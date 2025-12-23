Social
Home page>Societa>Maggiolini: «Il semestre...

24 ORE ALL NEWS

Video

Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre, 2025
ULTIMA ORA
Camici bianchi

Maggiolini: «Il Semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all’Unical studenti da fuori Regione»

VIDEO | Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università della Calabria commenta la riforma del ministro Bernini e illustra i criteri con cui a gennaio sarà composta la graduatoria nazionale: «Il nostro ateneo ha attivato 173 posti, e grazie alla collaborazione con l’ospedale di Cosenza è cresciuto anche il numero delle Scuole di specializzazione»
Emilia Canonaco
Maggiolini: «Il Semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all’Unical studenti da fuori Regione»\n\n\n
Le novità

Rende, nuovo sistema di strisce bianche con disco orario su via Kennedy e via Busento

Sarà possibile parcheggiare per un massimo di mezz’ora tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 20
Redazione
Rende, nuovo sistema di strisce bianche con disco orario su via Kennedy e via Busento\n
Lavori pubblici

Cinema Italia, stavolta ci siamo. Il sindaco Caruso: «A gennaio siamo pronti. Lavori al termine»

Il sindaco Caruso annuncia il rush finale del cantiere: consegna prevista tra fine gennaio e inizio febbraio
Alessia Principe
Cinema Italia, stavolta ci siamo. Il sindaco Caruso: «A gennaio siamo pronti. Lavori al termine»
La polemica

Colonnina in cemento accanto al monumento a Cilla: il paese insorge

La nuova installazione altera uno dei luoghi simbolici di San Lucido. Cittadini in rivolta e interrogativi all’amministrazione De Tommaso
Colonnina in cemento accanto al monumento a Cilla: il paese insorge

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»
Video

Tarsia, una soffiata fa scoprire un bosco di Marijuana

23 dicembre 2025
Ore 07:10
Tarsia, una soffiata fa scoprire un bosco di Marijuana
Societa

Filippelli: «L’intelligenza artificiale cambierà il diritto»

Il giurista calabrese spiega le implicazioni del nuovo AI Act e l’impatto delle tecnologie intelligenti su giustizia, medicina e professioni

22 dicembre 2025
Ore 14:41
Filippelli: «L’intelligenza artificiale cambierà il diritto»
Video

Sequestro di fuochi d'artificio illegali nel Cosentino

22 dicembre 2025
Ore 07:42
Sequestro di fuochi d'artificio illegali nel Cosentino
Societa

Filippelli: «L’intelligenza artificiale cambierà il diritto»

Il giurista calabrese spiega le implicazioni del nuovo AI Act e l’impatto delle tecnologie intelligenti su giustizia, medicina e professioni

22 dicembre 2025
Ore 14:41
Filippelli: «L’intelligenza artificiale cambierà il diritto»
Video

Sequestro di fuochi d'artificio illegali nel Cosentino

22 dicembre 2025
Ore 07:42
Sequestro di fuochi d'artificio illegali nel Cosentino
Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»
Video

Tarsia, una soffiata fa scoprire un bosco di Marijuana

23 dicembre 2025
Ore 07:10
Tarsia, una soffiata fa scoprire un bosco di Marijuana
Societa

Filippelli: «L’intelligenza artificiale cambierà il diritto»

Il giurista calabrese spiega le implicazioni del nuovo AI Act e l’impatto delle tecnologie intelligenti su giustizia, medicina e professioni

22 dicembre 2025
Ore 14:41
Filippelli: «L’intelligenza artificiale cambierà il diritto»
Video

Sequestro di fuochi d'artificio illegali nel Cosentino

22 dicembre 2025
Ore 07:42
Sequestro di fuochi d'artificio illegali nel Cosentino
Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»
Video

Tarsia, una soffiata fa scoprire un bosco di Marijuana

23 dicembre 2025
Ore 07:10
Tarsia, una soffiata fa scoprire un bosco di Marijuana
Palazzo dei Bruzi

