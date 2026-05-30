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Cronaca

Operazione Polizia

Sequestrati in tutta Italia 450 chili di sostanze stupefacenti

30 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Il fatto

Pneumatici squarciati all’assessore Madeo: nuova intimidazione dopo anni di minacce

Ignoti avrebbero danneggiato l’auto dell’assessore all’Ambiente di Corigliano Rossano nella sua abitazione di Schiavonea. Indagano i carabinieri.
Matteo Lauria
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Diritti dei detenuti

Carcere di Cosenza, la garante Russo: verifiche in corso per rimuovere i plexiglass

L’intervento durante il Coordinamento regionale AIGA Calabria: «In corso interlocuzioni con il Provveditorato per verificare le condizioni della rimozione immediata»
Redazione
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Soccorsi

Domanico, finisce in un dirupo per salvare il cane: recuperato dai Vigili del Fuoco

Intervento complesso nel territorio di Domanico: un uomo e il suo cane recuperati in sicurezza grazie alle tecniche SAF dei Vigili del Fuoco
Redazione
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Inchiesta Res Tauro

Amazon in fuga dalla ’ndrangheta, la cosca Piromalli e l’avvocato del boss: «Vi aiuto a entrare nell’hub»

Le intercettazioni del Ros svelano il presunto piano della cosca di Gioia Tauro per infiltrarsi nel nuovo polo della logistica progettato (e poi sfumato) nel retroporto. Tra subappalti e assunzioni da pilotare spunta il ruolo centrale di un professionista. Che al “capo” dice: «Andrei in guerra per voi»
Pablo Petrasso
Amazon in fuga dalla ’ndrangheta,\u00A0la cosca Piromalli e l’avvocato del boss: «Vi aiuto a entrare nell’hub»\n

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30 maggio 2026
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MIRELLA NANIA FARE ARTE IN CALABRIA ED ESSERE FELICI

29 maggio 2026
Ore 12:12
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Andrea Muraca e le sfide dell'oculistica contemporanea

Il professionista cosentino a soli 41 anni ha diretto importanti reparti ospedalieri nel milanese e si distinto nella chirurgia vitreoretinica e nella microchirurgia d’urgenza

27 maggio 2026
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Cosenza scende in piazza contro lo spostamento dell’ospedale. Caruso capofila

26 maggio 2026
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MIRELLA NANIA FARE ARTE IN CALABRIA ED ESSERE FELICI

29 maggio 2026
Ore 12:12
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La sentenza

Cetraro, estorsione al conduttore tv Francesco Occhiuzzi: per Pinto condanna a 5 anni e confisca da 1.400.000 euro 

Per la restituzione di un prestito di dieci milioni delle vecchie lire il pluripregiudicato avrebbe preteso interessi fino al 30%, incassando circa un milione e mezzo di euro in 27 anni
Redazione Cronaca
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Levata di scudi

«Tocci capro espiatorio, siamo con lui»: oltre 80 sindaci in piazza a Civita dopo la condanna per la tragedia del Raganello

Con lo slogan "#SiamoTuttiTocci", gli amministratori locali hanno contestato una sentenza ritenuta ingiusta: «Il rischio è quello di attribuire ai sindaci responsabilità oggettive per eventi imprevedibili. Quel giorno c’era l’allerta gialla»
Redazione Cronaca
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Qui Annunziata

Notte da incubo nel Pronto soccorso pediatrico di Cosenza: medico aggredito dai genitori di alcuni piccoli pazienti

Sfondata la porta della stanza in cui la dottoressa aveva cercato riparo. L’intervento del personale sanitario di turno ha evitato che la situazione degenerasse
Salvatore Bruno
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Il blitz

Cosenza, arresti per spaccio di droga e porto abusivo di armi | VIDEO

La Squadra Mobile bruzia ha partecipato a un’operazione nazionale di Polizia nell’ambito della quale sono stati sequestrati 450 chili di sostanze stupefacenti
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I controlli

Morano Calabro, scoperto “cimitero” di auto abbandonate

I carabinieri forestali hanno denunciato il rappresentante legale della società e sequestrato l’area interessata
Redazione
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L’incidente

Cosenza: perde il controllo dell’auto, impatta e danneggia sei mezzi parcheggiati

L’episodio nella notte in pieno centro cittadino. Nessun ferito. Indagini in corso sulla dinamica
Salvatore Bruno
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Nuovo episodio

