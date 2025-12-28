Social
Home page>Sport>Claudio Tuoto: il 2025 t...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre, 2025
Tag
dilettanti · calcio
ULTIMA ORA
La storia

Dal Brasile a Trebisacce, Kerve tra calcio e nostalgia di casa: «In Italia sto crescendo, ma nel periodo natalizio la saudade si sente»

Il difensore di Fortaleza racconta come vive le feste di fine anno, tra concentrazione sul campionato di Eccellenza e un po' di malinconia: «Mi mancano i piatti come farofa, feijoada e carni arrosto»
Francesco Roberto Spina
Dal Brasile a Trebisacce, Kerve tra calcio e nostalgia di casa: «In Italia sto crescendo, ma nel periodo natalizio la saudade si sente»\n
L’intervista

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza | VIDEO

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola
Francesco Roberto Spina
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza | VIDEO\n
i goleador

Cruz e Leirosa spostano gli equilibri. Le Piane trascina la Palmese: la classifica dei bomber

Il giallorosso e l'ex amaranto guidano la graduatoria dei cannonieri con 14 centri a testa. Fioretti della Rossanese è a quota otto. Ecco i migliori cannonieri del massimo campionato regionale 
Vincenzo Primerano
Cruz e Leirosa spostano gli equilibri. Le Piane trascina la Palmese: la classifica dei bomber
Futsal

Calcio a 5 Serie A: Pirossigeno Cosenza–Global Work Capurso, sfida cruciale per la salvezza

Oltre alla posta in gioco, parte dell’incasso sarà devoluta all’associazione “La Terra di Piero”, mentre i rossoblù vogliono interrompere la serie negativa e conquistare punti preziosi. Appuntamento stasera alle 20.45
F.R.S.
Calcio a 5 Serie A: Pirossigeno Cosenza–Global Work Capurso, sfida cruciale per la salvezza\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Societa

Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO

Il presidente della Camera Penale di Cosenza interviene sul dibattito referendario: «Non è una sfida contro la magistratura, ma per il nostro Stato di diritto»

23 dicembre 2025
Ore 16:55
Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO
Sanita

Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO

Il primario di Medicina dello Spoke Paola-Cetraro spiega il nuovo modello di presa in carico del paziente cronico tra terapie settimanali, umanità e continuità assistenziale

23 dicembre 2025
Ore 15:12
Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO
Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»
Sanita

Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO

Il primario di Medicina dello Spoke Paola-Cetraro spiega il nuovo modello di presa in carico del paziente cronico tra terapie settimanali, umanità e continuità assistenziale

23 dicembre 2025
Ore 15:12
Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO
Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Societa

Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO

Il presidente della Camera Penale di Cosenza interviene sul dibattito referendario: «Non è una sfida contro la magistratura, ma per il nostro Stato di diritto»

23 dicembre 2025
Ore 16:55
Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO
Sanita

Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO

Il primario di Medicina dello Spoke Paola-Cetraro spiega il nuovo modello di presa in carico del paziente cronico tra terapie settimanali, umanità e continuità assistenziale

23 dicembre 2025
Ore 15:12
Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO
Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Societa

Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO

Il presidente della Camera Penale di Cosenza interviene sul dibattito referendario: «Non è una sfida contro la magistratura, ma per il nostro Stato di diritto»

23 dicembre 2025
Ore 16:55
Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO
Dilettanti

Il bilancio delle calabresi di Serie D nella prima parte di stagione: Reggina e Vibonese a due facce, Vigor in lotta

Archiviato il girone di andata e in attesa di ripartire dopo la sosta natalizia, si traccia un primo resoconto in base ai risultati delle prime 17 giornate. La Reggina ha reagito dopo due mesi da incubo, calo drastico per la Vibonese e leggera flessione per il Sambiase mentre la Vigor è appena sopra la zona calda
Paolo Mazza
Il bilancio delle calabresi di Serie D nella prima parte di stagione: Reggina e Vibonese a due facce, Vigor in lotta\n
un’annata di emozioni

Un anno di Dilettanti, dalle cavalcate di Vigor Lamezia e Rossanese a quelle di Trebisacce e Virtus Rosarno: il riassunto del 2025

Dai vigorini che centrano il salto in Serie D ai bizantini che chiudono secondi e con una finale play off. E poi un Trebisacce che non smette di correre. Ecco alcuni dei principali avvenimenti dell’anno che sta per salutare
Vincenzo Primerano
Un anno di Dilettanti, dalle cavalcate di Vigor Lamezia e Rossanese a quelle di Trebisacce e Virtus Rosarno: il riassunto del 2025\n
Dilettanti Calabria

