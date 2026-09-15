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Società

Il "Telesio" di Cosenza ospita le eccellenze

15 settembre, 2026
ULTIMA ORA
Le previsioni

In Calabria dopo il caldo estremo torna la paura: ciclone mediterraneo in arrivo nello Jonio, ecco cosa ci aspetta

La nuova settimana si aprirà con una fase inizialmente stabile, ma il quadro meteorologico è destinato a evolvere rapidamente. In arrivo anche temporali e aria fresca
Salvatore Lia
In Calabria dopo il caldo estremo torna la paura: ciclone mediterraneo in arrivo nello Jonio, ecco cosa ci aspetta
CROLLO VERTICALE

Scuola, in provincia di Cosenza chiusi 47 istituti in dieci anni

I dati diffusi dal Portale unico del Ministero certificano il forte spopolamento che colpisce soprattutto i comuni più piccoli

Francesco La Luna
<p>Scuola, in provincia di Cosenza chiusi 47 istituti in dieci anni</p>
Il messaggio

Rende, al via il nuovo anno scolastico: scuolabus e mensa operativi dal primo giorno

L’Amministrazione Comunale rivolge un augurio a studenti, famiglie e personale scolastico. Il sindaco Sandro Principe: «La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità»

Redazione
Rende, al via il nuovo anno scolastico: scuolabus e mensa operativi dal primo giorno
recupero beni culturali

Cassano, 5,5 milioni per Palazzo Nola: la Diocesi presenta il piano di restauro e rinascita culturale

VIDEO | Il progetto relativo allo storico edificio ottocentesco verrà illustrato mercoledì al Seminario Diocesano. L'operazione punta al recupero dell'immobile e alla digitalizzazione del patrimonio.

Franco Sangiovanni
Cassano, 5,5 milioni per Palazzo Nola: la Diocesi presenta il piano di restauro e rinascita culturale

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Società

Cosenza torna tra i banchi: sveglie traumatiche, nuovi incontri e l’ultimo primo giorno

È iniziato l’anno scolastico: davanti agli istituti emozioni, sonno e voglia di ritrovarsi. Per gli studenti di quinta è già conto alla rovescia

15 settembre 2026
Ore 11:40
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Corigliano Rossano, Ifmich scala una gru di 260 metri

7 settembre 2026
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Rende, prima campanella al Liceo classico Gioacchino da Fiore

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Inaugurazione MD Santo Stefano di Rogliano

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Sicurezza e partecipazione

Protezione civile a Corigliano-Rossano, cittadini coinvolti nell’aggiornamento del Piano comunale di emergenza

Il 16 settembre incontro pubblico alla Cittadella dei Bambini e dei Ragazzi. Al centro rischi e criticità locali
Redazione
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Scuola

Compiti assegnati la sera e verifiche sovrapposte, Valditara annuncia una nuova stretta

Il ministro dell’Istruzione anticipa una circolare più rigida sul diritto alla disconnessione: niente compiti caricati sul registro elettronico la sera per il giorno dopo e maggiore coordinamento tra i docenti sulle prove
Redazione
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Scuola

Rende, primo giorno senza la 2ª A: famiglie in protesta per il cambio del docente di Matematica

All’I.C. “Rende Quattromiglia” gli alunni della classe sono rimasti a casa in segno di protesta contro la decisione della dirigenza di riassegnare il docente di ruolo. I genitori chiedono il ripristino della continuità didattica
Redazione
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spettacoli

Al Telesio l’anno scolastico riparte da “Meraviglia e Incanto”: Mazzotta e Triglia incontrano gli studenti – VIDEO

Il Liceo Classico di Cosenza ha inaugurato il 2026/2027 con un evento all’Auditorium Guarasci dedicato a curiosità, creatività e pensiero laterale. Il dirigente Domenico De Luca: «Vogliamo offrire ai ragazzi la possibilità di esplorare e conoscersi»
Patrizia De Napoli
Al Telesio l’anno scolastico riparte da “Meraviglia e Incanto”: Mazzotta e Triglia incontrano gli studenti –\u00A0VIDEO\n
l’ordinanza

Acqua non potabile in quattro fontane di Cosenza: scatta il divieto di utilizzo

L’ordinanza firmata dal sindaco Franz Caruso riguarda Piazza della Vittoria, via Mondello, via Massaua e via Felice Migliori. Il provvedimento segue le non conformità rilevate nei controlli dell’Asp
Redazione
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tradizioni

Rogliano celebra il pane: tre giorni di festa e il live dei Modena City Ramblers

Dal 25 al 27 settembre torna l’appuntamento dedicato a una delle tradizioni più identitarie del territorio. Stand, degustazioni, laboratori, incontri e musica: sabato 26 settembre il concerto della storica band folk-rock in piazza Buffone
Redazione
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Viabilità

