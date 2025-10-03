Social
Regionali Calabria, tutte le preferenze dei candidati nella Circoscrizione Nord

Scopri i voti definitivi delle persone che hanno composto le liste a sostegno di Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano
Redazione
7 ottobre 202508:06
Otto liste e una vittoria storica e schiacciante per il centrodestra in Calabria. Nella circoscrizione Nord, tuttavia, il trionfo è stato più contenuto: la coalizione a sostegno di Roberto Occhiuto si è fermata al 51,70% dei voti. Da segnalare l’ottima performance di Forza Italia, che ha conquistato consensi con le sue tre liste: quella storica, “Occhiuto Presidente” e “Forza Azzurri”.

Protagonista indiscusso della tornata elettorale è Gianluca Gallo, capace di raccogliere 30.165 preferenze, un risultato mai raggiunto in precedenza nella regione. In totale, le liste del centrodestra nella circoscrizione Nord eleggono nove consiglieri, grazie anche alla ripartizione dei resti su scala regionale e al premio di maggioranza spettante alla coalizione vincente.

A Palazzo Campanella entrano anche il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco in quota Lega e Riccardo Rosa, segretario provinciale di Noi Moderati. Fratelli d’Italia conquista due seggi con Angelo Brutto e Luciana De Francesco. Altri consiglieri supplenti saranno chiamati a entrare una volta che Roberto Occhiuto formerà la sua giunta.

I voti delle liste di centrodestra nella Circhacoscrizione Nord

FORZA ITALIA

Gianluca Gallo – 30.165 (ELETTO)

Pasqualina Straface – 13.363 (ELETTO)

Elisabetta Santoianni – 10.661 (ELETTO)

Antonio De Caprio – 4.786

Piercarlo Chiappetta – 4.262

Francesca Impieri – 4.112

Antonella Blandi – 3.274

Antonio Russo – 1.932

Angela Morrone – 862

OCCHIUTO PRESIDENTE

Pierluigi Caputo – 14.791 (ELETTO)

Rosaria Succurro – 12.201 (ELETTO)

Ugo Vetere – 3.388 

Cataldo Minò – 2.840

Mattia Salimbeni – 1.666

Franceschina Bufano – 1.016

Vincenzo Ventimiglia – 943

Marisa Fiammetta Guido – 559

Giuseppina Vano – 511

FRATELLI D’ITALIA

Angelo Brutto – 8.702 (ELETTO)

Luciana De Francesco – 6.542 (ELETTO)

Francesco Spadafora – 5.969

Pietro Santo Molinaro – 4.634

Rosa Pignataro – 3.374

Sabrina Mannarino – 3.088

Dora Mauro – 2.914

Anna De Gaio – 2.336

Attilio Parrotta detto Attilio – 1.184

LEGA

Orlandino Greco – 5.154 (ELETTO)

Emira Ciodaro – 4.153

Katya Gentile – 3.003

Maria Annunziata De Marco detta Mariolina – 1.159

Santo Capalbo – 955

Giovanni Battista Schiavelli – 912

Antonio Belmonte – 774

Michele Covello – 754

Marianna Ardillo – 743

NOI MODERATI

Riccardo Rosa – 1.195 (ELETTO)