Cosenza, uffici comunali chiusi il 24 dicembre: garantiti i servizi essenziali

Il sindaco Caruso dispone la chiusura degli uffici nella vigilia di Natale. Riapertura il 29 dicembre, assicurati i servizi indispensabili
Redazione
Cosenza, uffici comunali chiusi il 24 dicembre: garantiti i servizi essenziali
Palazzo dei Bruzi

Cosenza, il Consiglio comunale torna il 30 dicembre: in aula bilancio, tributi e opere pubbliche

Riconvocata la seduta rinviata il 19 dicembre: 19 punti all’ordine del giorno, tra ratifiche urgenti, DUP, tasse comunali e project financing per parcheggi
Redazione
Cosenza, il Consiglio comunale torna il 30 dicembre: in aula bilancio, tributi e opere pubbliche
Cultura

Cosenza, torna il Concerto di Capodanno: la Cattedrale accoglie la 26ª edizione

Capodanno a Cosenza, la musica torna nel cuore antico della città: il concerto in Cattedrale
Redazione
Cosenza, torna il Concerto di Capodanno: la Cattedrale accoglie la 26ª edizione
Scuola e sport

Castrovillari, Danylo Lipskyi trionfa al Torneo di Scacchi: cinque vittorie su cinque

Primo posto per lo studente dell’IPSIA al Torneo di Natale 2025 dell’IIS “Calvosa”. Successo anche per il tennis da tavolo.
Redazione
Castrovillari, Danylo Lipskyi trionfa al Torneo di Scacchi: cinque vittorie su cinque
Meteo

Cosenza, maltempo in arrivo: piogge e temporali nel pomeriggio sul Tirreno

Un minimo di bassa pressione sulla Sardegna porta instabilità: piogge diffuse dal pomeriggio e miglioramento in serata
Salvatore Lia
Cosenza, maltempo in arrivo: piogge e temporali nel pomeriggio sul Tirreno
Arma dei Carabinieri

Il Generale Sciuto visita i Comandi di Cosenza e Crotone: «Grazie per il servizio reso alle comunità»

Il Comandante della Legione Calabria ringrazia il personale per l’impegno e ribadisce il valore della prossimità ai cittadini.
Redazione
Il Generale Sciuto visita i Comandi di Cosenza e Crotone: «Grazie per il servizio reso alle comunità»
Consumi in affanno

Saldi senza soldi, in Calabria sconti al via il 3 gennaio

Potere d’acquisto in diminuzione anche per le famiglie cosentine, i commercianti sperano di recuperare con l’anticipo delle svendite. Ma l’e-commerce fa ancora la parte del leone
Alessia Principe
Saldi senza soldi, in Calabria sconti al via il 3 gennaio
L’intervista

Filippelli: «L’intelligenza artificiale cambierà il diritto» | VIDEO

Il giurista calabrese spiega le implicazioni del nuovo AI Act e l’impatto delle tecnologie intelligenti su giustizia, medicina e professioni
Antonio Alizzi
Filippelli:\u00A0«L’intelligenza artificiale cambierà il diritto» | VIDEO\n
Sicurezza e controlli

Cosenza, festività sotto osservazione: rafforzati controlli e vigilanza su strade, movida e eventi

Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Rosa Maria Padovano: piano coordinato tra forze dell’ordine per garantire sicurezza durante Natale e Capodanno.
Redazione
Cosenza, festività sotto osservazione: rafforzati controlli e vigilanza su strade, movida e eventi
Sogni di sport

Da San Giovanni in Fiore a Lamezia: Francesca Cannizzaro porta la Fiamma Olimpica

La 23enne calabrese protagonista della staffetta verso Milano-Cortina 2026: «Un sogno, speriamo sia simbolo di pace»
Francesco Oliverio
Da San Giovanni in Fiore a Lamezia: Francesca Cannizzaro porta la Fiamma Olimpica
I saluti

L’addio del Questore a Cosenza: «Ce l’ho messa tutta e vado via con l’animo sereno»

In una lettera ai media il bilancio del Questore prima del nuovo incarico a Roma: «Scelto di vivere il territorio, non di restarne distante»
Redazione
L’addio del Questore a Cosenza: «Ce l’ho messa tutta e vado via con l’animo sereno»
Tutti i dati