Rende nel caos con la riapertura delle scuole, FdI attacca: «Mobilità senza programmazione»

Il capogruppo Eugenio Trombino denuncia code e congestione tra Quattromiglia, Roges, via Kennedy, lo svincolo autostradale e i collegamenti con l’Unical. Chiesti interventi immediati su viabilità, Polizia locale, trasporto pubblico e gestione dei flussi
Redazione
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Il ritorno

Cosenza, si torna tra i banchi: sveglie traumatiche, nuovi incontri e l’ultimo primo giorno | VIDEO

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Patrizia De Napoli
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Lutto a Palazzo dei Bruzi

Cosenza in lutto per Teresa Di Diego, madre del dirigente comunale Giuseppe Bruno

La donna è scomparsa all’età di 87 anni. Il messaggio di vicinanza del sindaco Franz Caruso e del presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca
Redazione
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SUCCESSO SUL PALCO

Da Youtube a Cosenza, Il Trono del muori fa il pienone al Piccolo Teatro Gulliver

Ospite dei ragazzi di Nova Pop, il creator ripercorre la propria carriera continuando a stupirsi dell’affetto che gli riservano i fan: «Non ci farò mai l’abitudine». E non smette di prendere posizione sul genocidio in Palestina: «Mi chiedo sempre perché non lo facciano anche altri»
Francesco La Luna
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Proposta contro i rincari

Caro carburanti a Rende, Gallo propone una stazione comunale senza finalità di lucro

La capogruppo M5S-Sinistra per Rende chiede uno studio di fattibilità e un tavolo tecnico per valutare costi, norme e sostenibilità del progetto
Redazione
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Anziani e comunità

Fuscaldo, un progetto contro la solitudine degli anziani: attivo anche il servizio telecompagni

Il 18 settembre la presentazione di “Non più soli e… Memorie in Cammino”, promosso dall’Ambito Paola-Cetraro e rivolto alle persone con più di 65 anni
Redazione
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Sapori sotto stelle

Guardia Piemontese, arriva Settembre Guardiolo: birra, sapori del territorio e musica sotto le stelle

Giovedì 17 settembre la prima edizione dell’iniziativa. Dalle 20 degustazioni e stand gastronomici, alle 21.30 il concerto dei Sabatum Quartet
Redazione
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Instabilità sui rilievi

Meteo Calabria, temporali pomeridiani sui rilievi: piogge intense tra Catanzarese e Reggino

Mattinata stabile e poco nuvolosa, poi sviluppo di nubi convettive su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte. Miglioramento previsto in serata.
Salvatore Lia
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Opportunità europee giovani

Cosenza, una “Palestra di Progettazione” per trasformare le idee giovanili in progetti europei

Mercoledì 16 settembre a Palazzo dei Bruzi una giornata gratuita dedicata a Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà. Iscrizione obbligatoria
Redazione
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Rigenerazione urbana

Cosenza, arriva il “Piano Colore”: linee guida per ridisegnare l’identità cromatica della città

Il progetto sarà presentato mercoledì 16 settembre a Palazzo dei Bruzi. Obiettivo: definire criteri e indirizzi cromatici per edifici e spazi urbani, valorizzando il rapporto tra architettura, storia e paesaggio
Redazione
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prima campanella

Scuola al via in Calabria, Usb denuncia: «Precarietà, edifici fragili e servizi ancora insufficienti»

L’anno scolastico 2026/27 parte ufficialmente il 15 settembre, ma il sindacato descrive un quadro segnato da carenza di personale Ata, dispersione scolastica, trasporti inadeguati e problemi strutturali negli edifici
Redazione
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Musica al Castello

Cosenza City Soul, Mazzuca: «Il Castello Svevo è tornato a vivere con la musica»

Il presidente del Consiglio comunale traccia un bilancio positivo del festival dedicato a blues, folk, R&B e soul, svolto l’11 e il 12 settembre
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Formazione e futuro

Corigliano-Rossano, al Palma Green nuovo anno tra innovazione, sostenibilità e percorsi 4+2

L’istituto guidato da Cinzia D’Amico rafforza Erasmus+, formazione sul campo, didattica digitale e collaborazione con il sistema produttivo locale
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Il Mondiale della Pizza Piccante compie 25 anni e trasloca a Grisolia: in gara 16 Paesi

Dal 12 al 14 ottobre la Riviera dei Cedri ospiterà la XXV edizione del campionato organizzato dal Movimento Pizzaioli Italiani. Dopo 24 anni a Scalea, la manifestazione cambia sede e rilancia con tre giorni di gare, Coppa Italia, Coppa del Mondo e categorie per professionisti e amatori
Patrizia De Napoli
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