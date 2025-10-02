Social
Societa

Societa
Morelli: «La mia BCC Mediocrati, una banca di comunità nell’era dell’AI e della cooperazione»

Il nuovo direttore generale racconta i vent’anni di percorso professionale, dalla cassa allo sportello fino alla direzione generale. «Il nostro compito non è distribuire utili, ma rafforzare il patrimonio per famiglie e imprese. Fiducia e ascolto restano le parole chiave».

 

2 ottobre, 2025
Lezioni di mafie

Il programma di Gratteri sotto la lente di Nordio: «Per il futuro nuove regole sull’autonomia decisionale dei magistrati»

Il Guardasigilli risponde all’interrogazione parlamentare del forzista Pittalis che chiedeva ispezioni e provvedimenti. Nessuna regola infranta da parte del procuratore di Napoli ma gli attacchi proseguono
Alessia Truzzolillo
Il programma di Gratteri sotto la lente di Nordio: «Per il futuro nuove regole sull’autonomia decisionale dei magistrati»\n
Amaco Cosenza, a piazza dei Bruzi svelati i nuovi autobus. La flotta è pronta a circolare

Cerimonia ufficiale in piazza dei Bruzi per la consegna simbolica dei nuovi mezzi: presenti sindaco, dirigenti e curatore fallimentare. Resta l’incognita sul futuro dell’azienda
Antonio Clausi
Amaco Cosenza, a piazza dei Bruzi svelati i nuovi autobus. La flotta è pronta a circolare
Paola, lavori di manutenzione negli uffici postali di via Del Cannone

Interventi per migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza degli utenti, le innovazioni renderanno semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione
Redazione
Paola, lavori di manutenzione negli uffici postali di via Del Cannone
Francesca dalla Calabria trionfa ad Affari Tuoi e vince 300mila euro

L’infermiera cosentina ha rifiutato l’offerta da 200mila euro e conquistato il premio massimo
Redazione
Francesca dalla Calabria trionfa ad Affari Tuoi e vince 300mila euro\n

Societa

Da Cosenza a Malta, il sogno di Sandro Airaldi: «Costruire ponti, non confini»

L’imprenditore cosentino ha scelto di restare nella sua terra e di guardare al Mediterraneo come spazio comune. Con il suo progetto digitale prova a unire due mondi, trasformando le radici calabresi in punto di partenza
Redazione
Da Cosenza a Malta, il sogno di Sandro Airaldi: «Costruire ponti, non confini»\n
Castrovillari, quattro giorni nel segno del “Calàbbria teatro festival”

La tredicesima edizione della kermesse offre una proposta artistica che mette al centro il linguaggio dei gesti, la forza dell’impegno civile e la valorizzazione dell’identità territoriale
Redazione
Castrovillari, quattro giorni nel segno del “Calàbbria teatro festival”
Zona Cesarini, a Perfidia gli ultimi appelli per il voto regionale: il talk di LaC raddoppia, appuntamento stasera alle 21,30

Questa settimana in onda due puntate dell’approfondimento politico condotto da Antonella Grippo. Nella prima parte della trasmissione confronto tra Scopelliti e Stasi, seconda tranche con un ricco parterre di ospiti
Redazione
Zona Cesarini, a Perfidia gli ultimi appelli per il voto regionale: il talk di LaC raddoppia, appuntamento stasera alle 21,30\n
Cybersicurezza e cyberpadrini, a Lezioni di mafie Gratteri racconta il futuro della lotta al crimine

Nella nuova puntata del format con il procuratore di Napoli e il giornalista Nicaso si parlerà delle nuove frontiere tecnologiche delle organizzazioni mafiose: dall’utilizzo dei social all’intelligenza artificiale
Ale. Tru.
Cybersicurezza e cyberpadrini, a Lezioni di mafie Gratteri racconta il futuro della lotta al crimine
Calabria, in arrivo 18 nuovi autobus Busitalia

Presentato il piano da 44 milioni: più comfort, sicurezza e integrazione con Trenitalia.
Redazione
Calabria, in arrivo 18 nuovi autobus Busitalia
Amaco Cosenza, pronti i 16 nuovi autobus per il trasporto pubblico cittadino

I nuovi mezzi, acquistati con fondi regionali e statali, hanno completato l’immatricolazione per entrare in servizio e rinnovare il parco bus urbano
Redazione
Amaco Cosenza, pronti i 16 nuovi autobus per il trasporto pubblico cittadino
Calabria, proposta di legge contro le discriminazioni LGBTQ+

Bruno Bossio: “Un fondo economico, raccolta dati e formazione obbligatoria per il personale”
Redazione
Calabria, proposta di legge contro le discriminazioni LGBTQ+
Rende aderisce a Ottobre Rosa

