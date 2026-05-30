Operazione Polizia

Le intercettazioni del Ros svelano il presunto piano della cosca di Gioia Tauro per infiltrarsi nel nuovo polo della logistica progettato (e poi sfumato) nel retroporto. Tra subappalti e assunzioni da pilotare spunta il ruolo centrale di un professionista. Che al “capo” dice: «Andrei in guerra per voi»
Con lo slogan "#SiamoTuttiTocci", gli amministratori locali hanno contestato una sentenza ritenuta ingiusta: «Il rischio è quello di attribuire ai sindaci responsabilità oggettive per eventi imprevedibili. Quel giorno c’era l’allerta gialla»
Cosenza, Castrovillari e Catanzaro accendono i riflettori su diversi filoni investigativi. Si attende la chiusura del procedimento penale contro Occhiuto ma restano aperti altri fronti. In terra bruzia focus sulle relazioni sospette per l’aggiudicazione di appalti milionari. E intanto in Cittadella arriva la polizia giudiziaria del Pollino: acquisita una mole impressionante di elaborati
La consulenza firmata dai medici Cavalcanti e Aloe ricostruisce il passaggio da Rogliano a Germaneto. Si parla di «concausa sopravvenuta». La vicenda è stata oggetto di una sentenza del tribunale civile di Cosenza
In occasione delle amministrative 2022, Iannucci aveva dichiarato di essere candidabile nonostante fosse stato condannato a due anni per fatti relativi alla sua attività di commercialista: il Tribunale di Cosenza, tuttavia, ha riconosciuto l’assenza di dolo
Coppia finisce ai domiciliari. La donna avrebbe tentato di disfarsi della droga lanciando dal balcone una busta di plastica. Il sacchetto, però, dopo aver urtato una zanzariera, è caduto a poca distanza dai carabinieri