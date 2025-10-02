Social
2 ottobre, 2025
Le carte dell’inchiesta

Cetraro, l’imprenditore strozzato e minacciato di morte: le accuse a Pinto e Maritato

In manette la coppia di Acquappesa: la Dda di Catanzaro contesta le aggravanti mafiose sull’attività usuraria ai danni del titolare della ditta individuale operante nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento
Antonio Alizzi
Cetraro, l’imprenditore strozzato e minacciato di\u00A0morte: le accuse a Pinto e Maritato\n
sibari connection

Portoraro, l’ultima sfida ai nuovi boss: «Vogliono uccidermi? Non devono sbagliare»

Giuseppe Gaetani temeva per l’incolumità del vecchio padrino e a gennaio del 2018 lo aveva messo in guardia dal rischio attentati, cadranno entrambi a un anno e mezzo di distanza l’uno dall’altro
Marco Cribari
Portoraro, l’ultima sfida ai nuovi boss: «Vogliono uccidermi? Non devono sbagliare»
La tragedia

Onda travolge imbarcazione a Reggio Calabria muore un pescatore: aveva 77 anni

Il fatto è successo a Punta Pellaro. Il mare agitato non ha lasciato scampo all’anziano che era uscito in mare per una battuta di pesca
Redazione Cronaca
Onda travolge imbarcazione a Reggio Calabria muore un pescatore: aveva 77 anni\n
Panico in centro

Incendio a Cosenza, forse una cicca di sigaretta la causa del rogo

Paura in un palazzo tra corso Mazzini e via Greco: evacuati i residenti, dieci intossicati lievi, nessun ferito grave.
Redazione
Incendio a Cosenza, forse una cicca di sigaretta la causa del rogo

Cetraro, altri due arresti per mafia

2 ottobre 2025
Ore 05:41
Politica

Brutto (FdI): «Vincerà il centrodestra con una grande percentuale. Noi leali e primo partito»

Il capolista nella circoscrizione Nord spazia dai temi di maggiore attualità come Sanità e Trasporti, auspica un exploit dei meloniani e commenta la candidatura di Tridico: «Su di lui troppe aspettative, da salvatore della Calabria»

1 ottobre 2025
Ore 15:11
Video

Funaro (Avs): «Una proposta di legge per far votare gli emigrati. Anche i cattolici con Tridico»

La candidata nella circoscrizione Nord rilancia i temi delle aree interne e di una Sanità per lei ferma all'anno zero. Sul Ponte sullo Stretto: «Più di 13 miliardi tolti ai Fondi di Coesione Sociale che dovevano ad accorciare il gap col Settentrione»

30 settembre 2025
Ore 13:59
Video

Omicidio Gaetani, tre arresti

30 settembre 2025
Ore 10:22
Video

30 settembre 2025
Ore 13:59
Video

Omicidio Gaetani, tre arresti

30 settembre 2025
Ore 10:22
Video

2 ottobre 2025
Ore 05:41
Politica

1 ottobre 2025
Ore 15:11
Video

30 settembre 2025
Ore 13:59
Video

30 settembre 2025
Ore 10:22
Video

2 ottobre 2025
Ore 05:41
Politica

1 ottobre 2025
Ore 15:11
Paura in città

Cosenza, incendio in un palazzo di corso Mazzini: dieci persone intossicate

Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco, sei ambulanze e la polizia. Tre anziani trasportati per precauzione in ospedale
Salvatore Bruno
Cosenza, incendio in un palazzo di corso Mazzini: dieci persone intossicate\n
Il provvedimento

Bombole di gas alterate, sequestri in un supermercato di Cassano

Secondo atto di un'indagine dei carabinieri che a settembre portò alla denuncia di cinque persone di Altomonte per tentata frode in commercio
Redazione
Bombole di gas alterate, sequestri in un supermercato di Cassano
l’impatto