Provincia di Cosenza, il bilancio 2025 della Questura: reati in calo, ma crescono gli incendi

Il consuntivo annuale registra una diminuzione complessiva dei reati del 3,29%, ma gli incendi crescono del 23%
Redazione
Provincia di Cosenza, il bilancio 2025 della Questura: reati in calo, ma crescono gli incendi
Artigianato

A Cosenza tornano i presepi di carta: una tradizione fragile e preziosa tra arte e fede

La mostra “Presepi di Carta in Mostra. Tra passato e presente” riscopre una forma d’arte diffusa tra Seicento e Settecento
A Cosenza tornano i presepi di carta: una tradizione fragile e preziosa tra arte e fede
Salto di qualità

Unical, i due ex ministri dell’Università Carrozza e Profumo nel Consiglio di amministrazione

I due accademici entrano nella governance di Ateneo, sposando il piano strategico del rettore Greco. Designati anche cinque nuovi componenti interni: ecco chi sono
Redazione Attualità
Unical, i due ex ministri dell’Università Carrozza e Profumo nel Consiglio di amministrazione\n
maltempo

Allerta gialla sulla Calabria Ionica, a Corigliano Rossano attivato il CoC

Flavio Stasi, ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile col quale saranno coordinati tutti gli interventi eventualmente necessari
redazione
Allerta gialla sulla Calabria Ionica, a Corigliano Rossano attivato il CoC\n
rimodulazione

Rende, nuovi sensi di marcia per una mobilità più agevole e per superare i problemi

Dalle nuove disposizioni della giunta non è stata interessata soltanto via Kennedy dove a breve sarà ultimata un’aiuola antitraffico
Redazione
Rende, nuovi sensi di marcia per una mobilità più agevole e per superare i problemi
impegno concreto

Club Vespa Cosenza, una festa che diventa solidarietà: raccolti fondi per due onlus 

La serata di fine anno si trasforma in un gesto concreto di vicinanza sociale grazie all’impegno dei soci e del direttivo
Redazione
Club Vespa Cosenza, una festa che diventa solidarietà: raccolti fondi per due onlus\u00A0\n
La storia

Don Francesco Lauria dall’oratorio alla strada, la missione silenziosa del sacerdote: «Un sorriso salva l’anima»

A Praia a Mare il religioso quarantenne costruisce ascolto, fiducia e speranza tra giovani e famiglie segnate da fragilità. E dimostra che una presenza autentica può incidere profondamente nei percorsi personali: «L’oratorio è un laboratorio di talenti»
Francesca Lagatta
Don Francesco Lauria\u00A0dall’oratorio alla strada,\u00A0la missione silenziosa\u00A0del sacerdote: «Un sorriso salva l’anima»\n
LUCI ACCESE, LUCI SPENTE

La vita di chi resta

Da ieri molti emigrati hanno fatto ritorno alle loro vite pre trasferimento. Ma dal 6 gennaio in poi, anche prima, a Cosenza e in Calabria tutto tornerà come prima

Francesco La Luna
La vita di chi resta
quale soluzione?

Cassano, mediazione del Comune sui lavori della SS 106. Chiusura SP 179 dimezzata e rinviata

Lauropoli-Sibari, Pantano Rotondo: Intervento posticipato al 7 gennaio. Il blocco del traffico si riduce da 60 a 30 giorni
Franco Sangiovanni
Cassano, mediazione del Comune sui lavori della SS 106. Chiusura SP 179 dimezzata e rinviata\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Colpo fallito

Rende, assalto notturno in un noto bar: ladri respinti dal vetro antisfondamento

2

«Mio figlio imbottito di farmaci non migliora, aiutatemi»: il grido di una madre di un ragazzo bipolare

3
rimodulazione

Rende, nuovi sensi di marcia per una mobilità più agevole e per superare i problemi

4

San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio assessore: le deleghe

5
Primo grado

Caserma di Colosimi, accuse infondate: assolti tutti i carabinieri