Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»
Il nuovo direttore generale racconta i vent’anni di percorso professionale, dalla cassa allo sportello fino alla direzione generale. «Il nostro compito non è distribuire utili, ma rafforzare il patrimonio per famiglie e imprese. Fiducia e ascolto restano le parole chiave».
Il Guardasigilli risponde all’interrogazione parlamentare del forzista Pittalis che chiedeva ispezioni e provvedimenti. Nessuna regola infranta da parte del procuratore di Napoli ma gli attacchi proseguono
Il capolista nella circoscrizione Nord spazia dai temi di maggiore attualità come Sanità e Trasporti, auspica un exploit dei meloniani e commenta la candidatura di Tridico: «Su di lui troppe aspettative, da salvatore della Calabria»
L’imprenditore cosentino ha scelto di restare nella sua terra e di guardare al Mediterraneo come spazio comune. Con il suo progetto digitale prova a unire due mondi, trasformando le radici calabresi in punto di partenza
Questa settimana in onda due puntate dell’approfondimento politico condotto da Antonella Grippo. Nella prima parte della trasmissione confronto tra Scopelliti e Stasi, seconda tranche con un ricco parterre di ospiti
Nella nuova puntata del format con il procuratore di Napoli e il giornalista Nicaso si parlerà delle nuove frontiere tecnologiche delle organizzazioni mafiose: dall’utilizzo dei social all’intelligenza artificiale
Il Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore Nicola Leone, ha approvato un intervento a favore di cinque studenti. Un segno di vicinanza e un impegno concreto per promuovere dialogo, formazione e pace
Il Comune si mobilita contro i conflitti e le crisi globali. L’attenzione sul Medio Oriente è un richiamo alla comunità internazionale affinché si trovi una soluzione duratura e che possa garantire sicurezza e dignità per tutti gli abitanti dell’area
Elezioni plebiscitaria per il prof che ha portato la Calabria al centro del dibattito mondiale sull’innovazione. Nel suo programma una università pensata per essere un faro globale senza perdere contatto con il territorio. Una sfida per tutta la regione
Mentre in Italia gli ascolti complessivi registrano un calo del 7,7% nel giorno medio e del 7% in prima serata, il gruppo che fa capo a Diemmecom continua a crescere e a consolidare il suo rapporto telespettatori e utenti