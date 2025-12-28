Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Oltre alla posta in gioco, parte dell’incasso sarà devoluta all’associazione “La Terra di Piero”, mentre i rossoblù vogliono interrompere la serie negativa e conquistare punti preziosi. Appuntamento stasera alle 20.45
Archiviato il girone di andata e in attesa di ripartire dopo la sosta natalizia, si traccia un primo resoconto in base ai risultati delle prime 17 giornate. La Reggina ha reagito dopo due mesi da incubo, calo drastico per la Vibonese e leggera flessione per il Sambiase mentre la Vigor è appena sopra la zona calda
Dai vigorini che centrano il salto in Serie D ai bizantini che chiudono secondi e con una finale play off. E poi un Trebisacce che non smette di correre. Ecco alcuni dei principali avvenimenti dell’anno che sta per salutare
Con una media record di quasi 3 gol a partita e 144 marcatori diversi, il campionato si conferma una macchina da spettacolo. Ora la volata per il titolo di capocannoniere entra nel vivo tra conferme e sorprese
Il bomber del Cassano Sybaris, autore di 16 reti stagionali, racconta la difficoltà di vivere le feste natalizie lontano dalla famiglia: «Queste assenze mi ricordano quanto sia importante apprezzare ciò che abbiamo»
La squadra di Malucchi al giro di boa è in vetta con 37 punti e il miglior attacco del torneo. Stilomonasterace, la difesa d’acciaio fa volare Papaleo. Tra le delusioni Rossanese e (in parte) DB Rossoblù Luzzi
Al 29enne originario di Cariati, campione iridato FIA GT World Cup, è andato il “Premio Antonio Serra” nell’ambito di un incontro con studenti e appassionati alla Camera di Commercio: «Spero di ispirare i giovani a coltivare i propri sogni»
La compagine luzzese chiude il 2025 nelle zone alte della classifica dopo il successo casalingo contro il Soriano Fabrizia (1-0): «Siamo ai vertici, e non dobbiamo dimenticare che bisogna recuperare la partita contro la Paolana»
Continua la favola della squadra di Malucchi che chiude il girone d’andata al primo posto con 37 punti. In seconda posizione tiene il passo il Praiatortora che liquida 7-2 la Palmese. In coda importante successo della Rossanese a Rosarno
Le attività non si limitano all’avviamento sportivo, ma rappresentano un vero e proprio percorso educativo. Attraverso il gioco, il movimento e l’allenamento, i bambini imparano il rispetto delle regole, la collaborazione, la gestione delle emozioni, il valore dell’impegno e della responsabilità