Promozione A, Falcone rilancia l’Acri: «Il girone di ritorno sarà la nostra sfida»

Nonostante il ko contro l’Altomonte, nell’ultima sfida del 2025, il tecnico evidenzia i progressi della squadra e guarda con fiducia alla seconda parte del campionato e alla salvezza
Francesco Roberto Spina
Promozione A, Falcone rilancia l’Acri: «Il girone di ritorno sarà la nostra sfida»\n
I re dei gol

Promozione A, Bomber senza freni: Cecreta (Cassano) e Lentini (Corigliano) sul trono dei marcatori d’andata

Con una media record di quasi 3 gol a partita e 144 marcatori diversi, il campionato si conferma una macchina da spettacolo. Ora la volata per il titolo di capocannoniere entra nel vivo tra conferme e sorprese
Franco Sangiovanni
Promozione A, Bomber senza freni: Cecreta (Cassano) e Lentini (Corigliano) sul trono dei marcatori d’andata\n
Nostalgia di casa

Gol, sacrifici e cuore diviso tra Italia e Argentina: la storia di Mauro Cecreta

Il bomber del Cassano Sybaris, autore di 16 reti stagionali, racconta la difficoltà di vivere le feste natalizie lontano dalla famiglia: «Queste assenze mi ricordano quanto sia importante apprezzare ciò che abbiamo»
Francesco Roberto Spina
Gol, sacrifici e cuore diviso tra Italia e Argentina: la storia di Mauro Cecreta\n
i migliori

Top 11 Eccellenza, la classifica parziale dopo l’andata: Cruz è straripante, Angotti è una conferma. Waller una lieta scoperta

La classifica parziale degli allenatori vede Papaleo (Stilomonasterace) e Malucchi (Trebisacce) appaiati in vetta con quattro inserimenti nella formazione ideale
Vincenzo Primerano
Top 11 Eccellenza,\u00A0la classifica parziale dopo l’andata: Cruz è straripante, Angotti è una conferma.\u00A0Waller\u00A0una lieta scoperta\n
Dilettanti Calabria

Eccellenza, Trebisacce: la neopromossa che sorprende tutti. Il pagellone del girone d’andata

La squadra di Malucchi al giro di boa è in vetta con 37 punti e il miglior attacco del torneo. Stilomonasterace, la difesa d’acciaio fa volare Papaleo. Tra le delusioni Rossanese e (in parte) DB Rossoblù Luzzi
Francesco Roberto Spina
Eccellenza, Trebisacce:\u00A0la neopromossa che sorprende tutti. Il pagellone del girone d’andata\n
I migliori

Top 11 Promozione A: attacco esplosivo con Lentini (Corigliano), Cecreta (Cassano Sybaris) e Jordan (Sersale)

La redazione sportiva di LaC ha stilato la formazione ideale del quindicesimo turno. In panchina spicca Antonio De Paola del Rocca di Neto. In difesa ancora una volta Tormann
Francesco Roberto Spina
Top 11 Promozione A: attacco esplosivo con Lentini (Corigliano), Cecreta (Cassano Sybaris) e Jordan (Sersale)\n
Il riconoscimento

Il campione Ferrari Antonio Fuoco premiato a Cosenza per i successi nel motorsport: «Orgoglio della nostra terra»

Al 29enne originario di Cariati, campione iridato FIA GT World Cup, è andato il “Premio Antonio Serra” nell’ambito di un incontro con studenti e appassionati alla Camera di Commercio: «Spero di ispirare i giovani a coltivare i propri sogni»
Redazione
Il campione Ferrari Antonio Fuoco premiato a Cosenza per i successi nel motorsport:\u00A0«Orgoglio della nostra terra»\n
i migliori

Eccellenza, Sbrissa protagonista nel Trebisacce campione d’inverno: ecco la Top 11

Bongiorno abbatte la Virtus Rosarno e rilancia la Rossanese. Praiatortora nel segno di Thiakane. D'Agostino manda il Brancaleone in zona play off. Ecco la formazione ideale del quindicesimo turno
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Sbrissa protagonista nel Trebisacce campione d’inverno: ecco la Top 11\n
nuovo inizio

Eccellenza, la Rossanese archivia il 2025 e il momento nero. Aloisi: «Nel ritorno faremo meglio, siamo sulla strada giusta»

La compagine rossoblù batte a domicilio la Virtus Rosarno. Il tecnico: «Mercato importante, la società sta dimostrando di voler integrare e non di smantellare»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, la Rossanese archivia il 2025 e il momento nero. Aloisi: «Nel ritorno faremo meglio, siamo sulla strada giusta»\n
la rincorsa continua