Sergio Giannino Del Giudice – 1.150

Davide Gravina – 823

Marilena Lanzino – 817

Elisa Scalercio – 723

Cinzia Mauro – 402

Adelina Sirimarco – 384

Enrico Caligiuri – 265

Ermelinda Mazzei – 255

FORZA AZZURRI

Gregorio Iannotta – 1.124

Leonardo De Marco – 1.104

Umberto De Luca – 587

Clementina Felicia Laurito – 577

Daniela Carlucci – 223

Gaspare Francesco Bernardo – 168

Francesca Greco – 137

Massimo Nardi – 46

Luisa Gatto – 7

UNIONE DI CENTRO

Gennaro Licursi – 482

Anna Vigliaturo – 479

Vincenzo Borrelli – 417

Domenico Piattello – 208

Antonietta Fazio – 177

Cataldo Antonio Russo – 142

Massimiliano Ercole – 131

Rosetta Crisci – 106

Cinzia Naccarato – 20

SUD CHIAMA NORD

Sara Mauro – 179

Virgilio Salvatore Minniti – 139

Antonio Raddi – 77

Isabella Campana – 7

Simona Casadei – 4

Carmelo Asta – 4

Anna Capitano – 2

Patrik Palumbo – 2

Sandro Palazzolo – 1

Alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria, Pasquale Tridico è stato sostenuto da sei liste. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra del cosiddetto “campo largo”, che va da Avs fino a Italia Viva e Azione, riunite sotto la denominazione “Casa dei Riformisti”. Il Partito Democratico ha partecipato con due liste: quella ufficiale e la civetta “Democratici Progressisti”. Completavano il quadro la lista del presidente e quella del Movimento 5 Stelle.

Nella circoscrizione Nord, il centrosinistra ha contenuto la sconfitta rispetto al risultato regionale complessivo, ottenendo il 47,2% dei voti contro il 51,7% della coalizione guidata da Occhiuto. Secondo i dati di Eligendo, nella stessa circoscrizione risultano eletti cinque rappresentanti del campo largo, ma si tratta di informazioni ancora ufficiose e suscettibili di aggiornamento nel corso della giornata.


Le preferenze della lista del Pd nella circoscrizione nord

Rosellina Madeo 6719 (eletta)

Enza Bruno Bossio 5751

Pino Capalbo 5364

Franco Iacucci 4416

Domenico Lo Polito 3811

Giuseppe Mazzuca 3778

Rosanna Mazzia 1948

Francesca Dorato 1908

Catia Filippo 1841

La lista del M5S nella circoscrizione nord

Elisa Scutellà 7164 (eletta)

Davide Tavernise 7110

Giuseppe Giorno 3238

Massimiliano Battaglia 2984

Veronica Buffone 2468

Antonio Maiolino 1138

Teresa Sicoli 1068

Concetta Cuparo 716

Gianfranco Orsomarso 634

La lista di Tridico Presidente nella circoscrizione nord

Ferdinando Laghi 5194 (eletto)

Bianca Rende 4435

Giovambattista Nicoletti 4256

Ranieri Marcello Silvestro Filippelli 2254

Edoardo detto Antonello Giudiceandrea 2104

Daniela Bonofiglio 2017

Stefania Rota 1348

Ferdinando Nociti 1348

Rosa Principe 805

Lista Democratici progressisti nella circoscrizione nord

Francesco De Cicco 6076 (eletto)

Pina Incarnato 5055

Umberto Federico 3932

Giuseppe Pugliese 684

Domenico Lacsva 581

Donatella Donato 562

Filomena Presta 314

Maria Assunta Lattuca 308

Biagio Caligiuri 41

La lista di Casa Riformista nella Circoscrizione Nord

Filomena Greco 6670 (eletta)

Giuseppe Graziano 5229

Lucantonio Nicoletti 1827

Amerigo Castiglione 1327

Norina Scorza 1133

Francesca Cufone 1113

Gianmarco Manfrinato 969

Gabriella De Seta 803

Cosimo Savastano 692

La lista di Avs nella circoscrizione nord

Maria Pia Funaro 2422

Francesco Giacomo Pignataro 1744

Walter Nocito 1237

Giuseppe Camapana 955

Michele Cosentino 940

Annunziata Turano 508

Donatella Di Cesare 499

Carmenpia Giorgia Giampietro 205

Ecco i voti definitivi della lista Democrazia Sovrana Popolare a sostegno del candidato Francesco Toscano:

 

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE

Luca Filippelli – 404

Alessandro Buccieri – 324

Francesco Toscano – 279

Claudia Castro – 247

Marco Rizzo – 195

Luigi Caputo – 154

Rosa Gaudio – 135

Paola Marinaccio – 63

Caterina Villì – 41

dopo il voto

Regionali, chi è fuori ma può rientrare presto e perché De Caprio è consigliere in pectore

La regola del consigliere supplente permette ai primi dei non eletti di sperare ancora in uno scranno. Nella circoscrizione Nord sperano anche Ciodaro, Vetere e Spadafora. 

