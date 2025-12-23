Social
Sanita

Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO

Il primario di Medicina dello Spoke Paola-Cetraro spiega il nuovo modello di presa in carico del paziente cronico tra terapie settimanali, umanità e continuità assistenziale

23 dicembre, 2025
ospedale paola · sanità cosenza · asp cosenza
La precisazione

Anziano morto a Longobucco, la replica dell’Asp: «Fatto tutto il necessario»

«Nel corso dell’assistenza domiciliare non risultano pervenute segnalazioni formali di criticità tali da modificare il percorso di cura già attivato»
Redazione
Anziano morto a Longobucco, la replica dell’Asp: «Fatto tutto il necessario»
Buone pratiche

Ospedale di Paola, grazie al fast track ortopedico traumi gestiti in Pronto soccorso in meno di un’ora

Esami, trattamento e dimissione direttamente all’interno dell’area di emergenza grazie a un percorso dedicato attivo dalle 8 alle 20 reso possibile dalla collaborazione tra reparti
Redazione Attualità
Ospedale di Paola, grazie al fast track ortopedico traumi gestiti in Pronto soccorso in meno di un’ora\n
L’APPELLO

«Mio figlio imbottito di farmaci non migliora, aiutatemi»: il grido di una madre di un ragazzo bipolare

Maria non chiede una diagnosi su un giornale. Chiede confronto, ascolto, umanità. «Altre famiglie vivono la nostra stessa situazione?». Il suo è un appello indirizzato a medici, specialisti, istituzioni sanitarie, ma anche ad altre madri e padri che combattono nell’ombra e sperano di alleviare il dolore dei propri figli
Francesca Lagatta
«Mio figlio imbottito di farmaci non migliora, aiutatemi»: il grido\u00A0di una madre di un ragazzo bipolare\n
Sanità e lavoro

Asp Cosenza anticipa i pagamenti e smorza la protesta dei lavoratori

Il dg Graziano: «Pagamenti in regola e in anticipo. No a strumentalizzazioni, più tutele con i nuovi appalti»
Redazione
Asp Cosenza anticipa i pagamenti e smorza la protesta dei lavoratori\n

Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Video

Tarsia, una soffiata fa scoprire un bosco di Marijuana

23 dicembre 2025
Ore 07:10
Societa

Filippelli: «L’intelligenza artificiale cambierà il diritto»

Il giurista calabrese spiega le implicazioni del nuovo AI Act e l’impatto delle tecnologie intelligenti su giustizia, medicina e professioni

22 dicembre 2025
Ore 14:41
Video

Sequestro di fuochi d'artificio illegali nel Cosentino

22 dicembre 2025
Ore 07:42
Societa

Filippelli: «L’intelligenza artificiale cambierà il diritto»

Il giurista calabrese spiega le implicazioni del nuovo AI Act e l’impatto delle tecnologie intelligenti su giustizia, medicina e professioni

22 dicembre 2025
Ore 14:41
Video

Sequestro di fuochi d'artificio illegali nel Cosentino

22 dicembre 2025
Ore 07:42
Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Video

Tarsia, una soffiata fa scoprire un bosco di Marijuana

23 dicembre 2025
Ore 07:10
Societa

Filippelli: «L’intelligenza artificiale cambierà il diritto»

Il giurista calabrese spiega le implicazioni del nuovo AI Act e l’impatto delle tecnologie intelligenti su giustizia, medicina e professioni

22 dicembre 2025
Ore 14:41
Video

Sequestro di fuochi d'artificio illegali nel Cosentino

22 dicembre 2025
Ore 07:42
Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Video

Tarsia, una soffiata fa scoprire un bosco di Marijuana

23 dicembre 2025
Ore 07:10
La mobilitazione

Stipendi non pagati allo spoke di Corigliano Rossano, addetti alle pulizie salgono sul tetto per protesta

I lavoratori, in attesa di due o tre mensilità e tredicesime, denunciano ritardi nonostante gli impegni delle aziende. L’Asp di Cosenza promette sblocco dei pagamenti dopo intervento giudiziario
Matteo Lauria
Stipendi non pagati allo spoke di Corigliano Rossano, addetti alle pulizie salgono sul tetto per protesta\n
L’analisi