Prevenzione, salute e informazione: il Consiglio comunale approva l’iniziativa all’unanimità
Redazione
Rende aderisce a Ottobre Rosa
L’Unical aderisce al progetto Iupals: cinque borse per studenti palestinesi

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore Nicola Leone, ha approvato un intervento a favore di cinque studenti. Un segno di vicinanza e un impegno concreto per promuovere dialogo, formazione e pace
Redazione Cultura
L’Unical aderisce al progetto Iupals: cinque borse per studenti palestinesi\n
Cosenza, Caruso: «Grazie alla cooperativa Semper Uno il Centro storico torna decoroso»

Interventi al Parco Fluviale, lungo la strada Pietà-via dei Martiri e al lungofiume Norman Douglas: «Così si rispetta il Piano di decoro e igiene urbana», afferma il sindaco.
Redazione
Cosenza, Caruso: «Grazie alla cooperativa Semper Uno il Centro storico torna decoroso»
Meteo Cosenza, in arrivo temporali e un sensibile calo termico

Dal pomeriggio di oggi le zone tirreniche saranno interessate dalle prime precipitazioni che si estenderanno poi al resto territorio. Termometro nettamente sotto le media stagionali
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, in arrivo temporali e un sensibile calo termico
Mormanno: fiaccolata "Basta Guerra!" per Gaza. Un grido di pace dal Pollino il 4 ottobre

Il Comune si mobilita contro i conflitti e le crisi globali. L’attenzione sul Medio Oriente è un richiamo alla comunità internazionale affinché si trovi una soluzione duratura e che possa garantire sicurezza e dignità per tutti gli abitanti dell’area
Franco Sangiovanni
Mormanno: fiaccolata \"Basta Guerra!\" per Gaza. Un grido di pace dal Pollino il 4 ottobre\n
Gianluigi Greco, chi è il nuovo rettore dell’Unical: con il luminare dell’Intelligenza artificiale l’ateneo guarda al futuro

Elezioni plebiscitaria per il prof che ha portato la Calabria al centro del dibattito mondiale sull’innovazione. Nel suo programma una università pensata per essere un faro globale senza perdere contatto con il territorio. Una sfida per tutta la regione
Gianfranco Donadio*
Gianluigi Greco, chi è il nuovo rettore dell’Unical: con il luminare dell’Intelligenza artificiale l’ateneo guarda al futuro\n
All’Unical arriva l’era dell’AI con il rettore Greco

L’informatico cosentino, tra i massimi esperti europei di intelligenza artificiale, guiderà l’ateneo con una visione che coniuga ricerca e sviluppo territoriale.
Redazione
All’Unical arriva l’era dell’AI con il rettore Greco
Autovelox, parte il censimento obbligatorio

Entro 60 giorni tutti i dispositivi dovranno essere registrati sul portale del MIT: senza censimento multe a rischio nullità.
Redazione
Autovelox, parte il censimento obbligatorio
Unical, ultima chiamata per le iscrizioni ai corsi di laurea: oltre 1.600 i posti ancora disponibili

Si apre oggi la terza fase di ammissione per l’ateneo di Rende, le domande andranno presentate entro il 7 ottobre: ecco tutti i requisiti, le modalità e le scadenze 
Redazione Attualità
Unical, ultima chiamata per le iscrizioni ai corsi di laurea: oltre 1.600 i posti ancora disponibili\n
Unical, domani al via il quindicesimo anno del progetto Pedagogia dell’Antimafia

Riparte il corso universitario tenuto dal professor Giancarlo Costabile: in tre lustri 180 seminari in presenza, 35 online, 50 iniziative di cittadinanza attiva nelle scuole calabresi e 40 laboratori
Redazione Attualità
Unical, domani al via il quindicesimo anno del progetto Pedagogia dell’Antimafia\n
Cosenza, l’omaggio della Polizia a San Michele Arcangelo

Il questore Giuseppe Cannizzaro: «Grazie a tutto il personale che con impegno e sacrificio garantisce legalità e sicurezza ai cittadini»
Redazione
Cosenza, l’omaggio della Polizia a San Michele Arcangelo\n
Rende, Stellato guida il tavolo tecnico sulle attività della Zona industriale

L’assessore ha intenzione di renderlo permanente: «Continueremo questo percorso con incontri tematici e progettualità condivise»
Redazione
Rende, Stellato guida il tavolo tecnico sulle attività della Zona industriale
LaC vola, boom di ascolti in tv e di contatti web: il Network si conferma leader e sfida il calo della tv nazionale

Mentre in Italia gli ascolti complessivi registrano un calo del 7,7% nel giorno medio e del 7% in prima serata, il gruppo che fa capo a Diemmecom continua a crescere e a consolidare il suo rapporto telespettatori e utenti
Redazione Attualità
LaC vola, boom di ascolti in tv e di contatti web: il Network si conferma leader\u00A0e sfida il calo della tv nazionale\n