Rossano, scontro in centro città: tre feriti e tamponamento a catena

Tra le perone rimaste coinvolte anche una bambina, che non desta particolari preoccupazioni. Il traffico è stato bloccato
Matteo Lauria
Rossano, scontro in centro città: tre feriti e tamponamento a catena
coppia di usurai

Cetraro, altri due arresti per mafia. Coppia accusata di usura ed estorsione | VIDEO

Operazione della Guardia di Finanza tra Catanzaro e Cosenza: in carcere marito e moglie di Acquappesa già detenuti per oltre trent’anni di pressioni su un imprenditore locale
Redazione
Cetraro, altri due arresti per mafia.\u00A0Coppia accusata di usura ed estorsione\u00A0| VIDEO
I controlli

Taglio e furto di alberi di alto fusto: quattro arresti nel Crotonese

Sono stati scoperti dai militari dei Nuclei Carabinieri Parco di Cotronei e Zagarise. Altre due persone erano state fermate nella scorsa settimana
Redazione Cronaca
Taglio e furto di alberi di alto fusto: quattro arresti nel Crotonese\n
Parole dure

Salvini sugli attivisti della Flotilla: «A loro non frega niente dei bambini di Gaza, battaglia politica sulla loro pelle»

VIDEO | Il ministro nella tournée elettorale in Calabria in vista della tornata del 5 e 6 ottobre prossimi, ha parlato della questione palestinese, auspicando la pace, ma anche attaccato la Global Sumud 
Francesca Lagatta
Salvini sugli attivisti della Flotilla: «A loro non frega niente dei bambini di Gaza, battaglia politica sulla loro pelle»\n
Arrivano i rinforzi

Carceri, 39 nuovi agenti di Polizia penitenziaria negli istituti di pena della provincia di Cosenza

L’annuncio è del sottosegretario di Stato alla Giustizia Delmastro: «Impegnati a garantire legalità e sicurezza»
Redazione
Carceri, 39 nuovi agenti di Polizia penitenziaria negli istituti di pena della provincia di Cosenza\n
Profondo cordoglio

Era di Paravati il bimbo morto a soli 4 mesi: il sindaco di Mileto proclama una giornata di lutto cittadino

Il piccolo è deceduto all’ospedale Annunziata di Cosenza dove era stato trasferito dopo il primo soccorso prestato allo Jazzolino di Vibo. Comunità affranta nella frazione dove il bimbo risiedeva con i genitori
Giuseppe Currà
Era di Paravati il\u00A0bimbo morto a soli 4 mesi: il sindaco di Mileto\u00A0proclama una giornata di lutto cittadino\n
Spaccio di droga a Cosenza

Processo Lockdown, ecco chi affronterà il dibattimento: stabilito il calendario delle udienze

Approda in aula l’inchiesta del pm Giuseppe Cozzolino, prossimo ai saluti, sul traffico di stupefacenti nella città dei bruzi durante il periodo del Covid-19
Antonio Alizzi
Processo Lockdown,\u00A0ecco chi affronterà il dibattimento: stabilito il calendario delle udienze\n
Le carte dell’inchiesta

Omicidio Gaetani, i legami con Portoraro e i Forastefano

L’ordinanza racconta i rapporti della vittima con il boss ucciso nel 2018 e la cosca di Doria, ricostruendo anni di incontri e conversazioni intercettate
Antonio Alizzi
Omicidio Gaetani, i legami con Portoraro e i Forastefano\n
’Ndrangheta

Res Tauro, l’inchiesta che svela l’arsenale dei Piromalli: kalashnikov e armi automatiche a Gioia Tauro

Intercettazioni shock: gli uomini del clan discutono di mitra e pistole come fossero strumenti quotidiani. Parallelamente, l’inchiesta ricostruisce un capillare sistema di estorsioni e intestazioni fittizie che lega l’economia locale alla dipendenza mafiosa
Elisa Barresi
Res Tauro, l’inchiesta che svela l’arsenale dei Piromalli: kalashnikov e armi automatiche a Gioia Tauro\n
Il report

