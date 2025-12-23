Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO

VIDEO | Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università della Calabria commenta la riforma del ministro Bernini e illustra i criteri con cui a gennaio sarà composta la graduatoria nazionale: «Il nostro ateneo ha attivato 173 posti, e grazie alla collaborazione con l’ospedale di Cosenza è cresciuto anche il numero delle Scuole di specializzazione»
A Praia a Mare il religioso quarantenne costruisce ascolto, fiducia e speranza tra giovani e famiglie segnate da fragilità. E dimostra che una presenza autentica può incidere profondamente nei percorsi personali: «L’oratorio è un laboratorio di talenti»