Francesca Impieri – 4.112
Antonella Blandi – 3.274
Antonio Russo – 1.932
Angela Morrone – 862
OCCHIUTO PRESIDENTE
Pierluigi Caputo – 14.791 (ELETTO)
Rosaria Succurro – 12.201 (ELETTO)
Ugo Vetere – 3.388
Cataldo Minò – 2.840
Mattia Salimbeni – 1.666
Franceschina Bufano – 1.016
Vincenzo Ventimiglia – 943
Marisa Fiammetta Guido – 559
Giuseppina Vano – 511
FRATELLI D’ITALIA
Angelo Brutto – 8.702 (ELETTO)
Luciana De Francesco – 6.542 (ELETTO)
Francesco Spadafora – 5.969
Pietro Santo Molinaro – 4.634
Rosa Pignataro – 3.374
Sabrina Mannarino – 3.088
Dora Mauro – 2.914
Anna De Gaio – 2.336
Attilio Parrotta detto Attilio – 1.184
LEGA
Orlandino Greco – 5.154 (ELETTO)
Emira Ciodaro – 4.153
Katya Gentile – 3.003
Maria Annunziata De Marco detta Mariolina – 1.159
Santo Capalbo – 955
Giovanni Battista Schiavelli – 912
Antonio Belmonte – 774
Michele Covello – 754
Marianna Ardillo – 743
NOI MODERATI
Riccardo Rosa – 1.195 (ELETTO)
Sergio Giannino Del Giudice – 1.150
Davide Gravina – 823
Marilena Lanzino – 817
Elisa Scalercio – 723
Cinzia Mauro – 402
Adelina Sirimarco – 384
Enrico Caligiuri – 265
Ermelinda Mazzei – 255
FORZA AZZURRI
Gregorio Iannotta – 1.124
Leonardo De Marco – 1.104
Umberto De Luca – 587
Clementina Felicia Laurito – 577
Daniela Carlucci – 223
Gaspare Francesco Bernardo – 168
Francesca Greco – 137
Massimo Nardi – 46
Luisa Gatto – 7
UNIONE DI CENTRO
Gennaro Licursi – 482
Anna Vigliaturo – 479
Vincenzo Borrelli – 417
Domenico Piattello – 208
Antonietta Fazio – 177
Cataldo Antonio Russo – 142
Massimiliano Ercole – 131
Rosetta Crisci – 106
Cinzia Naccarato – 20
SUD CHIAMA NORD
Sara Mauro – 179
Virgilio Salvatore Minniti – 139
Antonio Raddi – 77
Isabella Campana – 7
Simona Casadei – 4
Carmelo Asta – 4
Anna Capitano – 2
Patrik Palumbo – 2
Sandro Palazzolo – 1
Alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria, Pasquale Tridico è stato sostenuto da sei liste. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra del cosiddetto “campo largo”, che va da Avs fino a Italia Viva e Azione, riunite sotto la denominazione “Casa dei Riformisti”. Il Partito Democratico ha partecipato con due liste: quella ufficiale e la civetta “Democratici Progressisti”. Completavano il quadro la lista del presidente e quella del Movimento 5 Stelle.
Nella circoscrizione Nord, il centrosinistra ha contenuto la sconfitta rispetto al risultato regionale complessivo, ottenendo il 47,2% dei voti contro il 51,7% della coalizione guidata da Occhiuto. Secondo i dati di Eligendo, nella stessa circoscrizione risultano eletti cinque rappresentanti del campo largo, ma si tratta di informazioni ancora ufficiose e suscettibili di aggiornamento nel corso della giornata.
Le preferenze della lista del Pd nella circoscrizione nord
Rosellina Madeo 6719 (eletta)
Enza Bruno Bossio 5751
Pino Capalbo 5364
Franco Iacucci 4416
Domenico Lo Polito 3811
Giuseppe Mazzuca 3778
Rosanna Mazzia 1948
Francesca Dorato 1908
Catia Filippo 1841
La lista del M5S nella circoscrizione nord
Elisa Scutellà 7164 (eletta)
Davide Tavernise 7110
Giuseppe Giorno 3238
Massimiliano Battaglia 2984
Veronica Buffone 2468
Antonio Maiolino 1138
Teresa Sicoli 1068
Concetta Cuparo 716
Gianfranco Orsomarso 634
La lista di Tridico Presidente nella circoscrizione nord
Ferdinando Laghi 5194 (eletto)
Bianca Rende 4435
Giovambattista Nicoletti 4256
Ranieri Marcello Silvestro Filippelli 2254
Edoardo detto Antonello Giudiceandrea 2104
Daniela Bonofiglio 2017
Stefania Rota 1348
Ferdinando Nociti 1348
Rosa Principe 805
Lista Democratici progressisti nella circoscrizione nord
Francesco De Cicco 6076 (eletto)
Pina Incarnato 5055
Umberto Federico 3932
Giuseppe Pugliese 684
Domenico Lacsva 581
Donatella Donato 562
Filomena Presta 314
Maria Assunta Lattuca 308
Biagio Caligiuri 41
La lista di Casa Riformista nella Circoscrizione Nord
Filomena Greco 6670 (eletta)
Giuseppe Graziano 5229
Lucantonio Nicoletti 1827
Amerigo Castiglione 1327
Norina Scorza 1133
Francesca Cufone 1113
Gianmarco Manfrinato 969
Gabriella De Seta 803
Cosimo Savastano 692
La lista di Avs nella circoscrizione nord
Maria Pia Funaro 2422
Francesco Giacomo Pignataro 1744
Walter Nocito 1237
Giuseppe Camapana 955
Michele Cosentino 940
Annunziata Turano 508
Donatella Di Cesare 499
Carmenpia Giorgia Giampietro 205
Ecco i voti definitivi della lista Democrazia Sovrana Popolare a sostegno del candidato Francesco Toscano:
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
Luca Filippelli – 404
Alessandro Buccieri – 324
Francesco Toscano – 279
Claudia Castro – 247
Marco Rizzo – 195
Luigi Caputo – 154
Rosa Gaudio – 135
Paola Marinaccio – 63
Caterina Villì – 41
Tutti gli articoli di Politica