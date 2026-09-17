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Cronaca

Fiumefreddo, parapendista rimane bloccato su un albero: il salvataggio dei vigili del fuoco

17 settembre, 2026
ULTIMA ORA
Volo con imprevisto

Decolla da monte Cocuzzo con il parapendio e rimane bloccato su un albero a Fiumefreddo Bruzio: salvato dai vigili del fuoco | VIDEO

Protagonista della disavventura a lieto fine un cittadino britannico di origini italiane, che fortunatamente è riuscito ad allertare i soccorsi
Redazione
Decolla da monte Cocuzzo con il parapendio e rimane bloccato su un albero a Fiumefreddo Bruzio: salvato dai vigili del fuoco | VIDEO\n
La decisione

Carolei, il prefetto di Cosenza sospende il Consiglio comunale e nomina un commissario

Il provvedimento adottato dopo le dimissioni di metà più uno dei componenti dell’assise. L’ex sindaco Iannucci, per il quale la Procura bruzia ha chiesto l’arresto, interrogato ieri nell’ambito di un’inchiesta che lo vede indagato per adulterazione delle acque, corruzione e turbativa 
Redazione
Carolei, il prefetto di Cosenza sospende il Consiglio comunale e nomina un commissario\n
la sentenza

Omicidio, lesioni e disastro colposo: ex sindaco di Maierà condannato a tre anni di reclusione

Si tratta di Giacomo De Marco. Era amministratore dell'impresa che costruì il palazzetto dello sport di Lauria, il cui distacco del tetto provocò un fatale incidente costato la vita ad una giovane psicologa
Salvatore Bruno
Omicidio, lesioni e disastro colposo: ex sindaco di Maierà condannato a tre anni di reclusione\n
L’appello

Discarica di Scala Coeli, Le Lampare: «Il Comune di Cariati si costituisca parte civile nel processo»

Il gruppo consiliare richiama il voto unanime del 2025 e sollecita la Giunta Minò a dare seguito all’impegno assunto nel procedimento sullo sversamento di percolato dall’impianto di contrada Pipino
Redazione Cronaca
Discarica di Scala Coeli, Le Lampare: «Il Comune di Cariati si costituisca parte civile nel processo»\n

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Cosenza torna tra i banchi: sveglie traumatiche, nuovi incontri e l’ultimo primo giorno

È iniziato l’anno scolastico: davanti agli istituti emozioni, sonno e voglia di ritrovarsi. Per gli studenti di quinta è già conto alla rovescia

15 settembre 2026
Ore 11:40
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Corigliano Rossano, Ifmich scala una gru di 260 metri

7 settembre 2026
Ore 10:45
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Rende, prima campanella al Liceo classico Gioacchino da Fiore

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È iniziato l’anno scolastico: davanti agli istituti emozioni, sonno e voglia di ritrovarsi. Per gli studenti di quinta è già conto alla rovescia

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Controlli del territorio

Perquisizione antidroga alla postazione del 118 di Acri, fermato un infermiere

Gli accertamenti sarebbero stati disposti per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Un infermiere è stato condotto in commissariato al termine delle verifiche
Redazione
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Allarme subito rientrato

Crotone, principio d’incendio al San Giovanni di Dio: nessun danno, servizi regolari

Le fiamme sono divampate nel piazzale dell’ex Laboratorio analisi. Intervento immediato della squadra interna e dei Vigili del fuoco
Redazione
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Tragedia sulla Jonica

Incidente mortale sulla Statale 106 a Bovalino: un morto e quattro feriti

La strada è stata chiusa tra i chilometri 85 e 86. Traffico deviato sulla viabilità locale, sul posto 118, Forze dell’ordine e Anas
Redazione
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Il pentito

’Ndrangheta a Milano, il pentito Bellusci svela i segreti di Hydra: riti, sparatorie e affari milionari

Davanti ai giudici il racconto dell’affiliazione da “sgarrista”, dei nuovi rituali senza santino, della sparatoria del 2012 e di una complessa operazione finanziaria tra Svizzera, Londra e Miami
Luca Arnaù
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Il processo d’appello

Omicidio Scorza-Hedhli, la Procura generale chiede 21 anni per Francesco Adduci

Il sostituto procuratore generale Marisa Manzini ha concluso la requisitoria. La difesa sostiene l’estraneità dell’imputato
Antonio Alizzi
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Nomine a Palazzo Bachelet

Tribunale di Crotone, Forciniti proposto presidente dalla quinta commissione con quattro voti