Influenza, 5 milioni di casi da inizio stagione. Bassetti: «Mix di virus, una delle peggiori ondate degli ultimi trent’anni»

Il direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova: «Il peggio deve ancora arrivare. L’incidenza crescerà dopo pranzi e cenoni di Natale»
Redazione
Influenza, 5 milioni di casi da inizio stagione. Bassetti: «Mix di virus, una delle peggiori ondate degli ultimi trent’anni»
Duro attacco

Corigliano Rossano, Campana (Europa Verde): «Bloccato il trasferimento del punto nascite per logiche di campanile»

Il portavoce regionale Avs attacca la Regione: «Decisioni politiche irresponsabili mettono a rischio la sicurezza delle pazienti e sprecano risorse pubbliche nello spoke della città»
Redazione
Corigliano Rossano, Campana (Europa Verde): «Bloccato il trasferimento del punto nascite per logiche di campanile»\n
Sanità

Longobucco, 88enne muore dopo aver atteso 78 giorni un apparecchio prescitto. Scutellà (M5S): «Assurdo»

La capogruppo del Movimento 5 Stelle chiede un intervento immediato della Regione per garantire la continuità assistenziale post-dimissione: «Grave abbandono delle aree interne»
Redazione
Longobucco, 88enne muore dopo aver atteso 78 giorni un apparecchio prescitto. Scutellà (M5S): «Assurdo»
Scontro istituzionale

Casa Serena, Pisciotti avverte il Cda: «No a ritorsioni sui lavoratori»

Concorsi sotto accusa e riorganizzazione interna imminente: il capogruppo de “La Cassano che vuoi” chiede vigilanza e chiama in causa i sindacati
Franco Sangiovanni
Casa Serena, Pisciotti avverte il Cda: «No a ritorsioni sui lavoratori»\n
La sanità che funziona

L’Ortopedia di Paola tra le migliori d’Italia, il primario Candela: «Modello replicabile, vince il lavoro di squadra»

Ospite del programma Dentro la Notizia, il medico ha parlato del recente riconoscimento dell’Agenas, che piazza il reparto da lui diretto nella top ten per il pronto intervento delle fratture di femore: «Il nostro sistema virtuoso nasce in Pronto soccorso»
Mariassunta Veneziano
L’Ortopedia di Paola tra le migliori d’Italia, il primario Candela: «Modello replicabile, vince il lavoro di squadra»\n
Sanità pubblica

Alopecia areata, una malattia invisibile: Cosenza accende i riflettori

Il 19 dicembre la UOC Dermatologia celebra la Giornata nazionale per chiedere riconoscimento, cure e diritti
Redazione
Alopecia areata, una malattia invisibile: Cosenza accende i riflettori\n
SICUREZZA

Laino Borgo, più sicurezza per il territorio: in arrivo l’area per l’elisoccorso h24

Grazie ai fondi FOSMIT, sorgerà in contrada Canale Cane un’infrastruttura strategica per le emergenze. Il Sindaco Russo: «Servizi essenziali per contrastare lo spopolamento e sostenere il turismo».
Franco Sangiovanni
Laino Borgo, più sicurezza per il territorio: in arrivo l’area per l’elisoccorso h24\n
I nostri format

Quando la sanità funziona in Calabria, a Dentro la Notizia il caso dell’Ortopedia di Paola

Ospite del programma di approfondimento di LaC Tv il primario Massimo Candela che entrerà nel merito della produttività del reparto e delle prospettive di sviluppo. Appuntamento alle 13
Redazione
Quando la sanità funziona in Calabria, a Dentro la Notizia il caso dell’Ortopedia di Paola\n
iniziativa benefica

Cosenza, il reparto di anatomia patologica dell’Annunziata raccontato in un calendario solidale

Potrà essere acquistato al costo di 10 euro in diversi esercizi commerciali dell’area urbana. L’iniziativa è promossa dalla direzione dell’Unità Operativa guidata da Maria Raffaella Ambrosio, in collaborazione con il Rotary Club Cosenza Nord
Salvatore Bruno
Cosenza, il reparto di anatomia patologica dell’Annunziata raccontato in un calendario solidale\n
la novità

Cariati, il consultorio può contare su un nuova ostetrica. Entra in servizio Silvia Puntillo

