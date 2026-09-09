Rende, incendio distrugge un deposito a Settimo: danneggiati anche due veicoli parcheggiati

Tre uomini armati avevano fatto irruzione nel negozio portando via preziosi e tre pistole del titolare, poi la fuga a bordo di un’auto rubata culminata in un incidente. Gli investigatori hanno individuato i responsabili a Taurianova: per tutti è scattata la custodia in carcere
Dopo un borsone pieno di coltelli e di cellulari scoperto nel vano ascensore, gli agenti della penitenziaria hanno intercettato il fumo già suddiviso in dosi per lo spaccio all’interno del penitenziario
Le immagini acquisite da Cosenza Channel mostrano le pessime condizioni del terreno di gioco del Marulla. Dopo la decisione cautelare del Consiglio di Stato, al nodo della sicurezza e della gestione del cantiere si aggiunge quello del ripristino del campo. Tempi e costi devono ancora essere definiti.
Le immagini acquisite da Cosenza Channel mostrano le pessime condizioni del terreno di gioco del Marulla. Dopo la decisione cautelare del Consiglio di Stato, al nodo della sicurezza e della gestione del cantiere si aggiunge quello del ripristino del campo. Tempi e costi devono ancora essere definiti.
Le immagini acquisite da Cosenza Channel mostrano le pessime condizioni del terreno di gioco del Marulla. Dopo la decisione cautelare del Consiglio di Stato, al nodo della sicurezza e della gestione del cantiere si aggiunge quello del ripristino del campo. Tempi e costi devono ancora essere definiti.
Dormiva su una panchina e il suo caso ha attivato una sinergia tra istituzioni, servizi sociali e associazioni. Un imprenditore della provincia di Cosenza gli ha offerto un’occupazione con vitto e alloggio. E una speranza che pareva impossibile
Il sindaco Franz Caruso ordina lo stop all'uso potabile a causa di valori non conformi rilevati da ARPACAL. Un provvedimento che segue le tappe già tracciate dalle ordinanze di agosto sulla rete cittadina
Alloggi fatiscenti, muffa, infiltrazioni d'acqua e assenza di riscaldamento o luce. L’inchiesta giudiziaria svela la rete di immobili degradati in cui i caporali ammassavano i migranti nella Sibaritide, pretendendo affitti forzosi e togliendo persino le cucine come ritorsione
Il Riesame riforma l’ordinanza del gip, ma l’esecuzione della misura resta sospesa fino alla definitività del provvedimento. Si tratta dell’inchiesta sulle richieste estorsive tra San Lorenzo del Vallo e Spezzano Albanese
Il sisma è stato registrato alle 15:47. Epicentro a circa 7 chilometri a est di Aprigliano e profondità di 16 chilometri. Nei giorni scorsi un'altra scossa, più intensa, aveva interessato l'area di Castiglione Cosentino
Ipotizzati legami con i clan di Melicucco e con la ‘ndrina La Rosa di Tropea. Sequestrati beni per 37 milioni: due persone in carcere, tre ai domiciliari. Sigilli a 398 immobili, 15 società agricole e 2,5 milioni di euro. L’inchiesta della Procura svela, secondo l’accusa, una rete di società e prestanome tra agricoltura e immobiliare
Le indagini dei carabinieri hanno registrato un caso emblematico: il controllo dei militari del Nil, la decisione dell’imprenditore di pagare su PostePay per non avere problemi e il prelievo sotto la sorveglianza dell’intermediario