Il magistrato, attuale presidente di sezione a Catanzaro, è stato indicato dopo l’annullamento della precedente nomina della collega Maria Luisa Mingrone
Antonio Alizzi
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IL DRAMMATICO EPISODIO

Diamante, il sindaco Achille Ordine denuncia sui social di essere stato aggredito

Il primo cittadino ha scelto i canali social per raccontare un drammatico episodio di cui è stato suo malgrado protagonista tra la notte dell’11 e 12 settembre scorsi. Ma, dopo la telefonata di scuse da parte del padre del giovane, ha deciso di non sporgere querela e scegliere la via della «pacificazione»
Francesca Lagatta
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Ordinanza del gip

Carolei, gravi indizi solo per Iannucci sul caso delle acque: le motivazioni

Il gip Claudia Pingitore respinge carcere e domiciliari. Escluso il quadro indiziario per gli altri sette e per i filoni su appalti e corruzione
Antonio Alizzi
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Episodio inquietante

Corigliano-Rossano, incendio nella notte: distrutte due auto in via della Stampa: possibile origine dolosa

Il forte boato prodotto dai mezzi in fiamme ha svegliato i residenti del popoloso quartiere. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri
Matteo Lauria
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allarme

Corda tesa sulla Statale 106, pericolo nella notte alla rotatoria del Frasso

Secondo alcune testimonianze non sarebbe il primo episodio. L’ostacolo è stato rimosso dopo la segnalazione di un automobilista
Matteo Lauria
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La decisione

Inchiesta Carolei, il gip esclude le misure cautelari ma conferma la gravità indiziaria: Iannucci non andrà in carcere

Respinte le richieste della Procura per l’ex sindaco e altri sei indagati. Sulla decisione hanno inciso anche le dimissioni
Antonio Alizzi
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Fuori controllo

Rossano, giovane in escandescenza al pronto soccorso: ferita una guardia giurata

La ventiduenne avrebbe danneggiato alcuni arredi e colpito l’addetto alla sicurezza con un morso e una testata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri
Matteo Lauria
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Il processo

Disastro ambientale di Scala Coeli, prima udienza davanti al gup. Legambiente si costituisce parte civile

Diversi i capi di imputazione contestati per la fuoriuscita di circa 15mila metri cubi di percolato dalla discarica di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della Bieco, avvenuta il 22 giugno 2023
Redazione Cronaca
Disastro ambientale di Scala Coeli, prima udienza davanti al gup. Legambiente si costituisce parte civile\n
Benessere animale

Cane tenuto da anni in un garage a Corigliano Rossano, scatta la denuncia alla Procura

Secondo quanto riferito da un’associazione animalista, la situazione sarebbe stata segnalata per circa dieci anni e sarebbe già stata oggetto di numerosi sopralluoghi. Presentati esposti contro il proprietario dell’animale e nei confronti degli agenti intervenuti
Redazione
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Operazione antidroga

Santa Maria del Cedro, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: due arresti

Rinvenuti dalla Polizia hashish, un bilancino di precisione e un coltello intriso di sostanza stupefacente
Redazione
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Sicurezza

Cosenza, cittadino straniero trasferito al Cpr di Potenza: era già destinatario di un ordine di espulsione

L’uomo era detenuto e, secondo quanto riferisce la Questura, risultava condannato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. A suo carico anche diversi precedenti di polizia
Redazione
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Tragedia sfiorata

Cade in un canale mentre lavora, operaio ferito a Praia a Mare: non sarebbe in pericolo di vita

L'incidente questa mattina nei pressi di via Padula e del lungomare. L'uomo era impegnato nella pulizia del verde. Accertamenti di carabinieri e ispettorato del lavoro
Redazione
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Requisitoria della Dda

Processo Acheruntia, la Dda chiede l’assoluzione per Trematerra e Maiorano | NOMI   

Ridimensionato l’impianto originario dell’inchiesta sulla presunta articolazione acrese della cosca Lanzino di Cosenza  
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Latitanza Occhiuzzi, inammissibile il ricorso Dda: Iacovo resta in libertà  

La Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura contro l’annullamento degli arresti domiciliari. Anche il pg aveva chiesto l’inammissibilità  
Antonio Alizzi
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Delitto nella Sibaritide

Omicidio di Giuseppe Gaetani, tre testimoni non si presentano in aula

Perizia sulle intercettazioni affidata a Nicola Zengaro. Il pm Riello ottiene l’ingresso della pronuncia “Kossa” sulla cosca Forastefano. Accompagnamento coattivo per i testi assenti
Antonio Alizzi
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