Antonio Clausi
Regionali, chi è fuori ma può rientrare presto e perché De Caprio è consigliere in pectore
Esito finale

Regionali Calabria, gli eletti nel centrodestra nella Circoscrizione Nord | NOMI

Gianluca Gallo conquista i titoloni dei giornali: 30165 preferenze. Mai nessuno era riuscito a raggiungere questi numeri nella nostra Regione
Antonio Clausi
Regionali Calabria, gli eletti nel centrodestra nella Circoscrizione Nord | NOMI\n
Il commento

Regionali, Pastore (FDI): «Crescita del partito a Rende frutto di impegno costante»

La presidente del circolo rendese rendese: «Auguri di buon lavoro ai consiglieri eletti»
Redazione
Regionali, Pastore (FDI): «Crescita del partito a Rende frutto di impegno costante»\n
Si riparte

Occhiuto si reinsedia in Cittadella: «Ora l’uscita dal commissariamento della sanità, si riparte da qui»

Il presidente rieletto ha incontrato i giornalisti per tracciare le priorità del nuovo mandato. E sulla composizione della Giunta ha dichiarato: «Buone performance dei partiti della coalizione, la faremo collegialmente»
Bruno Mirante
Occhiuto si reinsedia in Cittadella: «Ora l’uscita dal commissariamento della sanità, si riparte da qui»\n

Neo eletta

Rosellina Madeo, chi è il volto rampante del PD in Consiglio regionale che punta sul rinnovamento

Dalla formazione universitaria all’impegno per le pari opportunità, l’eletta del Partito Democratico rappresenta la svolta generazionale auspicata da Mimmo Bevacqua dopo il suo passo indietro
Redazione
Rosellina Madeo, chi è il volto rampante del PD in Consiglio regionale che punta sul\u00A0rinnovamento
Elezioni regionali

Renzi: «Le elezioni in Calabria dimostrano che non si vince con temi mediatici come Palestina e reddito di cittadinanza»

Il leader di Italia Viva commenta il risultato delle urne: «Abbiamo migliorato il risultato delle Marche, superando altri partiti della coalizione e eleggendo la nostra segretaria territoriale Greco»
Redazione Politica
Renzi: «Le elezioni in Calabria dimostrano che non si vince con temi mediatici come Palestina e reddito di cittadinanza»\n
il profilo

Cosenza, Francesco De Cicco si è preso la città. Il candidato del popolo entra in Regione

Exploit in città: è il più votato con circa 3800 preferenze sulle 6mila totali. Inserito nella lista “Democratici Progressisti” a pochi minuti dalla chiusura, l’ha portata ad essere la prima nel territorio comunale di cui è assessore
Antonio Clausi
Cosenza, Francesco De Cicco si è preso la città. Il candidato del popolo entra in Regione
In&Out

Fi fa la voce grossa e ridimensiona Fdi (con Wanda Ferro ko) e Lega: ecco le sorprese in Consiglio e le esclusioni più clamorose

Gallo pesa quanto Noi Moderati (e più di Avs). La campagna acquisti della Lega lascia fuori Katya Gentile. Falcomatà sconfitto da Ranuccio ma entra a Palazzo. Vito Pitaro trascina Rosa che ha un decimo dei suoi voti. Sfide in famiglia: De Cicco batte Incarnato, Greco sconfigge Graziano, Scutellà lascia fuori Tavernise
P. P. P.
Fi fa la voce grossa e ridimensiona Fdi (con Wanda Ferro ko) e Lega: ecco le sorprese in Consiglio e le esclusioni più clamorose\n
Regionali

Il recordman di voti in Calabria è Gianluca Gallo: oltre 30mila preferenze per l’ex assessore all’Agricoltura

