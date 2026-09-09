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Rende, incendio distrugge un deposito a Settimo: danneggiati anche due veicoli parcheggiati

Il rogo ha coinvolto un capannone con ceramiche e materiali da costruzione. Nessun ferito, sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco

9 settembre, 2026
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incendio · Rende · vigili del fuoco
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Rende, incendio distrugge un deposito a Settimo: danneggiati anche due veicoli parcheggiati | VIDEO

Il rogo ha coinvolto un capannone con ceramiche e materiali da costruzione. Nessun ferito, sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco
Salvatore Bruno
Rende, incendio distrugge un deposito a Settimo: danneggiati anche due veicoli parcheggiati | VIDEO\n

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