Regionali Calabria, tutte le preferenze dei candidati nella Circoscrizione Nord

Otto liste e una vittoria storica e schiacciante per il centrodestra in Calabria. Nella circoscrizione Nord, tuttavia, il trionfo è stato più contenuto: la coalizione a sostegno di Roberto Occhiuto si è fermata al 51,70% dei voti. Da segnalare l’ottima performance di Forza Italia, che ha conquistato consensi con le sue tre liste: quella storica, “Occhiuto Presidente” e “Forza Azzurri”.

Protagonista indiscusso della tornata elettorale è Gianluca Gallo, capace di raccogliere 30.165 preferenze, un risultato mai raggiunto in precedenza nella regione. In totale, le liste del centrodestra nella circoscrizione Nord eleggono nove consiglieri, grazie anche alla ripartizione dei resti su scala regionale e al premio di maggioranza spettante alla coalizione vincente.

A Palazzo Campanella entrano anche il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco in quota Lega e Riccardo Rosa, segretario provinciale di Noi Moderati. Fratelli d’Italia conquista due seggi con Angelo Brutto e Luciana De Francesco. Altri consiglieri supplenti saranno chiamati a entrare una volta che Roberto Occhiuto formerà la sua giunta.

I voti delle liste di centrodestra nella Circhacoscrizione Nord

FORZA ITALIA

OCCHIUTO PRESIDENTE

FRATELLI D’ITALIA

LEGA

NOI MODERATI

FORZA AZZURRI

UNIONE DI CENTRO

SUD CHIAMA NORD