Con un dato mai raggiunto nella storia della Regione, l’ex sindaco di Cassano e punto di riferimento nello scorso mandato per tutte le aziende agricole si conferma protagonista di questa tornata elettorale
Ernesto Mastroianni
Il recordman di voti in Calabria è Gianluca Gallo: oltre 30mila preferenze per l’ex assessore all’Agricoltura\n
Dopo le Regionali

I dolori del centrosinistra oltre la sconfitta di Tridico: la Calabria mette a nudo i limiti del Pd di Schlein

Dopo il voto a Catanzaro e nelle Marche, il Partito democratico rinvia il confronto interno. I riformisti avvertono la segreteria: «L’unità non basta più». Il capo organizzazione Taruffi: «Ora puntiamo a Toscana, Puglia e Campania»
Redazione Politica
I dolori del centrosinistra oltre la sconfitta di Tridico: la Calabria mette a nudo i limiti del Pd di Schlein\n
I risultati

Regionali Calabria, i dati definitivi: Occhiuto confermato con il 57,26% dei voti. Forza Italia primo partito seguito dal Pd

Sedici punti di differenza con Tridico che si ferma al 41,73%. Al terzo posto Occhiuto presidente, poi Fratelli d’Italia e la Lega
Redazione Politica
Regionali Calabria, i dati definitivi: Occhiuto confermato con il 57,26% dei voti. Forza Italia primo partito seguito dal Pd\n
I risultati

Elezioni Calabria, tutti gli eletti e le preferenze ottenute: ecco il nuovo consiglio regionale – NOMI

Il centrodestra conta 20 consiglieri, il centrosinistra solo 9. Sono 11 in totale le postazioni che vanno all’area forzista. Confermati e new entry tra gli inquilini di Palazzo Campanella
Redazione
Elezioni Calabria, tutti gli eletti e le preferenze ottenute: ecco il nuovo consiglio regionale\u00A0– NOMI\n
DOPO IL VOTO

Regionali Calabria, i voti e gli eletti di tutte le liste di Tridico nella Circoscrizione Nord

Elisa Scutellà del Movimento 5 Stelle è stata la più votata, a seguire la democrat Rosellina Madeo. Poi la grande sorpresa Francesco De Cicco. Completano il quadro Ferdinando Laghi e Filomena Greco
Antonio Clausi
Regionali Calabria, i voti e gli eletti di tutte le liste di Tridico nella Circoscrizione Nord
Palazzo Campanella

Regionali Calabria, ecco il nuovo consiglio regionale: per il centrodestra un trionfo da 20 seggi – NOMI

Sono 11 in totale le postazioni che vanno all’area forzista, nove (più Tridico) all’opposizione. Tutte le preferenze ottenute dagli eletti: record storico per Gallo con oltre 30mila voti
Redazione Politica
Regionali Calabria, ecco il nuovo consiglio regionale: per il centrodestra un trionfo da 20 seggi – NOMI\n
Regionali Calabria

Occhiuto fa all in e vince prima del voto: la mossa delle dimissioni e il caos nel centrosinistra (che sbaglia tutto)

Difficile in un solo mese costruire un progetto credibile: in questo Pasquale Tridico si è sacrificato per la coalizione.  La sua campagna elettorale però sul finale ha sfiorato il grottesco fra promesse di abolizione del bollo auto e assunzioni di forestali
Massimo Clausi
Occhiuto\u00A0fa all in e vince prima del voto: la mossa delle dimissioni e il caos nel centrosinistra (che sbaglia tutto)\n
Il retroscena

Conte e Tridico, quell’incontro a Ischia per decidere il futuro della Calabria e la promessa su un ipotetico governo nazionale a guida M5s

Il presidente del Movimento 5 stelle sperava di ribaltare l’esito calabrese schierando l’ex inquilino dell’Inps. Ma l’economista di Scala Coeli c’aveva visto giusto...
Antonio Alizzi
Conte e Tridico, quell’incontro a Ischia per decidere il futuro della Calabria e la promessa su un ipotetico governo nazionale a guida M5s
L’intervista a LaC

Occhiuto: «È il momento di pacificare la Calabria». E per il nuovo mandato punta su Cardiochirurgia e stop al commissariamento

