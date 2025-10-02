Cetraro, l’imprenditore strozzato e minacciato di morte: le accuse a Pinto e Maritato

In manette la coppia di Acquappesa: la Dda di Catanzaro contesta le aggravanti mafiose sull’attività usuraria ai danni del titolare della ditta individuale operante nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento
Il capolista nella circoscrizione Nord spazia dai temi di maggiore attualità come Sanità e Trasporti, auspica un exploit dei meloniani e commenta la candidatura di Tridico: «Su di lui troppe aspettative, da salvatore della Calabria»
La candidata nella circoscrizione Nord rilancia i temi delle aree interne e di una Sanità per lei ferma all'anno zero. Sul Ponte sullo Stretto: «Più di 13 miliardi tolti ai Fondi di Coesione Sociale che dovevano ad accorciare il gap col Settentrione»
VIDEO | Il ministro nella tournée elettorale in Calabria in vista della tornata del 5 e 6 ottobre prossimi, ha parlato della questione palestinese, auspicando la pace, ma anche attaccato la Global Sumud
Il piccolo è deceduto all’ospedale Annunziata di Cosenza dove era stato trasferito dopo il primo soccorso prestato allo Jazzolino di Vibo. Comunità affranta nella frazione dove il bimbo risiedeva con i genitori
Intercettazioni shock: gli uomini del clan discutono di mitra e pistole come fossero strumenti quotidiani. Parallelamente, l’inchiesta ricostruisce un capillare sistema di estorsioni e intestazioni fittizie che lega l’economia locale alla dipendenza mafiosa
La Direzione centrale per i servizi antidroga conferma la supremazia dei clan calabresi nel traffico mondiale. Gioia Tauro resta hub strategico dei clan, che puntano ai cartelli internazionali per bypassare gli intermediari e abbattere i costi della droga
I Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile del furto. Oltre a diverse centinaia di euro provenienti dalla carità, ha tentato di impossessarsi anche di una preziosa lamina in oro e argento raffigurante Santa Parasceve