‘Ndrangheta, dominio globale della cocaina: narcotraffico, riciclaggio e alleanze criminali nei cinque continenti

La Direzione centrale per i servizi antidroga conferma la supremazia dei clan calabresi nel traffico mondiale. Gioia Tauro resta hub strategico dei clan, che puntano ai cartelli internazionali per bypassare gli intermediari e abbattere i costi della droga
Redazione Cronaca
‘Ndrangheta, dominio globale della cocaina:\u00A0narcotraffico, riciclaggio e alleanze criminali nei cinque continenti\n
le indagini

Lungro, si introduce nella Cattedrale e ruba le offerte dei fedeli. Beccato

I Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile del furto. Oltre a diverse centinaia di euro provenienti dalla carità, ha tentato di impossessarsi anche di una preziosa lamina in oro e argento raffigurante Santa Parasceve
Redazione
Lungro, si introduce nella Cattedrale e ruba le offerte dei fedeli. Beccato
’ndrangheta a cassano

Giuseppe Gaetani, due moventi per il delitto del furgone bianco

Il 2 dicembre del 2020 il falegname potrebbe aver pagato con la vita la sua vicinanza al defunto boss Leonardo Portoraro, sospetti indirizzati anche verso una relazione sentimentale “pericolosa”
Marco Cribari
Giuseppe Gaetani, due moventi per il delitto del furgone bianco
Trame mafiose

Omicidio Gaetani, l’ordinanza ricostruisce alleanze e guerre nella Sibaritide

Dalla faida degli anni ’90 all’intesa Abbruzzese-Forastefano: il quadro tracciato dal gip per inquadrare l’agguato del 2020
Antonio Alizzi
Omicidio Gaetani, l’ordinanza ricostruisce alleanze e guerre nella Sibaritide\n
In Corte d’Assise

Processo Recovery, in aula i controesami delle difese sul clan degli italiani: focus sul narcotraffico a Cosenza

Le contestazioni degli avvocati mirano a smontare i riscontri della Dda di Catanzaro: al centro alias, incontri mancati e collegamenti con Reset
Antonio Alizzi
Processo Recovery,\u00A0in aula i controesami delle difese sul clan degli italiani: focus sul narcotraffico a Cosenza
Violento impatto

Tragico incidente nella Locride sulla statale 106: morto un 64enne, ferito un bambino

Lo scontro avvenuto nella serata di domenica a Bianco. Il piccolo trasportato al Gom di Reggio Calabria. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto
Ilario Balì
Tragico incidente nella Locride sulla statale 106: morto un 64enne, ferito un bambino\n
squadra mobile

Scoperto arsenale di armi a Rende: blitz della Polizia al Villaggio Europa

Un magazzino trasformato in deposito clandestino: fucili e pistole con matricola abrasa trovati nel cuore dell'area urbana di Cosenza
Redazione
Scoperto arsenale di armi a Rende: blitz della Polizia al Villaggio Europa
svolta nel caso

La Dda: «Gaetani ucciso da Gianluca Maestri, i mandanti sono due»

Svelate le accuse agli indagati finiti nel mirino del magistrato antimafia Alessandro Riello. Il pentito ha rivelato le fasi omicidiarie
Antonio Alizzi
La Dda: «Gaetani ucciso da Gianluca Maestri, i mandanti sono due»
L’indagine

Omicidio di mafia nella Sibaritide, arrestati presunti autori e mandanti del delitto Gaetani | NOMI – VIDEO

Decisive le dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia. Il fatto di sangue compiuto a cassano all’Jonio la sera del 2 dicembre 2020
redazione
Omicidio di mafia nella Sibaritide, arrestati presunti autori e mandanti del delitto Gaetani | NOMI –\u00A0VIDEO\n