VIDEO | Il governatore rieletto ringrazia rivendica il lavoro svolto: «Ho dato tutto me stesso in questi quattro anni». Tra le priorità sanità pubblica e infrastrutture. E sull’inchiesta dice: «Indaghino pure, sono sicuro della mia correttezza»
Redazione Politica
Occhiuto: «È il momento di pacificare la Calabria». E per il nuovo mandato punta su Cardiochirurgia e stop al commissariamento\n
Regionali

Trionfo di Occhiuto in Calabria, Forza Italia esulta. Cannizzaro e Casellati: «Risultato storico»

VIDEO | Gli esponenti del partito azzurro celebrano il successo elettorale del governatore: «Continueremo a lavorare con responsabilità»
Redazione Politica
Trionfo di Occhiuto in Calabria, Forza Italia esulta. Cannizzaro e Casellati:\u00A0«Risultato storico»\n
Fuga dal voto

La Calabria diserta le urne, in 20 anni affluenza dal 64 al 43%: politica (troppo) lontana dai problemi reali

Un'analisi sociologica e fenomenologica sul perché la partecipazione cala: la fiducia nei partiti diminuisce sempre più. Se la Calabria vuole invertire il trend serve un dialogo più stretto tra cittadini e istituzioni
Ernesto Mastroianni
La Calabria diserta le urne,\u00A0in 20 anni affluenza dal 64 al 43%: politica (troppo) lontana dai problemi reali\n
A caldo

Conte: «Tridico candidato per amore della sua terra, ora una forte opposizione per la Calabria che verrà»

Il presidente del M5S commenta la sconfitta alle Regione e ringrazia l’europarlamentare che ha scelto di scendere in campo. Poi spiega la scarsa affluenza: «Per i cittadini la politica è una sommatoria di calcoli e convenienza» 
Redazione Politica
Conte: «Tridico candidato per amore della sua terra, ora una forte opposizione per la Calabria che verrà»\n
Il vincitore

Occhiuto ringrazia i calabresi: «Hanno cercato di “imbrogliarvi” con l’assistenzialismo ma non ci siete cascati»

Il primo discorso da governatore rieletto in pectore tra un pensiero per i familiari («che hanno sofferto assieme a me») e l’onore delle armi a Tridico: «Gli ho chiesto di collaborare con noi ma ora è tempo di pacificare la regione»
Redazione Politica
Occhiuto ringrazia i calabresi: «Hanno cercato di “imbrogliarvi” con l’assistenzialismo ma non ci siete cascati»\n
Regionali

Tridico sconfitto: «Grande delusione». E sul suo futuro in Calabria: «Deciderò nelle prossime ore»

VIDEO | A Rende le parole del candidato del centrosinistra: «L’ho fatto con orgoglio, per la mia terra, per la terra che amo. Mi conforta il sostegno e la forza di volontà di tanti attivisti e volontari»
Redazione Politica
Tridico sconfitto: «Grande delusione». E sul suo futuro in Calabria: «Deciderò nelle prossime ore»\n
Regionali Calabria

Occhiuto presidente, Meloni: «Anche in Calabria gli elettori hanno riposto fiducia nel centrodestra»

La soddisfazione della premier: «Un risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti». Salvini: «Avanti tutta»
Redazione Politica
Occhiuto presidente, Meloni: «Anche in Calabria gli elettori hanno riposto fiducia nel centrodestra»\n
Vittoria del centrodestra

Regionali, Tajani in Calabria: «Nessun dubbio sulla vittoria di Occhiuto, alleanza di centrodestra stabile e questo piace»

Il vice premier e segretario del partito fondato da Berlusconi al quartier generale di Gizzeria: «Premiato il buon governo di Roberto. Successo di Forza Italia che sta occupando lo spazio vuoto lasciato al centro»
Redazione Politica
Regionali, Tajani in Calabria: «Nessun dubbio sulla vittoria di Occhiuto, alleanza di centrodestra stabile e questo piace»
