Il "Telesio" di Cosenza ospita le eccellenze

Il ministro dell’Istruzione anticipa una circolare più rigida sul diritto alla disconnessione: niente compiti caricati sul registro elettronico la sera per il giorno dopo e maggiore coordinamento tra i docenti sulle prove
All’I.C. “Rende Quattromiglia” gli alunni della classe sono rimasti a casa in segno di protesta contro la decisione della dirigenza di riassegnare il docente di ruolo. I genitori chiedono il ripristino della continuità didattica
Il Liceo Classico di Cosenza ha inaugurato il 2026/2027 con un evento all’Auditorium Guarasci dedicato a curiosità, creatività e pensiero laterale. Il dirigente Domenico De Luca: «Vogliamo offrire ai ragazzi la possibilità di esplorare e conoscersi»
Dal 25 al 27 settembre torna l’appuntamento dedicato a una delle tradizioni più identitarie del territorio. Stand, degustazioni, laboratori, incontri e musica: sabato 26 settembre il concerto della storica band folk-rock in piazza Buffone
Il capogruppo Eugenio Trombino denuncia code e congestione tra Quattromiglia, Roges, via Kennedy, lo svincolo autostradale e i collegamenti con l’Unical. Chiesti interventi immediati su viabilità, Polizia locale, trasporto pubblico e gestione dei flussi
Ospite dei ragazzi di Nova Pop, il creator ripercorre la propria carriera continuando a stupirsi dell’affetto che gli riservano i fan: «Non ci farò mai l’abitudine». E non smette di prendere posizione sul genocidio in Palestina: «Mi chiedo sempre perché non lo facciano anche altri»
Il progetto sarà presentato mercoledì 16 settembre a Palazzo dei Bruzi. Obiettivo: definire criteri e indirizzi cromatici per edifici e spazi urbani, valorizzando il rapporto tra architettura, storia e paesaggio
L’anno scolastico 2026/27 parte ufficialmente il 15 settembre, ma il sindacato descrive un quadro segnato da carenza di personale Ata, dispersione scolastica, trasporti inadeguati e problemi strutturali negli edifici
Dal 12 al 14 ottobre la Riviera dei Cedri ospiterà la XXV edizione del campionato organizzato dal Movimento Pizzaioli Italiani. Dopo 24 anni a Scalea, la manifestazione cambia sede e rilancia con tre giorni di gare, Coppa Italia, Coppa del Mondo e categorie per professionisti e amatori