Esultano “Le Lampare”: «La sua entrata in servizio rappresenta un passo importante per un servizio fondamentale per la tutela della salute delle donne, delle famiglie e dei bambini»
Redazione
Cariati, il consultorio può contare su un nuova ostetrica. Entra in servizio Silvia Puntillo
Sanità in affanno

La Regione non paga i medici specializzandi, i corsisti dell’ultimo anno aspettano il compenso da sei mesi

La denuncia arriva da Medicina generale. Sono una cinquantina quelli impegnati settimanalmente in aula che però nemmeno a dicembre riceveranno quanto previsto da contratto
Luana Costa
La Regione non paga i medici specializzandi, i corsisti dell’ultimo anno aspettano il compenso da sei mesi\n
L’allarme

Da brindisi a dopocena, l'alcol minaccia il Natale: a rischio fegato e cervello

La Società italiana di alcologia: «È allarme binge drinking non solo tra gli under 25, tanto alcol in poche ore un danno per la salute»
Redazione
Da brindisi a dopocena, l'alcol minaccia il Natale: a rischio fegato e cervello\n
Speranza vana

Calabria, aspetta e spera: per la sanità l’uscita dal commissariamento è ancora un miraggio (almeno per il 2025)

Nonostante le promesse e annunci di Occhiuto e Meloni, il sistema resta sotto controllo straordinario. Il ministro Schillaci parla di questioni tecniche, senza indicare tempistiche concrete
Francesco La Luna
Calabria, aspetta e spera: per la sanità l’uscita dal commissariamento è ancora un miraggio (almeno per il 2025)\n
L’intervista

Elisoccorso, Gagliardi: «Per ventotto anni ho praticato l’arte di far sopravvivere le persone»

VIDEO | Il dirigente medico andrà in pensione il prossimo mese di giugno, e la scelta non dipende soltanto dall’età: «Gestioni discutibili hanno tolto prestigio a un servizio che in passato è stato fiore all’occhiello della sanità calabrese»
Emilia Canonaco
Elisoccorso, Gagliardi: «Per ventotto anni ho praticato l’arte di far sopravvivere le persone»\n
Botta e risposta

Caputo replica a Guccione: «Chi ha distrutto la sanità oggi critica chi la sta risanando»

Il capogruppo di Occhiuto Presidente risponde alle accuse del Pd: «Disco rotto del centrosinistra, noi al lavoro con concorsi, ospedali e investimenti»
Redazione
Caputo replica a Guccione: «Chi ha distrutto la sanità oggi critica chi la sta risanando»\n
Sanità calabrese

Guccione: «I dati Agenas smontano la propaganda, ora servono scelte coraggiose»

Il dirigente nazionale Pd richiama il Piano Nazionale Esiti: criticità strutturali negli ospedali calabresi e audit obbligatori non più rinviabili
Redazione
Guccione: «I dati Agenas smontano la propaganda, ora servono scelte coraggiose»\n
Il falso mito

Vaccini e autismo, Oms ribadisce: nessun nesso causale

L’Organizzazione mondiale della Sanità conferma l’assenza di un legame causale tra vaccinazioni e disturbi dello spettro autistico sulla base di una nuova analisi discussa a novembre 2025
Redazione
Vaccini e autismo, Oms ribadisce: nessun nesso causale\n
La nota

Pediatria ospedale spoke Corigliano Rossano, l’Asp rassicura: «Nessuna ipotesi di chiusura o ridimensionamento»

«Dichiarazioni che non rispecchiano la realtà rischiano di alimentare solo disinformazione e allarmismo, danneggiando un servizio essenziale»
Redazione
Pediatria ospedale spoke Corigliano Rossano, l’Asp rassicura: «Nessuna ipotesi di chiusura o ridimensionamento»\n
l’urgenza

La salute in attesa: nell’area di accoglienza del Pronto Soccorso di Trebisacce, anche l'accompagnatore rischia di diventare paziente

Assistenza medica eccellente, rapida e umana, ma l'area esterna è degradata e insicura. Pavimentazione sconnessa, buche segnalate con rimedi di fortuna e calcinacci pericolanti creano un forte paradosso
Franco Sangiovanni
La salute in attesa: nell’area di accoglienza del Pronto Soccorso di Trebisacce, anche l'accompagnatore rischia di diventare paziente\n