Cosenza, “mina vagante” tra il personale dell’Asp: altri due sanitari aggrediti

Il responsabile sarebbe un dirigente medico già condannato in primo grado per episodi analoghi: nel 2020 sarebbe entrato nei locali di via Alimena armato di martello e cacciavite
Salvatore Bruno
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Mosse e contromosse

Il fronte caldo di tre procure calabresi: accertamenti su pubblica amministrazione, sanità e prevenzione ambientale

Cosenza, Castrovillari e Catanzaro accendono i riflettori su diversi filoni investigativi. Si attende la chiusura del procedimento penale contro Occhiuto ma restano aperti altri fronti. In terra bruzia focus sulle relazioni sospette per l’aggiudicazione di appalti milionari. E intanto in Cittadella arriva la polizia giudiziaria del Pollino: acquisita una mole impressionante di elaborati
Antonio Alizzi
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Cronaca urbana

Incendio nei locali della Provincia a Vaglio Lise, vigili del fuoco sulla Statale 107

Le fiamme sono divampate in alcuni ambienti lungo la Silana-Crotonese. Sul posto anche le forze dell’ordine
Redazione
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Risarcimento milionario

Infezioni nosocomiali anche a Catanzaro, la Ctu ricostruisce il caso della paziente cosentina morta nel periodo Covid

La consulenza firmata dai medici Cavalcanti e Aloe ricostruisce il passaggio da Rogliano a Germaneto. Si parla di «concausa sopravvenuta». La vicenda è stata oggetto di una sentenza del tribunale civile di Cosenza
Antonio Alizzi
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in manette

Asse tra la ‘ndrangheta e la mala romana: 7 arresti. Pianificavano omicidi con armi da guerra

Smantellata dai carabinieri un'organizzazione criminale che tra le altre cose trattava ingenti carichi di droga rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America per l'importazione via aerea
Redazione
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L’operazione

Blitz dell’Ispettorato del lavoro in cantieri e stabilimenti balneari nel Cosentino

29 le aziende interessate dalle verifiche ispettive a Cosenza, Rende, Corigliano Rossano e Castrovillari: elevate sanzioni per quasi 200mila euro
Redazione
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La sentenza

Il sindaco di Carolei assolto dall’accusa di falso in atto pubblico

In occasione delle amministrative 2022, Iannucci aveva dichiarato di essere candidabile nonostante fosse stato condannato a due anni per fatti relativi alla sua attività di commercialista: il Tribunale di Cosenza, tuttavia, ha riconosciuto l’assenza di dolo
Redazione
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beccati

Torano Castello, droga nascosta in casa: due arresti dopo il blitz dei carabinieri

Coppia finisce ai domiciliari. La donna avrebbe tentato di disfarsi della droga lanciando dal balcone una busta di plastica. Il sacchetto, però, dopo aver urtato una zanzariera, è caduto a poca distanza dai carabinieri
Redazione
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Mattinata di disagi

Circolazione ferroviaria sospesa a Rosarno per un guasto. Bloccati a Lamezia i tifosi del Catanzaro in partenza per Monza

Ritardi significativi e cancellazioni sulle linee dirette al Nord per un inconveniente tecnico. I tecnici di Trenitalia al lavoro per far ritornare la situazione alla normalità al più presto
Francesco Roberto Spina
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Le motivazioni

Rosa Vespa condannata: il rapimento di Sofia non fu un «raptus» né l’effetto di uno scompenso psicotico improvviso

Depositate le motivazioni della condanna a cinque anni e quattro mesi per il sequestro della piccola sottratta alla clinica Sacro Cuore
Antonio Alizzi
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Salma lasciata nella cella guasta: condannata l’Asp di Cosenza

Risarcimento da 40 mila euro ai familiari. Il tribunale: «Omessa la corretta conservazione del corpo»
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Cerchiara, va a fuoco uno scuolabus poco dopo la discesa degli alunni: nessun ferito

Il sindaco Giuseppe Ramundo ha rassicurato le famiglie con un post sui social: «Evento del tutto accidentale, improvviso e non prevedibile, fortunatamente non ci sono danni alle persone»
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Incidente mortale sulla SS 106, il magistrato valuta le responsabilità

Dimesso il conducente della Ford coinvolta nell’impatto. Ieri l’ultimo, commosso, saluto a Pietro Aloisio nella chiesa San Paolo di Rossano
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Cosenza, ieri sera rissa in piazza Bilotti: paura tra passanti e commercianti

Momenti di tensione nel centro cittadino durante la serata: coinvolto un gruppo di stranieri, intervento immediato dei carabinieri
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