Eccellenza, la DB Rossoblù Luzzi si fa spazio nei play off. Magarò: «Quinto posto premio meritato»

La compagine luzzese chiude il 2025 nelle zone alte della classifica dopo il successo casalingo contro il Soriano Fabrizia (1-0): «Siamo ai vertici, e non dobbiamo dimenticare che bisogna recuperare la partita contro la Paolana»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, la DB Rossoblù Luzzi si fa spazio nei play off. Magarò: «Quinto posto premio meritato»\n
successo storico

Eccellenza, Praiatortora travolge 7-2 la Palmese. De Rosa: «Potevamo essere campioni d’inverno, vedremo a maggio»

Il vice presidente dei tirrenici (secondi in classifica) lancia già la sfida alla capolista Trebisacce: «Li affronteremo alla seconda di ritorno, ma non sarà determinante»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Praiatortora travolge\u00A07-2 la Palmese. De Rosa: «Potevamo essere campioni d’inverno, vedremo a maggio»\n
Dilettanti Calabria

Eccellenza, il Trebisacce è campione d’inverno: i risultati della quindicesima giornata

Continua la favola della squadra di Malucchi che chiude il girone d’andata al primo posto con 37 punti. In seconda posizione tiene il passo il Praiatortora che liquida 7-2 la Palmese. In coda importante successo della Rossanese a Rosarno
Francesco Roberto Spina
Eccellenza, il Trebisacce è campione d’inverno: i risultati della quindicesima giornata\n
verso i giochi

La Fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 fa tappa anche a Cosenza | FOTOGALLERY

Amanti delle discipline sportive protagonisti del passaggio nel capoluogo bruzio. Il sindaco e tanti cittadini hanno accompagnato simbolicamente la marcia dei tedofori
Francesco Roberto Spina
La Fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 fa tappa anche a Cosenza\u00A0| FOTOGALLERY
dilettanti calabria

Promozione A, finale d'andata col brivido: Morrone e Mesoraca si giocano il titolo d'inverno

Nella quindicesima giornata i granata cosentini pronti a difendere il primato nel derby con il Rende. Scontro diretto playoff tra Kratos Bisignano e Sersale
Franco Sangiovanni
Promozione A,\u00A0finale d'andata col brivido:\u00A0Morrone e Mesoraca si giocano il titolo d'inverno\n
Dilettanti Calabria

Eccellenza, ultima d’andata: Trebisacce per restare in vetta, lo Stilomonasterace per proseguire la favola

Chiamata al riscatto l'ex capolista Praiatortora mentre è un ultimatum (o quasi) per la Paolana. Virtus Rosarno, ostacolo Rossanese. Il programma della quindicesima giornata
Vincenzo Primerano
Eccellenza, ultima d’andata: Trebisacce per restare in vetta, lo Stilomonasterace per proseguire la favola\n
L’intervista

Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO

Il direttore sportivo racconta negli studi di Cosenza Channel il progetto che ha portato la neopromossa al comando dell’Eccellenza: «È frutto del lavoro condiviso con lo staff e con una società seria»
Francesco Roberto Spina
Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO\n
INCLUSIONE E CRESCITA COLLETTIVA

Verbicaro, quando lo sport è educazione, inclusione e comunità: il progetto della Polisportiva Gama Scalea

Le attività non si limitano all’avviamento sportivo, ma rappresentano un vero e proprio percorso educativo. Attraverso il gioco, il movimento e l’allenamento, i bambini imparano il rispetto delle regole, la collaborazione, la gestione delle emozioni, il valore dell’impegno e della responsabilità
Francesca Lagatta
Verbicaro, quando lo sport è\u00A0educazione, inclusione e comunità: il progetto della Polisportiva Gama Scalea\n
Evento storico

La Fiamma Olimpica attraversa Cosenza: città pronta a vivere un giorno simbolico

Domenica 21 dicembre il passaggio della Fiamma dei Giochi di Milano Cortina 2026 con modifiche alla viabilità
Redazione
La Fiamma Olimpica attraversa Cosenza: città pronta a vivere un giorno simbolico\n
1
...
PIÙ LETTI
1
”Silana-Crotonese”

Incidente sulla Statale 107, traffico paralizzato a Rende

2

Incidente A2 Cosenza Nord: morto Giuseppe Crispo

3
La vicenda

Cosenza, prima «sputi e insulti omofobi», poi giù botte a un ragazzo nel cuore della movida

4
SPIACEVOLE SCOPERTA

Sesso nel confessionale, notte di paura per le suore di clausura: due intrusioni nel convento

5
restyling

Nuovo stadio Marulla di Cosenza, via libera all’appalto: parte la trasformazione