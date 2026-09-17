Fiumefreddo, parapendista rimane bloccato su un albero: il salvataggio dei vigili del fuoco

Il provvedimento adottato dopo le dimissioni di metà più uno dei componenti dell’assise. L’ex sindaco Iannucci, per il quale la Procura bruzia ha chiesto l’arresto, interrogato ieri nell’ambito di un’inchiesta che lo vede indagato per adulterazione delle acque, corruzione e turbativa
Si tratta di Giacomo De Marco. Era amministratore dell'impresa che costruì il palazzetto dello sport di Lauria, il cui distacco del tetto provocò un fatale incidente costato la vita ad una giovane psicologa
Il primo cittadino ha scelto i canali social per raccontare un drammatico episodio di cui è stato suo malgrado protagonista tra la notte dell’11 e 12 settembre scorsi. Ma, dopo la telefonata di scuse da parte del padre del giovane, ha deciso di non sporgere querela e scegliere la via della «pacificazione»
Diversi i capi di imputazione contestati per la fuoriuscita di circa 15mila metri cubi di percolato dalla discarica di rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della Bieco, avvenuta il 22 giugno 2023
Secondo quanto riferito da un’associazione animalista, la situazione sarebbe stata segnalata per circa dieci anni e sarebbe già stata oggetto di numerosi sopralluoghi. Presentati esposti contro il proprietario dell’animale e nei confronti degli agenti intervenuti
L’uomo era detenuto e, secondo quanto riferisce la Questura, risultava condannato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. A suo carico anche diversi precedenti di polizia